Роковая ошибка: калужский археолог рассказал, почему Перемышль готовится праздновать чужой юбилей

Много веков с городом возникала путаница.

Фото автора и из архива Галины Массалитиной. Раскопки на Старом городище в Перемышле.

В визит-центре национального парка «Угра» кандидат исторических наук, археолог, ведущий сотрудник нацпарка Галина Массалитина рассказала о находках в Перемышле, которые перевернули его историю.

- Перемышль - маленький городок, - начала свой рассказ Галина Александровна. - И таким он был всегда. Сначала это маленькая крепость на южной окраине Московского государства, потом - маленький уездный город Калужской губернии.

Но за этой скромностью скрывается настоящая детективная история с многовековой путаницей.

Галина Массалитина проводила раскопки в Перемышле в 2024 и 2025 гг.

Оказывается, у нашего Перемышля был тезка - Перемышль Московский, находившийся на реке Пахре (приток реки Москвы) в районе нынешнего Подольска.

Возник он в XII веке при Юрии Долгоруком как пограничная застава, но утратил свое значение, когда границы княжества отодвинулись к югу, и в Серпухове появилась мощная крепость, а к XVII веку и вовсе исчез.

Но память о нем осталась в летописях, и это сыграло злую шутку с историками.

- Калужский Перемышль начинает упоминаться в документах только с XV века, - поясняет Галина Александровна. - Но до революции историки постоянно путали эти два города.

И датой рождения нашего Перемышля называли то 1152 год по грамоте Юрия Долгорукого, который среди городов маленького московского княжества основал и Перемышль, то 1328 год по завещанию Ивана Калиты, который отдаёт Перемышль в наследство своему сыну.

Эта путаница даже сейчас перекочевала в интернет.

Кстати сказать, завещание Ивана Калиты неверно датировано 1328 годом. У современные историков нет разногласий – это 1339 год.

В любом случае, к нашему городу эти документы не имеют никакого отношения.

Власти Перемышля прекрасно осведомлены об ошибке, но не знают, что с этим делать и из года в год празднуют неправильную дату.

Через два года, согласно этой неверной дате, будет отмечаться 700-летие города.

Перемышль Московский находился на месте современного Подольска.

Три Перемышля

Само название «Перемышль» звучит загадочно. Что оно означает?

Галина Александровна спешит разочаровать:

- Аргументированного ответа нет. Перемышлей было несколько, как минимум три.

Кроме калужского и московского, существовал еще и западный Перемышль – это современный польский Пшемысль, который когда-то входил в состав Древнерусского государства.

Причем, западный - самый ранний Перемышль.

И есть много рассуждений, как это название перекочевало с какими-то миграционными потоками на восток.

Но в науке всё строится на фактах. Ни исторических, ни археологических подтверждений этому нет.

Пшемысль - огромный город, его историю изучают. И если бы были факты о целой системе Перемышлей, мы бы об этом знали.

Палеолингвистика, которая занимается изучением древних названий, предлагает такую версию: слово древнеславянское, состоит из «пере» (через) и «мысл» (думающий).

Буквально - «много думающий человек». Но это предположение, не более того.

Верховские княжества

История нашего Перемышля, восстановленная по документам, полна драматизма.

В период удельного средневековья в верховьях Оки существовало множество мелких княжеств, которые историки называют общим термином «Верховские».

Относилось к ним и Козельское княжество, из которого примерно к 70-х годам XIV века выделилось крошечное Перемышльское.

То есть князья Перемышльские изначально были ветвью князей Козельских.

- С начала XV века все Верховские княжества находились под юрисдикцией Литовского государства, - говорит археолог. - Но к середине XV века литовский князь Казимир IV отобрал перемышльские земли у козельских князей и передал их князьям Воротынским.

А в конце 1480-х годов, после Великого стояния на Угре, Воротынские со всеми землями перешли на службу к московскому государю.

Говоря о Стоянии на Угре (1480 год), Галина Массалитина сделала важное замечание: историки полагают, что хан Ахмат, двигаясь на противостояние с войсками Ивана III, переправлялся через Оку именно в районе Перемышля.

Буквально через 100 лет, в 70-х годах XVI века, Воротынские попали в опалу, Иван Грозный отнимает у них все владения, и Перемышль становится частью Московского государства.

Малоприглядный факт

В XVI-XVII веках город Перемышль важным звеном Засечной черты - мощной оборонительной системы, протяженностью от козельских мест до Рязани, которая защищала от набегов кочевников.

Перемышльская засека называлась еще Озерской.

Версий названия две: она проходила вдоль Жиздры, где было много пойменных озер.

А второй вариант: она проходила мимо крупного на то время города Озерска, находившегося на месте современных Подборок.

Калужский Перемышль входил в состав мощной Засечной черты.

У Перемышля было, казалось, выгодное защищенное место при слиянии Оки и Жиздры.

Но в эпоху Смутного времени это не спасло его.

- Как-то мне попалась цитата: «При всех злоключениях судьбы перемышляне проявляли убедительную стойкость и даже неистребимость, как и козельчане», - зачитала Галина Массалитина. - Здесь нет ни слова исторической правды.

Город разоряли и Лжедмитрий II, и Сапега, но больше всего он пострадал в 1615 году во время великого рейда печально знаменитого Александра Лисовского, прославившегося своей особой жестокостью.

Это был наемник Речи Посполитой. Там, где проходил отряд «лисовчиков», оставалась пустыня.

На севере Лисовский дошёл до костромских земель. Сусанин, кстати, завел в болота именно их.

Так вот, ареной борьбы «лисовчиков» с отрядами Пожарского в сентябре 1615 года стал Перемышль.

Как только стало известно, что Лисовский подходит к городу, все перемышляне: и военный гарнизон крепости, и посадские люди, и крестьяне разбежались по лесам.

Причем пушкари прихватили с собой весь крепостной наряд: пищали и запасы пороха, которые потом бросили в лесах, а «лисовчики» нашли и были страшно довольны.

Монахи двух монастырей убежали в Калугу, потому что она была лучше защищена. Воевода Глебов, который тогда был сильно болен, не смог организовать оборону.

Лисовский вошел в пустой город и сжег его дотла. Малоприглядный факт в истории Перемышля, но факты, как известно, вещь упрямая.

Всё это мы знаем из «Распросных речей» Глебова, которого арестовали, отвезли в Москву в Разрядный приказ и заставили давать объяснения. Они опубликованы.

Глебов был приговорён к смертной казни, но помилован, потому что у новоиспечённого государя Михаила Романова в то время заболела мать, он вымаливал для неё исцеление и раздавал милости.

В городе сохранился исторический ландшафт.

Утратил оборонительную функцию

В древности московское правительство заботилось о пограничных крепостях, периодически их ремонтировало.

Перед этим устраивались дозоры и следовали описи. Они хранятся в Разрядном приказе.

До нас их дошло очень мало.

В описи 1678 года читаем:

«В городе Перемышле одни ворота проезжие, 7 башен глухих. А всякая башня по мере трех сажен... Тайник, а в тайнике колодезь... и вода в нем хороша».

И буквально через семь лет, в описи 1685 года:

«Пять башен сгнили… и на них кровля обвалилась …; а острог бывал стоячей, а те стены выгнили и вывалились..; и иные места загорожены кольем и жердем, а острожной осыпи по мере 101 ½ с.,

и во многих местах поосыпалось, а тайник был рубленой, и тот весь сгнил и завалился, колодезей в остроге нет. Казенный погреб завалился».

Это конец XVII века, южная граница Московского государства уже далеко отодвигаются к югу от Перемышля, и он утрачивает свою оборонительную военную функцию, крепость больше не восстанавливается.

Как город купеческий, он не состоялся, потому что рядом торговая Калуга.

И концу XVII века превращается в маленький уютный городок.

Это не детский рисунок, а архивный план Перемышля 70-х гг. XV века.

Крепость, которая стоит на Новом городище. Одна башня – проезжая, как и написано в древней описи.

Древние артефакты

Сейчас в Перемышле есть Старое и Новое городища, разделенные Пушкарским оврагом, - это места, где в Средневековье стояла крепость.

Сначала она, видимо, была на Старом городище, потом ее перенесли на Новое. Историки предполагают, что это произошло после пожара 1615 года.

Фиолетовым выделены Старое и Новое городища, которые разделает Пушкарский овраг.

Два городища хорошо видны и на фото.

Это фото Перемышля дала Галине Массалитиной одна из местных жительниц. Сейчас на Новом городище устроена прогулочная зона со смотровыми площадками. Она находится на своем историческом месте. Эта территория была местом гуляния на протяжении всего XIX века. Но до 1900 года гуляния проходили только на маленьком кусочке - в крошечном городском саду, а рядом была прекрасная площадка, куда не могли пройти из-за исторического вала и рва. Поэтому их в 1900 году убрали. Об этом упоминает в своих мемуарах местный священник. На фото этот вал еще видно.

Раскопок в городе никогда не было. Галина Массалитина мечтала о них. И вот, в 2024-2025 гг. их удалось провести.

На Старом городище вся территория застроена частными домами, но хозяева одного из них после уборки картофеля разрешили копать на их огороде.

Культурный слой.

- Шурф два на два метра, всего четыре квадрата, - показывает слайд Галина Александровна. - Мощность культурного слоя, то есть слоя, который образовался в итоге жизнедеятельности людей, достигала двух метров.

Но, к сожалению, он оказался сильно перемешан в ходе поздних строительных работ.

Вещевых находок всего три: наконечник стрелы, сапожная подкова, нож.

Для нас, археологов, они не относятся к числу так называемых хроноиндикаторов, так как не имеют узкой датировки, могут датироваться XV, XVI и XVII векам.

Поэтому представление о том, за какое время сформировался этот культурный слой, мы составляли по фрагментам керамики. Их было более 800.

Изучив их, поняли: слой сформировался не раньше XIV века.

Новое городище сейчас все находится под плиткой, сейчас там бульвар со смотровой площадкой.

Но есть газончики. По согласованию с властями, шурф закладывали на одном из них.

Раскопки на Новом городище.

- Слой тоже двухметровый, - поясняет Галина Александровна. - В верхнем метре - привычные вещи XIV–XVII веков: ножи, подковы, обувные гвозди, два наконечника стрел.

Есть две интересные находки - крюки. Возможно, колчанные.

Нашли и две монеты Ивана Грозного, в очень плохом состоянии.

Но когда археологи добрались до нижней части шурфа, перед ними открылась эпоха Древней Руси.

- Мы обнаружили пять стеклянных браслетов! - с гордостью говорит археолог. - Гладкие, крученые, один с желтой витой нитью. Это классический маркер Древней Руси, потому что они бытовали только тогда.

Плюс множество фрагментов древнерусской керамики. Это означало одно: в XI–XIII веках на месте будущего Перемышля уже кипела жизнь.

Это стало приятным научным открытием. Впервые мы получили факты, позволяющие определённо говорить о начальной истории Перемышля.

Я напомню, что в документах Перемышль упоминается только с XV века.

Но уже в XI - ХIII веках здесь существовало крупное поселение.

Поскольку вся верхнеокская территория в ту эпоху - область расселения вятичей, понятно, что это поселение основано ими.

Подтверждением этому могут служить находки, случайно сделанные в Перемышле в середине XX века при рытье котлована возле современной городской больницы.

Сейчас они хранятся в Калужском объединенном музее-заповеднике.

Это характерные вятичские семилопастные височные кольца, витые браслеты и решетчатые перстни - типичный погребальный набор, который мы находим в ходе раскопок в захоронении практически каждой вятичской женщины.

Все это было найдено в пятистах метрах от Нового городища. И можно предположить, что за бывшим городом эпохи Древней Руси, находился курганный могильник.

Так выглядит типичный погребальный набор вятичской женщины. В Перемышле не нашли лишь бусы.

Стеклянные браслены - индикатор Древней Руси.

-Первые поселенцы, как мы установили в ходе раскопок, появились даже не в XI- ХII веке, а ещё раньше, в Х-XI веках.

Свидетельством этого являются немногочисленные находки керамики, которую мы связываем с ранними вятичами.

Это - первые славяне, которые обосновались на берегах верховьях Оки, на нашей территории. Мы их называем «ранними вятичами».

Нашли грубые лепные сосуды с очень выступающими, хорошо заметными примесями.

Их немного, но факт остаётся фактом. Ранние вятичи в будущем Перемышле были.

Загадка собора

Затронула Галина Александровна историю уже почти полностью разрушенного Успенского собора.

Сейчас от него остался лишь остов, но он всегда интересовал историков. Как такое грандиозное сооружение могло появиться в маленьком городке?

Одна из реконструкций Успенского собора.

Постройку собора по архитектурным признакам датируют началом XVI века или чуть позже, это эпоха Ивана Грозного.

Если узнать точную дату, можно понять, при ком из князей Воротынских он был построен - при прославленном полководце Михаиле Ивановиче, бравшем Казань и выигравшем битву при Молодях, или при его отце Иван Михайлович, тоже известном своими ратными подвигами.

- На огромной высоте в стене сохранился фрагмент деревянной связи, - рассказывает Галина Массалитина. - Мы с моим коллегой Игорем Болдиным давно сотрудничаем с дендрохронологами из Института географии РАН.

Передали им образец. Они определил дату: 1529 год. Это как раз время Ивана Михайловича.

Но дата ненадёжная, для убедительности всегда требуется несколько образцов.

Теперь мы вынашиваем планы, как бы извлечь остаток. Тогда мы получим скорректированную дату.