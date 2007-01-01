«Шпанские» мухи и медведь «муравейник»: кого встречали биологи в калужских лесах

Вышла книга о всех исследователях природы нашего региона за 200 лет.

Фото автора и из книги «Исследователи живой природы Калужской области: исторический очерк и персоналии». Ботаники-флористы Наталья Степанова, Михаил Попченко, Наталья Решетникова и Алексей Крылов, 2007 год.

В библиотеке имени Белинского презентовали новую книгу «Исследователи живой природы Калужской области: исторический очерк и персоналии».

Издание содержит 182 биографии, а всего упоминается около 400 фамилий.

Это ботаники-любители позапрошлого века, собиравшие гербарии, учителя, заражавшие детей любовью к природе, профессора, возившие студентов на практику, и те, кто создавал заповедники.

Авторы книги - сотрудники Дирекции парков Виктория ТЕЛЕГАНОВА и Виктор АЛЕКСАНОВ.

Они хотели сделать не сухой справочник, а живой рассказ.

Главным материалом стали не научные отчеты, хотя их переработаны сотни, а личные воспоминания.

Многие герои книги уже ушли, но остались в памяти коллег и учеников.

-Мы встречались с людьми, записывали интервью, потом расшифровывали, снова советовались, - рассказывает Виктория.

Это была долгая, кропотливая работа. Но иначе и нельзя, когда пишешь о тех, кого знал лично, с кем выезжал в поля, сидел в лаборатории до ночи, сушил гербарий в палатке под дождём.

Виктория Телеганова рассказала про тех, кто изучал природу Калужского края.

Княжна, полковник, математик

Одним из главных открытий для самой Виктории стала история княжны Елены Львовны Голицыной, которая жила в деревне Дуброво Жиздринского уезда (сейчас это Кировский район).

Было известно, что в ХIХ веке она собрала 430 листов гербария из Мосальского и Жиздринского уездов и передала их Василию Цингеру, который составлял сводку по Калужской флоре. Но кто она, как жила - долгое время оставалось загадкой.

Авторы уже сдали основной блок книги в вёрстку, но Виктория решила: нет, надо докопаться.

Помогли коллега из нацпарка Алла Литвиненко и библиотека имени Белинского. И картинка сложилась.

Выяснилось, что княжна Голицына была ботаником-любителем. Она разводила сады с редкими деревьями, сажала аллеи, одна из них - дубовая - стоит до сих пор.

А ещё открыла в своём имении детский сад для крестьянских детей, что в то время было делом почти невероятным.

Старожилы добрым словом помнили её долгие годы.

И вот теперь о ней написано в книге. Пусть немного, всего пару абзацев, но они есть.

Вообще первые исследователи калужской природы - люди удивительные. Они не были профессиональными биологами.

Например, в 1864 году полковник генерального штаба Михаил Попроцкий составил список растений.

Правда, делал это не сам, а поручил военному врачу Мрочковскому. И это был первый в истории губернии перечень видов - всего 259.

А вот настоятель католического прихода Пётр Саницкий, сосланный в Калугу после подавления восстания на территории современных Польши, Литвы и Белоруссии, собирал гербарий по зову души.

Он был эрудированным и образованным человеком, знал древние языки, анатомию, физиологию.

Составил список птиц Калужской губернии, а в 1884 году описал 800 растений.

Свой гербарий, 400 листов, передал в зарождавшийся тогда краеведческий музей.

Когда Саницкий уезжал на родину, провожать его вышло почти всё научное сообщество города.

Еще один интересный человек - Василий Цингер - математик, который увлекался философией и ботаникой.

Увлёкся настолько серьёзно, что стал почётным доктором ботаники, случай по тем временам редчайший.

В 1885 году описал 803 растения Калужской губернии.

Придумал хитрый способ: разослал через губернаторов и директоров гимназий циркулярные письма с просьбой присылать ему гербарии. Э

то позволило ему составить список из 1 749 видов растений для 15 среднерусских губерний. Вошла в их число и наша.

Из всех уездов Калужской губернии Цингер получил 22 основные и ряд мелких коллекций, всего - около 4 000 образцов.

Это, к слову, это примерно четвёртая часть современного гербария КГУ, в котором сейчас 15 000 листов.

Василий Цингер был трижды женат.

Из шестерых его детей двое детей стали ботаниками.

А еще один сын, Александр, - математиком, но написал книгу «Занимательная ботаника», которую впервые издали в 1927 году, и до сих пор её можно купить на маркетплейсах.

Виктор Алексанов собрал большой материал для книги.

От мух до моллюсков

Самые первые сведения о природе нашего края, как выяснили авторы книги, встречаются ещё в XVIII веке.

В «Путешественных записках. От Петербурга до Херсонеса в 1781 и 1782 г.» Василия Зуева есть сведения о Калужской губернии, через которую он проезжал.

Например, он рассказывает, как возле деревни Позняковки увидел множество насекомых, остановился и стал их ловить.

Особенно много было «шпанских мух», они облепили молодые рябинки и почти полностью объели листья.

А в селе Грязном на речке Дугне путешественник заметил, что здесь сеют много конопли.

Спустя двадцать с лишним лет, в 1804 году, педагог Григорий Зельницкий опубликовал в местном журнале «Урания» статью «Показание животных, обитающих в Калужской губернии».

Он не был профессиональным зоологом, но оставил любопытные записи, которые называют первой специализированной публикацией.

Так, Зельницкий писал:

«Медведь. Два рода их здесь попадается

. Один черно-бурый, лесной, питающийся хищничеством, другой черный или муравейник, который более пчелами и другими насекомыми, а также плодами насыщается.

Оба в довольном множестве водятся в лесных местах Мосальского, Жиздринского и Козельского уездов, делая берлоги в укромных местах из хвороста.

Промышляют из для шкур…

Волк, бирюк – зверь, известный своим вредом, находится повсюду в здешней губернии по лесам и перелескам в великом множестве, но временно уменьшается его количество.

Промышляют: стреляют, травлею, ямами, отравою и капканами, но шкуры из не важный промысел составляют».

В научной публикации Калужская губерния впервые упоминается в 1848 году: Юлиан Симашко описал моллюсков России, в том числе 19 видов, собранных на реке Шане близ Медыни.

Правда, коллекцию он приобрёл в Берлине, и исследователи до сих пор сомневаются: не перепутаны ли образцы, так как потом не все описанные моллюски в центре России были найдены.

А первая статья, посвящённая именно Калужской губернии, принадлежит немцу Эдуарду Филиберту Ассмуссу.

В 1857 году он опубликовал данные о чешуекрылых, прямокрылых и млекопитающих.

Собирали червей и насекомых

В ХХ веке калужскую природу изучали учёные с мировым именем. Владимир Беклемишев входит в пятёрку крупнейших зоологов Советского Союза.

Занимался медицинской зоологией, сравнительной анатомией, паразитологией.

В 1916-м, приезжая к матери на станцию Судимир, что в Жиздринском уезде, собирал в окрестностях судимирского стекольного завода планарий – плоских червей.

Бывал у нас и Александр Любищев, ведущий энтомолог (специалист по жукам-листоедам) и создатель системы тайм-менеджмента.

В его честь назван ряд жуков и посвящена повесть Даниила Гранина «Эта странная жизнь».

Вместе со своей супругой Ольгой Любищев гостил в Тарусе у Надежды Мандельштам, жены поэта, и изучал насекомых.

Известный в Советском Союзе лесной энтомолог Андрей Ильинский, сын статского советника, освободившись из заключения, в котором он находился как белый офицер, жил в Туле и приезжал в Калугу.

В начале 1920-х в нашем городе возглавлял энтомологическое отделение станции защиты растений.

Студенты пединститута на первой полевой практике, 1949 год.

Наталья Воронкина проводит полевую практику по ботанике, 1971 год.

Изучали на практике

Самые трогательные слова в книге - о преподавателях Калужского пединститута, которые вырастили не одно поколение биологов.

Николай Воронин приехал в 1947-м, фактически создал кафедру ботаники и возглавлял ее долгие годы. Сразу взялся за организацию полевых практик.

С 1949 года студенты выезжали в экспедиции, жили в палатках.

Например, в 1959 году в д. Подборки учитывали дождевых червей в индивидуальных садах и на овсяном поле, вычислив их плотность 712 и 42 особи на кв. м. соответственно.

Сейчас, с горечью отмечают авторы книги, выездные практики в университете не проводятся.

- Жаль, потому что именно эти моменты студенты вспоминают, когда встречаются, а что ещё вспоминать, не лекция же, - говорит Виктория.

Кстати, именно в лесу автор книги, а тогда студентка, Вика Телеганова подошла к преподавателю Наталье Воронкиной и сказала: «Давайте я буду заниматься мхами».

Сейчас Виктория - бриолог, специалист по мхам, которого знают в российском сообществе.

Её учитель Наталья ВОРОНКИНА вспоминает:

- Я давно кому-то хотела дать для изучения мхи. Не было у нас специалистов по мхам в Калужской области. Собирала коллекцию сама - целую большую коробку.

И предлагала, чтобы кто-то ими занялся. И вот однажды летом мы были на полевой практике в широколиственном лесу на Тайфуне, а он летом темный и неинтересный, там сныть, крапива, отцветший лунник местами и очень много папоротников.

Мхов мало, только на основании старых стволов деревьев - ясени, дубы, вязы и т.д.

А весной этот лес красивый, прозрачный, когда нет листьев на деревьях, лучи проникают свободно, и там богатейшая раннецветущая флора.

Были годы, что выйдем из автобуса, рот откроем и стоим, потому красота необыкновенная.

И вот в этом летнем малоинтересном лесу ко мне подходит Виктория, тогда студентка второго курса, и говорит тихим голосом: «Давайте я мхами буду заниматься».

С этого все и началось, а вылилось в её книгу по мхам.

Наталья Воронкина всегда радуется успехам своих учеников.

Сама Наталья Владимировна Воронкина – фигура в калужской биологии легендарная.

Она пришла на кафедру ботаники в 1965 году.

И сначала четыре года работала лаборантом у очень требовательных преподавателей. Точила опасные бритвы, которыми студенты резали образцы.

На курсе пятьдесят человек – к 1 сентября надо наточить пятьдесят бритв: поднесёшь к голове – волос сечёт, значит, готово.

Сама отбирала кусочки растений для занятий, например, по перидерме стебля бузины нужно было, чтобы каждый студент видел работу пробкового камбия.

Сама ездила за город, искала растения.

Зато, когда стала преподавать, её занятия были оснащены так, что студентам не надо было перерисовать из книг – они рисовали с натуры и из-под микроскопа.

На практике с Натальей Воронковой. В чертополохе выше головы. Все счастливые, как будто на Мальдивах, 1969 год.

Именно Наталья Владимировна заметила когда-то худенького мальчика с первого курса, который не уходил домой после лекций. Звали его Антон Глущенко.

- Вы понимаете, часто ходят воришки, которые смотрят, что плохо лежит в лаборатории, - говорит Наталья Владимировна. - Нет, вижу, что этот мальчик совсем другого склада, ему мало лекций, он хочет заниматься чем-то ещё.

Сейчас Антон Глущенко – автор более 90 научных работ, серьёзный исследователь водорослей.

А студентка Екатерина Дворянчикова однажды принесла в банке водяную сеточку – редкую водоросль, о которой преподаватель упомянула на лекции.

Катя жила в Перемышле, сходила на озеро-старицу Хохловское и взяла пробу.

Позже она стала заниматься бактериями и защитила диссертацию в Москве.

Заметила Наталья Владимировна и Дмитрия Шевелу, который работал с дрозофилами.

- Вы дрозофил представляете? Малюсенькие мушки. А он из их слюнных желёз выделял хромосомы, - объясняет Воронкина.

Она помогала Дмитрию сфотографировать их под микроскопом.

Сейчас Дмитрий живёт в Швеции, защитил диссертацию в Берлине, стал соавтором книги «Фотосинтез» на английском языке.

Биостанция пединститута, 1986 год.

Алексей Стрельцов ведет герпетологический кружок.

Михаил Залесский с лисенком, 1968 год.

С благодарностью учителям

Книга «Исследователи живой природы Калужской области» распространяется бесплатно. Она уже поступила в Белинку. Электронная версия будет доступна на сайте Дирекции парков.

В книге можно найти еще много имен. Александр Флёров в 1912-м выпустил «Калужскую флору» – труд, остававшийся главным источником знаний почти сто лет.

Болотовед Дмитрий Герасимов составил первую классификации калужских торфов. Но был арестован в 1937-м и погиб в лагерях.

Наталья Решетникова в 2000-х больше десяти лет изучала природу нашего края.

Есть рассказы об ученых, которые участвовали в организации национального парка «Угра» и заповедника «Калужские засеки», чтобы защитить уникальные широколиственные леса.

И о тех, кто сегодня изучает мхи, лишайники, грибы, которых, кстати, в нашем регионе больше, чем высших сосудистых растений.

Авторы говорят, что книга - это их личная благодарность учителям, коллегам, наставникам.

Тем, кто ушёл, и тем, кто продолжает работать, тем, кто 200 лет назад остановился у дороги, чтобы разглядеть мушек и тем, кто сейчас идёт в лес с гербарной папкой.

Потому что без них мы бы никогда не узнали, какая интересная природа в нашем крае. 0+

В книге не только биографии ученых, но и много фото.