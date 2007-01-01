Обнинск
«Бентли» для мамы и немецкие насосы: чем коррупционеры удивляли калужан в 2025-м

Прокурор Калужской области Константин Жиляков отчитался о своей работе за 2025 год и назвал поименный список фигурантов громких уголовных дел.
18.02
Во вторник, 17 февраля в прокуратуре Калужской области прошла большая пресс-конференция.

Руководитель ведомства Константин Жиляков подвел итоги 2025 года.

Встреча с журналистами получилась откровенной: прокурор не просто оперировал сухими цифрами статистики. Константин Жиляков подробно разобрал резонансные уголовные дела, назвал фамилии коррупционеров и рассказал о механизмах хищений в ЖКХ. 

Права участников СВО

Но начнем все же с цифр статистики.

Прошлый год для прокуратуры ознаменовался рекордным количеством обращений граждан — 27 500. Для сравнения, в 2020-м было рассмотрено всего 11 тысяч жалоб.

Каждое третье обращение было удовлетворено, 7 700 раз применялись меры прокурорского реагирования.

Всего за год органы прокуратуры выявили порядка 49 000 нарушений закона, 20 000 раз вносились акты реагирования, а 12 000 лиц привлечены к ответственности.

По материалам проверок возбуждено 281 уголовное дело. Особое внимание в условиях специальной военной операции уделялось безопасности объектов, исполнению гособоронзаказа и защите прав военных.

Благодаря работе прокуратуры 1200 участников СВО и членов их семей (в том числе 811 детей) восстановили свои права.

Среди конкретных результатов — благодаря вмешательству прокуратуры 70 военнослужащих получили выплаты на сумму 120 млн рублей, им предоставили полагающееся жилье и земельные участки, ремонтировали дома. В числе  последних – ремонт сгоревшего в Ферзиковском районе жилья многодетной семьи погибшего бойца.

Вода, крыши и уголовные сроки

Тема ЖКХ, по словам прокурора, остается одной из самых болезненных и криминализированных.

За прошлый год в этой сфере выявлено более 5 тысяч нарушений, по материалам прокурорских работников возбуждено 20 уголовных дел. Главные сражения разворачиваются вокруг бюджетных средств.

Прокурор области утвердил обвинительное заключение и направил в суд уголовное дело в отношении начальника производственно-технического отдела Фонда капремонта Дроздова и директора ООО «Татра» Айрапетяна.

Фигурантов обвиняют в хищении средств при ремонте дома №46 по Грабцевскому шоссе в Калуге. Сумма контракта составляла 13,5 млн рублей, а сумма хищения — более 2,8 млн (свыше 20%).

- Схема, как выяснило следствие, была циничной: стороны заранее договаривались включать в смету фиктивные или невыполнимые работы, например, «шлифовку бетонных поверхностей» и «демонтаж мозаики» в обычной многоэтажке, - рассказал прокурор Калужской области Константин ЖИЛЯКОВ.

В прокуратуре не исключают, что дом на Грабцевском шоссе — не единственный эпизод в деятельности этой группы.

Импортозамещение по-криминальному

Громкое дело расследуется по факту попытки хищения 39 миллионов рублей при строительстве очистных сооружений в Юхнове и Ермолине.

Благодаря вмешательству прокуроров деньги не были перечислены, а двум генеральным директорам подрядных организаций предъявлено обвинение.

- Способ хищения оказался прост и изящен: в смету закладывалось импортное оборудование, а устанавливалось отечественное, кратно дешевле, - объяснил Константин Жиляков. - В Юхнове вместо двух немецких насосов за миллион рублей по факту стоял отечественный насос стоимостью 108 тысяч рублей. В Ермолине разница в цене на четыре дисковых фильтра составила 8,5 миллиона, а на четыре промышленные установки — еще 4 миллиона. В сумме и набежало 39 миллионов.

Крупные хищения и «бизнес на трубах»

Прокуратурой предъявлено обвинение директору коммерческой организации, который, по версии следствия, похитил 51 миллион рублей при строительстве Обнинской канализационно-насосной станции и Дома культуры в Ферзиковском районе.

Частично (в размере 35 миллионов) ущерб погашен, а на оставшиеся 13 миллионов наложен арест.

- В декабре в суд направлено дело о хищении более 57 миллионов рублей при рекультивации полигона ТБО в Калуге, - рассказал областной прокурор. -  На скамье подсудимых — преступная группа в составе генерального директора, главного инженера и главного бухгалтера, а также бенефициара. Все они заключены под стражу. Арестовано их имущество на 66 миллионов рублей — машины и недвижимость в Сочи и Московской области.

Завершено расследование резонансного дела в отношении Погосяна, связанного с хищениями коммунальных средств через Единый расчетно-кассовый центр. Сумма хищения составила 33 миллиона рублей.

 - Однако интереснее другое: арестовано имущества на сумму более 400 миллионов рублей, включая автомобиль «Бентли» и объекты недвижимости, оформленные на маму фигуранта, - уточнил Константин Жиляков.

В прокуратуре убеждены, что средства на покупку люкса были получены преступным путем, и уже подан иск об обращении этого имущества в доход государства.

Вишенка на коммунальном торте

Но самый масштабный размах приобрела история, начавшаяся с обычной проверки управляющих компаний и переросшая в дело о преступном сообществе (ст. 210 УК РФ).

Как рассказал Жиляков, владелец модельного агентства из Курска в 2021 году решил заняться ЖКХ. Вместе с сотрудницей они создали сеть УК, нацелившись на ветхий и малоэтажный жилой фонд, который не интересен добросовестным компаниям.

- Выиграв конкурсы в Обнинске, Кирове и даже выйдя на Саратов и Воронеж, они захватили управление 92 многоквартирными домами, - раскрыл подробности прокурор. - Деньги с жильцов собирали, но на текущий ремонт не тратили, лишь имитируя бурную деятельность. Ущерб от действий группы оценивается в 43 миллиона рублей. Четыре члена сообщества арестованы, расследование близится к завершению.

Чистка рядов по-крупному

Блок, посвященный антикоррупционной работе, прокурор начал с цифр: 334 лица привлечены к ответственности, пятеро уволены в связи с утратой доверия. Но главное — на 38% выросло число выявленных взяток (с 79 до 109).

Константин Жиляков перечислил фамилии высокопоставленных фигурантов, дела которых уже дошли до суда или находятся в активной стадии расследования.

В списке «падших» за 2025 год оказались:

  • Денисов — заместитель начальника регионального управления ФСИН.
  • Данилов — заместитель начальника областного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (взятка 2 миллиона рублей).
  • Мартынов — бывший начальник УМВД по городу Калуге (3 миллиона рублей).
  • Тюрин — директор ГКУ «Калугагорзаказчик» (получение взяток, также к ответственности привлекаются трое подрядчиков-взяткодателей).
  • Замначальника ФКУ «Управление автомагистрали Москва-Бобруйск» (5,5 миллиона рублей) и эксперт этого же учреждения.
  • Начальник ИК-4.
  • Начальник Калужской областной службы недвижимости (4,6 миллиона рублей).
  • Руководители подразделений регионального ДОСААФ, ДПС.
  • Начальник отдела Боровского БЭПа (2 миллиона рублей).
  • Главный государственный инспектор труда (110 тысяч рублей).
  • Глава администрации поселка Льва Толстого, которую подозревают в превышении полномочий и предоставлении квартир иностранцам за взятки.

Отдельно прокурор остановился на механизме контроля за расходами. Яркий пример — начальник отдела по борьбе с экономическими преступлениями по Калужской области, который не смог объяснить, откуда у него взялись 8,2 миллиона рублей на покупку автомобиля.

- Суд первой инстанции уже обратил автомобиль, стоимостью 8,2 млн рублей в доход государства, - уточнил Константин Жиляков. - В производстве также находится дело в отношении «городского марафонца» — бывшего сотрудника управления спорта Калуги, которого подозревают в мошенничестве.

Генетика против забвения

В завершение встречи прокурор рассказал историю, которая могла бы лечь в основу детективного сериала.

В 2025 году раскрыто убийство сотрудницы милиции, совершенное 24 года назад.

В марте 2002 года на Дубраве в Калуге нашли тело 28-летней девушки, которую изнасиловали и задушили.

Тогда следствию, кроме показаний кондуктора, видевшего, как за ней пошли мужчины, ничего накопать не удалось. Но спустя четверть века сработала генетическая экспертиза. Генотип насильника совпал с образцом в базе.

Подозреваемого задержали в декабре 2025 года. В момент убийства ему было 26 лет, сейчас — 50.

Он пытался отрицать вину, но экспертиза ДНК оказалась неопровержимым доказательством.

