«Бентли» для мамы и немецкие насосы: чем коррупционеры удивляли калужан в 2025-м

Прокурор Калужской области Константин Жиляков отчитался о своей работе за 2025 год и назвал поименный список фигурантов громких уголовных дел.

Во вторник, 17 февраля в прокуратуре Калужской области прошла большая пресс-конференция.

Руководитель ведомства Константин Жиляков подвел итоги 2025 года.

Встреча с журналистами получилась откровенной: прокурор не просто оперировал сухими цифрами статистики. Константин Жиляков подробно разобрал резонансные уголовные дела, назвал фамилии коррупционеров и рассказал о механизмах хищений в ЖКХ.

Права участников СВО

Но начнем все же с цифр статистики.

Прошлый год для прокуратуры ознаменовался рекордным количеством обращений граждан — 27 500. Для сравнения, в 2020-м было рассмотрено всего 11 тысяч жалоб.

Каждое третье обращение было удовлетворено, 7 700 раз применялись меры прокурорского реагирования.

Всего за год органы прокуратуры выявили порядка 49 000 нарушений закона, 20 000 раз вносились акты реагирования, а 12 000 лиц привлечены к ответственности.

По материалам проверок возбуждено 281 уголовное дело. Особое внимание в условиях специальной военной операции уделялось безопасности объектов, исполнению гособоронзаказа и защите прав военных.

Благодаря работе прокуратуры 1200 участников СВО и членов их семей (в том числе 811 детей) восстановили свои права.

Среди конкретных результатов — благодаря вмешательству прокуратуры 70 военнослужащих получили выплаты на сумму 120 млн рублей, им предоставили полагающееся жилье и земельные участки, ремонтировали дома. В числе последних – ремонт сгоревшего в Ферзиковском районе жилья многодетной семьи погибшего бойца.

Вода, крыши и уголовные сроки

Тема ЖКХ, по словам прокурора, остается одной из самых болезненных и криминализированных.

За прошлый год в этой сфере выявлено более 5 тысяч нарушений, по материалам прокурорских работников возбуждено 20 уголовных дел. Главные сражения разворачиваются вокруг бюджетных средств.

Прокурор области утвердил обвинительное заключение и направил в суд уголовное дело в отношении начальника производственно-технического отдела Фонда капремонта Дроздова и директора ООО «Татра» Айрапетяна.

Фигурантов обвиняют в хищении средств при ремонте дома №46 по Грабцевскому шоссе в Калуге. Сумма контракта составляла 13,5 млн рублей, а сумма хищения — более 2,8 млн (свыше 20%).

- Схема, как выяснило следствие, была циничной: стороны заранее договаривались включать в смету фиктивные или невыполнимые работы, например, «шлифовку бетонных поверхностей» и «демонтаж мозаики» в обычной многоэтажке, - рассказал прокурор Калужской области Константин ЖИЛЯКОВ.

В прокуратуре не исключают, что дом на Грабцевском шоссе — не единственный эпизод в деятельности этой группы.

Импортозамещение по-криминальному

Громкое дело расследуется по факту попытки хищения 39 миллионов рублей при строительстве очистных сооружений в Юхнове и Ермолине.

Благодаря вмешательству прокуроров деньги не были перечислены, а двум генеральным директорам подрядных организаций предъявлено обвинение.

- Способ хищения оказался прост и изящен: в смету закладывалось импортное оборудование, а устанавливалось отечественное, кратно дешевле, - объяснил Константин Жиляков. - В Юхнове вместо двух немецких насосов за миллион рублей по факту стоял отечественный насос стоимостью 108 тысяч рублей. В Ермолине разница в цене на четыре дисковых фильтра составила 8,5 миллиона, а на четыре промышленные установки — еще 4 миллиона. В сумме и набежало 39 миллионов.

Крупные хищения и «бизнес на трубах»

Прокуратурой предъявлено обвинение директору коммерческой организации, который, по версии следствия, похитил 51 миллион рублей при строительстве Обнинской канализационно-насосной станции и Дома культуры в Ферзиковском районе.

Частично (в размере 35 миллионов) ущерб погашен, а на оставшиеся 13 миллионов наложен арест.

- В декабре в суд направлено дело о хищении более 57 миллионов рублей при рекультивации полигона ТБО в Калуге, - рассказал областной прокурор. - На скамье подсудимых — преступная группа в составе генерального директора, главного инженера и главного бухгалтера, а также бенефициара. Все они заключены под стражу. Арестовано их имущество на 66 миллионов рублей — машины и недвижимость в Сочи и Московской области.

Завершено расследование резонансного дела в отношении Погосяна, связанного с хищениями коммунальных средств через Единый расчетно-кассовый центр. Сумма хищения составила 33 миллиона рублей.

- Однако интереснее другое: арестовано имущества на сумму более 400 миллионов рублей, включая автомобиль «Бентли» и объекты недвижимости, оформленные на маму фигуранта, - уточнил Константин Жиляков.

В прокуратуре убеждены, что средства на покупку люкса были получены преступным путем, и уже подан иск об обращении этого имущества в доход государства.

Вишенка на коммунальном торте

Но самый масштабный размах приобрела история, начавшаяся с обычной проверки управляющих компаний и переросшая в дело о преступном сообществе (ст. 210 УК РФ).

Как рассказал Жиляков, владелец модельного агентства из Курска в 2021 году решил заняться ЖКХ. Вместе с сотрудницей они создали сеть УК, нацелившись на ветхий и малоэтажный жилой фонд, который не интересен добросовестным компаниям.

- Выиграв конкурсы в Обнинске, Кирове и даже выйдя на Саратов и Воронеж, они захватили управление 92 многоквартирными домами, - раскрыл подробности прокурор. - Деньги с жильцов собирали, но на текущий ремонт не тратили, лишь имитируя бурную деятельность. Ущерб от действий группы оценивается в 43 миллиона рублей. Четыре члена сообщества арестованы, расследование близится к завершению.

Чистка рядов по-крупному

Блок, посвященный антикоррупционной работе, прокурор начал с цифр: 334 лица привлечены к ответственности, пятеро уволены в связи с утратой доверия. Но главное — на 38% выросло число выявленных взяток (с 79 до 109).

Константин Жиляков перечислил фамилии высокопоставленных фигурантов, дела которых уже дошли до суда или находятся в активной стадии расследования.

В списке «падших» за 2025 год оказались:

Денисов — заместитель начальника регионального управления ФСИН.

Данилов — заместитель начальника областного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (взятка 2 миллиона рублей).

Мартынов — бывший начальник УМВД по городу Калуге (3 миллиона рублей).

Тюрин — директор ГКУ «Калугагорзаказчик» (получение взяток, также к ответственности привлекаются трое подрядчиков-взяткодателей).

Замначальника ФКУ «Управление автомагистрали Москва-Бобруйск» (5,5 миллиона рублей) и эксперт этого же учреждения.

Начальник ИК-4.

Начальник Калужской областной службы недвижимости (4,6 миллиона рублей).

Руководители подразделений регионального ДОСААФ, ДПС.

Начальник отдела Боровского БЭПа (2 миллиона рублей).

Главный государственный инспектор труда (110 тысяч рублей).

Глава администрации поселка Льва Толстого, которую подозревают в превышении полномочий и предоставлении квартир иностранцам за взятки.

Отдельно прокурор остановился на механизме контроля за расходами. Яркий пример — начальник отдела по борьбе с экономическими преступлениями по Калужской области, который не смог объяснить, откуда у него взялись 8,2 миллиона рублей на покупку автомобиля.

- Суд первой инстанции уже обратил автомобиль, стоимостью 8,2 млн рублей в доход государства, - уточнил Константин Жиляков. - В производстве также находится дело в отношении «городского марафонца» — бывшего сотрудника управления спорта Калуги, которого подозревают в мошенничестве.

Генетика против забвения

В завершение встречи прокурор рассказал историю, которая могла бы лечь в основу детективного сериала.

В 2025 году раскрыто убийство сотрудницы милиции, совершенное 24 года назад.

В марте 2002 года на Дубраве в Калуге нашли тело 28-летней девушки, которую изнасиловали и задушили.

Тогда следствию, кроме показаний кондуктора, видевшего, как за ней пошли мужчины, ничего накопать не удалось. Но спустя четверть века сработала генетическая экспертиза. Генотип насильника совпал с образцом в базе.

Подозреваемого задержали в декабре 2025 года. В момент убийства ему было 26 лет, сейчас — 50.

Он пытался отрицать вину, но экспертиза ДНК оказалась неопровержимым доказательством.