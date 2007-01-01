Калуга отмечает День студотрядов: почему зеленая бойцовка снова в моде

Как и зачем студенты Калуги чистят снег, едут на БАМ и становятся проводниками.

17 февраля в России отмечают День студенческих отрядов. Движение, которое зародилось в СССР как всесоюзные стройки, сегодня переживает второе рождение.

В Калужской области за последний год количество бойцов в знаменитых зеленых куртках выросло вдвое — до 260 человек. И это только начало.

Во вторник, 17 февраля, гостем студии радио «Комсомольская правда – Калуга» стал командир регионального отделения «Российских студенческих отрядов» Артём Аксёнов.

«Кирпичи» за целину и значки за память

— Артём, вы пришли в студию в этой знаковой зеленой куртке. Сейчас это снова модно? Или она никогда не выходила из обращения?

— Я думаю, она никогда не утрачивала своей актуальности. Наши куртки, бойцовки, «целинки» — как их только ни называют в разных точках страны — всегда показывают твою принадлежность к движению.

Это парадная форма. И она еще будет в моде многие-многие годы.

— А количество значков на них впечатляет. Раньше это были обменные сувениры из разных областей. Сейчас смысл поменялся?

— От советского периода бойцовка почти не отличается. У нас тоже есть «кирпичи» — нашивки за каждую отработанную целину.

Есть значки за участие в мероприятиях. Просто сейчас событий стало намного больше, поэтому и значков прибавилось. Есть и награды.

А обменные значки, которыми студенты делятся друг с другом, по-прежнему в ходу, но теперь их носят на внутренней стороне куртки — так требует положение об атрибутике.

— Сколько сегодня таких курток в Калужской области?

— На данный момент — 260 человек. Это вдвое больше, чем было год назад.

— То есть за год численность выросла в два раза?

— Совершенно верно.

— Движение возродили в 2004-м, праздник утвердили в 2015-м…

— В Калужской области учредительная конференция прошла 9 декабря 2022 года, но полноценно мы начали работать с 2023-го. Так что нам всего два года.

От снега до мазута

— В советское время студотряды ассоциировались со стройками и уборкой урожая. Сейчас направлений стало больше. Давайте о них поговорим. Начну с красивого названия — «Снежный десант». Что это такое и был ли он уже в этом году в области?

— Да, это всероссийская патриотическая акция. Студенты выезжают в муниципальные округа и оказывают адресную помощь ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам СВО и просто людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

— То есть чистить снег?

— Акция называется «Снежный десант», потому что зародилась на Алтае, но смысл шире.

В этом году мы уже побывали в Перемышльском, Износковском и Козельском округах. Занимались не только снегом: убирали военные захоронения, мемориалы.

Например, выезжали в школу в Шопино — чистили территорию и мемориал рядом с ней.

— Современные тимуровцы. Можете и дрова наколоть?

— Именно. В прошлые годы мы приезжали к семьям мобилизованных. Там и дрова кололи, и коровники чистили. Все, что нужно людям по запросу.

— Акция привязана к каникулам?

— В основном да, когда студенты свободны от учебы. Но инициатива всегда идет от самих ребят. Мы никого не заставляем. Они сами говорят: «Мы поедем».

Кстати, у «Снежного десанта» есть своя особая форма — синяя «десантка», которую надевают поверх куртки, чтобы не замерзнуть.

У каждого отряда своя атрибутика: значки, шапки, перчатки.

В 2024-м, когда в Анапе случился выброс мазута, наши студенты тоже ездили туда в рамках этой акции — помогали убирать пляжи.

Проводники, стройки и яблоки

— Еще одно направление, которое кажется необычным, — проводники. Почему именно проводники?

— Студенческие отряды проводников — одно из ключевых направлений в стране. У нас есть ключевой партнер — РЖД.

Еще два года назад этого направления в области почти не было. В прошлом году выехали пробно 5 человек, а в 2025-м, их уже более 30, и мы планируем увеличивать набор.

— И это не только летняя история?

— Нет, это круглогодичный проект. Только на днях несколько ребят вернулись с рейсов, отработали норму часов и приступили к учебе.

— А как же главная романтика — стройки? До БАМа нам далеко, но, наверное, есть что-то подобное?

— Есть проект «БАМ 2.0» — там идет модернизация путей. В позапрошлом году 10 наших студентов принимали в этом участие.

Кроме того, есть и другие всероссийские стройки. Ребята выезжают на объекты, где нужны рабочие руки.

— А уборка урожая? В 90-х все ездили на помидоры в Астрахань или на арбузы. Сейчас такие межрегиональные связи есть?

— Да, сельскохозяйственное направление живо. У нас есть и региональные проекты, и межрегиональные.

В этом году, к сожалению, не получилось выехать на уборку яблок, но такие проекты существуют, например, в Курской области.

— Назовите самые знаковые всероссийские проекты, где отличились калужане?

— В прошлом и этом году наши студенты и даже школьники ездили в особую экономическую зону «Елабуга» в Татарстане. Студенты работали там на стройке, а школьники — в сервисном направлении.

Карьера, гуманитарка и ветераны движения

— На днях прошла информация, что студенческие отряды со всей страны отправили гуманитарку в приграничье СВО на полтора миллиона рублей. Калуга присоединилась?

— Да, центральный штаб регулярно организует такие сборы среди 82 региональных отделений. Мы всегда включаемся. Есть список необходимых товаров, и каждый регион добавляет то, что может, включая товары первой необходимости.

Вообще, наши бойцы активно участвуют и в восстановительных работах — например, ребята из других регионов восстанавливали мемориал «Саур-Могила».

— Студенческие отряды — это только для учащихся вузов? А колледжи? Учащиеся средних специальных заведений могут стать бойцами?

— Конечно. «Студенческие отряды» — это классическое наименование, но в колледжах учатся те же студенты. Процедура вступления ничем не отличается.

Если учащийся заинтересовался, он может подать заявку в нашей группе «ВКонтакте» или через агрегатор вакансий, набрав в поиске «Хочу работать в РСО».

— И много желающих?

— Порядка 10 заявок в день поступает. Мы их все обрабатываем, связываемся с ребятами.

— Сколько всего отрядов в регионе?

— На данный момент — 16 линейных студенческих отрядов.

— А как быть с теми, кто уже не студент? Наша коллега Евгения ездила на целину, будучи студенткой МГУ, а теперь работает на радио «КП-Калуга». Может ли она помочь движению?

— В структуре РСО есть понятие «ветеран студенческих отрядов». Сейчас мы активно ищем ветеранов по области, чтобы создать совет. Такие люди встречаются с молодежью, рассказывают истории своего студенчества. А для современных выпускников есть понятие «выпускник РСО».

Работать бойцом они уже не могут — там нужна справка с очной формы обучения для налоговых льгот работодателю. Но они могут войти в состав регионального отделения в качестве руководителей направлений.

У нас как раз есть пример: выпускник из другого региона приехал в Калугу, сам проявил желание и теперь проводит для ребят «комиссарские» мероприятия, сплачивает коллектив.

— Накануне праздника вице-премьер Голикова говорила о связи студотрядов и карьеры. Как это сочетается?

— Да, в Госдуме как раз обсуждали этот вопрос. Наши старшие товарищи вводят понятие, что бойцы РСО — это кадровый резерв страны. Для многих студентов работа в отрядах — это первый трудовой опыт. Там зарождаются первые компетенции.

Есть много историй, когда ребята уезжали на «целину» и не возвращались — оставались работать на тех местах, где зарекомендовали себя. Это и есть карьерный рост.

— Именно поэтому 17 февраля в Калуге прошел карьерный форум?

— Да. Там выступили действующие бойцы, которые рассказывали о своем опыте, например, о роли вожатого.

Было много спикеров по составлению резюме, карьерным консультациям. Мы хотим, чтобы студенты знали о возможностях в регионе.

