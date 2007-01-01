Он каждый день вспоминал Калугу: : последний представитель Серебряного века писатель Борис Зайцев жил на Никольской улице

О нашем городе он написал автобиографическую повесть.

10 февраля исполнилось 145 лет со дня рождения писателя Бориса Константиновича Зайцева - мастера русской прозы, чья судьба тесно связана с Калугой.

Большую часть своей долгой жизни он провёл в эмиграции, но до последних дней вспоминал наш город.

Калужские корни

Будущий писатель родился в Орле 10 февраля (29 января по старому стилю) 1881 года.

Но детство Бориса прошло в селе Усты Жиздринского уезда (ныне Думиничский район), и в Людиново, где его отец, горный инженер Константин Николаевич Зайцев, работал управляющим на заводах Мальцова.

Позже писатель назовет это время идиллическим.

«Сад невелик – скорее даже палисадник, - так описывает усадьбу в Устах Зайцев.

- Но в нем старые липы, в их тени стол, белая скатерть, самовар, стаканы, чашки - все в пестро-золотых солнечных пятнах, медленно зыблющихся, то набегающих на усы отца, который пьет с блюдечка чай с густыми сливками, то захватывающих скромный носик Лоты.

А за изгородью уже улица, широкая улица села Устов, по которой утром и вечером гоняют стадо».

Мать он характеризует так:

«Мать красива, с холодноватым выражением правильного, тонкого лица.

Спокойна, не быстра в движениях, но движения эти осмысленны и полновесны. В матери есть основательность.

Если на кухне Варвара слишком судачит, или бранится с Гришкой, с Дашенькой, мать появляется без особых слов, и все смолкает…

Мать никогда не сердится, ни на кого не кричит, но все ей подчиняются беспрекословно. Ничего она не боится.

Еще до Устов, молодой инженершей, когда муж уезжал вдаль на рудники, равнодушно слушала она вой волков в зимней метели, в пустынном небольшом доме степной местности, одна с маленькими детьми.

Столь же равнодушно впоследствии, в революцию, обращалась на ты к деревенским комиссарам, не решавшимся при ней и сесть».

Сначала с маленьким болезненным Борисом занимались гувернантки.

А в 11 лет для продолжения образования он переехал в Калугу и поселился у своего дяди, доктора и главного думы Михаила Николаевича Зайцева, в красивом двухэтажном доме №31 на Никольской улице (ныне улица Луначарского).

Бориса зайцева называли последним представителм Серебряного века.

Событие, которое потрясло

Борис поступил в калужскую гимназию (ныне корпус КГУ на ул. Ленина), но потом поступает в реальное училище, так как отец считал, что так будет лучше для будущей инженерной профессии сына.

Физику и математику преподавал Циолковский. Но гораздо важнее учебы для Бориса в то время стала находка в библиотеке - книга Ивана Тургенева «Первая любовь», которая произвела на него сильное впечатление.

Этот момент стал поворотным: несмотря на планы отца, видевшего сына продолжателем династии горных инженеров, юноша понял, что ему нравится литература.

Свою первую книгу «Рассказы» он напишет в 1906 году, и она сразу станет популярной. Тираж разошелся быстро.

Признание в любви Калуге

Уже будучи в эмиграции, в 1927 году Зайцев написал автобиографический рассказ «Атлантида» – воспоминание о калужской юности.

«Утро, зима, полузамерзшие стекла, вид на Георгия, что за Лавками, на деревья в церковном дворе, переулок, вдаль уходящий далекого, утонувшего города с мило-бессмысленным именем: Ка-лу-га».

- Основным источником формирования Бориса Константиновича Зайцева как человека и как писателя была Калуга, – рассказал на краеведческой конференции доктор филологических наук, профессор Анатолий ЧЕРНИКОВ.

- Городу и губернии писатель посвятил множество произведений: повести «Полковник Розов», «Аграфена», «Оптина Пустынь» и монументальную автобиографическую тетралогию «Путешествие Глеба», где подробно описал свои калужские годы.

Поэт акварельной прозы

Творческую манеру Зайцева современники называли акварельностью.

«Я начал с импрессионизма», – заявил сам писатель. Его проза отличалась музыкальностью, яркой колористикой, ослабленной сюжетностью и лиризмом.

- Современники неслучайно называют Зайцева поэтом прозы, где основное внимание уделяется не прямому изображению жизненных явлений, а лирическим размышлениям, – объясняет профессор Черников.

- При этом писатель смело нарушал каноны: Чехов говорил: «Надо писать так, чтоб автора не было видно».

А вот Зайцев рискнул в своих произведениях показать лик повествователя – самого себя. И всё получилось у него очень хорошо.

Анатолий Петрович Черников занимался исследованием жизни и творчества Бориса Зайцева.

От Калуги до Парижа

После революции жизнь Зайцева круто изменилась.

- В период революции и гражданской войны окончательно сформировалось православное мировидение Зайцева. Октябрьскую революцию он рассматривал как расплату за грехи: «за распущенность, беззаботность, маловерие», - говорит Анатолий Черников.

В 1922 году, переболев брюшным тифом, Зайцев с семьей (женой Верой и дочерью Натальей) получил разрешение выехать за границу для лечения и в СССР больше не вернулся.

Сначала Берлин, затем Италия, и наконец - почти полвека в Париже.

В эмиграции он был редактором журналов, председателем Союза русских писателей во Франции.

Но, как отмечают исследователи, диапазон его творчества не сузился, а расширился.

- Куда бы ни приехал, он пишет Бунину: «Иван, сколько здесь России!» – рассказывает Анатолий Петрович. – И вспоминая о России, о Калужских, Тульских, Орловских местах, называл эти края Тасканией.

Свою задачу писателя-эмигранта Зайцев видел в сохранении образа православной России - Святой Руси.

Он создал духовные биографии Сергия Радонежского, Серафима Саровского, Иоанна Кронштадтского, написал произведения об Афоне и Валааме.

- Всё, за немногими исключениями, написанное мною в Париже, выросло из России и лишь Россией дышит, - признавался писатель.

Прожил долгую жизнь

Связь с родным городом Зайцев пронес через всю жизнь. «У кого есть родина, тот не нищий», – писал он.

Его дочь Наталья Борисовна и внук Михаил Андреевич свидетельствовали: чем старше он становился, тем чаще вспоминал Калугу, говорил о ней каждый день.

Когда у жены писателя, Веры Алексеевны, в 1957 год случился инсульт, Зайцев восемь лет ухаживал за ней, хотя сам был уже в преклонном возрасте.

Писатель ушёл из жизни 21 января 1972 года в Париже, не дожив двух недель до 91 года. Но осталась его проза, тёплая, как акварель, и глубокая, как русская душа.

Интересный факт: Борис Зайцев был не только писателем, но и талантливым художником.

Анатолий Черников, общавшийся с дочерью и внуком писателя, получил от них в подарок картину, написанную Борисом Зайцевым.

- Это картина настоящего художника, ее место в музее, - отмечает профессор, добавив, что передал работу родственникам писателя.