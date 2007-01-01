Почему калужане игнорируют День святого Валентина

Накануне 14 февраля – Дня влюбленных мы провели опрос среди наших читателей. Половина высказалась против его празднования.

Этот День в России начали отмечать в начале 90-х годов прошлого столетия. Поначалу праздник пришелся по душе.

Сегодня, судя по откликам калужан, многие отдают предпочтение Дню Петра и Февронии.

Это просто дата

Поводом для опубликования этого опроса послужила информация из Государственной Думы РФ. Депутаты предложили отменить этот праздник, они сочли его «звенящей пошлостью».

Предложенный нами вариант «Правильно! Буржуйские праздники нам не нужны» поддержало 17% из числа принявших участие в опросе, 32% отметило вариант «У нас есть свой День Петра и Февронии – его и надо праздновать». Эти два варианта получили наибольшее количество голосов.

В комментариях калужане в основном рассуждают на тему легитимности Дня святого Валентина.

- А как его отменить? – задается вопросом наш читатель Алеша. - Это же не государственный праздник, не выходной. Это просто дата, просто день в календаре. Это какими нужно быть идиотами что бы предложить отменить то, чего в стране нет по факту. Ну хочет кто-то его праздновать - пусть празднует.

- Это всего лишь повод сделать ещё один приятный сюрприз своему дорогому человеку, не думаю, что кто-то вкладывает религиозный подтекст в тему этого дня и уж это, точно не несёт никакой угрозы обществу, - считает калужанка Инна.

«Им заняться больше нечем?»

Гораздо активнее наши читатели обсуждали само предложение депутатов Госдумы. Подавляющее большинство наших читателей считает, что сегодня выносить на обсуждение нижней палаты Российского парламента вопрос о запрете Дня святого Валентина по меньшей мере странно.

- Конечно, это самая главная проблема в стране, как же не обсудить, если больше заняться нечем, - иронизирует читатель под ником serafema.

- Вопрос с конским повышением ком платежей решили, можно приступать к решению и этого важного вопроса, - вторит ей Алексей Козлов.

- Нарушение запрета будет носить какое-то административное или уголовное преследование? – интересуется Инна. - Пусть развлекаются там в Думе и дальше, кто считает нужным как-то его отмечать, тот и не перестанет, что воздух сотрясать?

Кстати, вариант ответа «У Думы сейчас какое-то обострение – все запрещать. К выборам пройдет» отметили 21% из числа принявших участие в опросе.

Любить не по праздникам

Романтики редакции считали, что больше всего отметок получит вариант «Состояние влюбленности не зависит от памятных дат и праздников».

Однако, увы, с этим согласились лишь 14%. Впрочем, мы не теряем надежды и уверены, что на самом деле число влюбленных в Калуге не падает. Они есть, и будут. Именно они несут тот позитив и уверенность, что никакие самые тревожные новости не смогут нас сломить. Пока есть на свете Любовь.

Любовь — это, оказывается, не редкий гость, а скорее постоянный житель в жизнях россиян. ВЦИОМ спросил 1,6 тысячи взрослых людей про их романтические чувства, и цифры получились очень тёплыми.

Главное: 9 из 10 хотя бы раз в жизни любили по-настоящему. А прямо сейчас влюблены 56% — и мужчины тут даже обгоняют женщин (59% против 53%). Легко увлекаются новыми людьми больше трети опрошенных.

Ещё социологи заметили, что мы стали нежнее. За семь лет число любителей целоваться выросло — теперь таких 60%. Равнодушны к поцелуям 27%, остальные просто не знают, что ответить.

Исследователи даже поделили нас на типажи: есть «снежные короли и королевы» (сдержанные), есть умеренные романтики, есть пылкие, а есть ловеласы — те, кто каждый раз любит так, будто завтра конец света.