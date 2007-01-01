Почему власти Калуги зарыли голову в песок в вопросе удорожания отопления

Во вторник, 10 февраля, в редакцию пришел житель Калуги Константин и заявил, что у него сумма за теплоснабжение повысилась в три раза.

- Хоть квартиру продавай, - в сердцах заметил калужанин.

К сожалению, он далеко не единственный, кто был возмущен февральским коммунальным сюрпризом.

В начале февраля социальные сети региона взорвались гневными жалобами калужан на заоблачные суммы в платежках за тепло.

Мы попытались разобраться, откуда такие суммы и почему региональные чиновники так долго хранили молчание, отдав на растерзание ГЖИ.

«Как такое возможно?!»

Квитанции на оплату коммунальных услуг за январь начали приходить жителям региона в первых числах февраля. Получив квиток, многие не поверили своим глазам: сумма за отопление порой превышала 10 тысяч рублей. В адрес чиновников на их страницах в социальных сетях полетел шквал жалоб.

- Как такое возможно? – спрашивает калужанка Олеся Валеева. - Чтобы за отопление 60 квадратов насчитали 7400 рублей. При том что жары никогда в квартире не бывает. В морозы в санузле +14 градусов всего. Или на Силикатном особый тариф за отопление?

- Понятно, что зима выдалась холодной, но счета за январь поразили весь город, - пишет еще одна жительница Калуги, Светлана. - Повышение в два раза при условии, что многие сидят в холодных квартирах. Фомушина, 10а весь январь сидели без тепла, авария за аварией, дома жуткий холод, +13-16 градусов с включенными обогревателями, а счёт пришел 8000т.р.

- Хрустальная 44 к 2, отопление за однушку 42 кв. – 6000 рублей, за двушку 62 кв. -8000, - жалуется Татьяна Терехова. - Почти что в два раза подняли цены! И никто вразумительного ответа не дает, ни УК, ни Теплосеть. За одно отопление будем платить больше, чем за всю квартиру, включая и другие счета.

Сотни подобных сообщений в соцсетях комментировал лишь аккаунт ГЖИ. Причем, ответ как под копирку: «Если у вас возникли сомнения в корректности начисления платы, обратитесь, пожалуйста, к нам с официальным обращением с приложением копий квитанций и указанием периода».

Такое отношение к себе, возмутило людей еще больше. В чем только не обвиняли сотрудников Государственной жилищной инспекции.

- Опять шаблонный ответ, ни чего иного и не ожидали, - прокомментировала сообщение ГЖИ калужанка Светлана. - Просьба к губернатору, а не к вашей организации, которая не понятно, для чего создана. К вам заявки поступали декабрь, январь, февраль, решения проблемы как не было, так и нет.

Мы решили подробно расспросить представителя ГЖИ о методах их работы, сроках реагирования и причинах, по которым гневные посты в соцсетях не стали поводом для проверки.

Результаты разговора читайте по ссылке.

Навалилось все сразу

После того, как количество жалоб приблизилось к высоте девятого вала, министерство конкурентной политики опубликовало комментарий ситуации.

- Есть три основные причины, - объяснил министр конкурентной политики Калужской области Николай ВЛАДИМИРОВ. - Во-первых, с начала года выросла ставка НДС — с 20% до 22%, из-за чего тариф на тепло поднялся на 1,7%.

Во-вторых, январь выдался холоднее декабря, поэтому дома пришлось сильнее топить.

В-третьих, расчётные периоды в декабре и январе разные по длительности. Показания счётчиков снимают 20 декабря и 25 января. Получается, что за декабрь платят примерно за 25 дней, а за январь — почти за 35.

В метеорологии это называется «Идеальный шторм» - крайне свирепая буря, возникающая в результате редкого сложения нескольких неблагоприятных метеорологических факторов.

Многие вспомнили ироничный Закон Мёрфи. Один из главных постулатов которого гласит: «Если что-то может пойти не так, оно пойдёт не так в самое неподходящее время».

Впрочем, давайте разберем подробно причины, указанные Николаем Владимировым.

О повышении налога на добавленную стоимость заговорили задолго до февральских платежек. Комментарии тогда, да и сейчас в основном касались проблем для бизнеса. В конце января на эту тему шел подробный разговор в студии радио «Комсомольская правда – Калуга» на волне 93.1 FM c президентом региональной ТПП Виолеттой Комиссаровой.

Для бизнеса 2% очень серьезная проблема. Однако, влияние этого повышения налога на простых жителей России минимизировалось. Более того, в начале декабря 2025 года главный финансист России заметил, что россияне его даже не почувствуют.

- Налог на добавленную стоимость наиболее, мне кажется, безболезненный налог. Да, конечно, он включается в цену, но в условиях жесткости денежно-кредитной политики уверен, что мы не заметим этого изменения налога, — заявил министр финансов России Антон СИЛУАНОВ.

А в результате «получилось как всегда». Ресурсоснабжающие организации просто-напросто решили переложить этот налог на людей? Отличное решение для бизнеса!

Следующий аргумент регионального министра конкурентной политики касается погоды. Тут не поспоришь. Действительно, средняя температура января, по сравнению с декабрем понизилась почти втрое.

Однако, здесь необходимо подчеркнуть, что платежки с астрономическими суммами получили калужане, в чьих домах установлены общедомовые приборы учета. Холоднее на улице – больше тепла – выше плата. Им затраты гигакалорий умножили на повышенный тариф. Те же, кто платит по нормативам получили суммы, увеличенные лишь на 1,7 % повышенного тарифа.

Сегодня на дворе почти плюсовая температура, следовательно, за февраль платежки жителям домов со счетчиком придут уже с суммами гораздо ниже.

Наконец, объяснение про несколько лишних дней, попавших в начисление оплаты за тепло. Здесь министру сразу хочется адресовать один из вопросов самих калужан.

- Скажите, как так, если на несколько дней больше, то почему сумма в разы выше? – поинтересовался в комментарии Алексей Кондратьев.

Наша хата с краю?

Во всей этой ситуации вызывает некоторое недоумение длительное молчание калужских чиновников. В приватном разговоре в кулуарах администрации Калуги нам ответили, мол, это не наша тема. Мы тарифы не поднимали.

Кстати, когда не замечать гневные посты в соцсетях уже было просто неприлично, глава администрации Калуги на одной из планерок вкратце высказался по этой ситуации.

- Было холодно, соответственно, счетчик считает теплоноситель по гигакалориям и умножает на тариф, - сказал глава администрации Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ. - Тариф не повысился, повысилось потребление тепловой энергии на вводах в дом. Поэтому такие платежки пришли. Потеплеет, соответственно, объем потребленного ресурса уменьшится.

Скорее всего, Денисов оговорился по поводу «тариф не повысился». Но это, что называется, к слову. Непонятно другое.

Почему в сегодняшней совсем непростой ситуации в стране, чиновники не разъяснили заранее все причины повышения оплаты за тепло? Да, тарифное регулирование не входит в их сферу деятельности, но забота о калужанах, о которой они говорят постоянно, разве не подразумевает снятие социального напряжения?