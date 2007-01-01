Огромные счета за отопление: кому из калужан они пришли и почему

Февральские квитанции заставили калужан массово хвататься за сердце, валидол и телефонные трубки.

В среду, 11 февраля, заместитель начальника отдела контроля за начислением платежей ГЖИ Ольга Бекесова побывала в студии радио «Комсомольская правда – Калуга», 93.1 FM.

Она оказалась готова к заданным в прямом эфире неудобным вопросам. И - к топорам.

Поводом для разговора стала мощная волна жалоб на огромные суммы в платежках за тепло, которые получили калужане в начале февраля.

Чего испугались калужане

- Ольга Алексеевна, когда в начале февраля калужане получили платежки, жалобы и к вам полетели?

- Да, количество жалоб реально взлетело. Как только люди увидели суммы, соцсети взорвались.

Пишут губернатору, пишут нам, пишут во все возможные инстанции. И знаете, мы их понимаем. Но есть нюанс.

- Давайте сразу про главный раздражитель. В соцсетях у многих сложилось ощущение, что у ГЖИ работает бот: на любой крик души он выдает одно и то же: «Обратитесь с официальным заявлением, приложите копию квитанции, укажите период». Люди злятся. Им кажется, что их просто посылают.

- Я этот текст вижу. И да, он повторяется. Но это не потому, что нам лень. У нас просто нет права взять и прийти с проверкой только потому, что в интернете кто-то громко написал.

Федеральный закон — штука суровая. 248-й, 59-й — они нас ставят в жесткие рамки. Хотите, чтобы мы приехали и навели порядок? Пишите официально, подтверждайте личность, указывайте, за какой месяц вас обсчитали.

Быстрее и проще всего зайти на сайт ГИС ЖКХ – там все понятно и доступно и не нужно подтверждений личности, ресурс работает в связке с Госуслугами.

- То есть ваша «шаблонность» — не прихоть, а закон?

- Именно. И за эти рамки мы заходить не имеем права.

- Допустим, бабушка, ей 80, дисковый телефон. Куда ей нести жалобу? На Госуслугах она не зарегистрирована, ГИС ЖКХ для нее звучит как ругательство.

- Тогда — по старинке. Почта России. И да, я знаю, что вы сейчас усмехнетесь.

- Я уже усмехаюсь. Вы правда верите, что письмо дойдет не к следующему году?

- Знаете, в последнее время почта работает вполне прилично. Дня за четыре доходит. Но обязательно вложите копию паспорта или другого документа.

Мы должны понимать, что вы — это вы. Можно и электронной почтой, но опять же: паспорт приложите и телефон оставьте. Чтобы мы могли связаться и пригласить вас на проверку.

50 лайков — не повод

- Еще вариант: в соцсетях под жалобой 50 лайков, 100 репостов. Очевидно же, что не один псих сидит и ноет, а реальная беда. Почему вы не можете сами, без заявлений, инициировать проверку?

- Если бы мы могли приезжать на каждый шум в интернете, мы бы только и делали, что ездили. Но закон нам этого не позволяет.

Ни лайки, ни репосты, ни гневные комментарии не являются официальным основанием для проверки.

- Допустим, человек все сделал правильно. Написал, приложил, отправил. Что дальше?

- Инспектор получает обращение, смотрит суть. Если вопрос технический — выезжает.

Инспекционный визит, обследование. Нашли нарушение — фиксируем, выдаем предписание, штрафуем.

- Штрафуете? И часто?

- Ежедневно. Для управляющих организаций штрафы — от 250 до 300 тысяч. Налетают регулярно.

- А если усматривается мошенничество? Уголовщина?

- Сами уголовное дело не заведем. Но материалы в полицию направляем.

И такие дела возбуждаются. Не скажу, что массово, но прецеденты есть.

Платежка на 12 тысяч: почему у соседа меньше?

- Давайте про те самые 8, 11, 12 тысяч в платежках. Это только для тех, у кого стоят общедомовые счетчики?

- Да. Там, где счетчиков нет, платят по нормативу, и суммы не прыгают. Разве что поднялся тариф — на 1,7% с января.

- Тарифы должны были расти летом 2026-го, а подняли в январе. Нам объяснили: НДС вырос с 20 до 22%, ресурсники заплатили больше, вот и пришлось. И это еще не всё — в октябре будет новое повышение.

- Всё верно. Январское повышение — налоговое. При установлении тарифов летом этого никто не учел, потому что никто не знал. НДС вырос на 2%, тарифы — в среднем на 1,7%.

- Еще нам говорят, мол, снимали показания 20 декабря и 25 января — получилось, что в декабре заплатили за 25 дней, в январе за 35. Но разница в суммах — 50-60%. Я что-то сомневаюсь, что эти 10 дней дают такой эффект. Лукавство?

- Зерно правды есть. Некоторые, действительно, снимали показания 20-го. Но главное не в этом. Главное — температура.

В декабре среднесуточная была минус 3 градуса. В январе — минус 10,7. Это колоссальный скачок.

Последний раз такое было в 2014-м, и то меньше. Чтобы обогреть дом в такой мороз, нужно намного больше гигакалорий.

- А люди говорят: у меня в квартире плюс 14, батареи теплые, но не горячие, обогреватели работают круглосуточно, а счет — 8 тысяч. Как так?

- Такие случаи есть, мы знаем. Но если у вас в квартире ниже 18 градусов (для угловой — ниже 20), это основание для перерасчета. Нужно вызвать управляющую компанию, составить акт замера температуры.

Да. И добавлю: если УК не выходит на составление акта в течение двух часов после звонка в аварийно-диспетчерскую, вы имеете право составить акт сами.

С тремя соседями, в письменной форме: «такого-то числа температура в комнате +16, УК не явилась». И это будет основанием для перерасчета с даты акта.

«Реле на максимум»: заговор или халатность?

- Мне тут один калужанин по секрету рассказал. Есть, говорит, беда: на общедомовых счетчиках стоит реле, регулирующее подачу тепла. И в большинстве домов оно либо выкручено на максимум, либо вообще сломано. И шарашит всегда по полной. А делается это с согласия УК и… не поверите — ГЖИ.

- Ох. Начнем с того, что ГЖИ на такие «регулировки» влиять не может. И не согласовывает их. Но проблема, действительно, есть.

Управляющая организация должна обеспечивать нормативную температуру. Если в середине дома +25, а в угловой квартире +16, значит, систему не отрегулировали. Но если завернуть это «реле» слишком сильно, угловые квартиры замерзнут окончательно.

- Но ресурсникам же выгодно, чтобы счетчик мотал побольше? Они же деньги получают с каждой гигакалории.

- Ресурсникам — да. УК здесь просто передаточное звено: собрала с людей — отдала поставщику. Искренне надеемся, что отдала.

- А были случаи, что не отдавала?

- Были. Сговор УК с расчетным центром — деньги уходили налево. Теперь руководитель в местах не столь отдаленных.

Почему ждать 30 дней

- Какой срок рассмотрения жалобы в ГЖИ?

- Срок рассмотрения обращения в ГЖИ — 30 дней. Это долго, я понимаю. Но нас физически мало.

Всего вместе с аварийно-диспетчерской службой — 88 человек. А тех, кто непосредственно «на земле» работает с проверками — около 17. На всю область.

- Ольга Алексеевна, а бывают необычные жалобы? Ну, кроме инопланетян. Например, гражданин пишет: «Мне начислили 3 рубля за тепло, а я хочу платить 2 рубля 59 копеек». И это официальное обращение. Такое вы проверяете?

- Проверяем. Если действительно неправомерно — заставляем сделать перерасчет.

- Ради копейки? Выезд инспектора, бензин, время, бумага…

- В большинстве случаев мы работаем… ну, скажем так, вхолостую. Но закон есть закон.

Шапочки из фольги и другие опасности

- Давайте про «шапочки из фольги». Много таких?

- Очень. И с инопланетянами, которые тепло отобрали, и с прослушкой в батареях, и с воровством энергии через розетки.

- И как вы реагируете на откровенно неадекватных? Там же явно «куку» уехало.

- Так же, как на всех. Ищем в тексте «здравое зерно», касающееся ЖКХ. Проводим проверку, даем ответ.

- А возможность сообщить куда следует, чтобы вместо вас санитары приехали?

- Раньше было. Сейчас такой возможности нет. Даже если человек явно нездоров.

В шапочке из фольги нас еще не встречали, а вот с топором в руках – было. И был случай, когда нашего сотрудника взяли в заложники в квартире и не выпускали.

- А охрана вам положена? Свисток? Или термометром отбиваетесь?

- Ну, да… Или прибором учета. Но сейчас уже знаем «постоянных клиентов» в лицо. Относимся философски.

В эфире радио «Комсомольская правда – Калуга», на волне 93.1 FM интервью с Ольгой Бекесовой слушайте в четверг, 12 февраля, в 13:03 и 17:03, в пятницу, 13 февраля, в 11:03, 13:03 и 17:03.

Подкаст программы можно послушать на сайте «Комсомольской правды» хоть сейчас.

Видеозапись прямого эфира в ВК с заместителем начальника отдела контроля за начислением платежей ГЖИ Ольгой Бекесовой.