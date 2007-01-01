«Если свяжу варежки – мама выздоровеет»: обнинская книга соединила поколения

Она будет интересна и детям, и родителям.

Фото автора.

Февраль - месяц, который отмечен двумя важными датами: Днём памяти юного героя-антифашиста и Международным днём дарения книг.

Именно в эти дни в Калуге представили детскую книгу «Я родом не из детства - из войны».

Это не просто сборник воспоминаний, а бережно собранные истории жителей Обнинска, чьё детство пришлось на тяжелые военные годы.

Не должны остаться в библиотеке

Идея книги родилась в стенах Обнинской библиотеки. Семь лет сотрудники собирали личные истории пожилых людей, которые приходили и делились самым сокровенным.

Историями, где вместо школьных звонков - гул бомбёжек, вместо аромата пирогов - запах гари, а вместо игр - взрослая ответственность за жизнь близких.

Но в этих рассказах - не только боль и страх, но и невероятное мужество.

- Историй накопилось множество, и они рисковали так и остаться в библиотеке, - рассказывает директор Централизованной библиотечной системы Обнинска Анна ЮСУПОВА. - Но библиотека - не архив.

Она должна делиться с читателями. Пять лет назад родилась идея собрать детские воспоминания жителей Обнинска в брошюру.

Она вышла простенькой, скромной - для внутреннего пользования.

Но к 80-летию Победы стало ясно: этот уникальный материал должен дойти до широкой аудитории, особенно - до детей.

С поддержкой Фонда «АТР АЭС» в рамках программы патриотического воспитания мечта стала реальностью.

Без жестокости

Материал отбирали долго и тщательно. В книгу «Я родом не из детства, из войны» вошли 12 рассказов.

Литературным редактором выступила детская писательница Елизавета Мацупко.

Она признаётся, что работа была непростой: «Когда рассказываешь о войне, очень трудно найти правильную интонацию - не жалостливую и не пафосную, а искреннюю, доверительную.

Эту книгу важно читать детям вместе со взрослыми - по одной истории в день, чтобы вместе прочувствовать и понять».

Особую деликатность требовала адаптация текстов для детского восприятия.

Пришлось смягчить самые жестокие, кровавые подробности, сохранив суть и правду переживаний.

Этот этический шаг авторы обсуждали даже с самими героями книги, находя взаимопонимание.

- Вчера мы приглашали оставшихся в живых героев этой книги, и одна из ветеранов расстроилась, что ее текст несколько переиначили, а она писала его от руки, выверяя каждое слово, - говорит Анна Юсупова.

- Но мы объяснили ситуацию, что книга издавалась для детей и какие-то очень жестокие моменты надо было нивелировать.

Дети выбрали важное

Рисунки к книге сделали юные художники из Обнинской детской художественной школы.

Текст им раздали на летние каникулы. Ребята читали истории дома, обсуждали с родителями.

- Здесь самое главное - не документальная достоверность изображения, а эмоциональный посыл, который идёт от сердца юного художника через текст героя повествования, рассказывающего о своем военном детстве, - поясняет директор художественной школы Людмила ДОРОХОВА.

- Мы сразу с ребятами обговорили, что нужно очень внимательно читать рассказы, пытаться подметить какие-то интересные детали.

И они выбрали для иллюстраций самые знаковые моменты рассказов - те, что откликались в их.

Работа над книгой – это настоящий, живой урок патриотизма, ведь наша задача не только учить, но и воспитывать.

Книга, которая объединяет

Издание стало мостиком не только между эпохами, но и между родными людьми. Фамилия одной из героинь совпала с фамилией соседей литературного редактора Елизаветы Мацупко.

Оказалось, это их дальняя родственница, о судьбе которой они ничего не знали. Бабушка была одинокой и пришла поделиться своей историей в библиотеку.

«Они взяли книжку и стали плакать», – поделилась Елизавета.

И вчера книгу отправили в пять городов и даже в другую страну - всем её родственникам. Память вернулась в семью.

В Обнинске книгу уже представили школьникам. Презентация прошла необычно. Дети вслушивались в ожившие голоса прошлого. Зал замер.

На презентации рассказы озвучивали дети-актёры 10-12 лет. Для них многие детали быта военных лет стали открытием: что такое лохань, холщовая ткань, как топится печка.

Один мальчик неправильно ставил ударения в них и признался: «Я думал, война была в то время, когда и телевизор был, и интернет.

А вот теперь я понимаю, насколько страшнее, беднее и тяжелее было».

Символ надежды на обложке

На обложке книги - варежки. Это не случайная деталь, а символ.

Взята она из заключительного рассказа «Варежки для мамы», где девочка дала себе зарок: если успеет за ночь их связать - её тяжело больная мама выживет.

У неё получилось, и мама пошла на поправку. Эти варежки стали символом того детства - тяжёлого, но всё же оставляющего место для надежды, тепла и любви.

Тираж книги - более 4000 экземпляров. Она не будет продаваться.

Её передадут во все школьные библиотеки Обнинска и Калужской области, а весной отвезут детям Донбасса.

«Я родом не из детства - из войны» - очень важный разговор между поколениями, который обязательно должен продолжаться. Чтобы помнили, чтобы чувствовали, ценили мирное небо.

Из книги

Рассказ Галины Васильевны Котельниковой «Была война, а детства не было»

На презентации показали фильм о создании книги. В нем Галина Котельникова рассказывает, что самым страшным в ее жизни была бомбежка, когда они плыли на корабле по середине реки.

Я родилась в Хабаровске в 1933 году. До войны наша семья жила в Коломне – небольшом городке Московской области.

Отец работал на паровозостроительном заводе. В мае 1941 года родилась моя младшая сестренка.

На помощь маме приехала бабушка из Тбилиси. Но, как только началась война, бабушка уехала домой.

К сентябрю 1941 года немцы приблизились к Москве.

Когда объявляли воздушную тревогу, мы прятались в бомбоубежище под домом. Выбираясь оттуда, видели зарево на западе…

Пока шла война, детства у нас не было. В сентябре папин завод эвакуировали в Киров, и там он начал выпускать танки.

Папу не взяли на фронт из-за очень плохого зрения. Помню, что из Коломны наш пароход отправлялся ночью. Мы с отцом ехали в трюме, а мама с малышкой – в каюте.

Сначала плыли по Москва-реке, потом по Оке и Волге. Ночью в Горьком нас бомбили. Было страшно.

Потом по Каме и Вятке мы добрались до Кирова. Было это уже осенью – в октябре или ноябре.

Нас разместили в небольшой комнате, где жили девять человек – три семьи. Комната располагалась во флигеле школы, которая позже стала госпиталем.

Мама отвела меня в школу. Первый класс я окончила еще в Коломне. Начало второго пропустила, но учительница все равно меня приняла, чтобы я не потеряла год.

Как я училась во втором и третьем классах плохо помню. В четвертый класс я пошла в другую школу, из-за того, что мы переехали ближе к заводу.

Хозяйка нашей комнаты работала поваром в госпитале. Однажды она принесла селедочные головы. Ее племянница решила их продать и взяла меня с собой на рынок.

К нам выстроилась целая очередь, и мы быстро все распродали. В ту пору было очень голодно. Отец опух от голода.

на рисунке юный художники изобразили, как мама делает для дочери завариху из муки.

В госпиталь привозили истощенных ленинградцев, но они продолжали умирать и тут. Мама отправляла меня за детским питанием, и я через весь город ходила за этими бутылочками.

Помню, как мама делала завариху – заваривала муку кипятком. «А после войны будешь делать завариху» - спрашивала я. «Потом ты не станешь ее есть», - отвечала мама.

В 1944 году папин завод перебазировался в освобожденный Харьков. Мы поехали следом.

Ехали в теплушке, и мама отстала от поезда, когда пыталась купить какой-нибудь еды на станции…

В Харькове я пошла в пятый класс. Но запомнилась мне не учеба, а картофельное пюре с томатной подливкой, которое продавали на колхозном рынке.

Это было так вкусно и пахло мирной жизнью.

День Победы был днём общего ликования и великой радости.

Люди выходили на улицы, плакали, смеялись и обнимались, как будто все были друг с другом знакомы.0+