Ангел и кот на Каменном мосту: Ирина Мареева населила город сказочными персонажами

Она рисует Калугу такой, какой мы её редко замечаем

Фото автора.

В доме-музее Батенькова до 2 апреля Ирина Мареева приглашает в путешествие по городу - знакомому и в то же время полному сказочных тайн.

Акварели Ирины - это не просто зарисовки улиц и двориков.

Это истории, где грифоны охраняют старые дома, коты с блинами и самоваром устраивают Мяусленницу, а птицы Сирин угощают всех калужскими пончиками.

Ирина Мареева рядом с «Хранителем Калуги».

Все началось в картинок в «Огоньке»

Ирина - коренная калужанка. Ее любовь к рисованию поддерживали близкие люди.

- Родилась я в Калуге, рисовала с детства. В журнале «Огонёк» были замечательные репродукции, я их даже копировала.

А любимой моей книжкой была «Коллекция Эрмитажа». Мое увлечение заметили мама Надежда Анатольевна и бабушка Таисия Никитична, их уже нет в живых.

Именно они покупали мне краски и карандаши, а потом записали в художественную школу, - с теплотой вспоминает Ирина.

Её путь в искусстве был осознанным: художественная школа, Калужский колледж культуры с красным дипломом, а позже - факультет теории искусства в Академии художеств имени Репина в Санкт-Петербурге.

«Снегопад на ул. Пухова», ул. Пухова, 39.

«Храните деньги в сберегательной кассе», ул. Ленина, 59.

Привет из сказочной Калуги

- За что люблю акварель? За то, что с ней можно бесконечно экспериментировать.

Она сочетается с чем угодно - с акрилом, фломастерами.

А сам процесс рисования для меня - это эксперимент. Мне неинтересно просто перерисовывать натуру.

Я смотрю на дом, на улицу, а потом фантазия подсказывает, как превратить это в художественную историю, - объясняет Ирина.

Выставка называется «Сказки Старой Калуги» не случайно. Это сплав двух больших увлечений: любви к городу и к сказкам - русским, европейским, любым.

- Я хотела постоянно открываю Калугу для себя, и хочу, чтобы вы тоже открыли ее заново, - говорит она. – А сказки люблю читать до сих пор.

Сейчас Ирина радуется нынешней снежной зиме с ультрамариновым теням, называя её «классической русской, как на полотнах Васнецова и Саврасова», и находит в ней вдохновение.

Одна из центральных работ - ангел и кот уютно устроились на решётке Каменного моста, как раз зимняя. И здесь - излюбленный мотив художницы: вид на Троицкий собор и Присутственные места.

- Я хотела показать, что в каждом из нас есть добрый свет, и нужно стараться делиться добротой друг с другом. Огорчает немножко, что на Каменном мосту почему-то не работают красивые фонари, - делится Ирина.

Хранители города

На выставке много хранителей. Вот «Хранитель Калуги» - лев.

А вот- «Страж дома №102», что на пересечении улиц Суворова и Герцена - грифон, охраняющий старый дом с колоннами и барельефами.

- Грифоны были хранителями жилища, их не случайно изображали на домах.

Вот я нарисовала такого, который будет хранить дом на протяжении веков, - поясняет автор.

Есть и космические коты - ведь Калуга колыбель космонавтики.

Они обитают на домике Циолковского у Яченки: художница фантазирует, что у учёного мог быть пушистый помощник.

Не переписывает действительность

О творческом методе Ирины рассказывает её подруга и коллега, художница Ольга Комаровская:

- Помню своё первое впечатление об Ирине в художественной школе: «Какая интересная странная девочка». Странная - в моём понимании комплимент.

Еще в училище мы переболели русским авангардом. Темой дипломной работы Ирины был Малевич.

Когда мы делали диплом, вышел альбом Хвостенко и группы Аукцыон по творчеству Велимира Хлебникова, мы готовили диплом под эту музыку, и у нас в хорошем смысле улетала крыша.

А в Академии читала лекции по абстрактному искусству Елена Юрьевна Турчинская, которая учила нас анализировать абсолютно все произведения искусства, в том числе XVIII-XVII века, эпохи Возрождения, через призму чёрного квадрата. Совершенно опрокидывается обычное восприятие.

И помню, как начинались первые акварели Ирины.

Это была работа с пятном, с формой, с абстрактными образами, но она никогда не уходила от предметности. Там присутствовали коты, кактусы.

И в Ирининых работах есть русский авангард, абстракция, Малевич. За кажущейся лёгкостью этих воздушных акварелей - большая аналитическая работа.

Ирина - тот художник, который не переписывает действительность, не пересчитывает окошечки-домики, она создаёт художественный образ.

Это самый высший пилотаж - разобрать мир на пазлы и собрать его заново, уже свой.

Семейная история продолжается

Традицию волшебных существ в семье Мареевых продолжила дочь Ирины, Мария.

Она учится в четвертом классе, но её работы из фетра, полимерной глины уже заняли место на выставке рядом с мамиными акварелями.

- Разноцветные львы, котики, грифоны, гарпии, химеры, - перечисляет Маша. - Химера - из мифов, которые читала. А грифоны мне очень понравились, когда мы ездили в Санкт-Петербург.

Шить меня научила мама и я ходила в кружок по бисеру, когда мы жили в Бронцах Ферзиковского района. Сначала делаю эскиз, потом выкройки придумываю.

Мария делает сказочных персонажей из фетра, меха, полимерной глины и разукрашивает акрилом.

Мария уже дарила одноклассникам в Бронцевской школе маленьких фетровых котиков, которых назвала Плюшками.

Теперь, в новой школе, где 27 одноклассников, задача масштабнее.

Прогуляйтесь с открытым сердцем

Сейчас Ирина мечтает создать серию «портретов домов», потому что некоторые из них постепенно исчезают с калужских улиц.

- Много домов разрушается, и хочется оставить на память нашу историю.

Гуляйте по городу, чаще поднимайте глаза к небу, смотрите на архитектурные детали, - говорит художница.

А пока в музее Батенькова можно согреться зимней сказкой: два котика, похожие на ракушки, свернулись у окна на картине «Уютный январь», а ангел с Каменного моста напоминает: «В каждом из нас есть добрый свет.

И нужно делиться им друг с другом». 0+