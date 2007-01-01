Калуге – труба: коммунальные сети рвутся в городе практически через день

С начала 2026 года в городе зафиксировано 13 существенных коммунальных аварий, связанных с прорывами водоводных труб и теплосетей.

Справедливости ради стоит отметить, что в прошлогодние январские праздники в Калуге аварий произошло гораздо больше.

Был зафиксирован 31 случай прорыва труб холодного водоснабжения.

Мы обобщили все доступные данные об авариях и узнали три версии причин водного коммунального хаоса в областном центре: от администрации, от водоканала и от жителей Калуги.

Плывем и мёрзнем, братцы!

Первые проблемы с водоснабжением в этом году начались уже 3 января. Из-за аварии без холодной воды остались семь многоквартирных домов на улицах Карпова, Дарвина и в Старообрядческом переулке.

Через несколько дней новым озером аукнулась обширная авария под Новый год, оставившая без воды весь север Калуги. В сквере «Содружество» трубу прорвало вновь.

На Тульской 21 января взбунтовался канализационный колодец, выбросив содержимое на поверхность, да еще и сам провалился под землю.

На следующий день, 22 января, прорвало трубу на улице Садовой. Без воды остались Подзавалье, Черносвитино и Болотное.

Следующая авария произошла в центре Калуги 24 января на участке улицы Московской между Кирова и Дзержинского. Из-за утечки отопление отключили в трех многоквартирных домах на улицах Московской и Ленина. В тот день на улице было минус 22 градуса.

Сразу две больших аварии случились 27 января. Тогда без отопления оказались 116 многоквартирных домов. Речь идет о Малинниках, где проблема была в котельной «Ремпутьмаша».

Следующие 52 многоквартирных дома были отключены от отопления 27 января на улице Салтыкова-Щедрина. Причина та же, лопнула труба тепловых сетей. А ровно через два дня там же произошел еще один прорыв и тепло пропало из 37 многоквартирных домов.

На правобережье 30 января подобная труба не выдержала напора и в результате проблемы с теплом ощутили жители 23 многоквартирных домов, холодно стало и на трех социальных объектах.

2 февраля рвануло на улице Тельмана и протекло до Московской - канализация затопила участок дороги в районе магазина «Спутник».

В тот же день случилась обширная коммунальная авария на Хрустальном переулке, 29.

На следующий день трубу прорвало на улице Плеханова, недалеко от Палат Коробовых.

На перекрестке Гагарина и Королева 4 февраля из трубы забил очередной горячий гейзер, вода потекла по дороге вниз по Гагарина.

Версии горожан

После каждой коммунальной аварии страницы руководства области и города моментально краснеют от количества жалоб. Недовольство калужан понятно: кому охота в морозы остаться без отопления или воды.

Причины же столь массового бунта тепловых и водоводных труб в Калуге жители высказывают самые разные.

В редакционном телеграм-канале мы провели анонимный опрос на эту тему. Выяснилось, что 58% из числа принявших участие в нем считают, что рвется, потому что трубы своевременно не меняли. В неспособности в принципе прогнозировать ситуацию с возможными авариями городские власти обвинили 19%.

В комментариях калужане более развернуто представили свои мысли по поводу причин коммунального бардака в Калуге.

- Потому что ни один чиновник за аварию по-настоящему не ответил ни разу, -считает Нина Войтюк. - Наоборот, сейчас по быстренькому проведут парочку совещаний и получат премию за своевременное реагирование.

- Значит, город не был готов к отопительному сезону? – резонно задается вопросом Алла Самохина. - Отчитались, что готов. Виновных опять не будет. А оплата растёт.

- Давно ресурс советского наследия исчерпан, но ничего масштабно не обновляется, - написал калужанин Алеша. - Латают дыры и имитируют бурную деятельность, не забывая при этом поднимать тарифы.

О повышении тарифов, кстати, горожане уже пишут с саркастической усмешкой.

- На мой взгляд, причина в экстремально низких суммах в платежках, - иронизирует наш читатель Вадим.

Версия водоканала

Как-то так сложилось, что во всех коммунальных бедах, калужане дружно винят водоканал. В этой организации согласны с тем, что с начала года отмечается повышенное количество аварийных ситуаций на водопроводах.

- Основной причиной, по данным наших специалистов, являются аномально низкие температуры, установившиеся в Калужской области, - рассказали нам в «Калугаоблводоканале». - Такие морозы приводят к дополнительным нагрузкам на сети, вызывая повреждения, особенно на изношенных участках сетей или на чугунных трубопроводах. Однако, общее количество аварий на балансовых сетях предприятия за аналогичный период снизилось на 35-40% по сравнению с прошлым годом.

Действительно, прошлым летом в Калуге прошла масштабная замена старых водопроводных труб. И если в январе 2025 года в Калуге было зафиксирована 31 авария на сетях водоснабжения, то в январе 2026-го водоканал готов отчитаться лишь о двух инцидентах.

На улице Новая Стройка произошло повреждение чугунного магистрального трубопровода диаметром 150 мм. Специалисты водоканала ликвидировали аварию без полного перекрытия водоснабжения.

А вот вторая авария на водоводе, о которой рассказали нам в водоканале, в переулке Хрустальный, к предприятию не относится. Эти водопроводные сети не находятся на балансе предприятия.

Согласно законодательству, ответственность за их содержание и ремонт лежит на организации, владеющей этими сетями: например, управляющей компании или собственнике территории.

В остальных случаях речь идет об авариях в зоне ответственности Теплосети и УК.

Версия городских властей

О причинах постоянно рвущихся труб городские власти стараются не говорить, сконцентрировавшись на докладах о мерах по ликвидации аварий.

Практически на каждой еженедельной планерке глава администрации и его подчиненные рассказывают, как город борется с нашествием коммунальных бед.

- Возникающие аварийные ситуации на сетях теплоснабжения оперативно устраняются теплоснабжающими и управляющими организациями, - доложил 2 февраля начальник управления ЖКХ Калуги Михаил ВИШНЯКОВ. - Калужане в случае возникновения внештатных ситуаций в области теплоснабжения незамедлительно оповещаются всеми возможными способами: сайты, страницы в соцсетях, чаты, объявления и в чатах многоквартирных жилых домов в мессенджере MAX.

- Аварийные бригады, службы ресурсоснабжающих организаций и управляющих организаций работают в круглосуточном режиме, - добавил Вишняков.

Прояснилась ситуация и котельной «Ремпутьмаша». Жители подключенных к ней жилых домов уже много лет страдают от постоянных аварий.

- Сейчас городом при поддержке области начата разработка проекта по ее реконструкции, - заявил глава администрации Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ. - Сумма очень приличная, порядка 700 млн рублей. И это не конечная цифра. Однако работы позволят создать надёжный источник теплоснабжения на Малинниках и избавиться от этой старой паровой котельной, которая никому не нужна.

Кто играет на трубе

В подавляющем большинстве случаев, власти сетуют на изношенность коммунальных сетей. И это, действительно, так. Некоторые трубы, уложенные в землю полвека назад, даже трубами назвать сложно. Так же порой сложно понять, кто отвечает за конкретную трубу.

Сегодня ответственными могут быть ГП «Калугаоблводоканал», МУП «Калугатеплосеть» и управляющие компании. Соответственно, и претензии за содержание конкретной трубы нужно предъявлять конкретному ее собственнику.

Виноват – исправь. Казалось бы, чего сложного? На деле же так просто не выходит.

Замена и даже ремонт труб – архизатратная процедура и денег на все и сразу попросту нет.

Здесь важно отметить еще один нюанс. Городские власти официально не могут приказать водоканалу отремонтировать трубу. Это учреждение не подведомственно администрации города. Управляющие компании вообще частный, по сути, бизнес. Тут тоже особо не накомандуешься.

Реально приказать город может лишь своему «подведу» МУП «Калугатеплосеть». И то, исключительно в рамках выделенным на ремонт бюджетных средств.

Получается, что коммунальные сети Калуги не имеют одного хозяина, а значит нет и ответственного за многочисленные аварии.

Вспомните легендарного Аркадия Райкина: «Кто сшил пиджак? Мы!», — вот это аккурат про данную ситуацию…