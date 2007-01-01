Зачем из российских вузов вымывают «бакалавров» и почему это не возврат в СССР

С 1 сентября этого года в некоторых российских вузах отменят систему «бакалавриат и магистратура».

Коснётся ли этот эксперимент вузы Калужской области и в чём принципиальная разница между системами обучения, - об этом шла речь в студии радио «Комсомольская правда – Калуга», 93.1 FM.

На острые вопросы о грядущей реформе высшей школы, судьбе ЕГЭ и возвращении оценки за поведение в среду, 4 февраля, в эксклюзивном интервью ответил советник министра образования и науки Калужской области Михаил Морозов.

Конец эпохи

- Михаил, я правильно понял, тот эксперимент, который в 2023 году начался в шести вузах России, сейчас распространяется на все высшие учебные заведения и, соответственно, на Калужскую область?

- В целом вывод верный, но требует уточнений. В 2023 году шесть ведущих вузов вошли в пилотный проект.

Суть: система «бакалавриат + магистратура» сменяется структурой из трёх уровней. Первый — базовое высшее образование (4-6 лет). Второй — специализированное высшее образование (1-3 года). Третья ступень — аспирантура.

Изначально планировалось расширение эксперимента на большее число вузов с 2026 года, а всеобщий переход — с 2027-го. Сейчас сроки пилотной апробации продлены до 2030 года.

Это даёт возможность переходить более плавно, этапами.

- А наши калужские вузы?

- Они будут включены в процесс, но не сразу. Пока активное обсуждение идёт только в контексте филиала МГТУ им. Баумана.

Коллеги рассматривают возможность перехода на новую систему по отдельным направлениям с этого года, но окончательное решение ещё не принято. Это сложный процесс.

- Давайте проясним. Система высшего образования в СССР была монолитной, устоявшейся. Её поменяли в 90-х, перейдя на Болонскую систему. Сейчас мы возвращаемся к советской? Или это что-то новое?

- Отвечая на прямой вопрос: возвращаемся ли к советской системе? Думаю, нет. Когда говорят о лучшем советском образовании, чаще имеют в виду школу.

Высшее образование, возможно, и было монолитным, но тоже находилось в поиске. Например, гуманитарное образование сталкивалось с объективными ограничениями.

Сейчас этап развития — другой. Он приведёт к большей детализации. Сроки подготовки будут максимально индивидуальны для каждой специальности.

Эта реформа — прежде всего о поиске новых форм, характерных для России в текущих международных условиях.

- Объясните простыми словами. Первая ступень — базовое высшее образование, 4 года. Выпускник получает диплом. Дальше?

- Дальше он может пойти на следующую ступень — специализированное высшее образование (1-3 года), а может и не идти.

После этого открывается путь в аспирантуру.

- Получается, максимальный срок — 9 лет (6+3). Это для медиков, архитекторов?

- Да, для специальностей с длительным циклом обучения. В итоге у выпускника может быть два диплома: о базовом и о специализированном высшем образовании.

- В чём ключевая разница между бакалавр-магистр и новой системой?

- Разница — в содержании программ и, со временем, в дифференцированных сроках обучения по направлениям.

Но главное — эти термины («бакалавр», «магистр») просто уйдут из законодательства и документов. Это завершение процесса выхода из Болонской системы на правовом уровне.

- Давайте простыми словами: что такое Болонская система и зачем мы в неё вошли?

- Это часть международных образовательных процессов. Таких процессов было три: WorldSkills (профессиональное мастерство), PISA (оценка качества школьного образования) и Болонский процесс (сближение и гармонизация систем высшего образования в Европе). Россия участвовала во всех.

Сейчас из всех этих процессов РФ либо вышла самостоятельно, либо была исключена. У нас теперь своё движение «Профессионалитет», свои оценки качества.

Болонская система в идеале предполагала две вещи: внебюджетное признание дипломов всех вузов (а не только МГУ или МГИМО) по всей Европе и двухуровневую систему («бакалавр-магистр») для академической мобильности, включая бесплатные стажировки.

- То есть речь об импортозамещении в образовании? Нас отрезали, и мы создаём свою систему. Дипломы новые будут признавать за рубежом?

- Искать аналогии можно, но… Идея в том, что это сейчас не является приоритетом. Настроения наших зарубежных партнёров, мягко говоря, не способствуют взаимному признанию документов.

Какое-то сотрудничество останется, но массовое, внебюджетное признание дипломов для трудоустройства затруднено.

-Для тех, кто планирует работать в России, ничего кардинально не поменяется?

- Если говорить о влиянии на карьерные стратегии внутри страны — коренных изменений не произойдёт. Речь о выстраивании собственной модели без оглядки на зарубежную терминологию и сложившиеся стереотипы.

ЕГЭ: вечный козёл отпущения или неоцененное достояние

- В опросе наших читателей 15% сказали: «Ещё бы ЕГЭ отменили – и было бы совсем отлично». Главная претензия: последние два года в школе – это натаскивание на галочки, дети разучаются мыслить.

- Эта претензия была актуальна для ЕГЭ образца 2008-2010 годов. Тогда, действительно, были задания с выбором ответа, как в программе «Кто хочет стать миллионером».

Сейчас ЕГЭ изменился на 90%.

Возьмём историю: там практически не осталось простых тестов. Это работа с картами, визуальными источниками, историческими документами, развёрнутые аналитические задания.

Претензии про «галочки» учтены и в большой степени сняты. ЕГЭ — это российская разработка, аналогов такому масштабному экзамену в мире нет.

Отменить легко. Но предложить взамен жизнеспособную, честную и объективную систему пока никто не может. Предложения, чтобы регионы сами писали задания, вернут нас к проблемам коррупции и неравенства возможностей.

Возвращение к дисциплине

- Я в школе имел «неуд» по поведению. Это была катастрофа. С сентября 2026 года оценка за поведение возвращается. Насколько она будет весома?

- Механизм её влияния пока окончательно не проработан. Не утверждена даже форма: «зачёт-незачёт», пятибалльная или трёхбалльная шкала («удовлетворительно»/ «неудовлетворительно»/ «хорошо»).

Очевидно, что это ответ на запрос педагогов, которым нужны дополнительные инструменты для работы.

- Она будет влиять на получение золотой медали, красного аттестата?

- Я думаю, этот вопрос обязательно будут обсуждать. Вполне вероятно, что для медали в будущем потребуется и отличная оценка по поведению.

Но, возможно, не с 2026 года, а чуть позже. Пока, на мой взгляд, это будет новшество без прямого, жёсткого механизма влияния на аттестат, но такой механизм в перспективе вполне может появиться.

- Резюмируя главную тему: переход с Болонской системы в Калужской области в сентябре 2026-го возможен пока только в филиале Бауманки, и то не факт. Волноваться нынешним одиннадцатиклассникам не стоит?

- Все, кто уже учится, доучатся по своим программам. Вновь поступившие в вузы, перешедшие на новую модель, будут учиться по-новому.

Конкретная информация по Бауманскому филиалу, думаю, прояснится к маю. Следите за информацией министерства.

В сухом остатке

Резюмируя сказанное, реформа высшей школы — не сиюминутная кампания, а долгий, порой, вынужденный поиск собственного пути.

Отмена «болонских» степеней — скорее символический жест суверенитета, чем мгновенная революция в аудиториях.

ЕГЭ, несмотря на народную нелюбовь, эволюционирует и, видимо, останется с нами. А оценка за поведение возвращается как призрак прошлого, но её практический смысл ещё предстоит наполнить содержанием.

Ясно одно: российское образование вступает в длительную «настройку под себя», где стабильность остаётся самой желанной, но и самой дефицитной валютой.

