Как четыре сотки полностью изменили жизнь калужанки

В ее жизни было всё: война, спорт, любовь, стихи и море цветов.

Фото автора и из архива Элеоноры ЛУКИНОЙ.

В конце января в Калуге тепло поздравили замечательного человека - Элеонору Маратовну Лукину

Ей исполнилось 90 лет.

Её знают в городе как увлечённого цветовода, чьи клумбы много лет радовали калужан.

В молодости Элеонора Маратовна увлекалась спортом: участвовала в лыжных соревнованиях и с удовольствием каталась на велосипеде.

А ещё она пишет стихи. И уже семь десятилетий дружит с библиотекой имени Белинского, а садоводческому клубу при ней верна с самого его основания - целых сорок лет.

Элеонора Маратовна сажает цветы, пишет стихи и читает книги.

Юбиляршу поздравляли в библиотеке им. Белинского.

Выжила в разбомбленном поезде

О своей жизни юбиляр рассказывает просто и тепло:

- 28 января 90 лет назад я родилась под Москвой на станции с красивым названием Ожерелье.

Там, окончив медицинские училища, встретились мои родители.

Папа был фельдшером в госпитале при воинской части, мама - акушеркой.

Они поженились, но не прошло и года, как папину часть перевели в Москву. И до 1941 года мы жили в столице.

В марте 1941-го часть снова перевели - в Белоруссию, в город Лепель.

Пришлось ехать туда. Город был закрытым, мы поселились в военном городке.

12 июня часть ушла из городка, остались только семьи, ну и магазины, учреждения.

А 21 июня началась бомбёжка. Нас собрали и сказали: «Берите самое необходимое, будем вас выводить».

Выдали чайник, сало и конфеты-помадку. Мама взяла документы, фотографии, поэтому они сохранились, и почему-то осеннее пальто.

Нас повезли на станцию. Поезда шли один за другим: то с вооружением, то с солдатами, еле дождались своего. Наконец сели. А когда приехали в Оршу - снова бомбёжка.

С нами была соседка Галя, родом с Украины. Она сказала: «Выходить не будем». Мы остались в вагоне.

Когда всё закончилось, увидели, что от поезда уцелел только наш вагон, да ещё два наполовину.

Всё остальное разбомбили. Галя тогда сказала маме: «Шура, твое дитина счастливое».

И правда, по жизни бывали неприятности, но я считаю себя счастливым человеком.

Вот даже сейчас, представьте, меня поздравить приехали с Сахалина шесть человек: внучки с мужьями и два правнука.

Элеонора Лукина в юности.

С сестрой, 1958 год.

Потеря родителей

- После того, как наш поезд разбомбили, мы поехали в Курск, там жила мамина мама и сестра. Работы не было. Тетя Оля ходила по деревням меняла что-то на продукты.

1943 год был, конечно, сложным, но всё это кончилось. И в Курск приехал папа. Его и маму направили в деревню Воскресеновка в 30 км от города.

Там было здание, в котором находился и медпункт, и начальная школа.

Я закончила четыре класса, после перешла в другую школу.

В марте 1959-го умер папа, у него было больное сердце. Мама к тому времени уже не работала, заболела, а её сестра жила в Калуге. И мы к ней уехали. 8 января не стало и мамы.

Осталась младшая сестричка, которой тогда было 10 лет.

В Калуге я закончила школу. Потом поступала в медицинский институт, но не набрала баллов. И чтобы не пропадало время, я поступила на бухгалтерский курс.

Закончив, работала в учреждении, связанном с медикаментами, и поступила в финансово-экономический институт.

Элеонора Маратовна увлекалась лыжами и даже участвовала в соревнованиях.

Таких больше не бывает

- С мужем, Вячеславом Антоновичем, я познакомилась, когда училась в 10 классе. Он к нам в школу пришел.

С тех пор мы всегда были вместе. Он ушёл в армию, а когда вернулся - поженились. Оба устроились на завод «Калугаприбор». Я работала и заканчивала институт.

Потом на заводе стали давать земельные участки - почему-то по четыре сотки.

Муж очень полюбил дачу, сам строил дом, делал парники. Сажали картошку, огурцы, помидоры.

Была малина, смородина, вишня, груша, яблони. А я полюбила цветы. Сначала сажала кустарники, потом - цветочки.

В 1996 году мужа не стало. Замуж я больше не выходила, потому что таких больше не бывает. Сократила огород: картошку не сажала, увлеклась цветами.

Помню, что и мама тоже их любила. Раньше я заходила к своим растениям и пела: «Шикарная мадам Брошкина». Сейчас не пою, мои растения и так всему рады.

Стала участвовать в выставках. Однажды на выставке ко мне подошёл тогдашний губернатор Сударенков.

Посмотрел на мои клематисы, розы и говорит: «Вы не могли бы украсить клумбу в центре города?» Я согласилась. Меня попросили посадить клематисы.

Думала, по одному с каждой стороны посажу и достаточно. А надо было по четыре. Где взять?

Но мы в клубе огородников при библиотеке Белинского - народ дружный.

Мне дали еще два клематиса. Но в городе им не понравилось, заболели. Тогда я посадила розы.

Их дала подруга из Каравая - сорт «Фламентанц». Они цвели три недели, снизу доверху, необыкновенно!

А позже я купила на рынке букетик роз, и женщина сказала: «Можете черенковать, эта роза цветёт непрерывно». Я начеренковала под стеклянные банки.

И на одной стороне клумбы цвели одни розы, на другой - другие. Поливала, приезжая с дачи.

Потом застелила землю почвопокровными, очень их люблю.

Были флокс шиловидный - почти красный, флокс растопыренный - голубой, но его надо было стричь.

Элеонора Маратовна своим цветам пела песни.

Научилась читать с Лермонтова

- В Белинку я 70 лет хожу. Дело в том, что я всегда любила читать. Научилась читать по полному собранию сочинений Лермонтова.

Это была старая книга, шрифт с буквой «Ять». Она у меня дома до сих пор сохранилась. Я люблю поэзию, и Пушкина, и Евтушенко, но до сих пор самый любимый мой поэт - Лермонтов.

И когда я приехала в Калугу, первым делом пришла в библиотеку. Мне было 20 лет.

Библиотека тогда находилась на улице Ленина, где сейчас областная стоматология.

Пришла, взяла там что-то. А тогда же не было телефонов, и мне присылают письмо: «Прийти в библиотеку». Я прихожу, оказывается, забыла там паспорт.

А когда мы с мужем поженились, стали вместе ходить в библиотеку. Муж тоже писал стихи.

Он нашел на помойке старую печатную машинку, отремонтировал ее и печатал.

У меня остались две книжечки его стихов, и все с посвящением «любимой Элечке» - мне. Муж был очень хороший.

На ее участке цветут розы.

22 растения

- Теперь у меня красивый цветник возле дома. Я живу возле аптеки №1, и там тоже сажала цветы - хосты.

Теперь девочки - сотрудницы аптеки так красиво все сделали, а хосты мои до сих пор растут!

Меня не будет, а они останутся.

А самый любимый цветок – иберис, белоснежный, великолепный, таких нигде не видела, очень красивый!

Он в моем дворе посажен.

Дома у меня 22 растения, но нет ни одного цветущего: лианы, папоротники и прочее.

Сейчас мне на юбилей в библиотеке Белинского подарили орхидею, будет первое мое цветущее растение.

Вся эта красота – дело рук Элеоноры Лукиной.

В конце встречи Элеонора Маратовна прочитала стихотворение Маршака:

Цените слух, цените зренье.

Любите зелень, синеву -

Все, что дано вам во владенье

Двумя словами: я живу.

Любите жизнь, покуда живы.

Меж ней и смертью только миг.

А там не будет ни крапивы,

Ни звезд, ни пепельниц, ни книг.