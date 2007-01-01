Калужане ходят в туалет с зонтом

Двухэтажный жилой дом на улице Чичерина стал для жильцов проверкой на выживаемость в нечеловеческих условиях.

В середине прошлой недели в редакцию за помощью обратились жильцы дома по адресу ул. Чичерина, 9.

По их словам, после признания в 2019 году их дома аварийным, жить в нем стало невозможно.

О том, что люди действительно не живут, а выживают в невозможных условиях, мы убедились лично.

Золотая комната

Двухэтажный дом на улице Чичерина был построен в 1956 году.

Поначалу это было общежитие СДВ. Стандартная коридорная система. На первом этаже, по словам жильцов, зарегистрировано 13 семей. Десять из них реально живут здесь.

Найти этот дом очень просто. По запаху. Отчетливое амбре канализации слышно издалека. На очередной прорыв нечистот местные жители уже даже не обращают внимание.

- А, опять рвануло, ну приедут, перекроют, - обреченно говорят встретившие нас люди.

Выяснилось, что прорывы канализации дополняют общую коммунальную разруху периодически. Однако причина, по которой жители дома обратились в редакцию, была в ином.

- Понимаете, когда грянули морозы, мы оказались как на Северном полюсе, - рассказывает, жительница дома Светлана. – Горячей воды у нас отродясь не было – греем в тазиках воду на газе, а тут холода пришли и батареи чуть теплые.

Чтобы выжить, люди закупили электрические отопительные приборы. Нагрузка увеличилась не только на старенькие и ветхие электрические сети, но и на не особо пухлые кошельки жильцов.

- Из-за отопления электричеством у меня счет за свет взлетел до небес, - жалуется еще одна жительница дома Галина Николаевна. – Считайте сами: почти 2,5 тысячи за энергию и столько же за отопление по коммуналке. Получается, что тепло в моей комнатушке стоит почти 5 тысяч рублей в месяц. Золотая комната у меня выходит.

Кстати, перерасчет за неполный месяц отопления после запуска тепла, по словам жильцов, им никто не делает.

- Год назад затопили здесь где-то числа двадцать шестого, платёжки пришли за весь месяц, - рассказывает Галина Николаевна. - Я ходила в домоуправление разбираться, они сказали: «Это не к нам, это надо, кто даёт отопление».

Зонты и тряпки держим наготове

В день нашего визита на Чичерина одной коммунальной аварией дело не обошлось.

Преодолев зловонную канализационную преграду на входе в дом, мы будто попали в предбанник общественной бани. Внутри явственно пахло несвежим паром.

- У вас такие ароматы? - поинтересовались у жителей.

Оказалось, накануне в одной из комнат рванула батарея и теплая вода из системы начала хлестать во всю мощь.

- Я пришла с работы, слышу шум, это около пяти вечера вчера было, - вспоминает Галина Николаевна. - Шумит, как вода, в комнате соседки. Я ей сразу стала звонить на работу. Она приехала, открыла дверь, а оттуда повалило, как из парилки. Вызвали аварийку, они приехали, перекрыли отопление, отрезали батарею и уехали.

Адрес ул. Чичерина, 9 в аварийной службе знают хорошо. Приезжать сюда приходится очень часто. Алгоритм действий у бригад един: приезжают, отрезают батарею и уезжают.

Так было и в подъезде, где уже нет половины радиаторов. Из стен торчат лишь трубы с затычками.

Пока мы общаемся в коридоре с Галиной и Светланой, из комнат стали выходить другие жители первого этажа и предлагать зайти к ним в комнаты, чтобы мы убедились на собственной шкуре, как там холодно.

Ситуация на всем первом этаже одинаковая – везде стоят электронагреватели, но сказать, что в комнатах тепло и комфортно нельзя. Люди ходят в теплых в свитерах и штанах. Практически в каждой комнате наготове лежит зонт.

- А зонтики-то вам зачем? – спрашиваем мы.

- А это чтобы в туалет ходить, наше ноу-хау - почти хором отвечают люди. – Туалет периодически заливает со второго этажа. Вот такая у нас романтика: открываешь дверь, раскрываешь зонтик, брызнешь хвойным освежителем и сидишь, как в лесу под елочкой в дождь, - невесело шутят женщины.

Явление спеца народу

Удалось нам пообщаться и с представителем управляющей компании. Специалист пришел, чтобы померить температуру в комнатах.

Прибор показал 16,7 градуса тепла. И это при том, что температуру меряли как раз в комнате, где накануне рванула батарея и теплая сырость еще явственно чувствовалась в воздухе. В других квартирах заметно холоднее.

Как пояснил спец из УК, проблема в том, что некие задвижки, узлы ввода, стоят за пределами дома и, чтобы их можно было эксплуатировать, не отключая котельную, нужно их перенести внутрь здания.

Объяснение чем-то напомнило нам известную сцену из кинофильма «Афоня», когда пришедший газовщик рассказывал про всякие ужасы, но, тем не менее, в итоге выяснилось, что проблема решаемая.

- Мы в следующем летнем сезоне хотим их занести в дома (те самые задвижки – прим. ред.), - продолжил специалист и УК. - Потому что чтобы провести какую-то ревизию на задвижках, надо останавливать котельную. Котельную никто не даёт останавливать.

Как говорится, без комментариев…

Еще два года мучений

Как только у нас с жильцами зашел разговор об аварийности дома, они наперебой стали жаловаться, что их обещали расселить в 2025 году, однако потом сказали, что выехать из своих холодных комнат они смогут к 2035 году.

Но в управлении ЖКХ Калуги эту информацию нам не подтвердили.

- Многоквартирный дом № 9 по улице Чичерина включен в четвертый этап программы расселения граждан из аварийного жилья, - заявили нам в УЖКХ Калуги. - Планируемые сроки расселения дома установлены с 01 января 2028 года по 31 декабря 2029 года.

Таким образом, жители дома на Чичерина, 9 минимум еще на два года обречены бороться со стихией и коммунальными невзгодами.

Если только к тому времени он не сгорит от короткого замыкания в проводке, или в туалете кого-нибудь не прибьет рухнувшим потолком.

Как показывает практика, к сожалению, только такие события являются катализатором решения любых проблем.