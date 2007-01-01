Не оправился после инсульта: как в ХIХ веке калужского художника развели мошенники

Петр Суходольский попал под уголовное преследование.

Фото автора. Петр Суходольский «Полдень в деревне Желны Калужской губернии Мосальского уезда», 1864 год. Из собрания Русского музея.

В Калужском музее изобразительных искусств до 15 марта работает выставка «Русское» .

Это проект о крестьянском мире глазами художников прошлого.

Есть здесь и работы из Русского музея.

Тимофей Нефф «Две девушки в национальных костюмах», 1839 г. Из собрания Русского музея.

Алексей Степанов «Кумушки».

Примерить наряд

- Это и традиционный, и одновременно нетрадиционный проект,- рассказывает куратор выставки Юлия ЗАЛОЖНЫХ.

- Обычно мы сотрудничаем с Русским музеем в рамках монографических экспозиций.

В этот раз у нас больше партнёров: и Русский музей, и Тарусская картинная галерея, и Дом народного творчества и кино «Центральный».

И мы показываем не одного художника и не одну династию, а целую тему: как через изобразительное искусство прошлых столетий отражался крестьянский мир.

Ведь в России это было самое большое сословие, которое сохранило в более полной чистоте, без европейских, восточных влияний традиции наших предков.

Причём, мне было принципиально важно показать изобразительное искусство до 1917 года.

Понятно, что и в Советское время народные традиции сохранялись, но всё-таки экономические, политические реалии наносят флер современности. А мы от этого флера хотели отойти.

Экспозиция разделена на тематические блоки: крестьянский портрет, деревенский пейзаж, труд и отдых, ритуалы и праздники, быт и детство.

Здесь можно увидеть живопись, графику, скульптуру, предметы быта и народный костюм.

Для посетителей организована фотозона, где можно примерить народный костюм и сфотографироваться среди крестьянских вещей.

Впервые в нашем городе

- На выставке впервые представлены работы Алексея Венецианова, в том числе жанровая сценка «Гадание на картах» - две девушки-крестьянки за картами, - продолжает Юлия. - Это работа из собрания Русского музея.

Алексей Венецианов «Гадание на картах». 1842 г.

-Второй художник, который впервые предствавлен, получил мировую известность. Это Николай Богданов-Бельский.

Он писал крестьянских детей. И на выставке есть его работа «Крестьянский мальчик в полушубке».

У Богданова-Бельского удивительная судьба. Он был сын батрачки.

И, как считают исследователи его творчества, в своих детских портретах показывал свое детство.

Учился он у известного московского профессора Сергея Рачинского, который в то время открывал в деревнях школы и учил крестьянских детей.

Рачинский помог Николаю поступить в художественное заведение и потом поддерживал его - высылал деньги, чтобы тот мог жить, когда учился.

В память о своем происхождении Николай Богданов добавляет к своей фамилии приставку Бельский по названию уезда, откуда он был родом.

Николай Богданов-Бельский «Крестьянский мальчик в полушубке», 1916 год.

-А третий художник, работы которого вы увидите впервые, - это Алексей Корзухин, передвижник. На выставке есть его известная картина «Поминки на кладбище».

Алексей Корзухин «Поминки на кладбище».

Отрекся от всего, ради любви

Центральная фигура выставки - калужский художник Пётр Суходольский. Его история похожа на роман.

Пётр родился в дворянской семье, владевшей имением в Мосальском уезде Калужской губернии.

Его отец, Александр Амплиевич, — отставной поручик крутого нрава.

У него числилось много крепостных душ (крепостными душами называли только мужчин), а с учётом женщин - жён, сестёр, матерей - крестьян в имении было немало, и хозяйство велось обширное.

Мать будущего художника, Мария Петровна, напротив, была женщиной мягкой, жила интересами семьи и детей.

Она обеспечила им хорошее образование и всячески поддерживала увлечение Петра рисованием.

Петр Суходольский «Молодая хозяйка», 1882 г. Из собрания Русского музея.

Юноша отправился в Петербург и поступил в университет на историко-филологический факультет.

Однако отец счёл это вольнодумством, полагая, что в университете сын ничему хорошему не научится, и полностью лишил его содержания.

Петру пришлось вернуться в Калужскую губернию и поступить здесь на государственную службу.

Именно в этот период он влюбился в Любашу Острецову - дочь крепостного повара.

Узнав о связи сына, отец продал всю семью Острецовых тверским дворянам Пусторослевым.

Как выяснила куратор выставки Елена Сандакова, фамилия матери художника была Пусторослева.

Вероятно, крестьян передали родственникам по материнской линии. Всё это происходило задолго до отмены крепостного права в 1861 году.

Когда Пётр достиг возраста, дававшего ему право на часть семейного имущества (не наследства, а выдел как старшему сыну), он, ни с кем не советуясь, отправился к Пусторослевым и выкупил свою Любашу.

Всё это время он наведовался к ней. К моменту официального бракосочетания, которое состоялось уже после смерти отца, у них было семеро детей, а Любаша имела статус мещанки.

Всего же в семье родилось восемь детей.

Прямые потомки Суходольских сейчас живут в Харькове, есть родственники и в Тульской области.

Петр Суходольский «Крестьянский дворик», 1863 год. Из собрания Русского музея.

Профессиональное художественное образование Петр Суходольский получил в Императорской Академии художеств, где его однокашниками были Репин, Семирадский, Маковский.

Его талант высоко ценили. В Академии Суходольский завоевал все высшие награды: малые и большие серебряные и золотые медали.

Однокашник Ознобишин в письме к Шишкину называл пейзажную живопись Суходольского уникальной: сюжеты, на первый взгляд, просты, но проработаны так детально и глубоко, что их хочется подолгу рассматривать.

В конце письма была приписка: если бы не хроническое безденежье, Суходольский мог бы конкурировать с прославленными немецкими пейзажистами братьями Ахенбахами.

В 1865 году художник получил право на шестилетнюю пенсионерскую поездку в Италию для совершенствования мастерства, но просил разделить её, чтобы часть времени работать в России.

В это время он много путешествие по российским городам.

После женитьбы на Любаше ему было отказано в проживании в родовой усадьбе.

Молодая семья уехала в деревню Петроселье. Быт они вели скромный, денег постоянно не хватало.

В воспоминаниях художник писал, что им самим приходилось выходить в поле работать.

О калужском периоде его жизни известно мало. Сгорело имении родителей, а вместе с ним погибли и многие произведения художника.

Это одна из загадок его биографии, почему его работы там оказались, ведь в имении он не жил.

Петр Суходольский «Ночной пейзаж».

В 1877 году семья переезжает в Петербург, снимают маленькую квартиру.

Академия предоставляет Суходольскому небольшую мастерскую.

Но ему нужно содержать большую семью, художник вновь вынужден поступить на государственную службу.

И если к Репину выстраивалась очередь за портретами, а Шишкин был признанным и хорошо продаваемым пейзажистом, то о Суходольском почти никто не знал.

Причин было несколько.

Во-первых, лучший свет для работы - утренний и до полудня, а это время художник проводил на службе.

Во-вторых, по характеру он был мягким и не умел торговаться.

Заказчики сбивали цену, он уступал, но, согласившись на мизерный гонорар, испытывал унижение и затягивал с выполнением работы.

Молва о таком подходе распространялась, и заказов было мало.

О деталях жизни Суходольского мало известно, возможно и потому, что его жена, в отличие от образованной супруги Репина, которая скрупулёзно документировала жизнь мужа, не до конца осознавала масштаб таланта того, с кем свела ее судьба.

Все-таки это был мезальянс.

Завершилась жизнь художника трагически. В самом конце XIX века Академия художеств приобрела одну из его картин за хорошие деньги.

Оплату производил завхоз, имевший по штату такие полномочия.

Как выяснилось позже, этот человек был связан с фальшивомонетчиками и расплатился с Суходольским поддельными банкнотами. Художник не сразу это понял.

Деньги он не стал тратить сразу, а когда попытался их использовать, то попал под уголовное преследование. Он писал во все инстанции.

За него ходатайствовали, но бюрократическая машина поворачивалась медленно.

Перенесённый стресс стал причиной первого инсульта, после которого художник не оправился полностью.

Когда же обвинения были наконец сняты, а завхоз арестован, случился второй апоплексический удар.

Пётр Суходольский умер в одиночестве в своей мастерской 7 января 1903 года.

Его похоронили на кладбище у реки Большая Охта в Санкт-Петербурге. Во время Великой Отечественной войны кладбище подверглось бомбёжке и было разрушено, могила художника не сохранилась.

Уже после смерти художника два его сына подали прошение о восстановлении их в дворянском титуле.

Просьба была удовлетворена - титул вернули за художественные заслуги Петра Суходольского. 0+