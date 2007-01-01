Февраль на пороге: охлаждаем семена, проверяем грунт и готовим полезную землю для рассады

Фронт работ на ближайший месяц.

Пока за окном стоят морозы, увлеченные садоводы и огородники уже начинают подготовку к новому сезону.

А он стартует уже в феврале.

О том, с чего стоит начать и на что обратить особое внимание, рассказала в библиотеке им. Белинского руководитель клуба «Добрые плоды» Елена ДРОЗДОВСКАЯ.

Правильный грунт

- В феврале придет время первых посевов на рассаду, поэтому самое время подумать о земле для будущих растений, - отмечает Елена Викторовна.

Для проращивания мелких семян - петунии, лобелии, львиного зева - она рекомендует использовать почвобрикеты.

- Это удобренный торф без воды: азот - 60%, фосфор - 35%, калий - 5%. Кладёте маленький брикет в тазик, заливаете двумя литрами кипятка.

Он набухает и получатся 12 литров грунта. И в нем нет патогенов. Ваша рассада не заболеет чёрной ножкой, не загниёт. Я давно ушла от прокаливания земли в духовке. Можете первые семена огурцов, помидоров, тыкв сажать.

Однако Дроздовская предупреждает: не путайте почвобрикет с кокосовый брикетом. Кокосовый подходит для других целей:

- В нём нет питательной ценности, но и бактерий, плесени тоже нет. Это хороший субстрат для укоренения луковиц, например лилий - намочил и в него положил, они не сгниют.

Но для рассады его не берите: Он может высохнуть, а может набухнуть водой.

Если вы посадите что-то и поставите на окошко, а к вечеру вдруг солнышко перепекло, он у вас высохнет.

Корни тут же погибнут.

Его можно как мульчу использовать, для разрыхления пару кулачков добавить в таз с землей.

Готовим живую землю

Когда роассада подрастет, ее нудо пересадить. И здесь лучше составлять свою смесь из разных грунтов. Купленный в магазине грунт проверять перед использованием.

- Я открываю его, нюхаю., - говорит Елена Викторовна. - Если пахнет ядами - выкидываю. Люблю, когда открыл, а там чернозём с песочком.

Но обычно бывает торф, в нем «нитки» какие-то.

А чтобы точно понять, какая земля хорошая, проведите тест:

разложите разный грунт по стаканчикам и подпишите, а потом посейте в них по 2-3 семена из одного пакетика, например, огурцов.

И сравните всхожесть. В какой земле сразу три выросло и мощные, а в какой вообще ничего не взошло.

Идеальный рецепт хорошей земли для рассады от Елены Дроздовской:

1. Смешайте в большом тазу несколько видов грунта.

2. Добавьте разрыхлители: перлит или вермикулит.

Перлит, как пенопласт, не впитывает воду, она через него проходит, делает почву легче.

А вермикулит впитывает влагу в себя, немного задерживает ее, и поэтому делает землю влажной.

Если земля легкая, лучше вермикулит добавить. А если насыщенная, тяжелая – перлит.

3. Обогатите смесь цеолитом (вулканическая порода) или диатомитом (горная порода, состоящая из окаменевших останков древних водорослей). В их основе – кремний.

-Диатомит имеет игольчатую структуру и может разрушить хитин слизней и насекомых, которые ползают в земле, - рассказывает Дроздовская. - То есть диатомит действует ещё и как уничтожитель насекомых.

Если у вас мушки завелись, то сверху горшочек надо замульчировать диатомитом. и никаких насекомых не будет.

У цеолита таких свойств нет. И цеолит обязательно должен быть вулканический, а не морской.

Нужен стакан цеолита или диатомита на 10 литров земли.

Цеолит и диатомит уничтожают тяжёлые металлы, токсины, патогенную флору.

Еще их можно использовать так. Вы полили «зеленым» настоем, где много азота, растение, оно его взяло, сколько надо, а остальное пошло в почву.

А цеолит или циатомит берут на себя и задерживают.

Проходит время, и растение может у него взять столько, сколько ему нужно.

Они отдают растению питательные вещества.

Но вместе цеолит и диатомит нельзя использовать. Выбирайте что-то одно.

И в своей теплице тоже посыпьте - стакан на квадратный метр. Цены этому нет!

4. Добавьте речной песок – 2 стакана и сапропель (донного ила).

Сапропель лучше брать в очень маленьких гранулах. Две столовые ложки залить водой, растворить, а потом в таз с землей добавить. И всё перемешать.

5. Чтобы земля стала «живой», внесите «Бокаши» на отрубях: там микробы посеяны на отруби. Меньше стакана замешивайте вместе почвой, увлажните. Можно увлажнить фитоспорином.

Вместо «Бокаши» можно использовать «Сияние-1». Увлажните, поместите в чёрный мешок и оставьте на три недели.

- Сначала сажаем зерна в почвобрикет, там нет никаких микробов, патогена, плесени. А когда растения подрастут примерно до 10 см, пересадить в хорошую подготовленную земельку, - объясняет Елена Викторовна.

- И больше не подкармливать.

А как понять, надо пересаживать или нет? Поднимаете стаканчик, смотрите на ком.

Если земляной корм пошёл обвиваться корнями, надо пересаживать. Надо дождаться, чтобы был настоящий лист у любого растения.

Как только семядоли развернулись, должен быть фотосинтез. Надо почву хорошую.

Витаминная грядка на подоконнике

Пока длится зима, Елена Дроздовская советует не терять времени даром и выращивать свежую зелень дома.

- Возьмите любой корнеплод - морковь, корневую петрушку, дайкон, и он даст ценнейшую зелень. В ботве моркови, например, в четыре раза больше каротина, чем в самом корнеплоде! – говорит она.

– Можно кориандр, базилик проращивать, зёрна пшеницы, овса, подсолнечника.

Зёрна вообще три дня проращиваются. Они очень сладкие, как конфеты или изюм. Ценность - невероятная.

Самые вкусные - пшеничные. А у овса немножко грубоватая зелень.

Отдельно Елена Дроздовская хвалит мангольд (листовую свёклу):

- В прошлом году мангольд меня поразил. Бросила в горшок три зернышка – этого хватило на весь сезон!

Он, оказывается, хорошо растёт в горшочке, не перерастает, не падает.

Я его дорастила до весны, и потом посадила в теплицу.

К осени вырос огромный куст. Голубцы можно сделать, и в борщ добавить. Он не горчит никогда.

Листовой салат, если жарко начинает стрелковаться, горчить, как и шпинат. А вот свекольная ботва – это что-то идеальное.

Уберите в холодильник

Сейчас - идеальное время подготовить семена к февральскому посеву.

- Сложите семена, которым нужна стратификация (холодная обработка), в мешочек и поместите у задней стенки холодильника.

Это дельфиниумы, лаванды, гейхеры, многие многолетники.

А вот тыквенные, наоборот, любят тепло - их можно положить ближе к батарее, - поясняет Елена Викторовна.