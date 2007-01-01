Калужане Домогацкие: семейное дело, пережившее своих хозяев

Как революция разделила жизнь на до и после.

Ровно 185 лет назад в Туле родился Василий Филиппович Домогацкий. В 1870-е годы он переехал в Калугу, где занялся торговлей и постепенно стал известным местным купцом.

В истории Калуги сотни купеческих фамилий.

Одни оставили после себя большие фабрики и благотворительные фонды, другие - только упоминания в архивных бумагах.

Семья Домогацких когда-то была очень известная, в их магазин приходили за продуктами, а построенный ими особняк до сих пор стоит на улице Ленина.

История этой семьи – это история деловой хватки и того, как всё это рассыпалось в одночасье.

Приехал из Тулы

Глава семьи, Василий Филиппович Домогацкий родился в Туле, но его деловая жизнь состоялась в Калуге, куда он перебрался в 1870-х.

Здесь он женился на Пелагее Алексеевне Петелиной - вдове, которой от первого брака достались бани на Песковской улице (ныне ул. Баррикад).

Вместе они вырастили троих сыновей - Александра, Павла и Николая и двух дочерей.

Василий Филиппович не только успешно вёл бизнес, но и участвовал в общественной жизни: был гласным городской думы, председателем сиротского суда и членом податного присутствия.

Это давало связи и уважение, необходимое для торговли.

Новый дом

22 июля 1903 года в возрасте 62 лет Василий Домогацкий умер от кровоизлияния в мозг.

После его смерти семейное дело продолжил старший сын - Александр Васильевич.

Он расширил производство: колбасные изделия, приготовленные по собственному рецепту, стали популярны в городе, а торговля дрожжами и бани приносили стабильный доход.

В 1913 году Александр построил новый дом на Московской улице (ныне ул. Ленина, 64) - двухэтажное здание в стиле модерн, спроектированное архитекторами Яковлевым и Виноградовым.

На первом этаже работал магазин, на втором жила семья.

В 23 года Александр женился на Лидии Любчиковой - 21-летней вдове калужского мещанина Сергея Егорова. У них родились двое детей: Алексей и Валентина.

Жила семья на Песковской улице в собственном доме. А их магазин находился на улице Облупской (ныне - нижняя часть ул. Театральной).

Александр Васильевич, как и отец, был уважаемым человеком: служил в Думе, в банке, в комитетах. Своим преемником он видел сына Алексея.

Но тот, получивший хорошее образование в реальном училище, был больше увлечен литературой, наукой и светской жизнью, чем колбасными цехами.

Казалось, у семьи есть всё: крепкий бизнес, красивый дом, положение в обществе. Но эта устойчивая жизнь однажды рухнула.

Александр и Лидия Домогацкие.

Революция, бегство, потеря всего

1917 год перевернул всё. Домогацкие решили добираться на юг, доверив перевозку капиталов компаньону, который бесследно исчез вместе с деньгами.

Оказавшись в Армавире без средств, Алексей пошёл работать. Женился на Вартуги Агабальянц.

Вернувшись в Калугу, они попытались спасти хоть что-то. Александр Васильевич переоформил имущество на сына, но это не помогло.

Алексея арестовали, дом, завод и бани национализировали. Семье на короткое время разрешили остаться в своём бывшем особняке, где родилась дочь Нина.

Потом Алексей провёл в заключении три года и почти никогда не говорил о том времени, лишь изредка упоминая жестокие допросы и пытки холодом.

В 1927 году семью выселили из Калуги в Вязьму, позже они смогли перебраться в подмосковное Кунцево. Здесь их жизнь стала иллюстрацией краха старого мира.

Чтобы устроиться на работу, Вартуги пришлось официально развестись с бывшим купцом Домогацким, хотя они продолжали жить вместе.

Алексей с трудом получил место бухгалтера.

А его отец, Александр Васильевич, некогда член банковских комитетов, до самой смерти работал простым разнорабочим - его никуда больше не брали.

Во время Великой Отечественной войны оба мужчины пытались уйти на фронт, но Александра не взяли, а Алексея вскоре демобилизовали из-за болезни.

Он умер в 1942 году, его отец - год спустя. В 1946-м умерла и Валентина, сестра Алексея. Последней главой семьи стала Лидия Домогацкая, скончавшаяся в 1952 году.

Вартуги и Алексей Домогацкие.

Что осталось

Остался дом. Здание на Ленина, 64 - объект культурного наследия. После Домогацких в нём размещались и управление, и кооператив, и детский сад.

Сейчас первый этаж сдают под коммерческие помещения.

И что удивительно, название «магазин Домогацкого» ещё долго бытовало в народе, даже когда самого магазина уже не было.

Осталась память, которую бережно сохранили краеведы.

В 2012 году в Калугу приезжала правнучка Алексея Домогацкого, Карина Пастернак, живущая в Израиле.

Она поделилась семейными архивами и историями, добавив живых, человеческих деталей к сухим архивным записям.