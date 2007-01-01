«Почта России» достала всех: и низ, и верх

Письмо Владислава Шапши калужанке провалялось на почте две недели.

В понедельник, 26 января, к нам в редакцию обратилась пенсионерка Ольга Верина с просьбой о помощи.

Причем, по старинке – письмом, написанном от руки и посланным «Почтой России».

В нем пожилая женщина рассказывает о своих мытарствах. Ей два месяца не приходила корреспонденция и любимая «Комсомолка».

Мы попытались достучаться до руководства Калужского почтамта, чтобы помочь обратившейся к нам в редакцию калужанке и выяснить причины задержек.

Что из этого вышло, рассказываем, взявшись руками за голову.

Пешком за своим

Ольга Верина почти полвека честно отработала в Калужском коммунальном техникуме, вышла на пенсию. Живет на правобережье Калуги, в Ромодановских двориках.

Женщина выписывает газету «Комсомольская правда», однако осенью нынешнего года в ее почтовый ящик приносить ее перестали. А ведь за подписку, то есть доставку газеты до почтового ящика, почта берет со стариков приличные деньги.

Так продолжалось два месяца. Не выдержав, пенсионерка обратилась к губернатору.

- В начале декабря 2025 года я написала письмо на имя губернатора Владислава Шапши с просьбой наладить работу п/о 248033, - пишет Ольга Верина.

Бросив запечатанный конверт в почтовый ящик, она стала ждать ответа. Прошел месяц – тишина.

В январе пенсионерка решила сама дойти до почты, хотя это для нее в силу возраста и погодных условий оказалось совсем непросто.

Каково же было ее изумление, когда в отделении почты она обнаружила не только свои газеты, но и ответ от губернатора, пришедший в отделение, судя по штемпелю, еще 22 декабря прошлого года.

Интересно, в администрации губернатора Калужской области знают, что письма от имени главы региона могут неделями валяться в подсобках почтовых отделений Калуги и будут ли они что-то с этим делать?

Ведь, по сути, стараниями почты был нарушен срок получения гражданами официального ответа от чиновника, который составляет 30 дней.

Рано радуетесь

Получив письмо читательницы, мы попытались выяснить, что происходит в почтовом отделении № 33 Калуги, которое обслуживает территорию ее проживания.

В тот же день, в понедельник, 26 января, мы попытались дозвониться до руководства почты, чтобы попробовать помочь пенсионерке и разобраться в ситуации.

Решить эту задачу получилось только после выполнения небольшого квеста.

Найти номер приемной начальника почтамта в Интернете нам не удалось, и пришлось звонить по тем, что были в свободном доступе.

Но все опубликованные в Сети телефоны либо отзывались долгими гудками, либо на другом конце провода просто сбрасывали наш звонок.

Наконец, (о чудо!) нам ответили.

Мы попали на одно из подразделений почтамта, которое, как заявили на том конце провода, не занимается вопросами обратной связи. Однако сердобольная женщина сжалилась над нами и дала телефон приемной неуловимого начальника почтамта.

Но радость от приобретения оказалась преждевременна. Телефон приемной весь день молчал, как Мальчиш-Кибальчиш на допросе у Плохиша.

Рано радуетесь. Сиквел

На следующее утро поиск был продолжен. Отчаявшись дозвониться до приемной, пошли выше по почтовой иерархической лестнице.

В Управлении федеральной почтовой связи, учреждении к которому относится калужский почтамт, нас внимательно выслушали и дали номер мобильного телефона Юрия Савушкина, начальника Калужского почтамта.

Удивительно, но Юрий Анатольевич взял трубку сразу.

Выслушал нас, записал данные обратившейся к нам калужанки, и вежливо попросил дать ему час, чтобы выяснить, в чем причина задержки доставки корреспонденции.

«Все же есть в Почте России ответственные и неравнодушные люди!», - подумали мы с радостью.

Увы, дальнейшее развитие событий показало, что и эта радость оказалась весьма преждевременной.

Ни через час, ни через два, ни через три телефон Юрия Савушкина не ответил.

И только на четвертый час главный калужский почтовик трубку все же взял.

Разговор был коротким.

- Дайте мне еще 15 минут, пожалуйста, - сказал Юрий Анатольевич и очень убедительно заверил, что по их истечении прояснит ситуацию.

Но эти четверть часа растянулись до конца рабочего дня. Номер ответственного начальника, был либо занят, либо он просто не брал трубку.

Столь подробный пересказ, по сути, рутинной работы любого журналиста мы посчитали уместным, так как он наглядно показывает отношение «Почты России» к людям.

Если руководство почты считает нормальным динамить представителей СМИ, то что говорить об обычных людях, чьи возможности достучаться до высоких кабинетов гораздо скромнее наших…

Ау, почтальон!

Пенсионерка Ольга Верина, далеко не единственная в Калуге, кто оказался в ситуации полного игнора со стороны «Почты России».

На работу сотрудников почтовых отделений жаловались и жалуются многие. О бардаке в службе калужане пишут губернатору не только письма, но и комментарии в его соцсетях.

К примеру, 23 декабря калужанка оставила жалобу под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с просьбой решить проблему с квитанциями по ЖКХ в почтовом отделении №18 в микрорайоне «Черёмушки».

По её словам, работники уже третий месяц не разносят квитки по квартирам.

— Два месяца жильцы со всего района сами забирали квитанции из отделения, что привело к задержке оплаты, - пояснила тогда жительница Калуги.

20 января, еще одна калужанка пожаловалась на странице губернатора на то, что частные дома № 62, 60, 58, 56 (и другие) на улице Знаменской не получили квитанции на оплату коммунальных услуг.

21 января калужанин Иван Иванов пожаловался там же на неоднократное нарушение доставки квитанций на Грабцевское шоссе, 156, а калужанка Юлия тут же добавила про свою проблему:

- У меня тоже про квитанции за к/у Труда, 32, Труда, 28. Нет квитанций, а сегодня 21.01. И как быть???

Ни одного ответа от Калужского почтамта на описания этих безобразий не последовало. За них обычно отдувается региональное минцифры.

Ответ от министерства, как под копирку: причина в тяжелом положении с почтальонами – их катастрофически не хватает.

Минимум с хвостиком

Мы зашли на официальный портал Кадрового центра Калужской области «Работа в России».

Выяснилось, что в Калужской области опубликовано 16 вакансий «почтальон». Все они написаны под копирку. Зарплата указана «до 27 093 рублей».

Согласно последним данным исследовательского центра РИА «Новости», среднедушевой доход населения Калужской области в третьем квартале 2025 года составил 54 тысячи рублей в месяц.

Самый низкий показатель традиционно в Ингушетии – 26800.

Получается, что почтальонам в Калужской области платят чуть больше самого минимального по стране?

На наш взгляд, такая зарплата - это позор. А приставка «до» перед суммой возводит этот позор в куб, который попросту уничтожает престиж профессии почтальона.

Точно также, как в девяностые нищенские зарплаты уничтожили престиж профессий милиционера, врача, учителя. И до сих пор их не удается поднять до приемлемого уровня.

Но самое печальное в этой ситуации, что региональные власти фактически ничего не могут с ней поделать.

Формально АО «Почта России» является акционерным обществом, но ее учредитель и единственный акционер - Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

То есть проблемы конкретной калужанки Ольги Вериной в состоянии решить только вертикаль, хоть и подчиненная государству, но в которую региональная власть никак не вписана.

Но требуют решений именно от региональных властей. И, как выясняется, не только потому, что они ближе к людям, но и потому, что почтовики, полностью обрубив коммуникацию с обществом, встали в страусиную позицию. И наши проблемы с ними – это не их проблемы...

Ситуация патовая. И она, судя по всему, допекла всех уже не только внизу, но и на самом верху.

- Ну сколько можно жевать эту тему? – высказалась вчера, 28 января, Валентина Матвиенко о ситуации с «Почтой России». - Ну, так нельзя, ну, невозможно. Ну надо принять решение. Никто пока решения не принимает. Возьмитесь за эту тему и дожмите ее. Иначе скоро все там разбегутся. Зарплаты — маленькие, ну и условия... Особенно [вызывают беспокойство] сельские отделения почты, в малых городах, малых районах. Нельзя эту ситуацию дальше отпускать.

Эти слова из уст председателя Совета Федерации дают надежду на скорые позитивные изменения. Но радоваться сказанному мы, от греха подальше, лучше не будем.

Уж больно не хочется писать статью на тему «Рано радовались. Часть 3». Ну и чтобы не сглазить.