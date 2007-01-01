В книге нашли загадочное фото, которое фотографы не могли разгадать неделю
Недавно в Калуге прошел фестиваль «Фотострелка».
На нем московский фотограф и юрист по авторскому праву Владислав Багно поделился историей создания своей дебютной фотокниги «Другой взгляд».
Эта история - о том, как годы наблюдений, случайных встреч и творческих поисков обрели форму на бумаге.
Ждала своего часа
- Книга - это большая радость, которой предшествовали годы планов по ее созданию, - начал творческую встречу Влад. - Я снимал-снимал, потом подумал: «Надо сделать книгу». Самое сложное - начать. Пару лет об этом думал. А в прошлом году решил взять себя в руки.
Так как Владислав работает в абсолютно разных жанрах, он столкнулся с ключевым вопросом: как объединить это разнообразие под одной обложкой? Ответ пришёл не сразу:
- Я очень люблю снимать абстракцию, пейзажи, портреты, городские сюжеты.
Показать хочется всё. Архив у меня большой, всё сохранилось в компьютере: папки по годам, по съёмкам - где и когда снято, и отдельная папка с обработкой.
Решил, что это будет книга не про жанры, а про мой другой взгляд на мир.
От стоматолога до летающих котов
Он пересматривал снимки с 2007 года, отобрал много, потом из этого количества много и удалил. Сделал папки по темам: «абстракция», «люди», «природа», «разное».
- Сначала даже была мысль собрать отдельную книгу по фотографиям с телефона, - признается фотограф. - Практика показывает, что процент успешных снимков не зависит от того, на что человек снимает.
Когда я начинал заниматься фотографией, всегда брал с собой фотокамеру. Шел в магазин за хлебом - брал камеру, теперь - нет. Камеру беру только в дальние поездки.
И в книге есть неожиданные кадры, снятые на телефон. Например, фотография стоматолога.
Я пришел на прием. Врач наклонился надо мной.
Я думаю: какой прекрасный ракурс – стоматолог через маску смотрит на меня.
Попросил: «Можно я вас отсюда сфотографирую?» Для неё, наверное, это была первая такая просьба в жизни.
Еще в книгу попал летающий кот – это одна из моих удач прошлого года.
Мы были в экспедиции «Фотострелки», и за эту поездку я снял аж двух летающих котов! За все годы фотосъёмок у меня такого не получалось.
А сейчас смотрю на этот снимок, и у меня сразу ассоциация со знаменитой фотографией Сальвадора Дали с тремя кошками, которых подбрасывали и поливали водой.
Коты вообще частые герои снимков Влада:
- Когда начал заниматься фотографией, понял: есть смысл тренироваться на кошках. Они - прекрасный объект, - шутит фотограф.
Есть и фото из Стамбула, где колоритный дядечка с котом согласился на фотосессию без слов.
- Он взглядом дал согласие, кивнул, взял кота, принял серьезную позу. Кот при этом не рыпался, - рассказывает Влад.
На заводах
За каждым кадром в книге - живая история. Вот ветеран труда Владимир Яковлевич, который проработал на заводе в Брянске 50 лет.
- Представьте, полвека на одном месте! Люди чаще города меняют и места жительства, - замечает Влад.
А вот портрет кладовщицы Надежды Нестеровны из Твери. Она с радостной улыбкой смотрит в маленькое окошко массивной железной двери, слегка опершись головой на руку.
Лицо ее светится, и промышленная среда наполняется человеческим теплом.
- Была у меня интересная съёмка. Примерно два с половиной месяца я ездил по заводам одного холдинга в России.
И на одном из них увидел эту женщину. Сначала она стеснялась. Пришлось зайти, пообщаться с ней, пошутить.
Она раздобрела, поняла, что я не такой уж страшный зверь, - вспоминает фотограф.
Не обошлось без приключений
Многие кадры, вошедшие в книгу, сделаны в поездках, например, в карельском национальном парке «Паанаярви».
- Очень интересное место, - делится Влад. - Часть национального парка находится в России, часть – в Финляндии.
И там на месте старого леса сделали водохранилище. В итоге, из воды торчат верхушки деревьев.
Мы рано утром приехали, был туман, взяли лодку, и проплыли между этими деревьями. Атмосферные кадры получились.
А в калужском заповеднике «Калужские засеки» не обошлось без приключений. Туда Влад с коллегой Евгением Андреевым отправились зимой поснимать зубров.
- Стоим мы с Евгением и сотрудником этого заповедника. Вокруг - зубры. Я присел, снимаю. Вдруг мой Женя летит, сшибает меня, и мы вместе падаем в снег.
Дама-зубриха его слегка боднула, что-то ей, видимо, не понравилось.
У Жени был стресс и огромный синяк, который потом месяц не заживал. Но если бы зверь хотел по-настоящему навредить - сделал бы. А так просто попугал.
Абстракция и экстримальные условия
Влад ценит в фотографии возможность найти необычное в обыденном.
- Всякая абстракция, минимализм хороши тем, что их можно снять из окна дома и даже в квартире, - говорит он.
Яркий пример - самое загадочное фото книги: точка и расходящиеся от нее трещины (прим. ред - см. первое, заглавное фото в статье).
Коллеги-фотографы неделю гадали, что это: лёд, паутина, сеть, трещины на лобовом стекле, на стене, на кружке? Не угадал никто!
- Это просто горячий чай, на нём плёнка, и свет из окна падает. А чёрная точка - там ложка была, - объясняет Влад.
Но есть в книге и съёмки в экстремальных условиях. Например, в Воркуте.
- Там в марте мороз был -37…-39 градусов. Камера за две минуты становилась белой, полностью заряженная батарея садилась минуты за три. Но в заброшенных шахтёрских городках было невероятно красиво - всё белое.
Дизайн, верстка и поиск типографии
После отбора фотографий начался этап дизайна. По рекомендации знакомых Влад нашёл верстальщицу Елену. Она оказалась еще и фотолюбителем.
- Хорошо, когда верстальщик еще и фотограф, - отмечает он.
Они расположили снимки не хаотично, а осмысленными парами.
- Например, фотография разлива и лист с капельками дождя. Их объединяет вода.
Мы так и подписали: «Большая вода» и «Маленькая вода». На одной странице - мальчик играет с сестрёнкой, на соседней - его портрет. Это создаёт диалог.
С типографией пришлось повозиться.
- Цены в Москве сначала отпугнули. Стал искать типографию в регионах, присмотрел вариант в Твери.
Но потом знакомый дал контакты московской типографии, с которой работал сам. И цены там оказались, как в Твери, - говорит Влад.
Волнительный момент
В типографию Влад ездил трижды.
- Первый раз - просто посмотреть: оказалось, цеха находятся под землёй, в подвале огромного здания.
Второй раз - на тестовую печать: напечатали несколько листов, я расписался, что всё устраивает.
И третий раз – за тиражом, - рассказывает фотограф. - Самый волнительный момент – сдать своре творчество в печать и ждать результат.
Переживаешь: а вдруг ошибка или что-то где-то не так? Но всё получилось.
Формат книги 20х20, 100 экземпляров. На обложку попал один из самых любимых кадров автора - дикие лошади в горах Северной Осетии.
- Я делал книгу в основном для подарков - родным, друзьям, коллегам. Часто думаешь: что подарить?
А у нас же есть поговорки: лучший подарок - сделанный своими руками, и лучший подарок - книга. Я их совместил.
Да и с компьютером может что угодно случиться, а книга останется, ее можно полистать и оставить на полке как свидетельство прожитых моментов. 0+
