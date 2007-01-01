В книге нашли загадочное фото, которое фотографы не могли разгадать неделю

Влад Багно поставил всех в тупик точкой с трещинами.

Фото автора и Владислава БАГНО.

Недавно в Калуге прошел фестиваль «Фотострелка».

На нем московский фотограф и юрист по авторскому праву Владислав Багно поделился историей создания своей дебютной фотокниги «Другой взгляд».

Эта история - о том, как годы наблюдений, случайных встреч и творческих поисков обрели форму на бумаге.

Влад Багно переидически подкидывает в фотографический чат загадки для коллег.

Ждала своего часа

- Книга - это большая радость, которой предшествовали годы планов по ее созданию, - начал творческую встречу Влад. - Я снимал-снимал, потом подумал: «Надо сделать книгу». Самое сложное - начать. Пару лет об этом думал. А в прошлом году решил взять себя в руки.

Так как Владислав работает в абсолютно разных жанрах, он столкнулся с ключевым вопросом: как объединить это разнообразие под одной обложкой? Ответ пришёл не сразу:

- Я очень люблю снимать абстракцию, пейзажи, портреты, городские сюжеты.

Показать хочется всё. Архив у меня большой, всё сохранилось в компьютере: папки по годам, по съёмкам - где и когда снято, и отдельная папка с обработкой.

Решил, что это будет книга не про жанры, а про мой другой взгляд на мир.

От стоматолога до летающих котов

Он пересматривал снимки с 2007 года, отобрал много, потом из этого количества много и удалил. Сделал папки по темам: «абстракция», «люди», «природа», «разное».

- Сначала даже была мысль собрать отдельную книгу по фотографиям с телефона, - признается фотограф. - Практика показывает, что процент успешных снимков не зависит от того, на что человек снимает.

Когда я начинал заниматься фотографией, всегда брал с собой фотокамеру. Шел в магазин за хлебом - брал камеру, теперь - нет. Камеру беру только в дальние поездки.

И в книге есть неожиданные кадры, снятые на телефон. Например, фотография стоматолога.

Я пришел на прием. Врач наклонился надо мной.

Я думаю: какой прекрасный ракурс – стоматолог через маску смотрит на меня.

Попросил: «Можно я вас отсюда сфотографирую?» Для неё, наверное, это была первая такая просьба в жизни.

Еще в книгу попал летающий кот – это одна из моих удач прошлого года.

Мы были в экспедиции «Фотострелки», и за эту поездку я снял аж двух летающих котов! За все годы фотосъёмок у меня такого не получалось.

А сейчас смотрю на этот снимок, и у меня сразу ассоциация со знаменитой фотографией Сальвадора Дали с тремя кошками, которых подбрасывали и поливали водой.

Коты вообще частые герои снимков Влада:

- Когда начал заниматься фотографией, понял: есть смысл тренироваться на кошках. Они - прекрасный объект, - шутит фотограф.

Есть и фото из Стамбула, где колоритный дядечка с котом согласился на фотосессию без слов.

- Он взглядом дал согласие, кивнул, взял кота, принял серьезную позу. Кот при этом не рыпался, - рассказывает Влад.

На заводах

За каждым кадром в книге - живая история. Вот ветеран труда Владимир Яковлевич, который проработал на заводе в Брянске 50 лет.

- Представьте, полвека на одном месте! Люди чаще города меняют и места жительства, - замечает Влад.

А вот портрет кладовщицы Надежды Нестеровны из Твери. Она с радостной улыбкой смотрит в маленькое окошко массивной железной двери, слегка опершись головой на руку.

Лицо ее светится, и промышленная среда наполняется человеческим теплом.

- Была у меня интересная съёмка. Примерно два с половиной месяца я ездил по заводам одного холдинга в России.

И на одном из них увидел эту женщину. Сначала она стеснялась. Пришлось зайти, пообщаться с ней, пошутить.

Она раздобрела, поняла, что я не такой уж страшный зверь, - вспоминает фотограф.

Не обошлось без приключений

Многие кадры, вошедшие в книгу, сделаны в поездках, например, в карельском национальном парке «Паанаярви».

- Очень интересное место, - делится Влад. - Часть национального парка находится в России, часть – в Финляндии.

И там на месте старого леса сделали водохранилище. В итоге, из воды торчат верхушки деревьев.

Мы рано утром приехали, был туман, взяли лодку, и проплыли между этими деревьями. Атмосферные кадры получились.

А в калужском заповеднике «Калужские засеки» не обошлось без приключений. Туда Влад с коллегой Евгением Андреевым отправились зимой поснимать зубров.

- Стоим мы с Евгением и сотрудником этого заповедника. Вокруг - зубры. Я присел, снимаю. Вдруг мой Женя летит, сшибает меня, и мы вместе падаем в снег.

Дама-зубриха его слегка боднула, что-то ей, видимо, не понравилось.

У Жени был стресс и огромный синяк, который потом месяц не заживал. Но если бы зверь хотел по-настоящему навредить - сделал бы. А так просто попугал.

Абстракция и экстримальные условия

Влад ценит в фотографии возможность найти необычное в обыденном.

- Всякая абстракция, минимализм хороши тем, что их можно снять из окна дома и даже в квартире, - говорит он.

Яркий пример - самое загадочное фото книги: точка и расходящиеся от нее трещины (прим. ред - см. первое, заглавное фото в статье).

Коллеги-фотографы неделю гадали, что это: лёд, паутина, сеть, трещины на лобовом стекле, на стене, на кружке? Не угадал никто!

- Это просто горячий чай, на нём плёнка, и свет из окна падает. А чёрная точка - там ложка была, - объясняет Влад.

Но есть в книге и съёмки в экстремальных условиях. Например, в Воркуте.

- Там в марте мороз был -37…-39 градусов. Камера за две минуты становилась белой, полностью заряженная батарея садилась минуты за три. Но в заброшенных шахтёрских городках было невероятно красиво - всё белое.

«Наполеон» в Воркуте

Дизайн, верстка и поиск типографии

После отбора фотографий начался этап дизайна. По рекомендации знакомых Влад нашёл верстальщицу Елену. Она оказалась еще и фотолюбителем.

- Хорошо, когда верстальщик еще и фотограф, - отмечает он.

Они расположили снимки не хаотично, а осмысленными парами.

- Например, фотография разлива и лист с капельками дождя. Их объединяет вода.

Мы так и подписали: «Большая вода» и «Маленькая вода». На одной странице - мальчик играет с сестрёнкой, на соседней - его портрет. Это создаёт диалог.

С типографией пришлось повозиться.

- Цены в Москве сначала отпугнули. Стал искать типографию в регионах, присмотрел вариант в Твери.

Но потом знакомый дал контакты московской типографии, с которой работал сам. И цены там оказались, как в Твери, - говорит Влад.

«Мужик и дерево»

«Графика Петербурга»

Волнительный момент

В типографию Влад ездил трижды.

- Первый раз - просто посмотреть: оказалось, цеха находятся под землёй, в подвале огромного здания.

Второй раз - на тестовую печать: напечатали несколько листов, я расписался, что всё устраивает.

И третий раз – за тиражом, - рассказывает фотограф. - Самый волнительный момент – сдать своре творчество в печать и ждать результат.

Переживаешь: а вдруг ошибка или что-то где-то не так? Но всё получилось.

Формат книги 20х20, 100 экземпляров. На обложку попал один из самых любимых кадров автора - дикие лошади в горах Северной Осетии.

- Я делал книгу в основном для подарков - родным, друзьям, коллегам. Часто думаешь: что подарить?

А у нас же есть поговорки: лучший подарок - сделанный своими руками, и лучший подарок - книга. Я их совместил.

Да и с компьютером может что угодно случиться, а книга останется, ее можно полистать и оставить на полке как свидетельство прожитых моментов. 0+