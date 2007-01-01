Эпоха фотоаппаратов закончилась: снимаем на телефон, печатаем на чеке

Как экспериментируют калужские фотографы

Фото автора, Марии ЗАВЬЯЛОВОЙ и Евгения АНДРЕЕВА.

На прошедшем в Калуге фестивале «Фотострелка» профессиональные фотографы ломали стереотипы.

В центре дискуссии оказался вопрос: а нужна ли сегодня фотографу профессиональная камера?

Участники делились удивительными проектами, созданными на мобильный телефон и даже на детский принтер-фотоаппарат.

Евгений Андреев и Мария Завьялова поделились своими проектами, сделанными на мобильный теелфон и моментальную камеру.

Всегда под рукой

Фотограф Мария ЗАВЬЯЛОВА уверена, что устройство уже давно перестало быть главным. - Уже, наверное, лет 10 назад устройство не имело значения, а сейчас всё быстро меняется, - говорит Мария. - Телефоны позволяют делать достаточно качественные работы, которые потом можно напечатать в большом варианте.

Мария Завьялова

Фотограф, фотохудожник Техника у меня, скорее, нацелена под задачу. Все складывается из ритма жизни.

-2023 году я часто снимала на телефон, потому что много ходила, ездила по городу по работе, по делам.

Сюжет увидела, а камеры нет - на телефон сфотографировала. И собрался проект.

А был другой жизненный период, когда я в поездки с собой брала фотоаппарат.

И как здорово пройти с камерой, это как медитация. У фотоаппарата есть свои особенности - звук затвора, щелчок, он иногда такой приятный, ты физически ощущаешь, как делаешь кадр, и вот он появился.

Но потом нужно сесть за компьютер и всё это обрабатывать.

Сейчас я поняла, что меньше обрабатываю фотографии с мобильного.

Иногда, действительно, бывают моменты, из-за нехватки времени ты просто сидишь перепечатываешь через маленький принтер. И получается интересно.

Мария приводит личный пример: когда её сын только родился, она снимала историю о нём и собаке исключительно на камеру - было время выставлять настройки.

Но кок только ребёнок начал ползать, стало не до фотоаппарата. - У меня в одной руке малыш, в другой – телефон, хорошо, если успею что-то щёлкнуть. Телефон меня очень спасает.

Ну и в тёмное время суток он справляется лучше, чем камера. Технически иногда даже более вытягивает кадры.

Еще одна особенность телефона - он маленький и может куда-то подлезть.

Например, я хотела сфотографировать отражение в стекле, и смогла поднести телефон близко к стеклу, а в камере объектив мешал мне это сделать.

Однако для обучения Мария всё же советует классику:

- Если ты только учишься, лучше снимать на камеру. Это даёт более широкое понимание происходящего, особенностей объективов, выдержки, диафрагмы.

Почему телефон в тёмное время суток зависает?

Потому что работает выдержка: нельзя шевелиться, а если пошевелиться, будет художественное размытие.

Когда владеешь знаниями, то вправе выбирать всё, что угодно, как говорили у нас в колледже: хоть на сапог снимай.

Детский принтер, чай, мыльная пена

Мария показала на фестивале свои эксперименты.

Один из её ключевых инструментов - термопринтер, печатающий на кассовую ленту, как чек в супермаркете.

- Это детский фотоаппарат. Я через него печатаю, потом сканирую.

Но не для каждой фотографии это подходит: детализация страдает, многие кадры выглядят как бракованные. Нужно подбирать определённые сюжеты.

Её творческий метод - наслоение изображений, сделанных на разные устройства.

- Можно наснимать фото, и дома их складывать, прокручивать два раза, три, четыре раза, насколько вообще хватит этого изображения.

То есть у меня есть белое пространство, в это белое пространство я вношу рисунок.

Может быть и телефон, и камера, и напечатано через детский фотоаппарат.

Например, на телефон я сфотографировала паука на стене, на камеру - кружева, и через детский фотоаппарат прогнала.

Частью изображения может стать что угодно: остатки чая, жировые пятна или мыльная пена.

- Мы сидели с сыном возле машинки, смотрели, как она стирает. Я нафотографировала отражение малыша и пену. А потом добавила ее на сни

Это ещё для мозга полезно - он мыслить начинает, подкидывать какие-то идеи.

Калужская психиатрическая больница и рисунок из манки.

На фото - косточка от абрикоса. И здесь уже совмещение фотографий, сделанных на камеру и на детский фотоаппарат, потому что нужен был макрорежим.

Свадьба на телефон

Фотограф Евгений АНДРЕЕВ тоже не видит границ между техникой.

Евгений Андреев

Фотограф, фотохудожник, одни из организатров фестиваля Фотострелка. Для каждого сюжета есть свой объектив, своя камера, они просто разные.

Он рассказал, как в качестве эксперимента снимал свадьбы на телефон.

- Мне настолько понравилось! Во-первых, сразу погружение: люди зачастую боятся фотоаппарата, а на телефон они более непосредственны.

И получилась история про то, как люди дурачатся, празднуют свадьбу. Живо, весело.

О трех свадьбах, снятых на мобильный, Евгений сделал фотокнигу.

После этого он снял на мобильный ещё две свадьбы, отмечая, что телефон лучше передаёт настоящую атмосферу.

- Смотришь кадры и история выстраивается, понимаешь, что невеста беременна… А это был ковидный год, гости в масках.

Загс при монастыре, где на одной стене фото Путина, на другой - икона Патриарха и можно свечи ставить… Не знаю, как это сочетается, но так.

-А третья свадьбы была была самая камерная, буквально на 10 человек. Молодёжь женилась. И платье с ценником, чтобы обратно сдать после свадьбы.

Евгений также представил социальный проект «Типичный любимец» о жителях Медыни, снятый на полароид. Использовал комбинированный метод, наложение фото. - Я, как автор, пытался посредством жителей, их отношения к месту, понять, стоит ли оставаться в городе. Это было некое социальное исследование.

Евгений задавал прохожим одни и те же вопросы: «Что вам нравится в городе? Хотели бы вы здесь остаться?» И печатал их портрет, а рядом - ответы.

Получилась коллекция человеческих судеб: от мужчины, который «забухал от одиночества.

И, когда бухает, «стреляет» (имеется в виду деньги у прохожих)», но всё равно хочет остаться на родине, до главврача, приехавшего по распределению из Якутии, который ещё не решил, приживётся ли он в этом месте.

Ещё одна трогательная история, снятая на телефон, - о калужской семье, которая 26 лет каждый год ходит колядовать, сохраняя традицию. Три поколения.

Бывает, что кто-то незнакомый присоединяется к ним. И многие люди их ждут.

Фотограф Катерина Зелёная, участница этой традиции, рассказала: «Был год, когда мы из-за тяжёлых потерь в семье решили пропустить.

И к нам пришла старенькая, почти столетняя бабушка, которой мы обычно пели, с тремя кулёчками конфет: «Что же вы не пришли, я вас ждала!»

И мы вечером собрались и пошли. И теперь чтобы ни происходило, понимаем: надо идти.

Евгений добавляет:

- На телефончик снимаешь, интересно получается.

Признаюсь, я взял фотоаппарат, но сделал три кадра и понял, что картинка с телефона лучше подходит.

Она более позитивная, бытовая, передаёт настроение.

Когда нужна светосильная оптика, она будет сильно замывать задний план. А здесь хочется получить все планы.

Искусственный интеллект - враг документальности

Не обошли стороной и тему всепроникающего ИИ в смартфонах. - Я тестировал разные флагманы, они все очень сильно жестят с ИИ, перерисовывают картинку, - говорит Евгений.

- Снимал своего ребёнка, ИИ накладывал картинку на лицо, в итоге годовалый малыш выглядел на пять лет.

- В темноте телефон искал дополнительный свет, прорисовывал его, - замечает Мария.

- Картинка становится гладкой, будто прогнанной через шумы. Возникает вопрос документальности фотографии. Документальное это или нет?

Что в итоге?

Участники дискуссии сошлись во мнении, что спор: камера или телефон - это продолжение старого спора: цифра или плёнка.

- Я не думаю, что камеры уйдут в ближайшее время, но жизненные условия подкидывают ситуации, когда телефон начинает доминировать даже в репортаже, - считает Мария Завьялова.

Главный вывод фестиваля: современный фотограф - это не тот, у кого самая дорогая техника, а тот, кто умеет видеть историю и обладает достаточным мастерством, чтобы рассказать её с помощью любого инструмента, будь то зеркалка, смартфон или даже детский принтер.

Потому что настоящее искусство рождается не в объективе, а в голове и сердце автора.