Эпоха фотоаппаратов закончилась: снимаем на телефон, печатаем на чеке
На прошедшем в Калуге фестивале «Фотострелка» профессиональные фотографы ломали стереотипы.
В центре дискуссии оказался вопрос: а нужна ли сегодня фотографу профессиональная камера?
Участники делились удивительными проектами, созданными на мобильный телефон и даже на детский принтер-фотоаппарат.
Всегда под рукой
Фотограф Мария ЗАВЬЯЛОВА уверена, что устройство уже давно перестало быть главным. - Уже, наверное, лет 10 назад устройство не имело значения, а сейчас всё быстро меняется, - говорит Мария. - Телефоны позволяют делать достаточно качественные работы, которые потом можно напечатать в большом варианте.
Техника у меня, скорее, нацелена под задачу. Все складывается из ритма жизни.
-2023 году я часто снимала на телефон, потому что много ходила, ездила по городу по работе, по делам.
Сюжет увидела, а камеры нет - на телефон сфотографировала. И собрался проект.
А был другой жизненный период, когда я в поездки с собой брала фотоаппарат.
И как здорово пройти с камерой, это как медитация. У фотоаппарата есть свои особенности - звук затвора, щелчок, он иногда такой приятный, ты физически ощущаешь, как делаешь кадр, и вот он появился.
Но потом нужно сесть за компьютер и всё это обрабатывать.
Сейчас я поняла, что меньше обрабатываю фотографии с мобильного.
Иногда, действительно, бывают моменты, из-за нехватки времени ты просто сидишь перепечатываешь через маленький принтер. И получается интересно.
Мария приводит личный пример: когда её сын только родился, она снимала историю о нём и собаке исключительно на камеру - было время выставлять настройки.
Но кок только ребёнок начал ползать, стало не до фотоаппарата. - У меня в одной руке малыш, в другой – телефон, хорошо, если успею что-то щёлкнуть. Телефон меня очень спасает.
Ну и в тёмное время суток он справляется лучше, чем камера. Технически иногда даже более вытягивает кадры.
Еще одна особенность телефона - он маленький и может куда-то подлезть.
Например, я хотела сфотографировать отражение в стекле, и смогла поднести телефон близко к стеклу, а в камере объектив мешал мне это сделать.
Однако для обучения Мария всё же советует классику:
- Если ты только учишься, лучше снимать на камеру. Это даёт более широкое понимание происходящего, особенностей объективов, выдержки, диафрагмы.
Почему телефон в тёмное время суток зависает?
Потому что работает выдержка: нельзя шевелиться, а если пошевелиться, будет художественное размытие.
Когда владеешь знаниями, то вправе выбирать всё, что угодно, как говорили у нас в колледже: хоть на сапог снимай.
Детский принтер, чай, мыльная пена
Мария показала на фестивале свои эксперименты.
Один из её ключевых инструментов - термопринтер, печатающий на кассовую ленту, как чек в супермаркете.
- Это детский фотоаппарат. Я через него печатаю, потом сканирую.
Но не для каждой фотографии это подходит: детализация страдает, многие кадры выглядят как бракованные. Нужно подбирать определённые сюжеты.
Её творческий метод - наслоение изображений, сделанных на разные устройства.
- Можно наснимать фото, и дома их складывать, прокручивать два раза, три, четыре раза, насколько вообще хватит этого изображения.
То есть у меня есть белое пространство, в это белое пространство я вношу рисунок.
Может быть и телефон, и камера, и напечатано через детский фотоаппарат.
Например, на телефон я сфотографировала паука на стене, на камеру - кружева, и через детский фотоаппарат прогнала.
Частью изображения может стать что угодно: остатки чая, жировые пятна или мыльная пена.
- Мы сидели с сыном возле машинки, смотрели, как она стирает. Я нафотографировала отражение малыша и пену. А потом добавила ее на сни
Это ещё для мозга полезно - он мыслить начинает, подкидывать какие-то идеи.
Свадьба на телефон
Фотограф Евгений АНДРЕЕВ тоже не видит границ между техникой.
Для каждого сюжета есть свой объектив, своя камера, они просто разные.
Он рассказал, как в качестве эксперимента снимал свадьбы на телефон.
- Мне настолько понравилось! Во-первых, сразу погружение: люди зачастую боятся фотоаппарата, а на телефон они более непосредственны.
И получилась история про то, как люди дурачатся, празднуют свадьбу. Живо, весело.
После этого он снял на мобильный ещё две свадьбы, отмечая, что телефон лучше передаёт настоящую атмосферу.
- Смотришь кадры и история выстраивается, понимаешь, что невеста беременна… А это был ковидный год, гости в масках.
Загс при монастыре, где на одной стене фото Путина, на другой - икона Патриарха и можно свечи ставить… Не знаю, как это сочетается, но так.
-А третья свадьбы была была самая камерная, буквально на 10 человек. Молодёжь женилась. И платье с ценником, чтобы обратно сдать после свадьбы.
Евгений также представил социальный проект «Типичный любимец» о жителях Медыни, снятый на полароид. Использовал комбинированный метод, наложение фото. - Я, как автор, пытался посредством жителей, их отношения к месту, понять, стоит ли оставаться в городе. Это было некое социальное исследование.
Евгений задавал прохожим одни и те же вопросы: «Что вам нравится в городе? Хотели бы вы здесь остаться?» И печатал их портрет, а рядом - ответы.
Получилась коллекция человеческих судеб: от мужчины, который «забухал от одиночества.
И, когда бухает, «стреляет» (имеется в виду деньги у прохожих)», но всё равно хочет остаться на родине, до главврача, приехавшего по распределению из Якутии, который ещё не решил, приживётся ли он в этом месте.
Ещё одна трогательная история, снятая на телефон, - о калужской семье, которая 26 лет каждый год ходит колядовать, сохраняя традицию. Три поколения.
Бывает, что кто-то незнакомый присоединяется к ним. И многие люди их ждут.
Фотограф Катерина Зелёная, участница этой традиции, рассказала: «Был год, когда мы из-за тяжёлых потерь в семье решили пропустить.
И к нам пришла старенькая, почти столетняя бабушка, которой мы обычно пели, с тремя кулёчками конфет: «Что же вы не пришли, я вас ждала!»
И мы вечером собрались и пошли. И теперь чтобы ни происходило, понимаем: надо идти.
Евгений добавляет:
- На телефончик снимаешь, интересно получается.
Признаюсь, я взял фотоаппарат, но сделал три кадра и понял, что картинка с телефона лучше подходит.
Она более позитивная, бытовая, передаёт настроение.
Когда нужна светосильная оптика, она будет сильно замывать задний план. А здесь хочется получить все планы.
Искусственный интеллект - враг документальности
Не обошли стороной и тему всепроникающего ИИ в смартфонах. - Я тестировал разные флагманы, они все очень сильно жестят с ИИ, перерисовывают картинку, - говорит Евгений.
- Снимал своего ребёнка, ИИ накладывал картинку на лицо, в итоге годовалый малыш выглядел на пять лет.
- В темноте телефон искал дополнительный свет, прорисовывал его, - замечает Мария.
- Картинка становится гладкой, будто прогнанной через шумы. Возникает вопрос документальности фотографии. Документальное это или нет?
Что в итоге?
Участники дискуссии сошлись во мнении, что спор: камера или телефон - это продолжение старого спора: цифра или плёнка.
- Я не думаю, что камеры уйдут в ближайшее время, но жизненные условия подкидывают ситуации, когда телефон начинает доминировать даже в репортаже, - считает Мария Завьялова.
Главный вывод фестиваля: современный фотограф - это не тот, у кого самая дорогая техника, а тот, кто умеет видеть историю и обладает достаточным мастерством, чтобы рассказать её с помощью любого инструмента, будь то зеркалка, смартфон или даже детский принтер.
Потому что настоящее искусство рождается не в объективе, а в голове и сердце автора.
