В черно-белом стиле: «Фотоновыйгод» отметили в Калуге
В субботу, 24 января, в Калужском музее изобразительных искусств, несмотря на лютый мороз за окнами, было по-настоящему тепло.
Люди в свитерах и с горящими глазами заполнили залы - фотографы и просто зрители, которые приехали из разных городов.
Они встретились как старые друзья: обнимались, смеялись, делились историями за чашкой сока с печеньем.
Так открылся первый в России фестиваль чёрно-белой фотографии «Фотострелка».
И для его организатора, Катерины Зелёной, это событие получилось особенно трогательным.
- Очень радостно и волнительно открывать «Фотострелку» именно здесь, потому что Калуга - город, где я живу, - сказала Катерина, оглядывая зал, в этот день она была одета в черно-белое, в стиле фестиваля. - Именно здесь произошла моя первая персональная выставка, отсюда пошёл мой творческий путь.
И вот теперь - такая огромная фестивальная история. - Мы путешествуем по стране третий год, побывали в более чем двадцати городах, и наконец-то добрались до Калуги.
На стенах музея - 83 работы этого сезона: от снимков детства и юношеской влюблённости до социальных репортажей, включая историю о разливе нефти.
В одном зале разворачивается целая жизнь - от зарождения до зрелости, в другом - смелые эксперименты: инсталляции, коллаборации натюрморта и портрета, даже фотографии, оживлённые нейросетью.
А рядом - книги авторов, чтобы полистать и погрузиться глубже.
В деревне, в наркоцентре, в храме
Фестиваль не ограничился выставкой.
В течение дня все желающие - не только профессионалы - участвовали в челлендже: сделать пять снимков на заданную тему и прислать до 18:00.
Снимать можно было даже на телефон. Лучшие работы отметили подарками.
Но главное - атмосфера. Здесь нет места формальностям.
Фотокорреспондент «Известий» Павел Волков приехал из Москвы в свой первый выходной за многие недели - его постоянно перебрасывают по стране, но он выбрал этот день для встречи с «фотографической семьёй».
Вокруг кипели разговоры: нужен ли фотографу фотоаппарат? Об этом размышляли Мария Завьялова и Евгений Андреев.
Владислав Багно представил свою фотокнигу «Другой взгляд», а Катерина Зелёная говорила об экспериментах.
- Фотострелка для меня - это целая вселенная, которая расширяется, — делилась Катерина. - Я бы сказала, это не совсем фестиваль, это крупный проект, который включает в себя и фестивальную историю, и экспедиции, и арт-резиденции, и творческую лабораторию, где мы собираемся с единомышленниками.
Мы выставлялись в храме, а в Сибири – в наркоцентре, в Медыни – в заброшенной школе. Нам давали всю деревню Грибово (Медынский район) под инсталляции.
Зимой там проживает четыре человека, а летом приезжают дачники. И есть заброшенные здания, мы там размещали фото, а некоторые жители представляли нам свои заборы.
Деревня идет вдоль дороги. И вдоль дороги мы выставляли инсталляции.
Нам интересен любой вызов. А ещё нам стало тесно в рамках чёрно-белого и мы пошли в цвет - есть теперь красные и синие «Фотострелки».
Фестиваль – это способ общения. А говорим мы все по-разному.
Евгений Андреев, один из основателей фестиваля, рассказал про инсталляции из экспедиционных снимков, размещенные в зале, за стенкой.
- Это снимки из Архангельской области, - объясняет Евгений. - Фотографии потом были наклеены на холст и разрисованы акрилом. Далее мы их анимировали с помощью ИИ, смонтировали в ролик и наложили текст.
То есть это коллаборация максимального количества видов искусств, но через призму фотографии.
Живое общение
Для фотографов важна обратная связь, поэтому в зале есть Книга отзывов.
- Обратная связь двигает нас вперед, когда видишь лица здесь, в зале, читаешь сообщения от авторов: «Спасибо, что возите по городам и показываете», это сильно заряжает, - говорит Евгений.
- Изначально идея Фотострелки как раз в живом общении. Поэтому на каждой работе - QR-код.
Можно перейти на страницу автора, спросить что-то лично, посмотреть еще фото.
В ламповой компании
Фестиваль длился весь день.
А вечером, когда закончилась последняя творческая встреча, «фотографическая семья» собралась вместе - те, кто приехал из Москвы, из соседних городов, чтобы пообщаться и отметить начало «Фотонового года» в ламповой компании, как в студенческие времена - просто потому, что есть повод и можно поговорить без спешки.
- Для нас это не работа, а удовольствие, хобби, - улыбалась Катерина. - Это про то, чего нам всем сейчас очень не хватает - живых встреч, чтобы обняться, порадоваться вместе.
Выставка в Калуге продлится до 24 февраля.
И многие, наверное, придут не раз - потому что в чёрно-белых кадрах, как и в живом разговоре, каждый раз можно заметить что-то новое. 0+
