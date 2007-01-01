В черно-белом стиле: «Фотоновыйгод» отметили в Калуге

Репортаж о всероссийском фотофестивале, прошедшем в нашем городе.

Фото автора.

В субботу, 24 января, в Калужском музее изобразительных искусств, несмотря на лютый мороз за окнами, было по-настоящему тепло.

Люди в свитерах и с горящими глазами заполнили залы - фотографы и просто зрители, которые приехали из разных городов.

Они встретились как старые друзья: обнимались, смеялись, делились историями за чашкой сока с печеньем.

Так открылся первый в России фестиваль чёрно-белой фотографии «Фотострелка».

И для его организатора, Катерины Зелёной, это событие получилось особенно трогательным.

- Очень радостно и волнительно открывать «Фотострелку» именно здесь, потому что Калуга - город, где я живу, - сказала Катерина, оглядывая зал, в этот день она была одета в черно-белое, в стиле фестиваля. - Именно здесь произошла моя первая персональная выставка, отсюда пошёл мой творческий путь.

И вот теперь - такая огромная фестивальная история. - Мы путешествуем по стране третий год, побывали в более чем двадцати городах, и наконец-то добрались до Калуги.

На стенах музея - 83 работы этого сезона: от снимков детства и юношеской влюблённости до социальных репортажей, включая историю о разливе нефти.

В одном зале разворачивается целая жизнь - от зарождения до зрелости, в другом - смелые эксперименты: инсталляции, коллаборации натюрморта и портрета, даже фотографии, оживлённые нейросетью.

А рядом - книги авторов, чтобы полистать и погрузиться глубже.

Фото Софьи Хапиной (Воркута).

Фото Валентина Копалова (Новосибирск) «Прогноз погоды».

Фото Юлии Толстогузовой (Рязань) «Трам-парарам».

В деревне, в наркоцентре, в храме

Фестиваль не ограничился выставкой.

В течение дня все желающие - не только профессионалы - участвовали в челлендже: сделать пять снимков на заданную тему и прислать до 18:00.

Снимать можно было даже на телефон. Лучшие работы отметили подарками.

Но главное - атмосфера. Здесь нет места формальностям.

Фотокорреспондент «Известий» Павел Волков приехал из Москвы в свой первый выходной за многие недели - его постоянно перебрасывают по стране, но он выбрал этот день для встречи с «фотографической семьёй».

Вокруг кипели разговоры: нужен ли фотографу фотоаппарат? Об этом размышляли Мария Завьялова и Евгений Андреев.

Владислав Багно представил свою фотокнигу «Другой взгляд», а Катерина Зелёная говорила об экспериментах.

Катерина Зеленая входит в жюри фестиваля.

- Фотострелка для меня - это целая вселенная, которая расширяется, — делилась Катерина. - Я бы сказала, это не совсем фестиваль, это крупный проект, который включает в себя и фестивальную историю, и экспедиции, и арт-резиденции, и творческую лабораторию, где мы собираемся с единомышленниками.

Мы выставлялись в храме, а в Сибири – в наркоцентре, в Медыни – в заброшенной школе. Нам давали всю деревню Грибово (Медынский район) под инсталляции.

Зимой там проживает четыре человека, а летом приезжают дачники. И есть заброшенные здания, мы там размещали фото, а некоторые жители представляли нам свои заборы.

Деревня идет вдоль дороги. И вдоль дороги мы выставляли инсталляции.

Нам интересен любой вызов. А ещё нам стало тесно в рамках чёрно-белого и мы пошли в цвет - есть теперь красные и синие «Фотострелки».

Фестиваль – это способ общения. А говорим мы все по-разному.

Наталья Шершакова (Москва) «Катастрофа горячих сердец». Репортаж об экологической катастрофе, произошедшей 15 декабря 2024 года, когда в Черном море потерпели крушение два танкера, перевозивших мазут. Съемка длилась с декабря 2024 по август 2025 года, Наталья ездила туда три раза.

Евгений Андреев объяснил, как важен диалог между фотографами и зрителями.

Евгений Андреев, один из основателей фестиваля, рассказал про инсталляции из экспедиционных снимков, размещенные в зале, за стенкой.

- Это снимки из Архангельской области, - объясняет Евгений. - Фотографии потом были наклеены на холст и разрисованы акрилом. Далее мы их анимировали с помощью ИИ, смонтировали в ролик и наложили текст.

То есть это коллаборация максимального количества видов искусств, но через призму фотографии.

Живое общение

Для фотографов важна обратная связь, поэтому в зале есть Книга отзывов.

- Обратная связь двигает нас вперед, когда видишь лица здесь, в зале, читаешь сообщения от авторов: «Спасибо, что возите по городам и показываете», это сильно заряжает, - говорит Евгений.

- Изначально идея Фотострелки как раз в живом общении. Поэтому на каждой работе - QR-код.

Можно перейти на страницу автора, спросить что-то лично, посмотреть еще фото.

«Это я, Галина Аникина. На этом портрете я максимально настоящая – без позирования, макияжа и даже без одежды. А вокруг меня люди, близкие и не очень, некоторые мне даже не знакомы. Каждый из них оставил свой отпечаток в моей жизни. Считаю, что бесследно не проходит ни одна встреча в жизни, даже заочная, даже несостоявшаяся или несуществующая. Чем старше я становлюсь, тем больше через мою жизнь проходит людей. И тем больше отпечатков на мне остается. Меняет ли меня это? Безусловно. В Какую сторону? Я не знаю. Со временем я все больше становлюсь похожа на многослойный отпечаток других людей...Но внутри там еще есть я. Или эти слои - и есть я?»

В ламповой компании

Фестиваль длился весь день.

А вечером, когда закончилась последняя творческая встреча, «фотографическая семья» собралась вместе - те, кто приехал из Москвы, из соседних городов, чтобы пообщаться и отметить начало «Фотонового года» в ламповой компании, как в студенческие времена - просто потому, что есть повод и можно поговорить без спешки.

- Для нас это не работа, а удовольствие, хобби, - улыбалась Катерина. - Это про то, чего нам всем сейчас очень не хватает - живых встреч, чтобы обняться, порадоваться вместе.

Выставка в Калуге продлится до 24 февраля.

И многие, наверное, придут не раз - потому что в чёрно-белых кадрах, как и в живом разговоре, каждый раз можно заметить что-то новое. 0+

Фото Ирины Платоновой (Ярославль) «Смена подрастает».

Фото Александра Шилова (Москва) «Птица».

Фото Светланы Масленниковой (Балашиха) «Брат и сестра».