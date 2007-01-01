Инкогнито: калужский фотограф считает, что люди становятся более закрытыми

В Доме музыки работает выставка-размышление.

Фото автора и Василия Батурина.

В морозный январский вечер открылась персональная выставка Василия Батурина.

Автор назвал свой проект просто «Город и люди».

Но за этой простотой скрывается глубокий взгляд на главный парадокс нашего времени: как, живя в социуме, человек становится всё более невидимым.

Василий Батурин - фотограф с большим стажем. В 1982 году он приехал в Калужскую область из Крыма.

Сначала работал инженером в Сосенском, затем - на малом производстве, а потом два десятилетия был предпринимателем. Но параллельно с делами в его жизни всегда был фотоаппарат.

Увлечение началось в детстве под руководством старшего брата, а со временем переросло в профессию.

Василий владеет почти всеми жанрами, но предпочтение отдаёт фоторепортажу.

Некоторое время он даже был фотокорреспондентом козельской газеты, а позже присоединился к калужскому фотосообществу «Позитивный взгляд».

Василий батурин снимает уже много лет.

О чем выставка

- Самое сложное для фотографа - выбор, - признаётся Василий. - Из сотен снимков надо выбрать те, что наиболее полно отражают тему. Я искал смысл и неявную логику в кадрах, которые хочу показать сейчас.

Новая выставка - это глубокое продолжение предыдущей, которая называлась «Без масок» и была посвящена улыбке и искренности.

А «Город и люди» показывает другую сторону - закрытость, анонимность, которую мы все чаще встречаем в современном мире, особенно в соцсетях.

Общение происходит через экраны, а личность прячется за аватарками и никами.

Поэтому на выставке много чёрно-белых контрастных работ, где лица скрыты, эмоции спрятаны за силуэтами.

- Но не надо быть слишком серьёзным, - тут же смягчает настроение автор. - Нужно запасаться чувством юмора и иронии. Если всмотритесь, некоторые кадры обязательно вызовут улыбку.

Любимый город

На стенах - 42 работы, сделанные за три года в Калуге, Москве, Петербурге, Калининграде. Есть снимки Германии.

Фотограф вместе с женой часто путешествует, особенно их привлекает Петербург.

- Он компактный, уютный, и там приятно находиться в любую погоду, - с теплотой рассказывает Василий. - Мы уже многое там видели, но далеко не всё.

И за городом тоже столько интересного!

Искусство видеть неочевидное

Чтобы ничто не мешало погружению в атмосферу, автор сознательно отказался от рамок и стекла:

- Стекло блестит, даёт блики, мешает разглядеть суть, - объясняет фотограф.

- А мне важно, чтобы зритель мог подойти, смотреть вдумчиво, чтобы ничего не отвлекало от диалога с изображением.

Калужане увидят в этих работах знакомые места: силуэт девушки на Яченском водохранилище, дома в микрорайоне Кошелев, похожие на кадр из сериала (это одна из любимых фотографий автора), зимний город, укрытый снегом – это фото сделано два года назад, тогда зима тоже была снежной.

Его взгляд цепляется за детали.

Внимательный зритель найдёт в работах отсылки к мировой культуре.

Например, снимок помятого велосипеда на стоянке.

- Я был в восторге, когда его увидел! – поделился фотограф. - Он мне отдалённо напомнил картину Дали «Постоянство памяти», где часы растекаются.

Автор уверен, что искусство можно создавать не только профессиональной камерой. В планах у него - подготовить выставку мобильной фотографии.

- Разница только в разрешающей способности, - убеждён он. - Передать можно всё. Но люди думают: щёлкнул - и шедевр. Нет, ребята, всё равно нужно обрабатывать снимки. И учитывать особенности оптики телефона.

Сейчас, в морозы, Василий не снимает, он признаётся: иногда ему попадаются такие потрясающие городские пейзажи, что сердце замирает.

Недавно, всего две недели назад, он проезжал мимо Правобережья и увидел, как верхушки домов исчезали в густом тумане. - Было невероятно красиво… Но фотоаппарата с собой не было, - вздыхает он. – Жаль, что такие моменты ускользают. 0+