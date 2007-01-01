Обнинск
Зачётные кадры: сессию сдали на льду

День студента отметили на катке.
Татьяна Светлова
26.01, 11:30
0 662
Фото автора.
В морозный день, под минус 15, калужские студенты обменяли лекции на коньки и вышли на лёд, чтобы отметить свой праздник.

Вместо аудиторий - каток с музыкой.

Вместо экзаменаторов - тематические станции от Областного молодёжного центра.

На входе всем вручили зачетки.

А сразу после выхода на лёд началась весёлая сдача зачетов: на станциях «Факультатив», «Столовая», «Общежитие», «Практика» и даже «Декан» нужно было выполнять задания.

Ответил на вопрос - получи зачёт!

Особо повезло тем, кто пришёл в русском стиле, - им ставили «автомат». Как и всем Татьянам -куда же без этого в Татьянин день!

Задания были лёгкими: например, сфоткаться с зачёткой или ответить, правда ли, что староста получает двойную стипендию. Все справились быстро, никто не замёрз.

А студенты из Конго в этот день впервые в жизни встали на коньки и осваивали лёд, держась за бортик.

Завершился праздник свободным катанием под диджей-сет и розыгрышем призов. Сессия на льду сдана на «отлично»! 

После лекция – на каток, настроение отличное даже в мороз.
На станциях «зачёты» ставили быстро - все хотели поскорее вернуться на лед.
Сузанна, студентка Калужского колледжа экономики и технологий, сдала «сессию» одной из первых. Катается она с шести лет!
«Космонавт» Виктор из педагогического колледжа стартовал на каток и носился по льду с космической скоростью.
Дарья и Арина, студентки 2 курса Российской правовой академии, тоже успешно закрыли «сессию».
Арина - студентка Калужского колледжа экономики и технологий и Дмитрий - студент 3 курса физкультурного факультета КГУ пришли в русском стиле.
Самый дружный «паровозик» из студентов.

