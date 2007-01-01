Зачётные кадры: сессию сдали на льду
В морозный день, под минус 15, калужские студенты обменяли лекции на коньки и вышли на лёд, чтобы отметить свой праздник.
Вместо аудиторий - каток с музыкой.
Вместо экзаменаторов - тематические станции от Областного молодёжного центра.
На входе всем вручили зачетки.
А сразу после выхода на лёд началась весёлая сдача зачетов: на станциях «Факультатив», «Столовая», «Общежитие», «Практика» и даже «Декан» нужно было выполнять задания.
Ответил на вопрос - получи зачёт!
Особо повезло тем, кто пришёл в русском стиле, - им ставили «автомат». Как и всем Татьянам -куда же без этого в Татьянин день!
Задания были лёгкими: например, сфоткаться с зачёткой или ответить, правда ли, что староста получает двойную стипендию. Все справились быстро, никто не замёрз.
А студенты из Конго в этот день впервые в жизни встали на коньки и осваивали лёд, держась за бортик.
Завершился праздник свободным катанием под диджей-сет и розыгрышем призов. Сессия на льду сдана на «отлично»!
Самый дружный «паровозик» из студентов.