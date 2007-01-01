Золотые метры: в Калуге продают коттедж за 145 миллионов, а квартиру за 35

Новый год – это всегда новые цены

Мы решили посмотреть, кому в Калуге жить хорошо и проанализировали рынок элитной недвижимости.

В наш обзор вошли наиболее востребованные предложения – от студий до трехкомнатных квартир.

А также изучили цены на коттеджи.

Четыре стены

Самую дорогую студию мы отыскали на Правобережье – 5,7 миллиона рублей. Скромненькое помещение площадью 28.7 м² располагается на предпоследнем 17 этаже в жилищном комплексе.

Имеется балкон и раздельный санузел. Сделан евроремонт, а обеденная зона уже укомплектована мебелью и бытовой техникой.

Работают грузовой и пассажирский лифты, действует система наблюдения, двор огорожен.

Продавец завлекает близостью автобусной остановки, но не думаем, что для покупателя это будет так уж существенно.

Чуть более доступный вариант обнаружен на Солнечном бульваре.

За 5,5 млн рублей предлагают 38.4 м² площади с застекленной лоджией. Студия расположена на шестом этаже 7-этажного дома.

Помещение полностью отделано, нынешние хозяева обещают оставить покупателю всю мебель и бытовую технику.

Из дополнительных бонусов – теплые полы по всей площади и даже на лоджии.

И замыкает тройку лидеров студия на улице Комфортной «всего» за 4,9 миллиона рублей.

Помещение площадью 29.5 м² расположено на 11 этаже, в подъезде два лифта.

Дом сдан в 2023 году, 18-этажный монолит. Предусмотрена подземная парковка и кладовки.

Двор огорожен, работает видеонаблюдение.

В квартире керамогранитный пол с шумоизоляцией, потолок также изолирован от лишних звуков. А вот санузел сделан совмещенным.

В помещении никто не проживал, однако отделка, мебель и техника – в наличии.

Уютный уголок

Ценовой лидер на калужском рынке однокомнаток - квартира на улице Знаменской, за которую просят 10,5 миллиона.

Общая площадь - 62.1 м², причем почти половина этого пространства – кухня-гостиная.

Имеется большой панорамный балкон с остеклением, с шестого этажа открывается вид на обычный калужский двор.

А вот об отделке будущим хозяевам придется позаботиться самим, и обойдется это удовольствие в сумму не меньше миллиона.

Из техники пока имеется только водонагреватель.

В этом же доме продается однушка и с отделкой, причем на 200 тысяч дешевле.

Правда и площадь квартиры меньше - 48 м².

Зато она полностью готова к быстрому заселению – мебель, сантехника и вся необходимая техника вплоть утюга уже на месте.

Более того, квартира оснащена системой «Умный дом», позволяющей комфортно управлять этой техникой и обеспечивать общую безопасность.

Отельный плюс для покупателя расположение дома в историческом центре, вблизи от всей необходимой инфраструктуры.

Чуть дешевле просят за квартиру на Достоевского – 9,47 млн рублей.

Второй этаж из пяти и 53 м² общей площади входят в эту цену. А также совмещенный санузел с уже установленной душевой кабинкой.

В квартире выполнен евроремонт с оригинальной перепланировкой и установлена мебель. Покупайте и заселяйтесь. Если завалялись девять с половиной миллионов.

Дом относительно новый – 2010 год постройки.

Одна – хорошо, но две - больше

Двухкомнатные квартиры резко оторвались по ценам от своих «меньших братьев».

На улице Циолковского мы обнаружили такое жилье за рекордные 24,1 миллиона!

При этом квартира предлагается без мебели и практически без отделки.

На площади 86 м² расположились жилые комнаты, 20-метровая кухня, гардеробная и раздельный санузел. Также имеется панорамная лоджия.

Семиэтажный монолит-кирпичный дом относится к жилью бизнес-класса с помещениями общественного пользования и подземной парковкой.

В доме имеется также собственная котельная и система многоуровневой очистки воды. Построен он в 2015 году.

За 21 миллион можно купить двушку в элитном клубном доме в историческим центре на улице Карпова.

Помещение общей площадью 80.7 м² расположено на третьем, последнем этаже и полностью готово к заселению.

Евроремонт, мебель, бытовая техника сразу к услугам покупателя.

Санузел здесь совмещенный, зато очень просторный, плюс к этому имеется гардеробная и хозяйственная комната.

Утверждается, что вся обстановка в квартире новенькая – здесь никто не жил.

Желающим докупить место на подземной парковке придется доплатить еще полтора миллиона.

В 19 миллионов оценена квартира на улице Воронина.

Ее площадь 80.3 м² квадрата, при этом уже выполнен ремонт и стоит мебель.

Покупателю предлагается просторная кухня и большой санузел, а также панорамные окна, которые наполняют комнаты естественным светом и открывают с шестого этажа отличный вид на город.

Уютная лоджия, теплые полы и парковочное место входят в набор удовольствий.

При покупке этой квартиры в ипотеку счастливому обладателю придется выплачивать больше 190 тысяч рублей в месяц.

Тройная радость за ту же цену

Удивительно, но факт – элитные 3-комнатные квартиры по цене не смогли обогнать 2-комнатне.

Самая дорогая трешка, которую мы обнаружили на улице Максима Горького, оценивается в 22,7 миллиона.

Общая площадь приличная - 121.9 м². Кроме трех жилых комнат, покупателю предлагают раздельный санузел, просторную 18-метровую кухню и две утепленные лоджии.

Покупатель также получит комплект мягкой и встроенной мебели.

Квартира расположена на первом этаже 6-этажного кирпичного дома и имеет одну особенность – отдельный вход с улицы. Благодаря этому, как утверждает продавец, жилое помещение легко превратить в торговое или офисное.

Еще более просторная - 140 квадратов – квартира нашлась на верхнем 9 этаже кирпичного дома на улице Тульской. За нее просят 22 миллиона.

Никаких особых опций в объявлении не указано, кроме индивидуальной домовой котельной и огороженного двора с игровой площадкой и машиноместами.

Жилье отремонтировано и укомплектовано мебелью и техникой.

Продавец подчеркивает удачное расположение дома – тихий зеленый район, близость к центру и вся необходимая инфраструктура под боком.

На миллион меньше просят за трешку на улице Booруженногo Воccтaния.

На площади более 95 м² вы найдете две изолированные комнаты, большую гостиную, два санузла и две лоджии. Площадь кухни - 17 квадратов.

Выполнена дорогостоящая отделка, в некоторых зонах, в том числе на лоджиях, смонтирован пол с подогревом.

Установлен кондиционер и подведен кабель интернета.

В числе особых преимуществ владелец называет близость центра, парка Циолковского и Яченского водохранилища.

Абсолютный рекордсмен по стоимости не вошел ни в одну из наших категорий. Это 4-комнатная квартира на Тульской с ее рекордными 35 миллионами стоимости и 170 квадратами площади.

Набор опций комфорта достаточно стандартный для элитки, главная изюминка здесь – дизайнерская отделка, превратившая в паре с эксклюзивной авторской мебелью помещение в подобие царского дворца.

Вдали от шума городов

Как бы ни были дороги хоромы в многоквартирных домах, им не угнаться за ценой личных особняков.

145 миллионов – такова цена трехэтажного коттеджа, расположенного в деревне Георгиевское под Калугой.

В кирпичном доме семь жилых комнат и множество дополнительных зон на тысячу квадратов общей площади. Среди них двухместный гараж, овощехранилище, спортзал, большая мансарда, библиотека, барная зона и т.д.

Приятное дополнение – участок в 150 соток и просторный гостевой флигель.

К дому поведен газ, имеется собственная скважина, а вечера можно коротать у восточного камина.

Хорошо иметь домик в деревне!

Всего за 113 миллионов вы можете приобрести собственный мини-дворец с фонтаном.

Поднявшись по каменной лестнице в викторианском стиле, вы увидите 700 квадратов общего пространства и восемь жилых комнат.

В доме сделан дизайнерский ремонт и установлена дорогая мебель. Строение подключено к водопроводу и газоснабжению, имеется своя банька.

Летом можно позагорать на участке в 18 соток.

Более сдержанный, но тоже симпатичный вариант ждет вас на улице Парижской Коммуны – 99,9 миллиона рублей за 523 м².

Жилые и хозяйственные помещения расположены на четырех уровнях, везде произведена премиальная дизайнерская отделка, а техническое оснащение включает не только стандартный набор, но и промышленные кондиционеры и теплые полы.

Помимо жилых комнат, есть игровая, спортивный зал, прачечная, котельная, система хранения и встроенных шкафов и даже серверная комната.

Одна из особенностей – смотровая площадка, с которой можно любоваться сквером Волкова, Окой и Яченкой.

Мнение специалиста

Откуда же берутся такие цены, и что отличает обычную квартиру от элитной? Об этом мы спросили у профессионального риэлтора Екатерины Евчак:

- Существует понятие уникальности объекта, которое напрямую влияет на ценообразование. Таких объектов в Калуге совсем немного. Я, например, оформляла сделку по продаже такой квартиры на улице Дарвина.

Дом дореволюционный, двухэтажное историческое здание, которое полностью восстановили в 2000-х годах и сделали там шикарные квартиры. Всего их там пять или шесть.

Кстати, в Калуге особый спрос на исторические постройки с их толстыми стенами и особой атмосферой.

На земельном участке жильцы построили беседку, большие комфортные гаражи и парковочные места, высадили фруктовые деревья. Получился «райский уголок» в самом центре города с шаговой доступностью к любой инфраструктуре.

Вокруг историческая застройка, рядом церковь. Все это - составляющие уникальности.

Также на цену сильно влияет наличие в квартире индивидуального отопления. И даже вид из окна имеет серьезное значение.

Наличие и качество отделки не являются значимым фактором, поскольку состоятельные люди предпочитают дизайн жилья под себя. И часто, если покупают отделанную квартиру, то все меняют по-своему, а это дополнительные расходы и неудобства – демонтаж, вывоз.

Продаются такие квартиры долго – бывает, что по несколько лет. Но их все равно кто-то покупает.