Ночь театра, юбилей СТД и «Театральный поезд»

Что ждет калужских зрителей в 2026 году, в эксклюзивном интервью с министром культуры и туризма.

В студии радио «Комсомольская правда – Калуга», на волне 93.1 FM Павел Суслов в пятницу, 23 января, рассказал, какие проекты получат поддержку, а какие события станут центральными в культурном календаре Калуги в этом году.

Предлагаем вам текстовую версию записанного на радио интервью с региональным министром культуры и туризма.

Запись прямого эфира в ВК можно посмотреть в конце публикации.

Про «Ночь театров»

- Павел Александрович, давайте начнем с главного повода — 150-летия Союза театральных деятелей (далее – СТД, - прим. ред.) Калужская область будет участвовать в общероссийских мероприятиях?

- Безусловно. У нас есть активное региональное отделение СТД, которое сейчас возглавляет ведущий артист драмтеатра Кирилл Бессонов.

Мы участвуем во всех федеральных проектах и составили свой региональный план.

Кстати, в этом году впервые официально отмечался День актёра — это тоже часть большого праздника. Из ближайших событий я бы выделил «Ночь театрального искусства» 27 марта, в Международный день театра.

- «Ночь театра» — это по аналогии с «Ночью музеев»? Бесплатные вечерние и ночные мероприятия?

- Да, формат похожий, хотя активная часть в основном вечерняя. Вход будет бесплатным.

Откроют свои двери все три наших профессиональных театра — драматический, ТЮЗ и театр кукол. Гостей ждут экскурсии за кулисы, специальные перформансы, постановки.

Драмтеатр, например, традиционно проводит очень интересные экскурсии, а у ТЮЗа теперь новое современное здание — думаю, многим будет любопытно там побывать.

Подключатся и другие учреждения культуры — библиотеки, музеи.

- Говоря о федеральных мероприятиях, нельзя не упомянуть грантовую поддержку. В рамках празднования разыгрывается 18 грантов на общую сумму около 441 миллиона рублей из Президентского фонда. У Калужской области есть шанс поучаствовать?

- Вы говорите о грантах Президентского фонда культурных инициатив? Да, это отдельная большая история.

Конечно, шанс есть всегда. Мы традиционно направляем множество заявок, в том числе и в сфере театрального искусства.

Что касается конкретно этих 18 грантов в рамках юбилея СТД — они, как я понимаю, будут распределяться на всероссийских мероприятиях, которые как раз и проводит Союз.

Наша задача — активно участвовать в этих событиях, таких как марафон «Театральное призвание» или тот же «Театральный поезд», который к нам приедет.

- То есть возможность попасть в число тех, кто получит средства на благоустройство площадок, помощь актёрам или, например, на создание Дома актёра — реальна?

- Абсолютно. Сейчас грантовая поддержка — очень важный инструмент развития.

Актерам - дом

-Кстати, о «Доме актёра». Эта идея звучала на федеральном уровне. У нас в Калуге региональное отделение СТД базируется в библиотеке драмтеатра. Почему бы не создать такой общий дом для актёров всех театров и любительских коллективов, с собственной малой сценой?

- Если смотреть в историю, то отдельного учреждения «Дом актёра» в Калуге никогда не было. И на сегодняшний день конкретных планов по его созданию нет — возможно, время ещё не пришло.

Но хочу уточнить: наше отделение СТД не «ютится» в библиотеке. В его распоряжении — весь драматический театр, как база. И мы целенаправленно преобразуем это пространство, чтобы оно стало многофункциональной площадкой для всего театрального сообщества.

Яркий пример — ремонт чердачных помещений по нацпроекту, где создаётся новая камерная сцена.

- Та самая «сцена на чердаке»?

- Да, но это будет не просто ещё одна малая сцена. Это неклассическое, многоуровневое пространство, где зрители смогут располагаться в том числе и вокруг игровой площадки.

Оно идеально подходит для экспериментальных и камерных проектов, читок, лабораторий.

Поэтому я считаю, что на нынешнем этапе драматический театр как раз и может выполнять функцию того самого Дома актёра — объединяющей творческой платформы для профессионалов и любителей.

- Что там сейчас происходит?

- В драмтеатре полным ходом идёт ремонт чердачных помещений под нацпроектом. Там создаётся новая, необычная камерная площадка.

Это не классическая сцена с залом — зрители будут располагаться и вокруг неё. Пространство позволит реализовывать самые смелые проекты.

Откроем её в этом году. Кстати, в прошлом году в театре полностью заменили систему вентиляции и кондиционирования, так что теперь там комфортно в любое время года.

Про марафон и «Театральный поезд»

- Вернёмся к праздничному календарю. Что ещё запланировано в рамках юбилейного года, кроме «Ночи театра»?

- В течение всего года пройдёт Всероссийский марафон «Театральное призвание», нацеленный в первую очередь на молодёжь. Это лекции, экскурсии, читки пьес, конкурсы.

Библиотеки сделают тематические экспозиции, музеи — выставки о театре.

И, конечно, к нам приедет «Театральный поезд» — один из главных федеральных проектов.

- Расскажите подробнее про этот поезд!

- «Театральный поезд» совершает тур по стране и завершит его в Москве. А перед финишем, 29-30 июня, он сделает остановку в Калуге.

Это будет двухдневный фестиваль с насыщенной программой на всех наших театральных площадках.

Ожидаем гастроли коллег из соседних регионов, например, из Курской и Смоленской областей.

Приглашаем всех калужан следить за афишами и приходить на этот праздник.

- Осенью нас тоже ждут значимые события?

- Конечно. Осень — время открытия сезонов во всех театрах с новыми премьерами. Но главное — следующий, 2026/2027 театральный сезон в областном драматическом театре будет юбилейным, 250-м.

К этому мы уже начинаем готовиться. Кроме того, в июне в рамках духовно-просветительского проекта «Дни Достоевского в Оптиной пустыне» добавится театральная составляющая.

На сценах драмтеатра и ТЮЗа будут идти постановки по произведениям писателя, возможно, с приглашёнными коллективами.

О ТЮЗе и не только

- Часто говорят о драмтеатре, но у нас ведь есть и другие замечательные сцены. Как чувствует себя обновлённый ТЮЗ?

- Прошлый год для ТЮЗа был переходным — коллектив переезжал и осваивал новое, технически сложное оборудование. Но они уже успешно провели новогодние сказки.

Появление второй сильной площадки для детских спектаклей — это здоровая конкуренция и благо для зрителей. Я уверен, что скоро мы увидим и яркие, обсуждаемые премьеры.

- А как поддерживаются народные театральные коллективы? Их в области немало.

- Это - наша особая гордость! Замечательные коллективы есть в Сухиничах, Хвастовичах, Обнинске, Ульяновском районе. Их актёры — не профессионалы, но энтузиасты с огромной любовью к сцене.

Мы их поддерживаем через ремонты домов культуры, на базе которых они работают. Например, недавно капитально отремонтирован РДК в Хвастовичах. Драмтеатр выступает методической площадкой, предоставляет свою малую сцену. Работает и Центр народного творчества и кино.

- Откуда театры берут молодых артистов и могут ли они прожить на зарплату?

- С кадрами в драмтеатре сейчас ситуация стабильная, труппа сбалансирована. Несколько лет назад к нам пришли выпускники Щукинского училища, ранее был целевой набор в ГИТИСе. В ТЮЗ с открытием нового здания тоже приехали артисты из других регионов. Наша задача — помочь с жильём, предоставляем компенсации за найм.

По зарплатам: они формируются в соответствии с областным законодательством и дорожной картой, где закреплено, что зарплата работников культуры не должна быть ниже средней по экономике региона.

Традиция подработок, особенно в новогодний период, конечно, существует, но это общероссийская практика.

- Резюмируем: в марте — «Ночь театра», в июне — «Театральный поезд», а осенью — подготовка к 250-летию драмтеатра. Плюс постоянная поддержка всех площадок и коллективов.

- Совершенно верно. Это будет насыщенный театральный год, и мы ждём наших зрителей на всех площадках области!

Аудио версию интервью слушайте на волне 93.1 FM радиостанции «Комсомольская правда – Калуга» в субботу, 24 января и воскресенье, 25 января в 11:03, 13:03 и 17:03.

Видеозапись интервью с министром культуры и туризма Калужской области Павлом Сусловым.