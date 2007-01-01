Как в ХIХ веке учителя, судьи и краеведы спасли документы, которые чиновники уничтожали

В этом году исполняется 135 лет со дня основания Калужской учёной архивной комиссии.

Продолжаем цикл статей об истории Калуги и области.

Напомним, каждую пятницу в 20:00 мы публикуем исторические очерки о нашем городе, известных земляках и их судьбе.

Все исторические публикации можно посмотреть в разделе История Калуги.

О судьбе и работе ученой архивной комиссии в библиотеке им. Белинского рассказала главный библиограф Татьяна НИКИШИНА.

Идея создания таких комиссий принадлежала академику, историку Николаю Васильевичу Калачёву. Он видел, как гибнут документы в губерниях, и предлагал навести порядок.

Тогда идея не получила поддержки правительства, но её поддержала Академия наук и в 1884 году представила Комитету министров разработанный Калачёвым проект.

В том же году были созданы первые губернские учёные архивные комиссии - в Твери, Тамбове, Рязани и Орле.

А в Калуге такая комиссия заработала 28 января 1891 года при губернаторе Александре Григорьевиче Булыгине, который стал её почётным членом.

Возглавили её уважаемые в городе люди:

председателем избрали члена Калужского окружного суда Благово,

товарищем председателя - директора Калужской мужской гимназии Павла Фёдоровича Симсона,

правителем дел - преподавателя русского языка и словесности Калужской мужской гимназии Ивана Даниловича Четыркина.

Иван Данилович Четыркин был заслужененным педагогом.

В разные годы в комиссии состояло до сотни человек – это были историки, учителя, чиновники, просто неравнодушные горожане.

В нее входили Ассонов, Булычёв, Кашкин, Малинин, Симсон, Четыркин, Чистоклетов и другие. Комиссия существовала на членские взносы, пожертвования жителей.

- Первый год заседания проходили раз в месяц в здании Калужской мужской гимназии. Но уже в 1892 архивной комиссии было выделено одно из помещений в Палатах Коробовых, - говорит Татьяна Никишина.

Татьяна Никишина собрала много информации о деятельности ученой архивной комиссии.

Чем занимались

Работы было много, и вся – на общественных началах:

Спасали документы.

В то время старые бумаги из учреждений (земство, казначейство и т.д.) просто выбрасывали. Члены комиссии отбирали самое ценное.

- Дела и документы поступали также в виде пожертвований от членов комиссии частных лиц. Например, в 1898 году Сытин пожертвовал документы домашнего архива дворян Унковских, - поясняет библиограф.

- Правитель дел Четыркин пересмотрел хранившиеся в губернском статистическом комитете старинные документы и отобрал около 200.

Это были в основном челобитные царствования Михаила Фёдоровича, Алексея Михайловича, Фёдора Алексеевича и других.

12 октября 1891 года в нашем городе был создан губернский исторический архив.

Избран Архивариус, член комиссии, преподаватель Калужской духовной семинарии и Калужского епархиального женского училища Добромыслов.

В его обязанности входило постоянное наблюдение за архивом, ведение описи собранных дел и документов.

2. Искали древности.

Комиссия активно занималась археологией. Николай Булычёв, Иван Четыркин и другие исследовали десятки городищ по берегам Оки и Угры, в том числе Сименова городища, а также Козельского, Лихвинского и многих других.

Их усилиями была составлена первая археологическая карта губернии о 70 городищах и 410 курганов губернии.

3. Создали музей. 20 апреля 1897 года в Палатах Коробовых открылся музей.

Одним из его основателей был член Учёной архивной комиссии Иван Данилович Четыркин.

- Первым заведующим музеем стал Павел Фёдорович Симсон, - говорит татьяна Васильевна. - Позже его сменил Алексей Иванович Мартынович-Лашевский.

Экспозиция музея была размещена в одной из комнат Палат Коробовых.

Штатных музейных служителей не было, эту обязанность исполняли члены архивной комиссии.

После революции губернскому историческому музею была передана усадьба купцов Золотарёвых. И 7 ноября 1922 года там открыли новую экспозицию.

4. Писали и издавали.

Основной формой работы комиссии были ежемесячные общие собрания, на которых его члены выступали с докладами и сообщениями.

Заседания были открытыми, посетить их мог любой желающий. За годы работы было сделано более 100 докладов, многие из них публиковались в журнале «Известия Калужской ученой архивной комиссии».

С 1891 по 1913 год вышло 22 выпуска «Известий Калужской учёной архивной комиссии».

- Архивная комиссия собрала значительную библиотеку, - отмечает Татьяна Никишина.

- Большую часть составляли книги, изданные в Калужской губернии. Формировалась библиотека в основном путём обмена изданий с научными библиотеками и учреждениями других губерний, иногда - за счёт пожертвования из личных библиотек.

Покупка книг была редким явлением.

В настоящее время эти книги составляют основу коллекции редких книг в библиотеке Калужского объединённого музей-заповедника.

После 1902 года журнал не выпускался за недостатком средств.

Эта беда была и не только в нашей губернии, а во многих.

Некоторые архивные комиссии закрылись через три-четыре года. Наша держалась долго за счёт серьёзных историков-трудологиков.

В 1918 году в результате слияния архивной комиссии и общества охраны местных памятников старины было создано К

алужское общество истории и древностей - первая краеведческая организация в губернии и одна из первых в России.

Большую роль в этом сыграл краевед Дмитрий Иванович Малинин.

Коллекция документов

- Ученая архивная комиссии не создала как таковой губернский архив, она создала коллекцию документов, - уточнила начальник Управления по делам архивов Калужской области Майя ДОБЫЧИНА.

– В задачу входило по описям отобрать те документы, которые могут быть уничтожены.

Потому что к 60-м годам XIX века было катастрофическое положение: меняются учреждения, многие документы гибнут, особенно в уездах.

Учёная архивная комиссия в первую очередь должна была именно сохранить архивы.

Но получилось так, что приоритетной у них была деятельность в области музеев, археологии. Архивами занимались мало.

И примерно в 1908-1910 гг. деятельность затухла.

Сохранилось заявление краеведа Дмитрия Ивановича Малинина о вступлении в Калужскую учёную архивную комиссию.

В октябре 1909 года он писал: «Прошу меня принять в комиссию, если таковая существует». И так было не только в Калужской губернии, но и по России.

Первым расписался Великий князь

Директор калужского объединенного музея-заповедника Виталий Бессонов дополнил:

- В ХIХ в Калуге существовал музей при Дворянском собрании. И одной из функций местного статистического комитета было пополнение музея различными древними вещами.

На это при губернаторе Николае Смирнове выделялось примерно 500 руб.

Они тратились в том числе на закупку. Формировалась коллекция.

А когда появилась Калужская ученая архивная комиссия, ей, как преемнику по созданию музея (а в уставе одной из целей стояло создания публичного музея), были переданы остатки этих капиталов.

На них отремонтировали Палаты Коробова, приобрели оборудование.

И коллекция перешла уже в новый музей.

Большое достижение Калужской ученой архивной комиссии в том, что они сделали музей публичный.

Да, он был открыт всего раз в неделю, но люди могли его посетить.

И сохранилась книга посетителей.

Первым там расписался Великий князь Сергей Александрович: в 1897 году он посетил музей. Четверкин провёл ему экскурсию.

Книга велась до 1930 гг. И это важный источник для идентификация людей, которые посещали Калугу.

Музей находился в Палатах Коробовых.

Сегодня краеведы предлагают в честь юбилея создания ученой архивной комиссии почтить память этих людей: установить памятную доску на доме Золотарёвых (ныне – Калужский объединенный музей-заповедник), провести выставку или издать книгу о деятельности комиссии.