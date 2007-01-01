Надо ли поливать деревья и бороться морозобоинами и мхом: советы калужского специалиста

Какие привычные действия садоводов на самом деле вредят яблоням и грушам.

В библиотеке имени Белинского, где регулярно собирается клуб «Добрые плоды», арборист Константин ДОРОХИН поделился с дачниками и садоводами практическими рекомендациями по правильной уходу за плодовыми деревьями.

Как вырастить здоровый сад, правильно его формировать.

И понимать сигналы, которые подают нам деревья.

От чего зависит судьба дерева

Сначала нужно определиться с целью посадки дерева или его обрезки.

Для чего мы это дерево сажаем? Плоды собирать или чтобы оно давало тень возле дома.

Ключевые правила:

1. Контролируйте рост с первого года. Если после посадки молодого деревца не скосить вокруг него траву, ветки начнут расти строго вверх, конкурируя друг с другом.

Когда дерево перерастёт траву, эта структура сохранится, и все последующие ветви также будут тянуться вверх, создавая постоянную проблему.

2. Обеспечьте доступ. Первая скелетная ветка должна начинаться на высоте не менее 1,5 метра.

Иначе к взрослому дереву будет невозможно подойти для ухода и сбора урожая.

3. Выбирайте правильную форму.

Формирование дерева в виде «чаши» с множеством стволов сокращает его потенциальный срок жизни со 150-300 лет до 40-50 лет.

4. Соблюдайте оптимальные параметры:

Высота: 3–5 метров с тонкой, регулярно укорачиваемой макушкой.

Угол ветвей: 85–90 градусов от ствола. Острые развилки ведут к обламыванию.

Расстояние между скелетными ветвями: 40–70 см. Дерево по природе стремится вверх, и со временем ветви сближаются, начиная «душить» друг друга.

Чтобы этого избежать, нужно либо ежегодно сдерживать рост, либо сразу заложить правильную структуру.

- Идеальное дерево - высотой около пяти метров, с первой веткой на высоте 1,5 метра и семью сильными скелетными ветвями. С такого дерева удобно собирать урожай, - пояснил Константин.

Чтобы дерево росло хорошо, ему нужна зеленая масса.

- Чем больше ствол похож на ежа с большим количеством веток, тем лучше и быстрей растет дерево. Внизу у него тоже должны быть тонкие ветки.

Когда эти нижние веточки достигнут толщины 1,5 см, их удаляют секатором.

Когда дерево стало 15 сантиметров диаметром, веточки потихонечку прореживаете, чтобы всем хватало света.

В таких условиях дерево растёт быстро и даёт вкусные плоды.

О морозобоинах, мхе и дуплах

На встрече также обсудили проблему морозобоин.

Они возникают обычно в конце зимы – начале весны, когда ствол нагревается солнцем, а корни ещё спят.

- Морозобоины появляются, когда в дереве много воды, оно не успевает перевести ее в сироп, который не замерзает, - объяснил арборист.

Профилактика – хороший иммунитет. Достаточное количество влаги летом, и побелка.

- Если дерево жадничает и слишком долго не сбрасывает листву, мы можем уменьшить температуру, чтобы вода не порвала ствол. Если ствол темный - побелить его, либо поставить притеночную сетку. А если ствол светлый, дерево жадное, то мало чем можно помочь, - рассказал Константин.

- Мы можем только дать дереву на следующий год условия для питания - больше полива.

Если летом была засуха, участок сухой, а затем весной пошли дожди, дерево до последнего пьет, запасаясь водой: вдруг опять ее не будет.

Специалист уточнил, что побелка нужна только молодой, тонкой коре. Старые деревья в ней не нуждаются. А морозобоины на здоровом дереве со временем зарастут сами.

Мох на стволах - индикатор сырости и недостатка света. Сам по себе он дереву не вредит.

Его можно убрать, побелив, обработав железным или медным купоросом, но эффективнее устранить причину.

- Можно добавить солнца (путем прореживания веток) и ветра с помощью, например, замены забора на штакетник, и мох уйдет через несколько лет, - пояснил Константин.

- Если не убрать условия жизни мха, он там так и будет жить. У мха практически нет корневой системы (один-два миллиметра). Кора дерева толще.

И растет мох сугубо на коре, которая отмерла, то есть на шелухе.

Поэтому на молодых деревьях мха нету, он там не может зацепиться, кора слишком гладкая.

Что касается дупел, то чистить их от гнили нужно очень аккуратно, руками, без металлических инструментов, чтобы не повредить живую древесину и не увеличить дупло.

- Важно обеспечить дуплу вентиляцию, тогда у дерева есть шанс его зарастить, если хватит сил.

Но если сил не хватит, мы, скорее всего, ему уже не поможем.

И если дупло больше, чем 60% от объёма ствола, такое дерево лучше удалить, - посоветовал Константин.

Нужна ли подкормка

Главный секрет подкормки - не мешать дереву самому добывать питание.

- В земле всего достаточно, - объясняет специалист. - Самая лучшая подпорка - дать возможность дереву забирать питание из земли.

Это - залповый полив: сразу и много, то есть на один кв. м - 40 литров воды по всей площади корневой системы дерева.

Корневая система дерева в ширину примерно равна 15 диаметров ствола.

Полив под ствол бесполезен, так как активные всасывающие корни находятся дальше.

В обычных условиях средней полосы взрослое, здоровое дерево может обходиться без полива годами.

Полив нужен лишь в условиях настоящей засухи, длящейся более двух месяцев.

И только больным деревьям.

- Если вы хотите подкормить дерево, можете дополнительно его полить, но через сутки после вашего сильного полива, вода должна уйти, чтобы не было на участке болота.

Если у вас участок на песке, то, скорее всего, придется поливать почаще, чтобы жили деревья.

На суглинке ничего делать не надо.

Поливать лучше в первой комнате дня. Если дерево совсем плохо себя чувствует, то в промежутке с рассвета до середины дня.

Если дерево сильно ослаблено, можно прибегнуть к мульчированию приствольного круга. Оно сохраняет влагу, улучшает структуру почвы и защищает выступающие корни. И мульчировать надо широко.

- Вблизи ствола мульчирования позволяет нам не мучить корни. Они растут вверх, потому что внизу земля плотнее, и корни потихоньку начинают выходить из земли.

Чтобы нам их не скосить, не затоптать, можно замульчировать.

Если по кругу большой красивый газон, то мы можем приствольный круг замульчировать, чтобы корни, которые выступают, не мешали общему виду.