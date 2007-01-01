Лучше срезать меньше и не замазывать: законы жизни плодового дерева от калужского специалиста

Ваш сад может жить до 300 лет.

Арборист Константин ДОРОХИН выступил в клубе «Добрые плоды», который регулярно собирается в библиотеке имени Белинского, с подробным рассказом о правильной обрезке плодовых деревьев.

Константин отметил, что цель обрезки должна быть определена заранее: санитарная, формирование кроны, стимуляция плодоношения или создание декоративных форм.

Поскольку плоды образуются преимущественно на горизонтальных ветках, ключевая задача - направлять рост ветвей в нужную плоскость, регулярно их укорачивая.

Определяем зеленую массу

Особое внимание специалист уделил расчёту допустимого объёма обрезки.

- у молодых деревьев (до 10 лет) можно удалять до 50 % зелёной массы,

- у деревьев до 20 лет — не более 30 %,

- а у старших - ещё меньше.

- Условно у дерева есть 100 зелёных листов. И 50% это будет 50 листов, то есть не полдерева, - рассказывает Константин. - Потому что дерево может быть 7 метров, а зелёной массы в нем 2 метра, и удаление половины высоты может лишить его всей листвы.

При обрезке в безлиственном состоянии важно мысленно представить этот объём.

При болезни или ослабленном состоянии дерева норму обрезки следует сократить вдвое.

Лучшее время

Константин напомнил, что обрезку можно проводить почти круглый год, за исключением трёх периодов:

- распускания почек и формирования листа (конец мая — начало июня в зависимости от погоды),

- времени активного плодоношения,

- осеннего периода, когда листва желтеет и дерево готовится к зиме.

Лучшее время для серьёзной обрезки - ранняя весна, до начала сокодвижения.

Осенью допустимы лишь лёгкие корректировки, и только до тех пор, пока температура не опустится ниже -10 °C, чтобы не травмировать хрупкую на морозе древесину.

Перед началом работы надо оценить состояние дерева.

- Мы должны понимать, насколько дерево хорошо себя чувствует, - говорит Константин. - Подойдите, пошатайте его. Здоровое дерево будет крепко держаться в земле.

Если между стволом и землей при раскачивании нет щели, оно прижилось.

Если щель появилась, значит, дерево не прижилось, корневая система у него загублена. И в первую очередь нужно его откопать, чтобы корни получили кислород. Кроме того, мы смотрим, насколько дерево сухое.

Выбор инструментов

Основным инструментом Константин назвал острый секатор с двумя режущими кромками, который делает чистый срез. Секаторы с наковальней, напротив, расщепляют древесину и не рекомендуются.

- Правильная обрезка сводится к регулярности, - подчеркивает специалист. - Мы каждый год по чуть-чуть укорачиваем ветки секатором.

Это занимает 5-10 минут, и ошибиться почти невозможно.

Можно, допустим, обрезать побеги до полтора сантиметра.

Важно понимать, что после обрезки у дерева должен пройти период вегетации, появиться приросты, и потом будет следующая обрезка.

Главное не заниматься вредительством. Если мы будем часто и много резать, скорее всего, пойдут водяные побеги.

Ножовку можно использовать для веток до 5–8 см в диаметре, а бензопилу - только при условии крайней необходимости, поскольку она часто приводит к ошибкам и травмированию дерева.

- Если берем ножовку, то сначала делаем надрез с одной стороны, потом - с другой. Это нужно для того, чтобы ниже этого разреза не пошел расщеп.

И уже потом делаем чистовой срез. Если вы используете бензопилу, то цепь должна быть острой, а скорость реза быстрой, чтобы не было задиров на коре.

Перед работой инструмент желательно дезинфицировать, например, садовым йодом или спиртом, чтобы не переносить болезни с одного растения на другое.

- Если обрабатывать спиртом, то в нем инструмент должен пролежать порядка 2−4 часа, - советует Константин. - Если обработка йодом, то практически сразу мы можем инструментом работать.

Но после работы надо его вытереть сухой тряпочкой, либо обработать маслом, чтобы он не ржавел.

Правильная техника

Есть три типа среза - удаляющий, замещающий и межузловой.

При удаляющим срезе полностью ветка удаляется.

При замечающем удаляется часть основной ветки с переводом дальнейшего роста на более молодую. Межузловой срез допустим только на приростах первого года.

Когда обрезаете ветку, она не должна заканчиваться тупиком. Она должна заканчиваться годовалым приростом.

Важна и правильная техника среза. Задача: срезать по линии ветки, чтобы коровый шов и «воротник» (наплыв, утолщение у основания) не пострадали.

Правильно сделанный срез зарастает равномерно со всех сторон.

Если же срез выполнен слишком близко к стволу, дерево может не справиться с заживлением, и образуется сухобочина.

Дерево-долгожитель

Константин рассказал, что плодовое дерево при благоприятных условиях может жить 150–300 лет и всё это время приносить урожай.

Однако в условиях интенсивного садоводства, где деревья «работают на износ», их часто заменяют уже к 40 годам.

Чтобы дерево чувствовало себя хорошо, оно должно иметь правильную структуру. Структура любого дерева будет в виде треугольника.

- Деревья часто формируют в чашу - несколько стволов из одной точки, чтобы удобнее собирать плоды.

Но, когда примерно к 40-му году жизни все стволы вырастают, они начинают друг на друга давить, питание частично теряется.

Если дерево одноствольное, то питание не теряется. Формировать в чашу можно для больших участков, где деревья высаживаются тысячами, чтобы с них активно собирать урожай.

Потом деревья просто заменяются. Если мы рассматриваем частный маленький участок, достаточно иметь одноствольные деревья, плодов с них хватит.

На взрослой большой яблоне допустимо 5 -7 скелетных веток, которые должны располагаться по спирали, чтобы всем хватало света.

По спирали

Специалист предупредил об опасности острых развилок (угол менее 45°), которые склонны к разломам, в отличие от у-образных.

Если две ветки конкурируют, одну нужно ослабить укорочением (немного подрезать в течение нескольких лет), а затем, когда разница в диаметре станет явной, - удалить.

Диаметр удаляемой ветки не должен превышать 8 см, иначе может образоваться сухобочина.

Самый эффективный подход к обрезке - движение по спирали, от крупных дефектов к мелким.

Каждую обрезку начинают с определения её объема, например, в 50% от зеленой массы. Сначала устраняют структурные проблемы, следя за лимитом зеленой массы.

Если после удаления крупных дефектов лимит исчерпан, работу останавливают до следующего сезона. Если же ресурс еще есть, переходят к веткам, растущим внутрь кроны.

Цель - сформировать дерево гармоничной формы: треугольник или копна, где все ветви равномерно освещены.

Способно к регенерации

Раны после обрезки замазывать не нужно. Дерево само защищается, изолируя повреждение. Этот процесс называется компартментализацией(CODIT)

Если нанести плотную замазку, например, садовый вар, под ней может начаться гниение.

Садовый вар создан для прививок, а не для замазки срезов. Если очень хочется что-то нанести для декоративности, пусть это будет тонкий, дышащий слой краски на водной основе.

Как проверить, что сделали правильно

Избыточная обрезка вызывает бурный рост водяных побегов (волчков) и крупных мягких листьев, которые становятся легкой добычей для вредителей.

- Если дерево на следующий год дало много волчков, значит, вы обрезали слишком много, - объясняет арборист. - Оно пытается нарастить фотосинтезирующую массу.

Появляются вредители, мы начинаем с ними бороться и дополнительно ослабляем дерево. Поэтому лучше обрезать чуть меньше.

С водяными побегами (волчками) борются по принципу «третей»: одну треть удаляют полностью, вторую — укорачивают наполовину, третью — оставляют.

Это помогает дереву адаптироваться. На следующий год процедуру повторяют.

Важно работать с деревом вдумчиво, наблюдать за его реакцией.

Также на встрече поговорили про морозобоины, мох, дупла и полив деревьев. Об этом читайте в ближайшее время.