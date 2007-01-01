В Калуге прихоть одного жильца оставила без газа целый подъезд

Несколько квартир дома на улице Болотникова две недели живут без газа и горячей воды.

В последнее время все чаще появляются сообщения о том, что газовики не могут проверить оборудование в одной квартире и отключают от голубого топлива весь стояк или подъезд.

Во вторник, 20 января, редакцию обратились жильцы дома № 9/17 по улице Болотникова в Калуге и пожаловались, что в самые морозы они остались без голубого топлива.

На примере конкретного случая мы разобрались, что делать, если из-за одного жильца страдают все.

Ваши проблемы: Мерзнуть и караулить

Калужанка Галина рассказала нам, что перед Новым годом ей позвонили из газовой службы и предупредили, что специалисты придут для проверки газового оборудования

Более того, на дверях подъездов дома появились соответствующие объявления.

Стандартное предупреждение дошло не до всех жильцов. В подъезде, где живет Галина, оказался один из таких. Жилец одной из квартир не открыл дверь газовщикам.

- Они (сотрудники газовой службы – прим. Ред) приходили к нему несколько раз, - рассказывает Галина. – В последний раз были 19 января, в понедельник, но он им дверь так и не открыл.

Первая проверка оборудования в подъезде прошла 12 января. Тогда же, по словам жильцов, из-за невозможности войти в одну единственную квартиру, сотрудники службы перекрыли газ по всему стояку.

В сильные морозы жители целого подъезда, а это более десятка квартир, остались не только без газа, но и без горячей воды. В квартирах стоят газовые колонки.

Дом на улице Болотникова построен в 1964 году. Его состояние отличным назвать сложно. Проблемы у жильцов были и раньше, а теперь жить стало просто невыносимо.

- У нас очень старые электрические сети, - объясняет калужанка Галина. - Мало того, что мы обогреватели включаем, потому что первый этаж, под полом земля, холод в квартире невозможный, так еще и батареи старые. Сети и так напряжены все, боишься, что еще и замыкание будет, а тут нам еще предлагают электроплитку купить.

Несмотря на все усилия, температура в квартирах не поднимается выше 17 градусов.

Да, мы купили электроплитку, купили электрочайник, но страшно, поймите, - высказывает вполне обоснованные опасения калужанка.

Обзавестись электрооборудованием жильцам посоветовали в компании Газораспределение Калуга, куда, по их словам, они обратились с вопросами.

- А в Управляющей компании нам сказали, что мы должны сами караулить этого жильца, который не открывает, и говорить ему, когда придут газовщики, мол это ваше, соседское дело, - обескураженно говорит Галина. - Но что толку его караулить жильцам, мы же не включим газ, даже, если он нам откроет.

Обращались жильцы дома на Болотникова со своей проблемой и в Государственную жилищную инспекцию.

- А в ГЖИ нам сказали: подавайте в суд, - удивленно заявляет жительница дома. - Я даже не поняла, на кого я должна в суд подавать. На этого мужчину, который вообще никому не открывает? У него, кстати, огромные долги. Каждый раз в квитанциях его квартира числится как должник по ЖКХ, он уже долгое время вообще не оплачивает ничего.

Терпение жильцов уже на грани. Нервозности добавляет полное непонимание, когда, наконец, кончится этот кошмар.

- У меня лично заключен договор с газоснабжающей организацией, я вовремя оплачиваю предоставляемые услуги, в назначенное время предоставляю доступ всем коммунальным службам, в том числе и газовой службе, а меня из-за нерадивого соседа, который не понимает, что живет не в частном доме, лишают моих прав на пользование стратегическим ресурсом в холодное время года, - в отчаянии говорит Галина. - Я две недели не могу приготовить еду, не могу помыться, у меня даже просто нет возможности согреть воду.

Проблема массовая

Отключение подъездов, а то и целых домов от газоснабжения в Калуге приняло в последнее время массовый характер.

По аналогичной причине несколько дней без газа живут жильцы дома № 29 на улице Ленина.

А вот калужане из дома №9 в переулке Ольговский без голубого топлива живут с ноября прошлого года.

Тогда в этом доме угарным газом отравилась и погибла женщина. Во время внеплановой проверки собственники одной из квартир так же, как в нашем случае на Болотникова, не пустили в квартиру специалистов газовой службы. В итоге во всем доме перекрыли газ.

Предъявлять какие-либо претензии к газовщикам, которые занимаются проверками оборудования, невозможно. Ведь они поступают строго по закону.

К тому же, речь идет о человеческих жизнях, и случай на Ольговском переулке еще раз подтвердил необходимость проведения плановых проверок.

В таких случаях, очевидно, надо наказывать нерадивых собственников квартир.

Кстати, за недопуск в квартиру газовщиков по закону собственникам квартиры положен штраф в размере до 10 тысяч рублей. Если же в результате недопуска произошла авария, то размер штрафа увеличивается до 150 тысяч рублей.

Однако калужан с их проблемами посылают в суды…

Почему так?

Проблема в том, что на данный момент обязанность собственников открывать двери газовщикам в законе четко и недвусмысленно не прописана.

По этой причине поправки в Жилищный кодекс сейчас только готовятся.

В Госдуме дорабатывают ко второму чтению законопроект, который изменит порядок доступа газовщиков в квартиры для проверки оборудования.

Собственников обяжут впускать в дом специалистов газовых организаций.

Что делать добросовестным жильцам

За разъяснением ситуации мы обратились в Государственную жилищную инспекцию Калужской области.

Выяснилось, что в ситуации, когда собственник не пускает в квартиру сотрудников газовой службы, звонить в ГЖИ бессмысленно.

- В этой ситуации нужно сразу обращаться в управляющую компанию, - объяснил нам заместитель начальника ГЖИ Денис ЛИХАЧЕВ. – УК выходит вместе с газовой или без газовой службы на место, составляет акт о том, что нет доступа в эту квартиру. И после этого УК должна обратиться в суд. Судья выносит решение о принудительном допуске в квартиру, и управляющая компания уже с газовиками заходит туда.

Пока, как уверяют в ГЖИ, это единственный способ решить проблему, если один из собственников квартиры не пускает к себе газовщиков.

Если верить этим словам, то, получается, решить проблему оперативно попросту невозможно? Ведь суд – это дело не одного дня и иск о принудительном доступе газовщиков в квартиру рассмотрят, дай Бог, к весне.

Но что-то нам подсказывает (жизненный и профессиональный опыт, наверное), что суд – не единственный вариант решить проблему. Уверены, что случись подобная ситуация в доме, где живет, скажем, градоначальник, или прокурор, все решилось бы и без всякого суда.

И газ бы ни в одной квартире, ни на день не отключали бы, и административку полиция на нерадивого собственника уже б давно завела и штрафами грозила.

Но среди жильцов дома на Болотникова таких людей, от звука имени которых шестеренки системы начинают крутиться на повышенных оборотах, бюрократия дохнет, а проблемы разрешаются - не успеешь глазом моргнуть, увы, нет.

Так что решать им их придется, как и положено простым смертным. Долго и по всей строгости закона.

- Наш юрист сейчас готовит документы и будем подавать на собственника в суд, - рассказали нам в Управляющей компании, как будет развиваться ситуация дальше. – Сколько это времени займет мы не знаем, у нас впервые такая ситуация.