Какими станут институты и колледжи в 2026 году

Накануне Дня студента министр образования и науки Калужской области дал эксклюзивное интервью нашему изданию.

Александр Аникеев объяснил, что ждет абитуриентов 2026 года, какие изменения планируются в сфере среднего и высшего образования.

Ответил на вопрос о том, когда и где проведут капитальные ремонты общежитий и учебных корпусов.

Составил министр и список наиболее востребованных сегодня специальностей.

Колледжи обновятся

- Александр Сергеевич, что ждет колледжи региона в нынешнем году?

- Сеть организаций профессионального образования мы сориентировали под потребности экономки региона и демографические тенденции. Кроме того, нам удалось включить здания наших колледжей в федеральную программу капитальных ремонтов.

Впервые мы приступили к ремонту общежитий. Общежитие Калужского технического колледжа на улице Новослободской было отремонтировано в 2025 году, а в текущем году будем ремонтировать в этом колледже два учебных корпуса и ещё одно здание общежития на Грабцевском шоссе.

Мы ежегодно увеличиваем количество бюджетных мест в колледжах. Если в 2021 году их было 4803, то в 2025 уже 5556.

Появилась новая и очень важная тенденция – открытие колледжей при вузах. Сейчас такие колледжи открыты в 4 вузах Калужской области – ИАТЭ в Обнинске, филиалах Финуниверситета, ВГУЮ и филиале РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева.

Сложившаяся сеть полностью удовлетворяет потребностям абитуриентов м соответствует численности выпускников школ.

- На развитие каких направлений подготовки (специальностей СПО и ВО) в регионе делается стратегический акцент?

- Система подготовки специалистов делает всё, чтобы развивались ключевые сферы экономики региона: образование, медицина, сельское хозяйство и промышленность.

К числу ключевых направлений можно добавить индустрию гостеприимства и туризм, IT-сферу. И, конечно, ключевая задача – это обеспечение кадрами предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Абитуриенту в 2026-м

- Какие основные изменения в правилах приема ждут абитуриентов?

- Мы обращаем их внимание на тот факт, что сейчас есть возможность подать документы в вуз или колледж через личный кабинет Госуслуг, но рекомендуем лично посещать будущую альма-матер, потому что только в этом случае создаётся полное представление о будущих особенностях учёбы.

Через единый портал «Работа в России» оформляется механизм целевого обучения. Например, 100 будущих медиков и педагогов поступили в 2025 году в КГУ именно по целевой квоте.

В системе профобразования мы тоже обращаем особое внимание на тех, кто заключил договор о целевом обучении. Они будут зачислены в приоритетном порядке.

Ещё один важный момент касается экзаменов. Существенно расширен перечень социально-гуманитарных направлений, для которых обязателен ЕГЭ по истории.

- Для многих выпускников прошлых лет и их родителей актуален вопрос о сроке действия результатов единого государственного экзамена. Не могли бы Вы еще раз напомнить, сколько лет они действительны на сегодняшний день?

- Результаты ЕГЭ действительны в год сдачи экзаменов, а затем ещё в течение четырех лет.

Таким образом, если вы сдали экзамен в 2026 году, то ваши баллы будут актуальны как в течение 2026 года, так и до 2030 года включительно.

- Когда стартует основная волна сдачи ЕГЭ в Калужской области в этом году?

- Даты Единого государственного экзамена в 11 классе традиционно утверждены официальными приказами Минпросвещения России и Рособрнадзора.

В этом году ЕГЭ состоит из трёх периодов: досрочный (20 марта – 20 апреля), основной (1 июня – 9 июля), дополнительный (4-25 сентября). Большинство выпускников текущего года сдают экзамены в основной период.

Здесь очень важно отметить, что основной период в этом году стартует с 1 июня, а в предыдущие годы ЕГЭ начинался в мае. Напомню, что по-прежнему действует возможность пересдать один из экзаменов, результат которого не устроил выпускника. Это изменение было введено по инициативе главы государства в 2024 году. Пересдачи будут проходить 8 и 9 июля.

Актуальным для выпускника будет не лучший из двух результатов, а только результат, полученный на пересдаче, первый аннулируется.

Выпускники прошлых лет сдают ЕГЭ в резервные дни основного период - с 22 июня по 25 июня. Принять участие в пересдачах эта категория выпускников не может.

- Какие меры принимаются в регионе для обеспечения технической и организационной готовности пунктов проведения экзаменов, а также для психологической поддержки выпускников?

- Наша задача - обеспечить не только безопасность, но и равные условия для всех участников экзамена. В каждом пункте проведения ЕГЭ, а их у нас более 50, установлены камеры видеонаблюдения, металлодетекторы, работают организаторы и наблюдатели, задания печатаются и сканируются прямо в аудитории.

В плане психологической поддержки выпускников и родителей хотел бы обратить внимание на ежегодную Всероссийскую акцию «Сдаём вместе! День сдачи ЕГЭ родителями».

В марте этого года в каждом округе региона будет определён день и школа, в которую можно будет подойти всем желающим, чтобы пройти всю экзаменационную процедуру и выполнить реальные задания ЕГЭ.

Акция проходит с 2017 года и помогает родителям изнутри увидеть все процедуры экзамена. Ещё могу назвать серию видеоконсультаций от председателей региональных предметных комиссий, проверяющих ЕГЭ. Видеоконсультации выкладываются в социальных сетях и направляются во все школы.

Кто востребован

- Какие специальности и профессии в колледжах и техникумах Калужской области традиционно пользуются наибольшим спросом у абитуриентов и имеют самый высокий конкурс?

- В 2024 году в Калужском техникуме электронных приборов мы открыли 25 бюджетных мест по направлению «Эксплуатация беспилотных авиационных систем».

Заявление на эту специальность подали 80 человек, поэтому в 2025 году открыт второй набор. Сейчас планируем третий набор – популярность и востребованность изучения беспилотных систем продолжает расти.

Ещё отмечу, что большое количество заявлений подают на специальность «Технология машиностроения», включенную в федеральный проект «Профессионалитет», представленный в нашем регионе Калужским техническим колледжем и колледжами-партнёрами в Людиново, Обнинске, Сосенском и Калуге. С 2025 году мы набираем в программу «Профессионалитет» 300 первокурсников.

Ещё 300 бюджетных мест мы открываем в двух наших педагогических колледжах для будущих педагогов – воспитателей детских садов, учителей начальных классов, учителей физкультуры. С этого года открываем специальность «Преподаватель основ безопасности и защиты Родины» в Калужском индустриально-педагогическом колледже. Туда мы тоже планируем набрать 25 человек и ожидаем большое количество заявлений.

Эксплуатация БАС, машиностроение и педагогическая подготовка – это самые востребованные и актуальные направления, конкурс на которые составляет 3-5 человек на место.

Ещё добавлю, что большим спросом пользуются IT-направления, медицинские и строительные специальности. Примерно 63% выпускников 9 классов выбирают сейчас обучение в колледжах и техникумах

- Аналогичный вопрос по высшему образованию.

- Среди абитуриентов вузов очень популярно медицинское направление, а в 2026 году эта популярность выйдет на новый уровень, потому что в КГУ открывают подготовку стоматологов. Первый набор составит 20 человек.

Среди других популярных направлений: информационная безопасность, ветеринария, бизнес-информатика, педагогическое образование. Набирает популярность инженерное образование. Об этом свидетельствует рост числа абитуриентов Калужского филиала МГТУ имени Н.Э.Баумана. В 2025 году вузы набирали студентов на 2130 бюджетных мест.

Талантам – зеленый свет

- Какие программы поддержки и дополнительные возможности существуют в регионе для мотивированных абитуриентов, выбирающих наиболее значимые для области специальности?

- У нас есть уникальная мера поддержки абитуриентов вузов, введённая ещё в 2017 году. Если выпускник школы Калужской области поступил на очное отделение в государственный вуз (на бюджетное или платное место), расположенный в Калужской области, набрав при этом на ЕГЭ 230 баллов и выше, то он ежемесячно получает в течение первого семестра первого курса (сентябрь-январь) Губернаторскую стипендию. Размер стипендии от 5 до 10 тысяч рублей в зависимости от баллов ЕГЭ. Здесь учитываются только баллы ЕГЭ, дополнительные баллы за ГТО, волонтерство и олимпиады не учитываются).

Мы обеспечиваем поддержку и маршрутизацию выпускников колледжей и вузов, помогая им трудоустраиваться. Очень существенные меры поддержки молодых специалистов устанавливает предприятие: от выплаты стипендий до предоставления жилья.

И, конечно, целевое обучение. Это не только гарантированное трудоустройство на престижную работу, но и реальная поддержка в период обучения. Поэтому мы призываем абитуриентов вузов и колледжей подумать о заключении договоров на целевое обучение.