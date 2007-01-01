Крещенская прорубь: испытание веры или тела

Священник и врач рассказали о традиции, смысле и безопасности Крещенских купаний.

В Калужской области к празднику Богоявления оборудовано 50 мест для купаний.

Стоит ли окунаться в ледяную воду, как сделать это без вреда для души и здоровья?

На эти вопросы в студии радио «Комсомольская правда – Калуга» 93.1 FM ответили главный врач областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Андрей Шишов и, по телефону, настоятель храма Святителя Николая в селе Воротынск Отец Павел.

Мнение священника

- Отец Павел, давайте начнем с духовной составляющей. Обязательно ли для православного человека крещенское купание? Как вы относитесь к этому обряду?

- Я считаю, что это абсолютно необязательно. И вот почему. Во-первых, само купание не связано напрямую с сутью праздника — Крещения Господня, явления Святой Троицы. Это народная традиция, а не церковное установление.

Церковь не запрещает купаться, но призывает к рассуждению, чтобы не навредить здоровью. Окунание — это не таинство, это внешнее действие.

- То есть, если верующий не пойдет купаться в мороз, он ничего не нарушит?

- Абсолютно согласен. Часто люди идут купаться из-за невежества или заблуждения. Самое опасное из них — что, окунувшись, можно получить прощение грехов. Это ересь. Прощение грехов связано с покаянием, с внутренним трудом, изменением себя, а не с физическим действием. Эти вещи не связаны.

Мнение врача

- Андрей Александрович, вы как врач разделяете такую осторожную позицию?

- Полностью. Изучая вопрос, я убедился: ни в одном церковном уставе обязательность окунания не зафиксирована. Более того, некоторые священнослужители прямо говорят, что считать купание «смыванием грехов» — серьезное заблуждение. Но если отбросить мифы, то да — Христа крестили в Иордане, но воды той реки текут южнее и немного потеплее.

- Но если человек искренне верит и с верой окунается — это же благо?

- Конечно, спорить с верой нельзя. В медицине есть понятие плацебо: даже «пустышка» может помочь, если человек верит. Если это приносит душевное очищение и удовольствие — делайте. Но здесь мы переходим к материальному — к здоровью. И тут появляется большое «НО».

Медицинское «НО»: кому категорически нельзя

- Итак, всем ли можно? Начнем с запретов.

- Конечно, не всем. Категорически нельзя людям с хроническими заболеваниями в стадии обострения. В первую очередь, это проблемы с сердечно-сосудистой системой (перенесенные кризы, инфаркты), с почками, с дыхательной системой (астма, хронические бронхиты). Даже сильная вера не защитит от физиологического срыва. Лучше не рисковать.

Напомню, главное в праздник — чин освящения воды. По церковному учению, освящается вся водная стихия. Можно набрать освященной воды в храме, а можно просто добавить каплю такой воды в обычную — она также приобретает благодатные свойства. Если есть противопоказания, у вас всегда есть эта альтернатива.

Что происходит с организмом в ледяной воде

- Давайте представим: минус 20, вода подо льдом +5. Что происходит с телом?

- Организм в панике пытается сохранить тепло. Сосуды кожи резко сужаются, чтобы не отдавать тепло наружу. Неподготовленному человеку находиться в воде можно не больше 15-20 секунд. Дальше начинается необратимая отдача тепла.

Есть еще «блуждающий нерв», который управляет, в том числе, сердцебиением. При глубоком вдохе перед нырянием и при охлаждении головы он может так «затормозить» сердце, что это приведет к критическому замедлению ритма или даже остановке. Это физиология, а не страшилка.

Правила безопасности: как минимизировать вред

- Страшно. Но если очень хочется, как максимально подготовиться?

- Готовиться нужно было летом, через закаливание. Сейчас речь о правилах на один раз: алкоголь — абсолютное табу. Он расширяет сосуды, притупляет бдительность и ведет к мгновенному переохлаждению.

Только оборудованные места (те самые 50 точек). Там проверенное дно, нет течения, и дежурят МЧС и медики.

Не на полный желудок. Но за 40 минут до — выпейте сладкого горячего чая. Быстрые углеводы дадут энергию.

С собой: два больших полотенца и полный комплект сухой одежды из хлопка. В воде — не более 20 секунд. Выходим, быстро растираемся первым полотенцем, вытираемся насухо вторым и сразу переодеваемся в сухое.

После: горячий травяной или черный чай (слабый) из термоса. Кофе нежелателен — он дает нагрузку на сосуды и обладает мочегонным эффектом.

Тревожные звоночки и родительская ответственность

- Какие симптомы после купания должны насторожить?

- Любые непривычные ощущения: резкая головная боль, боль за грудиной, головокружение, ощущение нехватки воздуха, одышка. Не стесняйтесь! В оборудованных местах есть медики — сразу к ним. Не надейтесь, что «само пройдет», и никакого самолечения таблетками.

- Как вы относитесь к тому, что в прорубь окунают маленьких детей?

- Отрицательно, если ребенок не закален с рождения. Вы берете на себя ответственность за решение, которое может ему навредить. Это неправильно.

То же самое касается и взрослых: если вы передумали уже у проруби — развернитесь. Бог вас за это не накажет. А вот накажет ли за то, что вы сознательно навредили своему здоровью его именем — большой вопрос.

- Есть ли возрастной предел?

- Нет, если человек здоров и подготовлен. Можно и в 70, и в 90. Вопрос не в возрасте, а в состоянии организма и разумности. Если вы лежите на диване с гипертонией и решите «освежиться» — шансы не вылезти высоки.

В прорубь нужно идти здоровым, с хорошим настроением и без фанатизма. А если не хочется — не делайте этого. В этом вам единодушны и врач, и священник.

Прежде чем принять решение об крещенском купании, стоит взвесить и духовный смысл, отсеяв суеверия, и трезво оценить свои силы. Главное — чтобы светлый праздник не обернулся испытанием на прочность для организма и не затмил своей истинной, глубокой сути. Будьте здоровы и разумны. Полную аудиоверсию разговора слушайте 17 января в субботу и 18 января в воскресенье в 11:03, 13:03 и 17:03 на волне радио "Комсомольская правда - Калуга" 93.1 FM.