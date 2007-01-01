Кого метлой, кому - букет: святочный расклад на калужских чиновников

В крещенский сочельник по традиции мы встретились с нашей предсказательницей.

Фото автора.

Она гадает на картах мадам Ленорман исключительно в Святки, которые сегодня заканчиваются.

Мы пригласили её в редакцию, чтобы заглянуть в будущее калужских чиновников и посмотреть, что ждет Калугу и область в 2026 году.

Итак, раскладываем карты…

От метлы - к Башне

Губернатору Владиславу ШАПШЕ в прошлый раз наша предсказательница предрекла какие-то проблемы. В этот раз расклад говорит об успехе.

- Начало года будет непростым. Карта «Метла» указывает на перемены в окружении.

Однако тучи разойдутся, уступив место ясной погоде.

Ситуация приведёт к «прочным стенам башни» – надёжной позиции, которую он выстроил. Несмотря на текущие вызовы, его ждёт движение к новым вершинам.

Между Солнцем и Косой

Председателю Законодательного собрания Геннадию НОВОСЕЛЬЦЕВУ выпали как позитивные, так и тревожные карты:

- Карта «Солнце» говорит о его удачном положении.

Но «Метла» предупреждает о возможных проблемах, скорее всего из-за влияния извне нового человека.

Это может слегка пошатнуть его душевное равновесие. Карта «Коса» указывает на резкие перемены – жизнь может изменить курс.

Тихую гавань потревожит дама

Председателю Калужской думы Юрию МОИСЕЕВУ в прошлом году карты пророчили опасность от женщины. И сейчас в раскладе появилась дама:

- Его «тихая гавань» («Якорь») подходит к концу – выпала карта «Гроб».

Перемены связаны с женщиной, которая потреплет нервы.

Однако весь год его будет сопровождать романтический настрой, личная жизнь выйдет на первый план, и в финале всё сложится удачно.

Солнечный год с мелкими метелями

Заместителю губернатора Карине БАШКАТОВОЙ снова выпал благоприятный расклад:

- Год начнётся счастливо: карта «Собака» сулит поддержку друзей.

«Метла» предрекает мелкие ссоры и проблемы по ходу года, но финал будет светлым – карта «Солнце» обещает, что «солнце будет светить весь год».

Нельзя ронять планку

Заместителю губернатора Александру ШЛЯПНИКОВУ карты показали интересную динамику:

- «Медведь» указывает на могущественного покровителя, который считает его героем. «Лилия» говорит о прекрасной репутации и славе.

Однако карта «Крест» предупреждает: чтобы сохранить положение, нужно соответствовать высоким ожиданиям.

Если будет держать марку – его ждут овации и «букеты».

Появится недоброжелательница

Заместителю губернатора Ольге ИВАНОВОЙ в прошлом году карты пророчили удачу, но теперь они менее радужны:

- Карта «Солнце» обещает хорошее начало, «Ключ» может указывать на важные перемены в личной жизни.

Однако постепенно тучки сгустятся: карта «Змея» предрекает, что какая-то женщина начнёт портить ей жизнь.

От змей надо держаться подальше.

В конце года - переезд

Городскому голове Дмитрию ДЕНИСОВУ в прошлый раз мы нагадали опасности. В этот раз выпал хороший год.

- Он отлично чувствует себя на посту, полон энергии и спокойствия, возможно пьет магний.

«Собака» говорит о верных друзьях и удаче, а «Медведь» – о сильном покровителе.

К концу года возможен переезд – в прямом или переносном смысле: позитивные перемены в работе или долгожданный отдых.

Надо беречь здоровье

Министру финансов Валентине АВДЕЕВОЙ расклад вышел сложнее прошлогоднего:

- «Закрытая книга» означает, что есть что-то, чего она не знает. И «Дерево» советует обратить внимание на здоровье. Выпала карта «Гроб», но не паникуйте!

Это просто сигнал: старое уходит, новое стучится. К концу года возможны серьёзные перемены в жизни.

Год с лисьими интригами

Министру образования Александру АНИКЕЕВУ карты не показали год спокойный, но с подвохом:

- Год начнётся с изучения необходимых мелочей («Закрытая книга»).

Жизнь будет спокойной и крепкой («Дерево»). В середине года он погрузится в размышления.

А к финалу придут бодрящие новости от «Всадника». Карта «Лиса» предупреждает о мелких интригах и обманах, но не серьёзных.

Активные перемены

Новому министру экономического развития Анне КОРОЛЁВОЙ пророчат интересный год:

- Карта «Якорь» говорит, что она прочно закрепилась на хорошем месте.

Но в этом году придётся активно действовать, многому учиться и всё менять. Карта «Букет» обещает: у неё всё прекрасно получится.

Риск разочарования

Главному садовнику Калуги Ольге ЗОРЯКОВОЙ выпали непростые карты:

«Коса» указывает на недавние резкие перемены к лучшему. А вот конец года…

«Мыши» шуршат - деньги убегают, настроение падает.

Обстоятельства могут ухудшиться, возможны разочарования или финансовые сложности. Все может пойти не так, как она ожидает.

Ключ найден, но рядом - Коса

Новому министру цифрового развития Роману ТРИШИНУ прогноз нестабилен:

- «Ключ» означает, что он нашёл верный подход. «Собака» обещает поддержку друзей, хотя входить в новую должность будет непросто.

А вот «Коса» символизирует окончание одного этапа и начало другого. Здесь нужно бы сделать резервную копию… нервов.

Ситуация стала лучше

Назначенному в 2025 году министру здравоохранения области Анне ЧЕРНОВОЙ выпал непростой расклад.

- «Мыши» указывают, что финансовые дела были хуже, но ситуация меняется. «Букет» обещает улучшения.

Но «Лиса» где-то рядом, мир вокруг хитрый.

Карты говорят, что работа ей нравится, но даётся нелегко.

Под звездами

У министра транспорта Калужской области Александра ШПИРЕНКО год звездный.

- Начало года, как пробка на Кирова. Но постепенно всё наладится. Контракты и финансы будут даваться легко.

В середине года начнётся «звёздный» период». Главное - не зазвездиться, оставаться приземлённым, и тогда результат превзойдёт ожидания.

Жизнь закольцована

У бывшего губернатора, а ныне сенатора Анатолия АРТАМОНОВА уже не первый год расклад прекрасный.

- «Солнце» указывает на его удачное новое положение. Однако «Коса» предупреждает, что эту позицию можно потерять.

Карта «Кольцо» говорит, что его жизнь «закольцована» успехом: он долго был губернатором, теперь долго будет сенатором, сохраняя высокий статус.

А может быть по карте «Кольцо» ему придется гулять на свадьбе.

Сплошная любовь

Впервые погадали мы на главу города Обнинска Стефана ПЕРЕВАЛОВА.

- Его ждёт любовь. В прошлом была развилка, и в течение года ему предстоит сделать выбор.

«Совы» указывают, что текущая ситуация ему надоест, и он захочет сбежать в «Сад» – к друзьям, отдыху, более лёгкой жизни.

Но это возможно лишь к концу года.

Солнечный старт

Впервые гадаем и на заместителя начальника управления городского хозяйства Татьяну АРЕН.

- Начало будет «солнечным». Но карты «Гроб» и «Коса» предрекают проблемы: что-то должно завершиться, чтобы началось новое.

Перемены будут волнующими, главное - не забывать про кофе с печенькой. Возможно, все это приведёт к более высокой должности.

Метла вымела счастье

Погадали мы и на ныне арестованного бывшего сенатора Николая ЛЮБИМОВА, который ранее был городским головой Калуги, заместителем губернатора области,а потом губернатором Рязанской области.

В прошлом году ему вывала карта «Крест». В этот раз карты показывают, что все не так плохо, как кажется на первый взгляд.

- Он был счастлив, но «Метла» выметает его из прежней жизни. Однако есть просвет: рядом находится мужчина, который готов поддержать и улучшить его положение.

Дружба с инвесторами

Раскинули карты мы и на судьбу нашего города в 2025 году.

- Начало - солнечное, середина – змеиная. Карта «Змея» предрекает вмешательство женщины, из-за чего ситуация осложнится. Но к концу года - дружба с инвесторами, контракты, деньги.

«Письмо» означает множество контрактов и финансовых поступлений, вероятно, через женщину.

Судьба области

А вот у Калужской области отличный расклад.

- Карта «Змея» также указывает на влияние женщины, в чьих руках финансы. Будет много новостей.

Область сосредоточится на внутреннем развитии. Не избежать мелких проблем, но они станут полезным опытом.

Но впереди — только хорошие сюжеты и хорошие новости.