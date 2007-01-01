Кого метлой, кому - букет: святочный расклад на калужских чиновников
Она гадает на картах мадам Ленорман исключительно в Святки, которые сегодня заканчиваются.
Мы пригласили её в редакцию, чтобы заглянуть в будущее калужских чиновников и посмотреть, что ждет Калугу и область в 2026 году.
Итак, раскладываем карты…
От метлы - к Башне
Губернатору Владиславу ШАПШЕ в прошлый раз наша предсказательница предрекла какие-то проблемы. В этот раз расклад говорит об успехе.
- Начало года будет непростым. Карта «Метла» указывает на перемены в окружении.
Однако тучи разойдутся, уступив место ясной погоде.
Ситуация приведёт к «прочным стенам башни» – надёжной позиции, которую он выстроил. Несмотря на текущие вызовы, его ждёт движение к новым вершинам.
Между Солнцем и Косой
Председателю Законодательного собрания Геннадию НОВОСЕЛЬЦЕВУ выпали как позитивные, так и тревожные карты:
- Карта «Солнце» говорит о его удачном положении.
Но «Метла» предупреждает о возможных проблемах, скорее всего из-за влияния извне нового человека.
Это может слегка пошатнуть его душевное равновесие. Карта «Коса» указывает на резкие перемены – жизнь может изменить курс.
Тихую гавань потревожит дама
Председателю Калужской думы Юрию МОИСЕЕВУ в прошлом году карты пророчили опасность от женщины. И сейчас в раскладе появилась дама:
- Его «тихая гавань» («Якорь») подходит к концу – выпала карта «Гроб».
Перемены связаны с женщиной, которая потреплет нервы.
Однако весь год его будет сопровождать романтический настрой, личная жизнь выйдет на первый план, и в финале всё сложится удачно.
Солнечный год с мелкими метелями
Заместителю губернатора Карине БАШКАТОВОЙ снова выпал благоприятный расклад:
- Год начнётся счастливо: карта «Собака» сулит поддержку друзей.
«Метла» предрекает мелкие ссоры и проблемы по ходу года, но финал будет светлым – карта «Солнце» обещает, что «солнце будет светить весь год».
Нельзя ронять планку
Заместителю губернатора Александру ШЛЯПНИКОВУ карты показали интересную динамику:
- «Медведь» указывает на могущественного покровителя, который считает его героем. «Лилия» говорит о прекрасной репутации и славе.
Однако карта «Крест» предупреждает: чтобы сохранить положение, нужно соответствовать высоким ожиданиям.
Если будет держать марку – его ждут овации и «букеты».
Появится недоброжелательница
Заместителю губернатора Ольге ИВАНОВОЙ в прошлом году карты пророчили удачу, но теперь они менее радужны:
- Карта «Солнце» обещает хорошее начало, «Ключ» может указывать на важные перемены в личной жизни.
Однако постепенно тучки сгустятся: карта «Змея» предрекает, что какая-то женщина начнёт портить ей жизнь.
От змей надо держаться подальше.
В конце года - переезд
Городскому голове Дмитрию ДЕНИСОВУ в прошлый раз мы нагадали опасности. В этот раз выпал хороший год.
- Он отлично чувствует себя на посту, полон энергии и спокойствия, возможно пьет магний.
«Собака» говорит о верных друзьях и удаче, а «Медведь» – о сильном покровителе.
К концу года возможен переезд – в прямом или переносном смысле: позитивные перемены в работе или долгожданный отдых.
Надо беречь здоровье
Министру финансов Валентине АВДЕЕВОЙ расклад вышел сложнее прошлогоднего:
- «Закрытая книга» означает, что есть что-то, чего она не знает. И «Дерево» советует обратить внимание на здоровье. Выпала карта «Гроб», но не паникуйте!
Это просто сигнал: старое уходит, новое стучится. К концу года возможны серьёзные перемены в жизни.
Год с лисьими интригами
Министру образования Александру АНИКЕЕВУ карты не показали год спокойный, но с подвохом:
- Год начнётся с изучения необходимых мелочей («Закрытая книга»).
Жизнь будет спокойной и крепкой («Дерево»). В середине года он погрузится в размышления.
А к финалу придут бодрящие новости от «Всадника». Карта «Лиса» предупреждает о мелких интригах и обманах, но не серьёзных.
Активные перемены
Новому министру экономического развития Анне КОРОЛЁВОЙ пророчат интересный год:
- Карта «Якорь» говорит, что она прочно закрепилась на хорошем месте.
Но в этом году придётся активно действовать, многому учиться и всё менять. Карта «Букет» обещает: у неё всё прекрасно получится.
Риск разочарования
Главному садовнику Калуги Ольге ЗОРЯКОВОЙ выпали непростые карты:
«Коса» указывает на недавние резкие перемены к лучшему. А вот конец года…
«Мыши» шуршат - деньги убегают, настроение падает.
Обстоятельства могут ухудшиться, возможны разочарования или финансовые сложности. Все может пойти не так, как она ожидает.
Ключ найден, но рядом - Коса
Новому министру цифрового развития Роману ТРИШИНУ прогноз нестабилен:
- «Ключ» означает, что он нашёл верный подход. «Собака» обещает поддержку друзей, хотя входить в новую должность будет непросто.
А вот «Коса» символизирует окончание одного этапа и начало другого. Здесь нужно бы сделать резервную копию… нервов.
Ситуация стала лучше
Назначенному в 2025 году министру здравоохранения области Анне ЧЕРНОВОЙ выпал непростой расклад.
- «Мыши» указывают, что финансовые дела были хуже, но ситуация меняется. «Букет» обещает улучшения.
Но «Лиса» где-то рядом, мир вокруг хитрый.
Карты говорят, что работа ей нравится, но даётся нелегко.
Под звездами
У министра транспорта Калужской области Александра ШПИРЕНКО год звездный.
- Начало года, как пробка на Кирова. Но постепенно всё наладится. Контракты и финансы будут даваться легко.
В середине года начнётся «звёздный» период». Главное - не зазвездиться, оставаться приземлённым, и тогда результат превзойдёт ожидания.
Жизнь закольцована
У бывшего губернатора, а ныне сенатора Анатолия АРТАМОНОВА уже не первый год расклад прекрасный.
- «Солнце» указывает на его удачное новое положение. Однако «Коса» предупреждает, что эту позицию можно потерять.
Карта «Кольцо» говорит, что его жизнь «закольцована» успехом: он долго был губернатором, теперь долго будет сенатором, сохраняя высокий статус.
А может быть по карте «Кольцо» ему придется гулять на свадьбе.
Сплошная любовь
Впервые погадали мы на главу города Обнинска Стефана ПЕРЕВАЛОВА.
- Его ждёт любовь. В прошлом была развилка, и в течение года ему предстоит сделать выбор.
«Совы» указывают, что текущая ситуация ему надоест, и он захочет сбежать в «Сад» – к друзьям, отдыху, более лёгкой жизни.
Но это возможно лишь к концу года.
Солнечный старт
Впервые гадаем и на заместителя начальника управления городского хозяйства Татьяну АРЕН.
- Начало будет «солнечным». Но карты «Гроб» и «Коса» предрекают проблемы: что-то должно завершиться, чтобы началось новое.
Перемены будут волнующими, главное - не забывать про кофе с печенькой. Возможно, все это приведёт к более высокой должности.
Метла вымела счастье
Погадали мы и на ныне арестованного бывшего сенатора Николая ЛЮБИМОВА, который ранее был городским головой Калуги, заместителем губернатора области,а потом губернатором Рязанской области.
В прошлом году ему вывала карта «Крест». В этот раз карты показывают, что все не так плохо, как кажется на первый взгляд.
- Он был счастлив, но «Метла» выметает его из прежней жизни. Однако есть просвет: рядом находится мужчина, который готов поддержать и улучшить его положение.
Дружба с инвесторами
Раскинули карты мы и на судьбу нашего города в 2025 году.
- Начало - солнечное, середина – змеиная. Карта «Змея» предрекает вмешательство женщины, из-за чего ситуация осложнится. Но к концу года - дружба с инвесторами, контракты, деньги.
«Письмо» означает множество контрактов и финансовых поступлений, вероятно, через женщину.
Судьба области
А вот у Калужской области отличный расклад.
- Карта «Змея» также указывает на влияние женщины, в чьих руках финансы. Будет много новостей.
Область сосредоточится на внутреннем развитии. Не избежать мелких проблем, но они станут полезным опытом.
Но впереди — только хорошие сюжеты и хорошие новости.