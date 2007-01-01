Атомы памяти: неомаразм, философия Владимира Обухова и вера в калужское искусство

В выставочном зале Дома художника открылась выставка «Гражданин Вселенной».

Фото автора.

Посвящена она памяти искусствоведа, живописца, поэта, философа Владимира Обухова.

Его не стало год назад.

В морозный, снежный январский вечер на вернисаж пришли родные, друзья, коллеги - все, для кого Владимир Михайлович был не просто художником или искусствоведом, а другом, человеком, умевшим видеть глубину даже в самых простых вещах.

В тишине выставочного зала грусть смешивается с радостью.

На стенах - картины, в витринах - книги, в воздухе - невысказанные слова.

Кажется, сам Владимир Михайлович вот-вот войдет, улыбнется своей характерной улыбкой и начнет рассказывать о «длинных атомах» мироздания.

29 января ему бы исполнилось 73.

- Незаменимых людей нет, говорят нам часто, но Володя Обухов - живое опровержение этой формулы, - делится председатель Калужского отделения Союза художников Ольга КУЗЬМИНОВА. И ее слова, сказанные с теплой горечью, подтверждают все, кто пришел на вернисаж.

Ольга Кузьминова.

С иронией и сарказмом

Владимир Обухов был вице-президентом Академии аналитического искусства, созданной более 40 лет.

- Он находил в каждом художнике что-то свое особенное и помогал раскрыть таланты, - вспоминает художник, президент Академии аналитического искусства Михаил МАНТУЛИН.

Михаил Мантулин.

В этом, наверное, и был главный дар Обухова - не просто видеть картину, а видеть за ней человека. Он искал в работах коллег искру, открывал таланты.

И не был кабинетным теоретиком, брался за кисть. Неомаразм - так с иронией и сарказмом он называл один из своих циклов, отвечая на вызовы времени.

Потом были глассография (живопись на стекле) и философские поиски позднего периода.

Художник Владимир АРЕПЬЕВ с сожалением говорит о другом даре Обухова, который он хотел бы сохранить – Владимир Михайлович был удивительным рассказчиком:

- Я пытался записывать его на диктофон, но я не журналист и получалось не очень хорошо…

Я все время хотел сделать качественнее, но не проявил настойчивости и теперь жалею об этом. Это горький, но важный урок для всех нас: «Надо беречь настоящее.

Обухов оставил после себя не только материальные «атомы» - картины и книги, но и свою философию и веру в людей.

- Мы же все как бы сомневаемся, комплексуем, а он говорил: нет, калужское искусство есть, и оно находится в достойном ряду российского искусства, - продолжает Арепьев. - Он умел открывать нас самих в нас, вселять уверенность.

Владимира Обухова нет уже почти год, но его присутствие ощущается каждый день.

- Когда картинку красишь, ловлю себя на мысли: а что бы Володя сказал? -признается Ольга Кузьминова.

На выставке можно посмотреть фильм об Обухове, составленный из фотографий разных лет. На фото Владимир Михайлович справа.

Владимир Обухов и художник Алексей Базанов обсуждают выставку молодых художников «В поисках тишины».

Из семейной коллекции

На выставке - лишь малая часть наследия Владимира Обухова.

- Он очень многое раздаривал, - говорит его дочь Ксения. Картины расходились по друзьям, знакомым, просто людям, которым хотелось сделать подарок.

На выставке - лишь то, что осталось в семейной коллекции: немного, но очень личное. Живописью папа увлекался со студенчества. И у него было несколько этапов.

В 1980-е годы - стиль «Неомаразм». Здесь есть картина, на которой изображен странный дяденька – торговец цветами.

Была у него еще интересная работа «Ленин ест», но не знаю, где она находится. Если кто-то в курсе, сообщите мне.

Ещё отец, благодаря дружбе с замечательным калужским художником-космистом Петром Петровичем Козьминым, некоторое время увлекался техникой глассографии (живописью на стекле).

И здесь небольшая работа представлена.

А большая часть работ в зале - это 90-е годы. У них интересная история.

Когда умер мой дедушка, художник Иван Захарович Пушкарев, осталось много холстов, старых масляных красок, и надо было все использовать.

И это вдохновило папу на создание картин. А в 2000-е годы он уже практически не писал.

В последнее время больше увлекся философией, поэзией. Но незадолго до смерти говорил, что вновь хочет вернуться к живописи.

Ксения Обухова.

Его вселенная пролжает расширяться

Вселенная Владимира Обухова не исчезла, она просто перешла в другое состояние.

Теперь она - в картинах на стенах, в строчках его стихов, в воспоминаниях друзей. Выставка памяти Владимира Обухова будет работать до 30 января.

Здесь можно посмотреть на мироздание глазами Владимира Михайловича и увидеть работы членов Академии аналитического искусства.

А 24 января в 15 часов в этом же зале состоится вечер памяти.

Придут поэты, художники, все те, кто любил Владимира Михайловича, спорил с ним о живописи, слушал его рассуждения. Будут читать стихи, показывать видео, делиться воспоминаниями.

И, конечно, приглашают всех калужан.

А еще просят тех, кто был знаком с Владимиром Обуховым, поделиться воспоминаниями для литературного альманаха.

Чтобы «длинные атомы» его размышлений сложились в новую картину, чтобы нить не прервалась. 0+