Обнинск
-26...-25 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Статьи, аналитика, репортажи Атомы памяти: неомаразм, философия Владимира Обухова и вера в калужское искусство
Новость дня Статьи, аналитика, репортажи

Атомы памяти: неомаразм, философия Владимира Обухова и вера в калужское искусство

В выставочном зале Дома художника открылась выставка «Гражданин Вселенной».
Татьяна Светлова
17.01, 08:00
0 227
Фото автора.
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Посвящена она памяти искусствоведа, живописца, поэта, философа Владимира Обухова.

Его не стало год назад.

В морозный, снежный январский вечер на вернисаж пришли родные, друзья, коллеги - все, для кого Владимир Михайлович был не просто художником или искусствоведом, а другом, человеком, умевшим видеть глубину даже в самых простых вещах.

В тишине выставочного зала грусть смешивается с радостью.

На стенах - картины, в витринах - книги, в воздухе - невысказанные слова.

Кажется, сам Владимир Михайлович вот-вот войдет, улыбнется своей характерной улыбкой и начнет рассказывать о «длинных атомах» мироздания.

29 января ему бы исполнилось 73.

- Незаменимых людей нет, говорят нам часто, но Володя Обухов - живое опровержение этой формулы, - делится председатель Калужского отделения Союза художников Ольга КУЗЬМИНОВА. И ее слова, сказанные с теплой горечью, подтверждают все, кто пришел на вернисаж. 

Ольга Кузьминова.
Ольга Кузьминова.

С иронией и сарказмом

Владимир Обухов был вице-президентом Академии аналитического искусства, созданной более 40 лет.

- Он находил в каждом художнике что-то свое особенное и помогал раскрыть таланты, - вспоминает художник, президент Академии аналитического искусства Михаил МАНТУЛИН.

Михаил Мантулин.
Михаил Мантулин.

В этом, наверное, и был главный дар Обухова - не просто видеть картину, а видеть за ней человека. Он искал в работах коллег искру, открывал таланты.

И не был кабинетным теоретиком, брался за кисть. Неомаразм - так с иронией и сарказмом он называл один из своих циклов, отвечая на вызовы времени.

Потом были глассография (живопись на стекле) и философские поиски позднего периода.

Художник Владимир АРЕПЬЕВ с сожалением говорит о другом даре Обухова, который он хотел бы сохранить – Владимир Михайлович был удивительным рассказчиком:

- Я пытался записывать его на диктофон, но я не журналист и получалось не очень хорошо…

Я все время хотел сделать качественнее, но не проявил настойчивости и теперь жалею об этом. Это горький, но важный урок для всех нас: «Надо беречь настоящее.

Обухов оставил после себя не только материальные «атомы» - картины и книги, но и  свою философию и веру в людей.

- Мы же все как бы сомневаемся, комплексуем, а он говорил: нет, калужское искусство есть, и оно находится в достойном ряду российского искусства, - продолжает Арепьев. - Он умел открывать нас самих в нас, вселять уверенность.

Владимира Обухова нет уже почти год, но его присутствие ощущается каждый день.

- Когда картинку красишь, ловлю себя на мысли: а что бы Володя сказал? -признается Ольга Кузьминова.

На выставке можно посмотреть фильм об Обухове, составленный из фотографий разных лет. На фото Владимир Михайлович справа.
На выставке можно посмотреть фильм об Обухове, составленный из фотографий разных лет. На фото Владимир Михайлович справа.
Владимир Обухов и художник Алексей Базанов обсуждают выставку молодых художников «В поисках тишины».
Владимир Обухов и художник Алексей Базанов обсуждают выставку молодых художников «В поисках тишины».

Из семейной коллекции

На выставке - лишь малая часть наследия Владимира Обухова.

- Он очень многое раздаривал, - говорит его дочь Ксения. Картины расходились по друзьям, знакомым, просто людям, которым хотелось сделать подарок.

На выставке - лишь то, что осталось в семейной коллекции: немного, но очень личное. Живописью папа увлекался со студенчества. И у него было несколько этапов.

В 1980-е годы  - стиль «Неомаразм». Здесь есть картина, на которой изображен странный дяденька – торговец цветами.

Была у него еще интересная работа «Ленин ест», но не знаю, где она находится. Если кто-то в курсе, сообщите мне.

Ещё отец, благодаря дружбе с замечательным калужским художником-космистом Петром Петровичем Козьминым, некоторое время увлекался техникой глассографии (живописью на стекле).

И здесь небольшая работа представлена.

А большая часть работ в зале - это 90-е годы. У них интересная история.

Когда умер мой дедушка, художник Иван Захарович Пушкарев, осталось много холстов, старых масляных красок, и надо было все использовать.

И это вдохновило папу на создание картин. А в 2000-е годы он уже практически не писал.

В последнее время больше увлекся философией, поэзией. Но незадолго до смерти говорил, что вновь хочет вернуться к живописи.

Ксения Обухова.
Ксения Обухова.

Его вселенная пролжает расширяться

Вселенная Владимира Обухова не исчезла, она просто перешла в другое состояние.

Теперь она - в картинах на стенах, в строчках его стихов, в воспоминаниях друзей. Выставка памяти Владимира Обухова будет работать до 30 января.

Здесь можно посмотреть на мироздание глазами Владимира Михайловича и увидеть работы членов Академии аналитического искусства.

А 24 января в 15 часов в этом же зале состоится вечер памяти.

Придут поэты, художники, все те, кто любил Владимира Михайловича, спорил с ним о живописи, слушал его рассуждения. Будут читать стихи, показывать видео, делиться воспоминаниями.

И, конечно, приглашают всех калужан.

А еще просят тех, кто был знаком с Владимиром Обуховым, поделиться воспоминаниями для литературного альманаха.

Чтобы «длинные атомы» его размышлений сложились в новую картину, чтобы нить не прервалась. 0+ 

Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InNROXlPVVJrdjMwanhUakl4bytqVVE9PSIsInZhbHVlIjoiOHFhdDR0d1FDcGxaK2Vkd3I5b1ViN3ZkdGNpMVF0REhialhtVnh1d2NtZ1NxZEoweVVSM0NQTjd5cS9MYmJxLzBYWWxMWWlERlN6ZTNYdU9LcTh4d1JUOEhZU3FONGhudVI0ZEdTZGtsNUZneGNVMmI0SzVDOW1MekxjRzZJTWxpRENDeDZiZnlVeHdzSDhJbENJYmV4d0xHaWx1U1hUVXg3SG96bkNOZmhVaHNNa1gxODlodzVwajVCdXU5TVFwTzFYRHhGMFoxR1dEOFkrTCtJNk95SlN6S3puVFk5MGhDUVhHZjV4djJBYW8zK25UZW5CUjRKRWFMa29panFBN0FocVJiMmY5L0RxWTA4VUNtemdQWVNEeXArMkxWTG1Pa3U1RWJhVzVETHFNNFZDVG1ZNG9zencxamhWYmZvSlNMdWFEQ2JuVWgzVWUveFBvN203N0ZTbGJjdjY4N3c1OXZQR3Vwb0VJT0NwTVByUDZQMFdQbVQrbDRHKzExeVJ4YTNhUnJScHB1aGJmWmQ3ZmhDMGg3V016WDlIWHJGUlRlbk9HN2VkVTRqMGorZExidmZXY2IwRTZmczNybzNVZCIsIm1hYyI6ImUyYWFjMjFlZDYxOGI4YWVlZjk1MDBjNmI0N2MxODRlYjBhYzYyNjNlOWM2MjBjOWU0M2IzZmFhMDljMWZmN2MiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImlYOElkYWxveklSakVuZysvRmtSSGc9PSIsInZhbHVlIjoiNnFqd2h0U0RycmYyb0ZJaEovcE0weXVGNXdjRVpDRk5kbEpYajJFck5LMGFEQzVsT2Z1UGFFdE5ISmxDYlZQQzBPb0VOckZZQ1p6eWhReTVvTXlLUFVTSmFSMlE4aWdGSE5MMjF0S3FLeDUzZkJVTnAyVi9odEMxUlRsd1BidTd2eXZrWjdkYUo5Z2xJQVhJQVIwYS9BUTgxNWhreEJRTlVZTUsxUVU5c0RtVWl5YWxFaVcrd1VwWEZXUmpNYS8ra2JMbUxjcW1sRVVVOWYwUHlENmhlaGxicFRIdGhUT3IvWkY2T0xaNm9FeHlKS3hCemRpa0tNdVROaFBpNGZNS1RhZU1kVUpGdDdjZDNmNjNxV0FNWkpGblEvWlpLekUxU01VeWRYSG1qcG5XNWtkKzlvbWYyb1MxWGgrVE03dHkyTFE0VHMxdVp2K3lVM3BmNDlkRVZrbWJZQk9NazFnTGVqNkpSUmVHYVNLVldWOWxleFdvTXVaeGg5aEduZ2YrRzROdEtTUEtSMWl0Ly95UEFoWE80VlB5REcwNXdCcG1mVGx0Q21PejdFY05EWktOenJLN2U0OFAyMnJ6R2NjZHNDNk5RNUROQ2VpT1lRbGhDQUZIeU9xUXFSbzNhbVVsdjBDUldiU3lKeGMxbEVzMlA4WlgvNzUwOXN2a1J5d3pTU0RhdDhRMWZCanpGaWVYL1NRVCt3Ymw3dmlTNGRia2V4SWlwaS9Xcmg1OVRDMkJRTVgrRkhQYUtBNmM1QVB6VlpjMmRYYU9FKzNhckVXMTJERnV4enJPUE1IVWcxMTRteWdTdDRUQ3dJZWh5bjBFbE9pR0FpRkZUVk9pTHVEWiIsIm1hYyI6IjJkYzExMTU4NmEzZGFmMDJjMmU2YWZlZmZhZjRjMmY5NzE4YWY0ZDlhMTM3Y2FkMTAwNDFmZmNiY2QxNjljNTciLCJ0YWciOiIifQ==
18+