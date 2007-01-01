От купеческого особняка до школьных классов: 145 лет истории старинного дома на Благовещенской
27 января исполняется 145 лет как здесь в 1881 году открылся Дворянский пансион. Но его история началась гораздо раньше и куда интереснее.
Золотой век купеческой усадьбы
Изначально этот дом был частной собственностью.
Землю с деревянным домом в 1825 году купил успешный калужский купец, заводчик Иван Иванович Зюзин, владелец полотняного завода.
Он выстроил здесь настоящий дворец по типовому «столичному» проекту в модном стиле ампир.
Фасад с ионической колоннадой, изящная лепнина, гармоничные пропорции - здание сразу стало одной из архитектурных достопримечательностей города.
Краеведы писали, что он был не хуже, чем у московских и петербургских дворянских семей.
Однако фортуна оказалась изменчива.
Такой особняк Зюзин не потянул, видимо, дела у него пошли хуже, и в 1840-х годах он стал сдавать роскошные залы в аренду Калужскому дворянскому собранию.
Дом с колоннами на несколько десятилетий превратился в светский центр губернии: здесь решали важные вопросы, спорили о политике и, конечно же, устраивали балы.
По легенде, именно сюда приезжала на танцы красавица Наталья Гончарова, жена Александра Пушкина.
45 учеников
В 1880 году, желая увековечить память о 25-летии царствования императора-освободителя Александра II, калужское дворянство решило учредить пансион-приют для своих детей.
Цель была: обеспечить детям, особенно из обедневших дворянских семей, комфортное проживание и качественное образование.
15 января 1881 года (27-го по новому стилю) пансион торжественно открылся в арендованном у Зюзиных особняке.
Краевед Дмитрий Малинин в начале ХХ века писал: «На приспособление и обзаведение пансиона-приюта была назначена сумма, а на содержание % с капитала - по 10 тыс. руб. ежегодно…
Содержавшиеся в нем воспитанники получали образование в гимназии, реальном и техническом училищах и разделялись на бесплатных, платных и полуплатных.
В пансионе находилось обычно не более 45 учеников в год.
При пансионе была больница и фельдшер. В 1898 г. при 35 мальчиках содержание пансиона обошлось в 14 1/2 тыс. руб.
В 1909 г. он был упразднен, а % с капиталов обращены на стипендии для учеников».
Эпоха перемен
В 1909 году эпоха дворянского пансиона завершилась. Здание передали под новое учебное заведение - Калужскую женскую учительскую семинарию.
Это решение изменило и облик здания. Для нужд семинарии к историческому особняку со стороны улицы Масленниковской (ныне часть ул. Дзержинского) пристроили новый, большой учебный корпус.
Современники, в частности, краевед Малинин, восприняли это неоднозначно.
В своём путеводителе по городу он сокрушался: «Семинарское здание совершенно изуродовало бывшее здание дворянского пансиона…
Это было прекрасное здание в стиле empire; теперь от него уцелела только ионическая колоннада».
Семинария готовила народных учительниц. В ноябре 1909 года здесь начали учиться первые 60 девушек.
Школьные годы чудесные
После революция 1917 года вновь произошли изменения.
В 1919 году в этом здании разместилась 5-я советская трудовая школа, позднее преобразованная в школу-семилетку №6, а перед самой войной - в среднюю школу №3.