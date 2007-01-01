От купеческого особняка до школьных классов: 145 лет истории старинного дома на Благовещенской

Есть в Калуге здания-старожилы, чьи стены помнят купеческий размах, блеск дворянских балов и учеников первых советских школ. Одно из них - нынешнее здание школы №3 на улице Дзержинского.

Продолжаем цикл статей об истории Калуги и области.

Напомним, каждую пятницу в 20:00 мы публикуем исторические очерки о нашем городе, известных земляках и их судьбе.

Все исторические публикации можно посмотреть в разделе История Калуги.

27 января исполняется 145 лет как здесь в 1881 году открылся Дворянский пансион. Но его история началась гораздо раньше и куда интереснее.

Золотой век купеческой усадьбы

Изначально этот дом был частной собственностью.

Землю с деревянным домом в 1825 году купил успешный калужский купец, заводчик Иван Иванович Зюзин, владелец полотняного завода.

Он выстроил здесь настоящий дворец по типовому «столичному» проекту в модном стиле ампир.

Фасад с ионической колоннадой, изящная лепнина, гармоничные пропорции - здание сразу стало одной из архитектурных достопримечательностей города.

Краеведы писали, что он был не хуже, чем у московских и петербургских дворянских семей.

Однако фортуна оказалась изменчива.

Такой особняк Зюзин не потянул, видимо, дела у него пошли хуже, и в 1840-х годах он стал сдавать роскошные залы в аренду Калужскому дворянскому собранию.

Дом с колоннами на несколько десятилетий превратился в светский центр губернии: здесь решали важные вопросы, спорили о политике и, конечно же, устраивали балы.

По легенде, именно сюда приезжала на танцы красавица Наталья Гончарова, жена Александра Пушкина.

45 учеников

В 1880 году, желая увековечить память о 25-летии царствования императора-освободителя Александра II, калужское дворянство решило учредить пансион-приют для своих детей.

Цель была: обеспечить детям, особенно из обедневших дворянских семей, комфортное проживание и качественное образование.

15 января 1881 года (27-го по новому стилю) пансион торжественно открылся в арендованном у Зюзиных особняке.

Краевед Дмитрий Малинин в начале ХХ века писал: «На приспособление и обзаведение пансиона-приюта была назначена сумма, а на содержание % с капитала - по 10 тыс. руб. ежегодно…

Содержавшиеся в нем воспитанники получали образование в гимназии, реальном и техническом училищах и разделялись на бесплатных, платных и полуплатных.

В пансионе находилось обычно не более 45 учеников в год.

При пансионе была больница и фельдшер. В 1898 г. при 35 мальчиках содержание пансиона обошлось в 14 1/2 тыс. руб.

В 1909 г. он был упразднен, а % с капиталов обращены на стипендии для учеников».

Эпоха перемен

В 1909 году эпоха дворянского пансиона завершилась. Здание передали под новое учебное заведение - Калужскую женскую учительскую семинарию.

Это решение изменило и облик здания. Для нужд семинарии к историческому особняку со стороны улицы Масленниковской (ныне часть ул. Дзержинского) пристроили новый, большой учебный корпус.

Современники, в частности, краевед Малинин, восприняли это неоднозначно.

В своём путеводителе по городу он сокрушался: «Семинарское здание совершенно изуродовало бывшее здание дворянского пансиона…

Это было прекрасное здание в стиле empire; теперь от него уцелела только ионическая колоннада».

Семинария готовила народных учительниц. В ноябре 1909 года здесь начали учиться первые 60 девушек.

Школьные годы чудесные

После революция 1917 года вновь произошли изменения.

В 1919 году в этом здании разместилась 5-я советская трудовая школа, позднее преобразованная в школу-семилетку №6, а перед самой войной - в среднюю школу №3.