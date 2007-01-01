Год утрат: с кем простились калужане в 2025 году

Давайте вспомним ушедших.

К сожалению, потерь в 2025-м было очень много.

Не стало врачей, тренеров, журналистов, поэтов и художников.

Каждый из этих людей оставил после себя добрую память, конкретные дела и благодарных учеников, коллег, зрителей, читателей и пациентов.

Январь

8 января в возрасте 66 лет ушел из жизни Александр ХРАМОВ - тренер спортивной школы олимпийского резерва «Квант» в Обнинске.

Более 47 лет он учил детей лыжным гонкам.

Среди его воспитанников большое число мастеров спорта и кандидатов в мастера спорта, участников престижных соревнований.

11 января в возрасте 74 лет Калуга потеряла заслуженного врача Российской Федерации Александра ВЛАСОВА.

С 2000 по 2012 год он возглавлял Калужскую городскую больницу N 4 имени Хлюстина.

В 1997-2001 годах Александр Власов был депутатом городской думы Калуги, а в 2004-2010 годах – Законодательного собрания.

Февраль

4 февраля пришла печальная весть: не стало последней освободительницы Калуги Пелагеи КОРОЛЁВОЙ. Ветерану Великой Отечественной войны было 104 года.

Гвардии старший лейтенант медицинской службы Пелагея Королева прошла всю войну от Тулы до Кёнигсберга, вынося раненых с поля боя.

Однажды Полина Сергеевна вышла на крыльцо медицинского пункта и оказалась под мощным обстрелом немецких войск.

Один из снарядов угодил прямо в здание санчасти.

От мощной взрывной волны женщину отбросило в сторону, она получила контузию, но оказалась единственной, кто выжил: ни остальной медперсонал, ни находившиеся там раненые не уцелели.

Судьба или случайность вывели Полину Сергеевну.

Кстати, служила она в одном полку с легендарным командиром 473-го стрелкового полка Михаилом Краснопивцевым.

И всегда делались воспоминаниями о нем.

А свою первую награду - медаль «За боевые заслуги» - получила под Сталинградом.

После войны жила в деревне Устиновка Ферзиковского района, в доме, который построила вместе с мужем.

5 февраля в возрасте 82 лет скончался почетный гражданин Малоярославца Сергей ПОЛКОВНИКОВ. Он был заслуженным работником физической культуры России.

Талантливый футболист, гандболист, велосипедист, педагог, тренер и организатор.

Всю свою жизнь он посвятил развитию спорта в городе. Был справедливым и рассудительным. За это его любили и уважали.

10 февраля скорбная весть пришла из Тарусы: не стало известного демографа Вениамина БАШЛАЧЁВА. Путь исследователя, посвятившего себя изучению сложных страниц демографической истории России, завершился на 88 году жизни.

Башлачев писал книги и статьи о крестьянском вопросе, раскулачивании и коллективизации.

Любил творчество Игоря Талькова.

В последний год жизни, несмотря на тяжёлую болезнь, успел написать историю родной деревни и своей семьи.

Всё происходящее в стране принимал близко к сердцу.

14 февраля в Калуге в возрасте 85 лет ушел из жизни генерал-майор налоговой полиции Александр АВДЕЕВ. Он был родом из Куйбышевского района.

Сначала он служил в Управлении КГБ СССР по Калужской области.

А в 1992 году создавал и возглавил новую структуру - Управление Федеральной службы налоговой полиции России по Калужской области.

В отставку ушел в 2000 году.

Март

4 марта в Калуге после тяжелой болезни на 70-м году жизни скончался народный мастер России Александр ЛОНДАРЕВ.

Александр Александрович устранял последствия аварии на Чернобыльской АЭС.

И много лет занимался Хлудневской глиняной игрушкой, которая стала брендом Калужской области. Был членом Союза художников России.

Зимой лепил скульптуры во дворике Музея ремесла, архитектуры и быта на улице Кирова: Пушкина, Толстого, Гоголя, Маяковского, даже крейсер «Аврора».

В 2020 году создал скульптуру в честь врачей, работавших во время пандемии COVID-19.

6 марта в Боровском районе ушел из жизни ветеран системы образования, отличник народного просвещения, заслуженный учитель Российской Федерации Владимир СИДОРОВ.

Родился он на Алтае, но всю жизнь работал в Калужской области.

Был директором митяевской школы, а в последние годы трудился учителем русского языка и литературы в школе №5 Балабаново.

15 марта в деревне Горки Перемышльского района умер ветеран Великой Отечественной войны Николай Петрович ЗАЙЦЕВ. Ему было 98 лет.

В 1944 году Николая Петровича призвали на службу в Красную Армию.

Он воевал на Западном фронте, дошел до Варшавы. После войны служил в армии в белорусском Могилеве.

На пенсии жил в старом родительском деревенском доме. Интересовался живописью, писал картины.

Летом на участке выращивал овощи, ему помогали дочери.

15 марта в возрасте 93 лет в монастыре Оптина Пустынь отошёл ко Господу схиархимандрит Илий.

В конце 1980-х годов он принимал участие в возрождении этого монастыря.

Илий родом из Орловской области. Ушел в духовную академию ещё в 1950-х. Там познакомился с будущим патриархом Кириллом.

Открыто критиковал коммунизм и сталинизм, называя Сталина «бандитом», а Ленина - «злейшим врагом русского народа».

Также выступал против абортов, считая их следствием разрушения семейных ценностей после революции 1917 года.

24 марта не стало старейшего работника Водоканала Романа ЗАВАЛЬНОГО. Ему было 85 лет.

За 58 лет работы он прошел путь от мастера водопроводного отдела до начальника водопроводного участка.

В последнее время работал обходчиком водопроводно-канализационных сетей.

Несмотря на преклонный возраст, активно участвовал в спортивной жизни предприятия, показывая неплохие результаты в шахматных турнирах.

25 марта в Воротынске после тяжелой болезни на 63-м году жизни скончалась Елена ТОКАРЕВА, депутат, заведующая библиотекой, почётный работник культуры Калужской области.

Коллеги и земляки запомнили её как инициативного, высокопрофессионального и беззаветно преданного своему делу специалиста.

Апрель

12 апреля ФК «Калуга» сообщил, что на 73 году жизни скончался Валерий Кутин.

В 70-х он играл в составе калужского «Локомотива». Позже основал футбольный клуб «ВИЛСИ» - одну из самых успешных любительских команд региона.

13 апреля шокирующая новость потрясла культурное сообщество: на 73-м году жизни ушёл из жизни Владимир Михайлович ОБУХОВ, известный искусствовед, художник и краевед.

Выпускник МГУ, он с 1975 по 2017 год работал в Калужском областном художественном музее, опубликовал множество исследований.

Был блестящим рассказчиком, его слушали, затаив дыхание. Владимир Мхайлович часто выступал на открытиях выставках. Мы часто цитировали в статьях его слова, потому что расскывал он потрясающе.

На мероприятиях, где был Обухов, всегда было интересно.

17 апреля после продолжительной борьбы с болезнью умер Василий БУДИК, 77-летний тренер, легенда калужского баскетбола и футбола.

Большинство знало его как руководителя команд КФ МГТУ им. Баумана, который много раз приводил своих воспитанников к победам на областных и всероссийских соревнованиях.

Июнь

8 июня в Горловке (ДНР) на 41-м году из жизни ушёл Максим РЕЗНИЧЕНКО, поэт, член калужского литературного клуба «Арктида».

Его коллеги вспоминают его как человека огромной силы духа, глубокого и честного, который, несмотря на проблемы со здоровьем, всегда шел к своим целям, выполнил нормативы по спорту, стал КМС.

А через два дня, 10 июня, оборвалась жизнь 38-летней калужской поэтессы Инны ТЕПЛОВОЙ.

Её обнаружила мать, которая не смогла связаться с дочерью по телефону.

Инна была членом Союза российских писателей. Публиковалась в российских литературных изданиях.

Выпустила сборники стихотворений «Неслучайно», «Звучу» и «Послеюность».

Была лауреатом областной литературной премии имени Марины Цветаевой.

Июль

3 июля после продолжительной болезни ушёл из жизни главный режиссёр калужского ТЮЗа Михаил ВИЗГОВ.

Он жил театром. Придя в театр в сложные 1990-е, он за три десятилетия поставил более ста спектаклей, воспитал несколько поколений актёров и остался в памяти коллег как мудрый педагог.

8 июля не стало Валерия Васильевича МИХАЛЁВА, почётного гражданина Калужской области.

Более 35 лет он возглавлял одно из старейших керамических предприятий региона, запомнившись невероятной работоспособностью, энергией и отзывчивостью.

13 июля на 73-м году жизни скончался Виктор Петрович АВДЕЕВ, отличник физической культуры, тренер по футболу и волейболу.

Его спортивная карьера длилась с 1974 года: он работал инструктором, методистом, возглавлял спортзал в Воротынске.

А в последние годы тренировал детей в Спортивной школе Бабынинского района, работал там до последних дней.

У него было много учеников, среди которых множество чемпионов и призеров области.

14 июля ушла из жизни Зинаида Михайловна ГОЛИКОВА, почётный гражданин и последняя ветеран Великой Отечественной войны Малоярославецкого района.

Всего за два месяца до этого, в день 80-летия Победы, на её доме была открыта символическая доска почёта.

18 июля на 75-м году жизни скончался Олег Анатольевич СМИРНОВ, врач с 43-летним стажем работы в БСМП.

Пройдя путь от хирурга до заместителя главного врача по лечебной части, он запомнился коллегам как отзывчивый человек, строгий руководитель и мудрый наставник.

Сентябрь

8 сентября в Калуге на 77-м году жизни умер бывший директор колледжа культуры Олег Львович ЛАТЫШЕВ.

Выпускник Московской консерватории, он много лет преподавал и руководил учебными заведениями.

Был кандидатом педагогических наук, лауреатом премии ЦФО России в области литературы и искусств, заслуженным работником культуры Калужской области.

В тот же день, 8 сентября, стало известно о смерти нашего коллеги журналиста Владимира ЦВЕТКОВА.

Он работал в различных калужских изданиях. Некоторое время он трудился и в медиахолдинге «Комсомольская правда - Калуга».

17 сентября пришла еще одна печальная новость: на стало известного в Калуге тренера по фитнесу Николая РЕПЬЕВА.

Он создал авторское направление «Disco Fusion» и вел его много лет.

Его жизнерадостность, позитивная энергия и эмоции привлекали на тренировки множество людей.

А еще Репьев активно путешествовал по области на велосипеде. И «Калужский перекресток» писал о нем.

У Николая не было близких родственников.

29 сентября в Боровском районе сообщили о смерти последнего ветерана Великой Отечественной войны, почетного гражданина Георгия Фёдоровича Климешина. Ему было 101 год.

В 1941 году Георгий Федорович трудился на оборонительных рубежах, участвовал в строительстве противотанковых рвов. Особенно значимой страницей его боевой судьбы стала Курская битва.

Кавалер ордена Отечественной войны I степени, Климешин после войны более десяти лет возглавлял Совет ветеранов в Ермолино, активно занимаясь патриотическим воспитанием.

27 октября на 89 году ушла из жизни старейший калужский журналист Евгения МИЛЁНУШКИНА.

Она родилась 16 августа 1937 года.

Проработав большую часть жизни в газете «Знамя», она и на пенсии оставалась душой редакции, приходила по средам на чай.

Ее очень любили за юмор, острый ум, искренность, умение отстаивать свою точку зрения.

Ноябрь

8 ноября на 74-м году жизни скончался Вячеслав СМОЛЬЯНИНОВ, футболист, игравший за калужские «Зарю», «Локомотив» и «Турбостроитель», а позже 30 лет учивший детей футболу.

В 1982 году в составе сборной области он завоевал «серебро» Спартакиады народов РСФСР.

9 ноября не стало Александра ШУБИНА, 78-летнего художника из Обнинска, автора множества знаковых работ.

Среди его работ - памятник Первопроходцам атомного подводного флота и кованый мостик в Усадьбе Белкино.

Декабрь

5 декабря стало известно, что ушла из жизни заслуженный работник культуры Калужской области, заведующая труппой Калужского областного драмтеатра Ольга ТОКАРЕВА. Ей было 78 лет.

В 1972 году Токарева окончила Красноярское училище искусств и стала актрисой Русского драматического театра Якутска, а через несколько лет - заведующей труппой.

После переезда в Калугу в 1991 году недолго работала помощником режиссёра в драмтеатре, а затем была назначена на должность заведующей труппой.

Также в 2025 году не стало Нины АНДРИЯНОВОЙ, бывшего сотрудника библиотеки им. Белинского, которая много лет возглавляла отдел сельскохозяйственной литературы и почти 40 лет руководила клубом садоводов-огородников.

Ей было 86 лет.