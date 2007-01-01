Галопом по векам: калужская история в «лошадиные» годы

Осада Ивана Болотникова, неповиновение крестьян и «красный губернатор».

На этом историческом фото справа - гостиница Кулон.

В годы Лошади в Калужской губернии крестьяне отказывались подчиняться помещикам, открывались школы и газеты, а вов ремя войны наши войска освободили многие населенные пункты области.

Мы посмотрели, какие события выпадают на годы Лошади.

Получается, что они нередко совпадали с периодами больших перемен и народной активности в регионе.

1654 - год Зеленой Деревянной Лошади

26 марта по старому стилю Калугу впервые посетил антиохийский патриарх Макарий.

В нашем городе он провел больше недели. Его сопровождал сын, епископ Павел Алеппский, который вел подробные записи.

Весь путь он описал в книге «Путешествие антиохийского патриарха Макария в Москву», где есть много интересного про Калугу и ее жителей.

1606 - год Красной Огненной Лошади

В мае в наш город прибыл чиновник для приведения к присяге калужан на верность царю Василию Шуйскому.

30 декабря по старому стилю началась осада царскими войсками Ивана Болотникова в Калуге.

1666 - год Красной огненной Лошади

С 9 марта в заточении в Боровском монастыре находился протопоп Аввакум. Пребывал он там до 30 апреля 1667 года.

1774 - год Зеленой Деревянной Лошади

18 февраля по старому стилю вышел указ Екатерины IIо переименовании г. Рупосово Смоленского наместничества в г. Юхнов.

1798 - год Желтой Земляной Лошади

5 апреля губернатором высочайше назначен действительный статский советник Михаил Афанасьевич Камынин.

Находился в этой должности до 31 декабря 1799 года. Владел землями в Лихвинском уезде Калужской губернии.

При Камынине 15 октября 1799 года была учреждена Калужская епархия.

Губернатор Камынин.

1822 - год Черной Водяной Лошади

20 февраля в селе Спас-Волженское Смоленской губернии родился библиограф, историк, исследователь старины, иеромонах Леонид (в миру Лев) Кавелин.

После выхода отца в отставку в 1824 году, семья жила в сельце Грива Козельского уезда. Лев учился в Калужской мужской гимназии.

Иеромонах Леонид Кавелин.

29 марта по старому стилю в селе Колышово Перемышльского уезда родился адмирал российского флота Иван Семёнович Унковский.

Он командовал фрегатом Паллада. Доставил в Японию русскую дипломатическую миссию вице-адмирала Евфимия Путятина, который должен был заключить торговый договор между Россией и Японией.

Экспедиция совершила полукругосветное путешествие.

На борту находился писатель Иван Гончаров, который был секретарём Путятина.

Адмирал Иван Унковский.

1846 - год Красной Огненной Лошади

18-29 мая по старому стилю в Калуге находились знаменитый актер Михаил Щепкин, давший шесть представлений, и известный критик Виссарион Белинский.

Жили они в гостинице Киев на ул. Никитской, в доме №119 (ныне Ленина).

Позже эта гостиница называлась «Кулон», так как в 1858 году ее арендовал петербургский купец французский подданный Жан-Луи Кулон, открывший там шикарный ресторан французской кухни.

1858 - год Желтой Земляной Лошади

В мае в с. Чернышене Думиничского района построены три парохода.

1870 - год Белой Металлической Лошади

19 февраля по старому стилю основана Калужская губернская организация Красного Креста.

7 мая по старому стилю открыто Малютинское благотворительное заведение на 100 мест. Братья Малютины были богатыми банкирами, но и много тратили на благотворительность.

1834 - год Зеленой Деревянной Лошади

8 января в Калуге открыта публичная общественная библиотека. Она находилась рядом с памятником Марксу.

25 июня по старому стилю в с. Тарутине Боровского уезда открыт памятник в ознаменование победы русских войск в Отечественной войне 1812 года.

1858 - год Желтой Земляной Лошади

27 июля по старому стилю губернатором высочайше назначен действительный статский советник Виктор Арцимович. Находился в этой должности до 10 декабря 1862 года.

В Калуге сдружился с декабристами Оболенским, Батеньковым, Свистуновым, Кашкиным и был против крепостного права.

Жестоких помещиков стали судить, за это Арцимовича прозвали «красным» губернатором.

Во время проведения крестьянской реформы он устранил из списка кандидатов в мировые посредники тех, кто был наиболее угоден дворянской партии, и подобрал людей с университетским образованием.

Помещики затаили злобу и строчили жалобы на Арцимовича.

В Калужской губернии была проведена ревизия. Все действия губернатора были признаны вполне законными и достойными поощрения.

Но противники Арцимовича добились его удаления из Калуги. Ушёл он со скандалом и славой белой вороны.

Губернатор Виктор Арцимович.

25 августа по старому стилю крестьяне тарусской помещицы Мусиной -Пушкиной недопустили наказания своих односельчан.

В архиве сохранилось Дело по представлению начальника Калужской губернии о неповиновении.

1870 - год Белой Металлической Лошади

13 августа по старому стилю вышел высочайший указ Александра II о начале изыскательских работ по прокладке Ряжско-Вяземской железной дороги. которая проходила в пределах Калужской губернии.

Поручено это дело было генера-лейтенанту артиллерии Николаю Сухотину.

1882 -год Чёрной Водяной Лошади

2 сентября по старому стилю в Дугне открыто двухклассное училище.

20 октября по старому стилю крестьяне деревни Пупкова Жиздринского уезда недопустили продажи их имущества за неуплату выкупных платежей.

1894 - год Зеленой Деревянной Лошади

28 ноября по старому стилю в Калуге открыта воскресная школа для взрослых в здании городского 3-классного училища.

1906 - год Красной Огненной Лошади

28 -30 июня по старому стилю произошли волнения солдат в Любуцком саперном лагере Калужского уезда. Они предъявляли экономические требования к командиру полка.

С ноября в России начала осуществляться Столыпинская аграрная реформа.

За период с 9 ноября 1906 по 1 сентября 1914 г. в нашей губернии вышли из общины и получили землю в частную собственность чуть более 20% крестьян.

Часть их стали кулаками, а основная масса разорилась.

1918 - год Желтой Земляной Лошади

16-21 января по старому стилю Калужский губернский съезд Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов избрал губернский исполнительный комитет.

24 января по старому стилю постановлением СНК РСФСР введен западный стандарт времени (на две недели вперед).

25 января принято постановление Калужского губернского совета народных комиссаров о ликвидации старых правительственных учреждений.

28 января опубликован декрет Калужского губернского совета народных комиссаров о наложении контрибуции на буржуазию Калуги.

28 февраля и 1 марта на станции Калуга, не желая больше воевать, разоружились и поехали дальше домой на Дон два эшелона казаков.

8 марта в Калуге произошло первое собрание, посвященное Международному женскому дню.

15 марта в калуге возобновило свою работу национализированное специальным декретом губернского РВК швейное заведение Комарова, позже ставшее фабрикой «Калужанка».

18 апреля в д. Митенке под Барятином родилась знаменитая исполнительница народных песен Александра Прокошина.

Певица Александра Прокошина.

12 июня в Калуге открылся областной художественный музей.

В основу его легла коллекция калужского врача Никанора Васильева, который завещал собрание своих картин и дом земству и городу.

Первоначально музей располагался в его бывшем доме, находившемся на ул. Молотковской (ныне – Дзержинского, 81).

Никанор Васильев завешал городу свою коллецию.

15 июня по старому стилю в калуге родился композитор и скрипач Иван Билибин.

23 июня вышел первый номер газеты «Коммуна» Калужского губкома и горкома РКП (б).

15 июля состоялась калужская общегородская рабочая конференция, принявшая резолюцию о введении правил трудовой дисциплины на предприятиях.

15 июля принято постановление Калужского губисполкома об исключении из исполкома и снятии с ответственных постов левых эсеров, как представителей контрреволюционной партии.

23 июля состоялся II Калужский губернский съезд Советов.

7-8 августа произошло восстание в селе Корекозево Перемышльского уезда, организованное монахами Троицко-Лютикова монастыря.

11 августа вышел первый номер козельской газеты «Известия».

15 августа открыты Калужские пехотные командные курсы.

20 августа состоялись проводы на чехословацкий фронт 2-го революционного и калужского коммунистического отрядов.

22 августа в газете «Коммуна» опубликован циркуляр Калужского губкома РКП (б) всем уездным комитетам РКП (б) о мобилизации 50% коммунистов в ряды Красной Армии и реквизиционные отряды.

Организован штаб для борьбы с контрреволюционными выступлениями в калужской губернии.

24 августа основан Калужской электромеханический завод.

5 сентября в Боровске открылся Народный дом.

15 сентября в Калуге открыта советская народная консерватория.

С 10 октября в верхнем этаже дома Ракова (в Калуге он известен как бывший «Детский мир» на ул. Кирова) до 1930 года размешался Калужский горсовет.

14 октября создано губернское бюро статистики.

7 ноября вышел в свет первый номер журнала Калужского комитета РКСМ «Авангард».

В с. Ферзиково начала работать экспериментальная школа-коммуна.

1930 - год Белой Металлической Лошади

1 марта вышел первый номер газеты Сухиничского района «За коммуну».

15 сентября в Тарусе вышел первый номер местной газеты «Октябрь».

В ноябре открылся Мещовский педагогический техникум.

6 декабря в Малоярославце вышел первый номер газеты «Искра».

1942 - год Чёрной Водяной Лошади

2 января освобожден Малоярославец.

3 января в освобожденной калуге вновь вышла газета «Коммуна» и были открыты городские бани.

4 января пущена насосная станция, город получил воду.

10 января восстановлен паровой двигатель, в Калуге появилась электроэнергия.

11 января от фашистов освобождены Киров, с. Барятино и железнодорожный узел Тихонова пустынь. Немецкая авиация бомбила Калугу.

17 января в Жиздринском районе на станции Судимир оккупанты расстреляли группу подпольщиков, которую возглавляла учительница Н. И. Еремина-Румянцева.

22 января в д. Речицы думиничского района фашисты расстреляли всех мужчин. В этот же день было освобождено село Износки.

23 января 22 чекиста-лыжника совершили героический подвиг в бою с фашистами под д. Хлуднево Думиничского района.

26 января принято решение о восстановлении Дома-музея Циолковского, сильно пострадавшего во время оккупации.

29 января освобожден г. Сухиничи.

2 апреля наши войска освободили п. Думиничи.

23 июля писатель Алексей толстой выступал в Калуге перед бойцами Первого гвардейского кавалерийского корпуса и других подразделений, выведенных на отдых.

12 августа вышел в Кондрове вышел первый номер газеты «Ленинский путь».

1966 - год Красной Огненной Лошади

На 1 января в Калуге проживало 175 тысяч человек.

В феврале утвержден генеральный план развития Калуги до 1985 года.

1 июня Юрий Гагарин посетил Обнинск.

30 декабря в честь 25-летия освобождения Калуги от фашистских захватчиков на площади Победы открыт монумент Победы.

1998 - год Желтой Земляной Лошади

16 сентября на Зайцевой горе зажжен Вечный огонь.

1990 - год Белой Металлической Лошади

29 декабря Боровский Пафнутьев монастырь передан Калужско-Боровской епархии Русской православной церкви.

30 декабря тиражом 17000 вышел первый номер газеты «Калуга вечерняя». Газета раздавалась на улицах города бесплатно.