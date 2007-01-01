Почему в эпоху нейросетей и цифрового шума печать выживет

В День российской печати, который отмечается 13 января, в студии радио «Комсомольская правда - Калуга», 93.1 FM мы обсудили судьбу и миссию региональных СМИ.

Будущее бумажной прессы, истинный смысл свободы слова и угроза со стороны искусственного интеллекта — эти темы стали главными в разговоре с начальником управления по информационной политике, заместителем руководителя администрации губернатора Калужской области Ильей Зеновым.

Эксперт, имеющий 15-летний опыт работы журналистом, поделился своим взглядом на то, что на самом деле нужно современной аудитории и почему газеты остаются оплотом доверия.

Предлагаем текстовую версию интервью.

Газете быть

- Илья Сергеевич, давайте начнём с самого, пожалуй, болезненного для всех газетчиков вопроса. У бумажной прессы вообще есть будущее или это медленно уходящая натура?

- Будущее, безусловно, есть. Это естественный процесс: где-то тиражи сокращаются, но где-то, согласно статистике Роскомнадзора, открываются и новые издания.

Мы всё ждём, что «телевидение и интернет всё поглотят», но этого не происходит. У традиционных медиа — газет, телевидения, радио — остались свои непреходящие преимущества. В условиях тотальной цифровизации они получают новую актуальность.

В Калужской области газеты работают, трудятся коллективы. У нас есть и заслуженные редакции, отмечающие 95 и даже 105 лет, и молодые главные редакторы в районах.

Важно не просто выживание, а передача накопленного за десятилетия опыта новым поколениям журналистов.

- Говоря о районных газетах, нельзя не коснуться их старой проблемы: многие долгое время были просто «досками объявлений» для официальных пресс-релизов. Сейчас это меняется?

- Дело не только в острых материалах, которых, безусловно, ждёт аудитория. Информация от органов власти тоже важна и востребована. На фоне информационного шума и хайпа человеку необходимо знать то, что напрямую влияет на его повседневную жизнь.

И газета, в отличие от потока коротких новостей, имеет уникальную возможность не просто сообщать «что, где, когда», а объяснять «почему и как». Эта разъясняющая, аналитическая журналистика сегодня как никогда нужна. Её задача — не переубедить или «втереть» что-то, а помочь разобраться.

О свободе слова

- В 90-е годы, как мне кажется, была огромная свобода слова, потом наступил некоторый спад. Сейчас чувствуется новая волна, появляются СМИ, которые не боятся конструктивно критиковать. Это целенаправленная политика?

- Конечно. Это соответствует и общемировым тенденциям развития медиа, и нашим целенаправленным усилиям. Мы стараемся уходить от старой парадигмы конфликта, где власть априори виновата, а журналист априори прав.

На самом деле работа-то общая. Задача — решить проблему, и в этом участвуют все: и власть, и журналисты, и общество.

Ключевое здесь — доверие. А его как раз долгие годы старательно разрушали, в том числе через образовательные стандарты.

- Вы о западной школе журналистики, которая доминировала в обучении?

- Именно. Многие программы, особенно с 90-х годов, были ориентированы на зарубежные стандарты, где изначально закладывался антагонизм между медиа и властью. Их установка: у этих сторон не может и не должно быть общих задач. Эти стандарты попортили много талантов.

Человек мог проработать 20–30 лет и осознать, что занимался тем, что, во-первых, никому не нужно, а во-вторых, не принесло реальной пользы.

Сейчас мы видим, что в самих западных медиа вопрос доверия стоит крайне остро, каждый работает на свою группу интересов.

Про молодые кадры

- Это приводит нас к кадровому вопросу. Где искать новых талантливых журналистов для региональных СМИ сегодня?

- Нам бы для начала обычных найти, а талантливых мы сами сделаем.

Образование должно давать в первую очередь навыки. Научите человека грамотно формулировать мысли, складывать слова в предложения. А как он будет использовать эти навыки — он разберется.

Страна предоставляет огромные возможности писать о чем угодно: не только об авариях и скандалах, но и о созидании, открытиях, новых производствах, героических поступках. Контента — море.

- А чему, кроме навыков письма, нужно учить будущего журналиста?

- Истории. На фоне все большего технологического влияния на сознание, изменения моделей потребления контента журналист не должен плыть по течению. У него должен быть внутренний стержень, железобетонное понимание истории своей страны и мира.

Это позволяет анализировать события многомерно, а не в черно-белой картине. Не «критическое мышление» как цельное отрицание, а понимание многомерности ситуации.

Нейросети или живой журналист

- И вот мы подходим к главному технологическому вызову — искусственному интеллекту. Не вытеснит ли он живых журналистов?

- ИИ — это всего лишь инструмент. От него никуда не деться. Но авторский стиль, личность журналиста — вот что ценит читатель. Его не заменит ни один алгоритм.

Люди знают и любят своих авторов за их уникальный почерк. Более того, я уверен, что с развитием ИИ и алгоритмов газета становится одним из самых безопасных и доверительных каналов информации.

- Почему? Ведь текст-то теоретически тоже можно сгенерировать.

- Но у газеты есть авторитет, репутация и, главное, конкретные люди, которые несут ответственность за то, что напечатано. Это зафиксировано на бумаге.

Главный редактор в своём городе, где все на виду, вряд ли позволит себе выпускать безликий машинный текст — ему будет просто стыдно. Читатель это почувствует. А на улице могут и спросить.

Это высочайшая степень ответственности, которую не заложить в промпт. ИИ может производить информационный шум, но разговор с читателем, основанный на доверии, — это прерогатива живого человека, умного и образованного.

- В заключение — ваши пожелания коллегам в День печати.

- Крепкого здоровья, острого слова и, что очень важно, всё больше и больше хороших новостей. Писать о позитивном, о созидании — это не менее важно и, поверьте, гораздо приятнее.

Полную аудио версию интервью с Ильей Зеновым слушайте на волне 93.1 FM Радио «Комсомольская правда – Калуга», 14 и 15 января в 11.03, 13.03 и 17.03.