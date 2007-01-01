Год сплошных исключений: какой была погода в Калуге в 2025 году

Метеоитоги обсуждаем с метеорологом Татьяной ИНКИНОЙ.

Фото автора

2025-й год в Калуге войдет в историю метеонаблюдений не просто как теплый, а как год, решительно переписавший привычные сезонные сценарии.

Времена года словно менялись местам.

Метеорологи фиксировали одну за одной погодные аномалии.

Зима-невидимка

- Зима 2024–25 гг. долго не вступала в свои права, оттепели и моросящие дожди съедали снег, – рассказывает Татьяна Инкина.

– Январь 2025 года в Калуге стал рекордсменом по температуре воздуха и отсутствию снежного покрова.

Отклонение среднемесячной температуры воздуха от климатической нормы составило более 6 градусов.

Был зарегистрирован новый исторический максимум за весь период инструментальных наблюдений. Даже в сравнении с мартом январь 2025 года оказался на градус теплее.

Всего 0.3 градуса не хватило, чтобы итоговое значение температуры января было положительным.

Минимальная температура в самое холодное время года была зафиксирована лишь 23 февраля – всего -14 градусов!

Осадков за сезон выпало 66% от нормы.

Капризная весна: апрель с шестью рекордами

- Весенний сезон 2025 года вошёл в метеорологическую историю Калуги как один из самых необычных.

По количеству рекордов и аномалий весенний сезон 2025 года не имеет аналогов в истории наблюдений.

Средняя температура весны стала второй после 1975 года, поделив пьедестал с 2007-м и превысив норму почти на два градуса.

С началом астрономической весны под напором тепла сошел запоздалый снег.

Наш апрель-бунтарь, потрясающий воображение, вместил в себя и снежный февраль, и неустойчивый март, и цветущий май, и жаркий июнь с июлем.

А сам апрель словно потерялся: с 16 по 22 апреля в Калуге было зарегистрировано шесть климатических рекордов по теплу.

Май, вопреки ожиданиям, по средней температуре воздуха оказался близок к норме, но его характер был неустойчивым: он бросался из крайности в крайность, от заморозков и мокрого снега до жары, в точности повторив сценарий мая предыдущего года.

Неустойчивое лето

-Летний сезон отличался высокой неустойчивостью температур.

В целом, лето оказалось на 0.4 °C теплее нормы, но впечатления у калужан о лете остались скорее негативными.

Июнь и август были прохладными, а вытянул сезон только тёплый июль.

Осадков за лето выпало на 42 % больше нормы.

Особенно запомнилось 20 июля, кода за 12 часов в Калуге выпало 96% месячной нормы осадков.

Осень без бабьего лета

-Осень 2025 года с метеорологической точки зрения можно охарактеризовать как теплую, сырую и мрачную.

Средняя температура сезона превысила климатическую норму на 2,4 градуса, а осадков выпало на 15% больше многолетних значений.

Разброс температур колебался от +27 до -5 градусов. Классического бабьего лета не случилось, а снег так и не выпал по климатическому расписанию.

Осень тянулась однообразной серой полосой, не пытаясь порадовать ни яркими красками, ни первым морозцем.

Зима все же наступила

-Первый месяц календарной зимы жители Калуги встречали под плотными серыми облаками.

Температура воздуха за две декады декабря превышала норму почти на 4 градуса, и даже на Николу Зимнего (19 декабря) не было ни снега, ни мороза.

Ситуация казалась хуже, чем прошлой «сиротской» зимой.

Природа будто окончательно сбилась с ритма. Лишь в последней декаде месяца начал подсыпать снежок, чуть подсветив унылый пейзаж.

Но чудо, которого все ждали, случилось в самую волшебную ночь.

31 декабря 2025 года Калуга наконец-то увидела настоящую зимнюю картину: умеренный мороз и искрящийся 20-сантиметровый снежный покров.

Зима, хоть и с огромным опозданием, взяла свои права в последние часы уходящего года.

Годовые итоги: главные аномалии

- 2025 год можно назвать сводом погодных исключений.

Татьяна Инкина

Метеоролог Средняя годовая температура воздуха в Калуге с точностью до десятых долей повторила рекордный результат 2024 года, сделав эти два года самыми теплыми в истории наблюдений.

2025-й оказался теплее климатической нормы на 2.2 градуса и переувлажнённым на 18%. Самый аномальный скачок в сторону тепла был в январе: +6.3 градуса.

Самый холодный месяц года - февраль, сместивший с этой позиции январь.

Наиболее дождливыми, перевыполнившими норму в 1,5 раза, стали март, июнь и октябрь.

Для тех, кто сомневается в глобальном потеплении, стоит отметить красноречивый факт: в 2025 году в Калуге было перекрыто 19 исторических максимумов температуры, и все - по теплу. Минимальная температура воздуха за год составила -17.8°C (24 декабря).

Максимальная - повторила рекорд 2024 года красивой цифрой 33.3°C (11 июля).

Снежный апокалипсис

- 2026 год начался с активного снегопада: если 1 января высота покрова составляла 20 см, то к 12 января она выросла до 45 см.

Аналогичная ситуация наблюдалась в 2022 году, когда 1 января высота снега составляла 17 см, а к 12 января – 42.

Снега много, но Калуга переживала и не такие снежные завалы.

Так, в 2021 году с 12 на 13 февраля, в Калуге выпало 26 мм осадков ( с 8 на 9 января 2026 года – 25 мм).

И высота снежного покрова к 15 февраля 2021 года увеличилась до 74 см.

Ваши субъективные впечатления о снеге чаще всего совпадают с официальными результатами. А вот без стандартного термометра и осадкомера не обойтись.

Тут наши с вами мнения частенько расходятся. 2025 год был непредсказуем, но показателен.

Пусть 2026-й будет спокойнее и климатически стабильнее!