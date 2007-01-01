Храм на Смоленке заковали в корсет: будущее падающей колокольни зависит от денег

Как мы уже писали, первый этап противоаварийных работ завершен.

В честь такого события, мы решили вспомнить историю вопроса, посмотрели на планы, озвученные больше года назад, и выяснили, что так называемый первый этап реконструкции был серьезно сокращен.

Подробнее – в материале ниже.

Подготовка затянулась

О завершении первого этапа реставрационных работ под финал длинных новогодних выходных, 9 января, сообщил руководитель Управления по охране объектов культурного наследия Калужской области.

- Установлены контрафорсы, поддерживающие колокольню по нескольким ярусам, - уточнил Евгений Чудаков. - Также проведены работы по усилению фундамента.

Однако, первоначально в первый этап реконструкции входила заливка карстовых пустот под колокольней. По мнению специалистов, именно из-за их размыва после аварии в системе канализации у здания храма и начались активные подвижки колокольни.

В мае прошлого года специалисты компании «Инженерная геология исторических территорий» (сокращенно – ИГИТ), которая взялась за реконструкцию храма, объяснили нам, что входит в первый этап.

- Сначала мы обустроим опорную систему колокольни, проведем цементацию фундаментов, грунтов, основания, - рассказал тогда один из специалистов компании. - Противокарстовая цементация также будет проходить. Пробурим сваи, зальем раствор, сделаем опорную систему так, чтобы остановить все подвижки.

В результате, за семь месяцев удалось лишь установить подпорки.

«Спим спокойнее»

Осенью 2024 года, когда по стенам колокольни пошли трещины, внутри здания обрушился свод, тревогу забили не только краеведы, но и жители окрестных домов. «Поехавшая» колокольня могла обрушиться на их дома.

Тогда ситуация с переселением во временный жилой фонд окончилась ничем. Люди отказались переезжать из своих домов в клоповники на окраине, которые им предложили городские власти.

Все время до начала работ, да и сейчас, несколько семей, живущих в двух расположенных у стен колокольни частных жилых домах, не спешат расслабляться. Конечно, они перестали вскакивать по ночам от каждого шороха в страхе, что их придавит стена накренившегося здания. Однако уверенности в их словах пока мало.

Мы пообщались 10 января с одной из калужанок, живущей у стен колокольни.

- Позавчера ещё приезжали рабочие, сделали окна из плёнки на нижнем ярусе колокольни, ответила на наш вопрос Оксана Маркина. - Мне, честно говоря, уже этого достаточно. Подпёрли колокольню чтобы на нас не упала, и мы «спим спокойно».

В ответ на просьбу уточнить, почему фразу спим спокойно она взяла в кавычки, женщина с иронией ответила: «Так колокольню же хорошо «подпёрли». Крепко стоит. Людям бояться нечего».

Понять осторожность жителей можно. Ведь главную причину – карстовый провал - еще так и не ликвидировали.

Они уехали, но обещали вернуться

Сегодня у колокольни одиноко стоит засыпанный снегом не установленный проем окна. Вагончики реставраторов увезли. Колокольню в подпорках засыпает снег. Ждем второго этапа.

- Он будет включать себя противокарстовое заполнение специальными составами тех карстовых пустот, которые были обнаружены на месте колокольня из-за чего она стала двигаться, наклоняться и деформироваться, - уточнил Евгений Чудаков о ходе дальнейших работ.

Работы продолжатся, как только появится финансирование.

- Второй этап мы планируем после вхождения федеральную программу, - пояснил руководитель Управления по охране объектов культурного наследия Калужской области. - Пользователям объекта поданы необходимые заявки в Министерство культуры России для привлечения федерального финансирования, в феврале будет принято решение о возможности или невозможности финансирования.

Другими словами, ремонтировали бы и дальше, да деньги кончились.

В связи с этим, логично задать пару вопросов тем, кто занимается реконструкцией колокольни.

Во-первых, почему финансирования не хватило на заливку карстовых пустот, которая была заявлена, как работы первого этапа?

Во-вторых, что будет с объектом культурного наследия федерального значения, а именно этот статус имеет храм в честь Преображения Господня «Спас за верхом», если финансирования все-таки не будет?

Экскурс в историю

Пока конкурсы идут, а заявки рассматриваются, давайте вспомним историю вопроса.

Каменный храм в честь Преображения Господня, известный как «Спас за верхом», был освящен в 1700 году, а первые упоминания о церкви на этом месте в писцовых книгах относятся к 1626 году. Долгое время к храму относилась и почитаемая часовня святителя Николая на источнике «Здоровец», утраченная в середине XX века. Сегодня комплекс принадлежит Калужской митрополии и является подворьем Свято-Пафнутьева Боровского монастыря.

Около пяти лет назад, на тротуаре улицы Смоленской непосредственно у стены храма, образовался первый заметный провал грунта. После обращений жителей, коммунальная служба «Калугаблагоустройство» оперативно засыпала яму.

Через некоторое время провал появился вновь, почти на том же месте, увеличившись в размерах до метра в диаметре и около 70 сантиметров в глубину, став попросту опасной для пешеходов, особенно в темное время суток.

Яму снова засыпали.

Но когда в 2024 году она образовалась в третий раз, обращения местных жителей в органы власти остались без ответа.

Весной 2024 года тревожные признаки перекинулись от тротуара на сам архитектурный комплекс.

На стенах колокольни и основного здания храма стали появляться трещины.

Местные жители снова начали бить во все колокола, и под их давлением летом 2024 года на объект прибыли специалисты.

Они провели первые изыскания: вокруг зданий копали шурфы для оценки состояния грунта и фундаментов, со стен в местах трещин снимали штукатурку для обследования.

После этого работы внезапно свернули, и с середины лета объект оказался заброшен.

В ноябре 2024 года началось стремительное разрушение колокольни. С правой стороны от нее открылся новый, глубокий и опасный провал почвы. Осознав масштаб угрозы, в конце ноября с колокольни были спешно сняты колокола для их сохранения.

Параллельно прояснилась ключевая причина катастрофы: осенью того же года прорвало подземную трубу. Вода стала активно подмывать фундаменты исторических построек, что резко активизировало процесс образования и расширения трещин.

Возникла реальная угроза обрушения колокольни, что вынудило городские власти 4 декабря 2024 года полностью перекрыть движение по улице Смоленской.

Жителям домов, оказавшихся в зоне риска, предложили временное расселение. Однако это предложение они не приняли. Люди ссылались на то, что в предложенных им клоповниках невозможно жить, а также опасались, что оставленные без присмотра квартиры могут разграбить.

Лишь в мае 2025 года территорию храма огородили забором, а рядом установили рабочие вагончики, и вскоре начались работы по спасению храма.