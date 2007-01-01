Афиша Обнинск
-13...-12 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Статьи, аналитика, репортажи Что изменилось в жизни калужан с 1 января
Новость дня Статьи, аналитика, репортажи

Что изменилось в жизни калужан с 1 января

Дмитрий Ивьев
01.01, 09:33
0 552
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

С нового года вступили в силу некоторые законодательные акты федерального и регионального уровней. Сделали для вас краткий обзор.

Пенсии и пособия 

С 1 января страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексируют на 7,6%. Средний размер достигнет 27 тыс. рублей. Стоимость пенсионного коэффициента вырастет до почти 157 рублей, а фиксированная выплата – до 9584,69 рубля. Социальные пенсии повысят с 1 апреля на 6,8%, военные – с 1 октября (минимум на 4%).

Прожиточный минимум и МРОТ 

Прожиточный минимум на душу населения в Калужской области повышен до 18 181 рубля - это на 1 157 рублей больше, чем в 2025 году (17 024 рубля).

Для трудоспособных граждан планка поднялась до 19 817 рублей (в 2025 году - 18 556 рублей). 

Для пенсионеров - до 15 636 рублей (ранее - 14 641 рубль). 

Для детей - до 17 636 рублей против 16 513 рублей в 2025 году.

Рост прожиточного минимума повлияет на размеры социальных выплат, пособий и других мер поддержки, которые привязаны к этому показателю.

МРОТ в Калужской области, как и по всей России, устанавливается на уровне 27 093 рублей.

НДС и налоги 

Базовая ставка НДС выросла с 20% до 22%. Льготная ставка 10% сохранится на продовольствие, лекарства и товары для детей. С 2026 года вводится семейная налоговая выплата: малоимущие семьи с двумя и более детьми (доход ниже 1,5 прожиточного минимума на человека) смогут вернуть часть уплаченного НДФЛ. Расчётная ставка – 6%, разницу вернут. Заявки подают с 1 июня по 1 октября через «Госуслуги» или Соцфонд.

Гостиницы 

С 2026 года заселиться можно по водительским правам. Гостиницы обязаны ждать гостей до расчётного часа следующего дня. Отмена брони за день до заезда – без потерь. При опоздании или отказе в день заезда взимается не более суточной платы. С марта отели обязаны предоставлять тонометр, но больше не обязаны давать кипяток.

Дорожные знаки и права 

Вводятся более 60 новых дорожных знаков: для электросамокатов, платной парковки (с указанием способа оплаты), зон с неровностями, а также таблички «Глухие пешеходы». 

С 1 января отменяется автоматическое продление водительских прав. Все, чьи права истекли в 2022–2025 годах, должны заменить их по новым правилам – с медсправкой и пошлиной (4 тыс. руб. за обычные, 6 тыс. – за нового образца).

Плата за капремонт

Тарифы выросли в Калужской области на 15%: до 15,93 руб./м² в домах без лифта и до 18,16 руб./м² – с лифтом.

Остальные тарифы на услуги ЖКХ повысят с 1 октября – уже после выборов в Госдуму.

Новости по тегу
общество
Лента настроения
4 оценили
0%
0%
0%
25%
25%
50%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjR2bzR0Z1FmL3hsVUJUWWUzcm5NY3c9PSIsInZhbHVlIjoiTTlCSzBHb0ZnUGZ4WlZLd1JuUUg1WVlUK0ViNUU5aFVzMEk0b1NJUGdpTHl6czJHMXJEQWphM0tjRXVjaGtGUWkyZmw0WXZUaUJjZitHbGl4UU1lVFplVmcyakRrdkN4VDVMdEl6SnRXZldqb3oyaHJrRk4zcWNERnlXYU1MdmJZU2p1ay9PNlNIZE5qTjM5Y2RhSUptRlp6WnMwNmQ4eTJmWUdiWHEzTSs1c1g3ckkvaTNObnVuZ3NzYnFKbU14QUJxMktXdktZT1g2Q3ZIY1F4YzMxWTRPMmI4ckkwQVk4cVpMSk4xWThWU0RtcE9ZcGpmODdjd3kyVEIzWml5Yjlwd3VWMGcza244ckpsaHh4dUU0dk1LUUNCWjNjY3prUFVNMVJPYUUrUVJDa0pIUHZoNTJYNTlMOG5LSUdKcUMvTTFCN2VwV2VZVWw5NENXY0FxaDkvRVIrLzVCOG9MUmQ1STJjM2MvZkltZ3B2clZTclowcFNjUytVTG5lYmtHSWF6SkhTQ2F6dWxpVmVvRmdiU2t0S20yVFVFa0ZlckFwem0zb3pLVWxXK2VSQ1E2eWc2cXZ6UkMrN2VQbFNNTCIsIm1hYyI6ImRlMGQxODI2YmQ1ZWU4NjI3NGNiZDhkNmJlZWNmZjg3MDhmNmNiZmE2OTQxZThlZGI4ZWRmZTc3YzJhMzQ2MGMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IloxZE1UcjFxWkd6ZXVCZXlCbmpXOFE9PSIsInZhbHVlIjoiTFJ0MjA3WkpnT3BxYW11UGlPZVljbXl3RDJkcVN3MDRoSEtXbnE2T2pCUkltby9ablhzQUFZR3I1eEh0ZXY0djRhNUtJcmtBT2VnNGZGU0xySXZ0OElwYzllaktYcmJFNUcxa1lvWTIxa2pBNUY1OGZnTURlU3hLU1VtTHhzR2kvZWl4Tyt6UDJGZHpDekduTzlZbjJtam8ySEIvekIrcEEybmVFcFJpOGs1WUo0cHNXRERrK011NmRST2tmZ2hDY1FLRFJodXFiUGJPeFNKbklyTHo2ZUNLYWFNYXhGZ0xoNjJJMyt5blRxOUtzWGlVTGJ1VG5YNzg2cXpzY1M2MWVrTm8wc1hLazRJbFBlMWRBNGwrOHpwWEkzMW1UTit0dTdaeHRsNWJ2OG9iblN4QjNsZVRFVlhTeWtPeFlpY1FQZDNFZ29RQ1VDMkVZRXJOdFFMVDdXVGVaVUNoOXUrQXNQQ0FnZndxUG9MeW5kc21jMnlLMjQvZFIwM3lwVVEwekg5ejlhY1dUTXNBckQwWElGR2hzdG5CRGx0T2o4SXdUZkxaVlZzVTZnc0VBVEhjZ2xoUHRjcFRkZ1ZOcFZsMWF3M2p3MUQ0cmtsMDZXTnlON3F1U1BreU5aWmsyczh4SEluWDRvc3ZtVGZoemg2NHBBck5jY1FCdytFZjkzdlZRVWJVS2pBOVF1L2NZL25xL3U4MmJCMXV0YzgxS2srVFlyTUYrQWJZellZbTdwSEtObVVIdjA4TG56U3BWcXRIT3VlZVQ3cW5Db1YyQlZoVC8wV0NEYi9HYWNBdmg1ckRXWlp0M3dXTnBZV1E1TTI3VnhUYVRiZjByek1XZE8zSiIsIm1hYyI6ImNmMTU3MTMwMzA5NjRmZjU2MDNkZjk0ZGUyMTQ3NzZhNDdkMjEyZGJkMTI1MjRmODAwNjA0N2YyOGI4YTQ4ZWYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+