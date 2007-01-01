Что изменилось в жизни калужан с 1 января

С нового года вступили в силу некоторые законодательные акты федерального и регионального уровней. Сделали для вас краткий обзор.

Пенсии и пособия

С 1 января страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексируют на 7,6%. Средний размер достигнет 27 тыс. рублей. Стоимость пенсионного коэффициента вырастет до почти 157 рублей, а фиксированная выплата – до 9584,69 рубля. Социальные пенсии повысят с 1 апреля на 6,8%, военные – с 1 октября (минимум на 4%).

Прожиточный минимум и МРОТ

Прожиточный минимум на душу населения в Калужской области повышен до 18 181 рубля - это на 1 157 рублей больше, чем в 2025 году (17 024 рубля).

Для трудоспособных граждан планка поднялась до 19 817 рублей (в 2025 году - 18 556 рублей).

Для пенсионеров - до 15 636 рублей (ранее - 14 641 рубль).

Для детей - до 17 636 рублей против 16 513 рублей в 2025 году.

Рост прожиточного минимума повлияет на размеры социальных выплат, пособий и других мер поддержки, которые привязаны к этому показателю.

МРОТ в Калужской области, как и по всей России, устанавливается на уровне 27 093 рублей.

НДС и налоги

Базовая ставка НДС выросла с 20% до 22%. Льготная ставка 10% сохранится на продовольствие, лекарства и товары для детей. С 2026 года вводится семейная налоговая выплата: малоимущие семьи с двумя и более детьми (доход ниже 1,5 прожиточного минимума на человека) смогут вернуть часть уплаченного НДФЛ. Расчётная ставка – 6%, разницу вернут. Заявки подают с 1 июня по 1 октября через «Госуслуги» или Соцфонд.

Гостиницы

С 2026 года заселиться можно по водительским правам. Гостиницы обязаны ждать гостей до расчётного часа следующего дня. Отмена брони за день до заезда – без потерь. При опоздании или отказе в день заезда взимается не более суточной платы. С марта отели обязаны предоставлять тонометр, но больше не обязаны давать кипяток.

Дорожные знаки и права

Вводятся более 60 новых дорожных знаков: для электросамокатов, платной парковки (с указанием способа оплаты), зон с неровностями, а также таблички «Глухие пешеходы».

С 1 января отменяется автоматическое продление водительских прав. Все, чьи права истекли в 2022–2025 годах, должны заменить их по новым правилам – с медсправкой и пошлиной (4 тыс. руб. за обычные, 6 тыс. – за нового образца).

Плата за капремонт

Тарифы выросли в Калужской области на 15%: до 15,93 руб./м² в домах без лифта и до 18,16 руб./м² – с лифтом.

Остальные тарифы на услуги ЖКХ повысят с 1 октября – уже после выборов в Госдуму.