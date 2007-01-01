Гороскоп Калуга на 2026 год: пересмотреть друзей, доделать дороги и не жениться

Как звезды повлияют на бюджет, бизнес и личную жизнь горожан.

Калуга впервые упоминается в 1371 году в письме литовского князя Ольгерда. Этот год будем считать датой рождения города.

1371 год - Год белой металлической Свиньи (Кабана).

А празднуем мы День города в конце августа - начале сентября, значит, Калуга относится к знаку Дева.

Все - по плану

В 2026 году готовьтесь к интересному марафону. Год обещает много движения, но желательно – по составленному расписанию.

Калуга 2026 – это гармоничный (иногда с боем) союз практичной Свиньи, обожающей уют, стабильность и азартной Лошади, рвущейся к новым горизонтам.

Действовать надо смело, но не терять головы, а также документов и смет.

Суперсила этого года - в умении превращать даже самую безумную идею в чёткий, выполнимый план.

Год обещает стать захватывающим приключением, полным неожиданных поворотов и испытаний на прочность. Придется научиться умело лавировать.

А что же готовят нам звезды?

Зима: бюджет без иллюзий

Серьёзный Сатурн зашёл 8 дом гороскопа Калуги-Девы. Это дом ресурсов, общих финансов, наследства и всего тайного, скрытого.

Финансовый сектор города под прицелом. Первым делом Сатурн посмотрит на городской бюджет строгим взглядом бухгалтера.

Ожидайте повышенное внимание к каждой копейке. Все проекты пройдут тщательную проверку на «а оно нам надо?»

Нептун, находящийся здесь же и отвечающий за мечты, пытается сказать: «А давайте построим что-нибудь этакое в современном стиле с подсветкой!».

Но Сатурн хмуро парирует: «Сначала доделаем дороги. И без излишеств».

Солнечное затмение, которое произойдет 17 февраля в знаке Водолея.

В сфере внимание - коллектив, инновации, сообщества и современные способы коммуникации.

Затмение ставит на повестку проекты, которые могли быть успешны с 2019 по 2021 год, но по каким-то причинам так и осталсь лежать в столе.

Ретроградный Меркурий в конце зимы (26 февраля - 20 марта в Рыбах) может внести лёгкий хаос в расписание общественного транспорта и документооборот в мэрии.

Поэтому проверяйте трижды, во сколько отправляется автобус и что вы подписываете. Бывший партнёр и старые конфликты тоже могут попортить нервы. Поэтому главное – спокойствие.

Весна: затвение, выставки, инновации

3 марта - судный день по-калужски! Лунное затмение в знаке Девы вытащит на свет всё: и старый долг, и штрафы, и пропущенные лекции.

Но уже 11 марта планета счастья Юпитер, который находится в Рыбах, включит режим творческого подъёма.

Ожидайте небывалый всплеск поэтических вечеров в библиотеках, выставок картин и народных обсуждений смысла жизни на лавочках в парке.

Новолуние 17 апреля в 8 доме даст старт новым финансовым проектам и инвестиционным стратегиям.

Уран в Близнецах 26 апреля входит в 10 дом гороскопа Калуги-Девы, и потребует супергеройства.

Десятый дом отвечает за достижения, успехи, статус.

Город может ринуться в благоустройство: «Давайте за неделю всё покрасим, посадим и отмоем!»

Не исключено, что выгодные деловые предложения будут поступить после совместного выноса мусора на субботнике.

Тут же у всех проснется тяга к инновациям. Уран - планета новых технологий, поэтому ждем технологического прогресса. Все старое и отжившее она сметает на своем пути.

Плутон движется по Водолею и меняет 7-й дом партнерства и отношений. Некоторые калужане заметят, что старые, проверенные связи вдруг стали вызывать у них скуку?

Это Плутон взялся за личный сектор. На смену отжившим союзам придут новые.

Плутон – планета разрушитель, трансформирует все до неузнаваемости.

Лето: друзья, нестабильность

Юпитер переходит в 11 дом гороскопа. Это дом друзей и исполнения желаний. Невероятный успех будет у городских праздников, фестивалей и пикников на берегу Яченского водохранилища.

У одиноких калужан есть шанс встретить родственную душу.

Но июнь не будет простым. Это время, когда друзья либо приедут с шашлыками, либо сольют тебя в чате. Звёзды предупреждают: могут вскрыться не самые приятные вещи.

Например, выяснится, что ваш самый активный сосед по даче тайком собирает ваш урожай клубники. Время очистить круг общения.

Ретроградный Меркурий летом (29 июня - 23 июля в Раке) подкинет проблем – навигатор может упорно вести вас в тупик, а в коллективе возникнут разногласия.

Распечатайте бумажную карту, она не подведёт. И не пытайтесь в эти дни доказать, что правы, просто плывите по течению.

12 августа - солнечное затмение во Льве произойдет в 12 доме гороскопа Калуги-Девы, который связан с подсознанием и интуицией.

Открывается роковой коридор затмений. Бизнесу надо проявлять осторожность, избегать серых схем.

28 августа - лунное затмение в Рыбах на стыке с Днём города, станет эмоциональной кульминацией. Постарайтесь сохранять душевное равновесие и рассудительность.

Осень: перезагрузка и уют

Октябрь - месяц честных разговоров. Особенно с теми, кто обещал «благоустроить сквер» ещё в 2018-м.

Двойная ретроградность Венеры и Меркурия дает идеальный повод для тотальной осенней перезагрузки. Эти планеты устроят пересмотр всего: от цен на хлеб до новых маршрутов троллейбуса.

Меркурий будет ретроградить с 24 октября по 16 ноября в Скорпионе. В

городе возникнет суета, будет много бестолковых поездок и переписок. Свалятся как снег на голову старые дела и проекты.

Венера ретроградная с 3 октября по 13 ноября. И это не лучшее время для свадеб, пластических операций и крупных инвестиций.

Это время, когда на улице можно встретить тех, кого сто лет не видел.

Старые знакомые внезапно материализуются в магазине, в кафе или соцсетях.

Но Марс в Деве даст сил для решительного завершения всех годовых дел. Самые смелые управляющие компании могут даже начать капитальный ремонт.

После всех трансформаций Калуга к декабрю приведёт всё в идеальный порядок. Бюджет будет свёрстан, друзья проверены, планы на следующий год составлены.

Главный ритуал – заварить чай, сесть у окна, смотреть на первый снег с чувством выполненного долга. Мы со всем справимся.