За год в регионе уничтожили около 1078 украинских БПЛА

Какие еще новости будоражили калужан в ушедшем 2025-м.

Представляем наш традиционный ТОП-10 новостей прошлого года, которые набрали наибольшее количество просмотров на нашем сайте.

А год выдался весьма интересным. Тут вам и кроссовки, и корейцы, и очереди, как в девяностые, только не за колбасой, а на вокзал.

Об этом и не только подробнее - в нашем обзоре.

1. Атаки беспилотников

Беспилотники сбивали по всей области, и мы посчитали сколько именно.

До конца четвертого года СВО остается чуть больше месяца, а сообщения об атаках беспилотников все это время остаются новостями года №1.

В течение всего 2025-го мы оперативно сообщали об объявлении беспилотной опасности, о сбитии БПЛА и нахождении обломков. В редкий день не обходилось без новостей на эту тему, так что ее лидерство с большим отрывом и в этом году вполне объяснимо.

В конце декабря мы решили посчитать, а сколько же всего было сбито беспилотников в небе Калужской области за год?

Данные брали из сообщений о работе ПВО в нашем регионе, которые выходили в телеграм-канале Минобороны РФ в течение года.

По состоянию на 29 декабря мы насчитали 1033 сбитых в Калужской области беспилотников.

Однако точное число дронов, уничтоженных за год в калужском небе, однозначно выше указанной цифры.

Дело в том, что за год Калужская область 11 раз упоминалась в общих отчетах Минобороны, без «поштучной» разбивки по регионам.

Минимальное количество сбитых дронов в одном из таких сообщений – 18, максимальное – 95. Минимальное число регионов, упомянутых в таких отчетах – четыре, максимальное – 14.

Всего в этих 11 сообщениях Минобороны суммарно говорилось о 629 сбитых летательных аппаратах, т.е. в среднем получается 45 БПЛА на регион.

Если прибавить это среднеарифметическое к высчитанному нами, то получится, что за год в Калужской области ПВО уничтожило около 1078 БПЛА.

Однако все эти цифры затмевает главная надежда, пожалуй, каждого первого калужанина: чтобы поток этих новостей и сводок Минобороны РФ в 2026-м году, наконец-то, прекратился.

Раз и навсегда.

И наши бойцы вернулись домой.

2. За сущие копейки купил кроссовки, стоимостью 40 000 долларов

Калужанину подфартило найти редчайшую обувь в секонд-хенде.

В конце июня Калуга испытала массовый приступ белой зависти к калужанину Сергею.

Мужчина стал счастливым обладателем редкой пары кроссовок «Адидас», которые приобрел в калужском секонд-хенде за 3900 рублей.

Речь идёт о тестовой модели Adidas MOSKVA ZIL ZX500 – специальной версии, разработанной для российского рынка, но так и не выпущенной из-за событий февраля 2022 года.

На стельке изображён хоккейный мотив, а вместо трёх полосок – только две.

Сергей показал кроссовки в чате любителей секонд-хенда и подтвердил их подлинность с помощью QR-кода.

Он также связался с представителями Adidas в Германии и узнал, что эта модель никогда не продавалась и не будет продаваться в России.

Несколько таких пар также нашли в Костроме и Ярославле – вероятно, их продали бывшие сотрудники бренда.

Стоимость этих кроссовок из-за невероятной редкости, доходит до 40 тысяч долларов.

Сергей сообщил, что планирует продать их примерно за такие деньги, но сделал это или все-таки оставил себе эту обувь, осталось неизвестным

3. Отключение мобильного интернета

На фоне массовых отключений беспроводного интернета в регионе наблюдается взрывной спрос на проводной.

Проблемы с мобильным интернетом начались в Калужской области в начале лета. Поначалу власти отмалчивались, но в конце июня в Министерстве цифрового развития объяснили, что решение об отключении интернета принято на государственном уровне, и регион не может повлиять на ситуацию.

- Отключение временное и связано с защитой населения от внешних угроз, - сказали в ведомстве. - Сроки восстановления интернета неизвестны.

Но, увы, этот случай оказался тем самым, когда нет ничего более постоянного, чем временное.

Ситуация со временем только ухудшалась и к концу года интернет начал пропадать все чаще.

Хорошо хоть «белый список» федерального Минцифры начал работу и в Калужской области, благодаря чему ряд важных сайтов и сервисов работает и с отключенным интернетом.

Будем надеяться, что в этом году список расширят, а в идеале и вовсе снимут все эти чертовы ограничения.

4. На Масленицу сожгли огромный замок

Мельницы горели ясно.

За год калужане устали от печальных новостей, потому неудивительно, что новости праздничного характера заходили читателю, как говорится, на ура.

Одной из таких стал репортаж о праздновании Масленицы в Никола-Ленивце.

Там по традиции сожгли очередную гигантскую конструкцию.

26-метровое сооружение, стилизованное под комплекс мельниц, автором которой стал Николай Полисский, поджег Рыцарь печального образа.

Правда, подобное празднование понравилось не всем. В сети разгорелись нешуточные споры на тему корректны ли такие развлечения в разгар войны.

5. Северная Корея построит у нас мясоперерабатывающий завод

Новость о делегации из КНДР стала поводом для шуток и острот.

В ноябре Калуга обсуждала делегацию из КНДР.

Представители корпорации «Раквон» во главе с генеральным директором Ким Сен Иром посетила агропредприятия Калужской области.

Ключевыми темами переговоров стали строительство мясоперерабатывающего завода, импорт продукции и внедрение новых технологий в животноводстве.

- Иностранные партнёры посетили передовые агропромышленные комплексы региона, включая «Экониву» в Уланово и «Мосмедыньагропром» – лидера по переработке молока в области, - гордо отчитывались об итогах визита корейцев в правительстве области. - Эти предприятия стали наглядными примерами эффективности калужского агробизнеса.

Однако калужан больше всего заинтересовал не вопрос лидерства региона в молоке и наглядные примеры эффективности. Наши читатели весьма животрепещуще обсуждали, какие такие новые технологии в калужское животноводство хотят внедрить северокорейцы, чья любовь к собачатине известна во всем мире.

- Решится проблема бездомных собак? – иронизировали наши читатели в комментариях к новости.

В общем, циники и острословы порезвились от души.

6. В Калуге ищут работников на зарплату в 400 тысяч

По разным версиям бесконечно можно смотреть на разные вещи, но вариант «как тебе выдают зарплату» присутствует во всех.

Такую сумму в месяц готовы платить руководителю производства телекоммуникационного оборудования.

Новости о вакансиях и обзорах зарплат неизменно привлекали внимание в уходящем году и, уверены, интерес к ним не угаснет и в этом.

Какие суммы будут предлагать работодатели в течение 2026 года мы посмотрим в декабре, а пока напомним самые денежные рабочие места года уходящего.

среди самых выгодных вакансий предложение для технического директора - зарплата от 300 тысяч рублей.

руководителю сети медицинских центров предлагали 230 тысяч рублей в месяц;

стоматологу-терапевту готовы платить зарплату от 220 тысяч рублей;

начальнику производства были готовы в месяц платить от 200 тысяч рублей;

монтажникам готовы платить в среднем 195 тысяч рублей;

малярам и штукатурам – 177 500;

инженерам ПНР – 175 тысяч;

сварщикам – 172 500;

труд курьеров оценивается в 155 800 рублей;

водителей – 141 тысячу;

менеджеров ресторанов 135 тысяч рублей;

менеджеру по продажам предлагали до 130 тысяч в месяц.

токарям и фрезеровщикам – 122 500 рублей;

врачам и директору магазина - 120 тысяч;

инженерам-электроникам - 119 тысяч рублей;

старшему менеджеру по работе с ключевыми клиентами давали от 117 тысяч;

врачу-психиатру готовы платить 110 тысяч рублей в месяц..

7. Десятки выпускников и их родителей отравились на банкете

После скандала ресторан закрылся.

Дикий скандал разгорелся в Калуге после выпускных вечеров.

Молодые люди одной из школ Калуги, а также их родители, массово отравились на праздничном банкете, который организовывал один из элитных ресторанов Калуги.

Четыре человека попали в инфекционную больницу, а скорая помощь два дня буквально не вылезала из Турынино, где жили отравившиеся.

Делом даже заинтересовался Александр Бастрыкин, затребовавший отчет по ЧП и взявший его расследование на контроль.

На конец года разбирательство по делу еще продолжается, а вот ресторан, организовавший фуршет для выпускников, закрылся. Как гласит объявление на его дверях «по техническим причинам».

Однако синие печати, которые красуются на этих самых дверях, красноречиво говорят об истинной причине закрытия.

8. Что подорожало с 1 января в Калужской области

Традиция бить по кошельку калужан с первого же дня нового года никуда не делась.

Читая эту новость, которая вышла в самом начале 2025 года, возникло ощущение дежа-вю. Вот несколько цитат из нее:

С 1 января 2025 года минимальные цены на спиртное, вырастут.

Также вырастет стоимость проезда в пригородных электричках.

Также с 1 января 2025-го выросла плата за капремонт.

Эти строки хоть сейчас бери не глядя, и ставь в печать, заменив только год на нынешний и ни капельки не погрешишь против истины.

Как говорится, ничто не ново под Луной. А в особенности - подорожание спиртного, проезда и коммуналки с 1 января любого года.

9. В Калуге устроили огромные очереди у входа на вокзал

Новые правила стали неожиданностью и многие опоздали на электрички.

Скандал с новыми мерами безопасности на вокзале Калуга -1 разгорелся в конце апреля. Там изменили схему прохода пассажиров к поездам. Теперь всех отправляют в здание вокзала на досмотр.

Калужане, привыкшие к свободному проходу на перроны, от такого нововведения, естественно, остались не в восторге.

Многие попросту опаздывали на электрички, так как не ожидали, что досмотр, который к тому же поначалу был организован просто безобразно, займет столько времени, что они не успеют его пройти до отправления.

Накалили обстановку и власти, которые уж в который раз напортачили, поспешив дать такой комментарий, который вызвал впечатление, будто принятые меры временные.

- В связи с проведением празднования 80-й годовщины Великой Победы усилены меры транспортной безопасности, - объяснили в калужском минтрансе. - Вопрос находится в ведении РЖД. Для уточнения всех обстоятельств обратитесь, пожалуйста, к ним напрямую.

Многие после таких разъяснений подумали, что после юбилея Победы все вернется на круги своя, ан нет. Как оказалось, теперь эти меры безопасности с нами навсегда.

Усугубили ситуацию и регулярные отключения мобильного интернета, из-за чего все те, кто привык покупать билеты через интернет, столкнулись с огромными проблемами по их получению через валидаторы.

Со временем ситуация более-менее утряслась – перед теми же экспрессами до Москвы сотрудники РЖД начали открывать второй вход в вокзал, где организовали второй пункт досмотра, но почему-то делают это не всегда.

10. На заводе «Самсунг» начали собирать телевизоры под новым брендом

Новость о бытовой технике вызвала живой интерес калужан.

Замыкает наш ТОП новость с полей импортозамещения.

Если честно, поначалу мы немного удивились, что июльская новость о перезапуске южнокорейского завода вызвала больший интерес, чем ноябрьская о возобновлении производства на бывшем заводе «Фольксваген».

Там теперь собирают адаптированные для России китайские кроссоверы под маркой Tenet.

Однако если подумать, то ситуация вполне логичная. Не в каждой калужской семье есть хотя бы один автомобиль, а вот семьи, где меньше двух телевизоров – большая редкость. Если такие вообще существуют.

Так что повышенный интерес к тому, что за зомбоящики теперь выпускают на «Самсунге», вполне объясним.

А выпускают их под маркой Dreame.