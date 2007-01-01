«Неугомонные» пляшут ещё на лугу… теперь в Калуге
В Калужском музее изобразительных искусств открылась выставка, чьё название говорит само за себя - «Неугомонные».
Это событие стало ярким культурным акцентом зимы.
Это не просто коллекция картин, а встреча с особым творческим сообществом, которое вот уже более пятнадцати лет живёт по своим внутренним часам, где нет места творческому покою.
Выставка собрала авторов из разных городов Росси – Коломны, Москвы и других.
В наш Калугу приехали Любовь Евстратова, Павел Зеленецкий, Инесса и Федор Помеловы, Петр Чеканцев, Екатерина Ушакова.
А одна из «неугомонных» - Ольга Кузьминова - представляет наш город. Всех их объединила не общая техника, а общее состояние души.
Кто такие Неугомонные
Корни названия уходят в японскую поэзию. «Пятеро неугомонных пляшут ещё на лугу» - так звучала строка из стихотворения Ёса Бусона, которая когда-то дала имя первой выставке.
Луна давно зашла, а они всё пляшут и пляшут.
Именно эта метафора бесконечного творческого импульса, внутренней энергии, которую нельзя «угомонить», стала сутью группы. - «Неугомонные», потому что покоя я себе не нахожу, и мои коллеги не находят покоя, - поясняет художник из Коломны Павел Зеленецкий. -. Мы всегда куда-то торопимся.
Хочется что-то сделать, найти что-то новое в творчестве, в жизни.
Единство в разнообразии
Главная магия этой выставки - в сочетании индивидуальности и общности. Каждый автор - ярко выраженная творческая личность.
Каждый участник выставки сохраняет собственную манеру, индивидуальный художественный язык и взгляд на мир.
У Петра Чеканцева — это напряжённый цвет, активная линия и глубокая эмоциональность, стремление «расковырять» и выразить внутреннюю суть вещей:
- Привлекает тем, что отвечает моей душевной нервности… заострить и создать новую реальность», — говорит он.
В залах - и лиричные пейзажи, и выразительные портреты, и абстрактные композиции, пронизанные импрессионистским восприятием мира.
В работах чувствуется свобода, внутренняя радость творчества и честный диалог с действительностью.
- Зачем мы рисуем? Не ради материальной выгоды, а ради внутреннего импульса, который делает мир светлее
Эта внутренняя радость, которую мы получаем, работая, становится частью материального мира, — делится Ольга Кузьминова, председатель Калужского отделения Союза художников России.
Сообщество без границ
«Неугомонные» - это редкий в современном искусстве формат живого, неформального объединения. Они не следуют единому манифесту, а просто дружат, вместе ездят на пленэры, обсуждают работы и строят планы.
- Сначала нас было пятеро, - рассказала художник Татьяна Ушакова. - Потом кто-то «угомонился» и ушел, а кто-то присоединился, но костяк группы сохраняет верность этому творческому братству.
Мы держимся костяком, переходим из зала в зал, из года в год.
Главное, что есть свобода, и вроде все разные, но в то же время все друг друга понимают и принимают.
Выставка «Неугомонные в Калуге» будет работать до 18 февраля.
Она очень интересная. Это порыв творческого ветра, который способен разогнать зимнюю хандру.
История о том, как внутренняя радость и беспокойный поиск рождают искусство, полное жизни и света.