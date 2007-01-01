Афиша Обнинск
«Неугомонные» пляшут ещё на лугу… теперь в Калуге

Они снова в деле и не находят покоя.
Татьяна Светлова
10.01, 18:00
Фото автора.
В Калужском музее изобразительных искусств открылась выставка, чьё название говорит само за себя - «Неугомонные».

Это событие стало ярким культурным акцентом зимы.

Это не просто коллекция картин, а встреча с особым творческим сообществом, которое вот уже более пятнадцати лет живёт по своим внутренним часам, где нет места творческому покою.

Выставка собрала авторов из разных городов Росси – Коломны, Москвы и других.

В наш Калугу приехали Любовь Евстратова, Павел Зеленецкий, Инесса и Федор Помеловы, Петр Чеканцев, Екатерина Ушакова.

А одна из «неугомонных» - Ольга Кузьминова - представляет наш город. Всех их объединила не общая техника, а общее состояние души.

Кто такие Неугомонные

Корни названия уходят в японскую поэзию. «Пятеро неугомонных пляшут ещё на лугу» - так звучала строка из стихотворения Ёса Бусона, которая когда-то дала имя первой выставке.

Луна давно зашла, а они всё пляшут и пляшут.

Именно эта метафора бесконечного творческого импульса, внутренней энергии, которую нельзя «угомонить», стала сутью группы. - «Неугомонные», потому что покоя я себе не нахожу, и мои коллеги не находят покоя, - поясняет художник из Коломны Павел Зеленецкий. -. Мы всегда куда-то торопимся.

Хочется что-то сделать, найти что-то новое в творчестве, в жизни.

Павел Зеленецкий «Первый снег», 2024 год.
Павел Зеленецкий «Первый снег», 2024 год.
Павел Зеленецкий «Зима в Ельце».
Павел Зеленецкий «Зима в Ельце».

Единство в разнообразии

Главная магия этой выставки - в сочетании индивидуальности и общности. Каждый автор - ярко выраженная творческая личность.

Каждый участник выставки сохраняет собственную манеру, индивидуальный художественный язык и взгляд на мир.

У Петра Чеканцева — это напряжённый цвет, активная линия и глубокая эмоциональность, стремление «расковырять» и выразить внутреннюю суть вещей:

- Привлекает тем, что отвечает моей душевной нервности… заострить и создать новую реальность», — говорит он.

Петр Чеканцев «Во дворе», 2025 год.
Петр Чеканцев «Во дворе», 2025 год.
Петр Чеканцев «Возвращение стада», 2025 год.
Петр Чеканцев «Возвращение стада», 2025 год.

В залах - и лиричные пейзажи, и выразительные портреты, и абстрактные композиции, пронизанные импрессионистским восприятием мира.

Инесса Помелова « Плэнер», 2025 год.
Инесса Помелова « Плэнер», 2025 год.
Инесса Помелова «Гитарист», 2024 год.
Инесса Помелова «Гитарист», 2024 год.

В работах чувствуется свобода, внутренняя радость творчества и честный диалог с действительностью.

- Зачем мы рисуем? Не ради материальной выгоды, а ради внутреннего импульса, который делает мир светлее 

Эта внутренняя радость, которую мы получаем, работая, становится частью материального мира, — делится Ольга Кузьминова, председатель Калужского отделения Союза художников России.

Ольга Кузьминова «Малиновое поле», 2025 год.
Ольга Кузьминова «Малиновое поле», 2025 год.
Ольга Кузьминова «Великое центральное солнце», 2025 год.
Ольга Кузьминова «Великое центральное солнце», 2025 год.

Сообщество без границ

«Неугомонные» - это редкий в современном искусстве формат живого, неформального объединения. Они не следуют единому манифесту, а просто дружат, вместе ездят на пленэры, обсуждают работы и строят планы.

- Сначала нас было пятеро, - рассказала художник Татьяна Ушакова. - Потом кто-то «угомонился» и ушел, а кто-то присоединился, но костяк группы сохраняет верность этому творческому братству.

Мы держимся костяком, переходим из зала в зал, из года в год.

Главное, что есть свобода, и вроде все разные, но в то же время все друг друга понимают и принимают.

Любовь Евстратова «Первая зима», 2020 год.
Любовь Евстратова «Первая зима», 2020 год.
Любовь Евстратова «Из детства», 2020 год.
Любовь Евстратова «Из детства», 2020 год.

Выставка «Неугомонные в Калуге» будет работать до 18 февраля.

Она очень интересная. Это порыв творческого ветра, который способен разогнать зимнюю хандру.

История о том, как внутренняя радость и беспокойный поиск рождают искусство, полное жизни и света. 0+.

