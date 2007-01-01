«Неугомонные» пляшут ещё на лугу… теперь в Калуге

Они снова в деле и не находят покоя.

Фото автора.

В Калужском музее изобразительных искусств открылась выставка, чьё название говорит само за себя - «Неугомонные».

Это событие стало ярким культурным акцентом зимы.

Это не просто коллекция картин, а встреча с особым творческим сообществом, которое вот уже более пятнадцати лет живёт по своим внутренним часам, где нет места творческому покою.

Выставка собрала авторов из разных городов Росси – Коломны, Москвы и других.

В наш Калугу приехали Любовь Евстратова, Павел Зеленецкий, Инесса и Федор Помеловы, Петр Чеканцев, Екатерина Ушакова.

А одна из «неугомонных» - Ольга Кузьминова - представляет наш город. Всех их объединила не общая техника, а общее состояние души.

Кто такие Неугомонные

Корни названия уходят в японскую поэзию. «Пятеро неугомонных пляшут ещё на лугу» - так звучала строка из стихотворения Ёса Бусона, которая когда-то дала имя первой выставке.

Луна давно зашла, а они всё пляшут и пляшут.

Именно эта метафора бесконечного творческого импульса, внутренней энергии, которую нельзя «угомонить», стала сутью группы. - «Неугомонные», потому что покоя я себе не нахожу, и мои коллеги не находят покоя, - поясняет художник из Коломны Павел Зеленецкий. -. Мы всегда куда-то торопимся.

Хочется что-то сделать, найти что-то новое в творчестве, в жизни.

Павел Зеленецкий «Первый снег», 2024 год.

Павел Зеленецкий «Зима в Ельце».

Единство в разнообразии

Главная магия этой выставки - в сочетании индивидуальности и общности. Каждый автор - ярко выраженная творческая личность.

Каждый участник выставки сохраняет собственную манеру, индивидуальный художественный язык и взгляд на мир.

У Петра Чеканцева — это напряжённый цвет, активная линия и глубокая эмоциональность, стремление «расковырять» и выразить внутреннюю суть вещей:

- Привлекает тем, что отвечает моей душевной нервности… заострить и создать новую реальность», — говорит он.

Петр Чеканцев «Во дворе», 2025 год.

Петр Чеканцев «Возвращение стада», 2025 год.

В залах - и лиричные пейзажи, и выразительные портреты, и абстрактные композиции, пронизанные импрессионистским восприятием мира.

Инесса Помелова « Плэнер», 2025 год.

Инесса Помелова «Гитарист», 2024 год.

В работах чувствуется свобода, внутренняя радость творчества и честный диалог с действительностью.

- Зачем мы рисуем? Не ради материальной выгоды, а ради внутреннего импульса, который делает мир светлее

Эта внутренняя радость, которую мы получаем, работая, становится частью материального мира, — делится Ольга Кузьминова, председатель Калужского отделения Союза художников России.

Ольга Кузьминова «Малиновое поле», 2025 год.

Ольга Кузьминова «Великое центральное солнце», 2025 год.

Сообщество без границ

«Неугомонные» - это редкий в современном искусстве формат живого, неформального объединения. Они не следуют единому манифесту, а просто дружат, вместе ездят на пленэры, обсуждают работы и строят планы.

- Сначала нас было пятеро, - рассказала художник Татьяна Ушакова. - Потом кто-то «угомонился» и ушел, а кто-то присоединился, но костяк группы сохраняет верность этому творческому братству.

Мы держимся костяком, переходим из зала в зал, из года в год.

Главное, что есть свобода, и вроде все разные, но в то же время все друг друга понимают и принимают.

Любовь Евстратова «Первая зима», 2020 год.

Любовь Евстратова «Из детства», 2020 год.

Выставка «Неугомонные в Калуге» будет работать до 18 февраля.

Она очень интересная. Это порыв творческого ветра, который способен разогнать зимнюю хандру.

История о том, как внутренняя радость и беспокойный поиск рождают искусство, полное жизни и света. 0+.