Статьи, аналитика, репортажи

Гуляем по сверкающей гирляндами Калуге: карта новогоднего настроения

Ёлки, ярмарки, каток.
Татьяна Светлова
02.01, 09:00
0 244
Фото автора.
Чтобы почувствовать Новый год, стоит выйти на улицы Калуги с наступлением ранних зимних сумерек.

В это время город преображается.

Улицы, парки и скверы залиты мягким светом гирлянд, и в воздухе витает праздничное настроение.

Всего в городе установили 33 ёлки. Главная - на площади Старый Торг.

В городском парке светятся фигуры Деда Мороза, Снегурочки, медведей, матрёшек и «Трёх котов». А витрины магазинов рассказывают свои новогодние истории.

По центральным улицам неспеша гуляют семьи с горячим какао, дети бегут на горку, а у Гостиных рядов калужане катаются на катке.

В сквере им. Ленина развернулось праздничное пространство «Рождество на Старом Торге»: живая ёлка, домики с едой, горка для детей, музыка и уют — всё для настоящего праздника.

На Театральной улице работает новогодняя ярмарка с сувенирами, сладостями, праздничными продуктами. Еще одной интересное новогоднее место -  сквер Чижевского.

Здесь стартовала космическая ярмарка с авторским подарками, горячими напитками и праздничной программой, которая проходит каждый день в 18:00.

А теперь - приглашаем вас на прогулку по сияющим улицам, чтобы вы могли увидеть всю эту красоту. 

На стрелке ул. Театральной – елка с белками.
На улице Воронина — живая ёлка с настоящим снеговиком.
В скверике Ленина до 10 января - «Рождество на Старом Торге».
Здесь - живая елка.
Горка для детей — а вместе с ними и для взрослых, у кого в душе осталось место для чуда.
Во время прогулки можно перекусить в пряничных домиках.
И послушать концерт.
В отдельном павильоне открыта ярмарка мастеров, устраиваются мастер-классы.
Елка на пл. Старый торг — главный символ праздника.
Рядом с катком - большой светящийся конек.
Даже косолапые вышли на лёд! Два медведя на коньках создают невероятно уютную атмосферу.
У входа в парк гостей уже ждут радушные Дед Мороз и Снегурочка, приглашая каждого в своё царство.
В парке – вторая главная елка города, с шатром из гирлянд.
Под шатром плучаются красивые фото.
В этом году в парк переехали Три кота.  Два года назад они сияли на Театральной, в прошлом — у ТЮЗа, а теперь - у ёлки, как настоящие новогодние звёзды.  
Напротив котов разместились светящиеся матрешки.
На аллее, ведущей к смотровой площадке, — сияющий новогодний шар.
Месяц со звездами у смотровой площадки.
Добродушный светящийся медведь с шариком встречает гостей у резиденции Деда Мороза.
На ул. Ленина в одной из витрин в Гостином дворе елочка украшена стеклянными игрушками, стилизованными под старые советские. Очень красиво и ностальгично.
Витрины на ленина - окна в сказку.
Зайчик с часами в скверике ТЮЗа - время бежит, но сегодня медленно, чтобы всё успеть.
В ИКЦ – снеговики на потоке. Символично, технологично и очень по-калужски! 
Третья главная елка города – возле театра.  
Рядом - снегири. Лучшее место для новогоднего фото.
Праздничная ярмарка.
на ул. тетаральной можно встретить живые елки.
Золотая роща желаний. Возле «Центрального» выросли три сияющих золотых дерева. 
А возле Музея космонавтики - космонавта.
