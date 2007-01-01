Гуляем по сверкающей гирляндами Калуге: карта новогоднего настроения

Ёлки, ярмарки, каток.

Фото автора.

Чтобы почувствовать Новый год, стоит выйти на улицы Калуги с наступлением ранних зимних сумерек.

В это время город преображается.

Улицы, парки и скверы залиты мягким светом гирлянд, и в воздухе витает праздничное настроение.

Всего в городе установили 33 ёлки. Главная - на площади Старый Торг.

В городском парке светятся фигуры Деда Мороза, Снегурочки, медведей, матрёшек и «Трёх котов». А витрины магазинов рассказывают свои новогодние истории.

По центральным улицам неспеша гуляют семьи с горячим какао, дети бегут на горку, а у Гостиных рядов калужане катаются на катке.

В сквере им. Ленина развернулось праздничное пространство «Рождество на Старом Торге»: живая ёлка, домики с едой, горка для детей, музыка и уют — всё для настоящего праздника.

На Театральной улице работает новогодняя ярмарка с сувенирами, сладостями, праздничными продуктами. Еще одной интересное новогоднее место - сквер Чижевского.

Здесь стартовала космическая ярмарка с авторским подарками, горячими напитками и праздничной программой, которая проходит каждый день в 18:00.

А теперь - приглашаем вас на прогулку по сияющим улицам, чтобы вы могли увидеть всю эту красоту.

На стрелке ул. Театральной – елка с белками.

На улице Воронина — живая ёлка с настоящим снеговиком.

В скверике Ленина до 10 января - «Рождество на Старом Торге».

Здесь - живая елка.

Горка для детей — а вместе с ними и для взрослых, у кого в душе осталось место для чуда.

Во время прогулки можно перекусить в пряничных домиках.

И послушать концерт.

В отдельном павильоне открыта ярмарка мастеров, устраиваются мастер-классы.

Елка на пл. Старый торг — главный символ праздника.

Рядом с катком - большой светящийся конек.

Даже косолапые вышли на лёд! Два медведя на коньках создают невероятно уютную атмосферу.

У входа в парк гостей уже ждут радушные Дед Мороз и Снегурочка, приглашая каждого в своё царство.

В парке – вторая главная елка города, с шатром из гирлянд.

Под шатром плучаются красивые фото.

В этом году в парк переехали Три кота. Два года назад они сияли на Театральной, в прошлом — у ТЮЗа, а теперь - у ёлки, как настоящие новогодние звёзды.

Напротив котов разместились светящиеся матрешки.

На аллее, ведущей к смотровой площадке, — сияющий новогодний шар.

Месяц со звездами у смотровой площадки.

Добродушный светящийся медведь с шариком встречает гостей у резиденции Деда Мороза.

На ул. Ленина в одной из витрин в Гостином дворе елочка украшена стеклянными игрушками, стилизованными под старые советские. Очень красиво и ностальгично.

Витрины на ленина - окна в сказку.

Зайчик с часами в скверике ТЮЗа - время бежит, но сегодня медленно, чтобы всё успеть.

В ИКЦ – снеговики на потоке. Символично, технологично и очень по-калужски!

Третья главная елка города – возле театра.

Рядом - снегири. Лучшее место для новогоднего фото.

Праздничная ярмарка.

на ул. тетаральной можно встретить живые елки.

Золотая роща желаний. Возле «Центрального» выросли три сияющих золотых дерева.