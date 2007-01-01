На год дороже: как изменились цены на новогодних ярмарках в Калуге

Что продают и во сколько это обходится калужанам

В Калуге - пора праздничных закупок.

Город погрузился в предновогоднюю суету.

Калужане делают последние приобретения, докупают продукты. Главное, уметь вовремя остановиться.

На улице Театральной развернулась праздничная ярмарка. Она будет ждать гостей каждый день до Рождества включительно.

Деревянные домики, украшенные шарами и гирляндами, выстроились вдоль пешеходной части улицы. Мы заглянули сюда, чтобы узнать, что почем в этом году.

Здесь есть можно найти и продукты, и милые безделушки, и авторские сувениры, и льняное белье, а также шерстяные носки и варежки, войлочную обувь, разнообразное мыло, свечи, полотенца, теплые платки и шали.

Народ заглядывает, приценивается, хорошо раскупают недорогие сувениры. В некоторые домки за сладостями, сырами, мясными деликатесами выстраиваются очереди.

Итак, что нового и какие цены в этом году:

Для настроения и подарков: картонные подвески на ёлку – от 50 рублей, леденцы-ёлочки – 100 рублей.

А за фарфоровые сувениры просят уже 850-1000 рублей.

Свечи-мандарины – 200 рублей.

Подвески на елку «Лошадки» - 150 рублей.

Новогодние полотенца – от 300 рублей за набор из трёх. Войлочные тапочки – 2200 руб., шерстяные носки – 600 руб., варежки – 600 руб.

Подвески по 50 руб.

Фарфоровые сувениры дорогие. Вот такая красавица в кокошкине стоит 850 рублей.

Мандарики по 200 руб.

К праздничному столу – мясная лавка: шпикачки – 500 руб./кг, ветчина – 670 руб./кг, буженина – 870 руб./кг, салями — 4000 рублей/кг.

Есть и деликатесы: рулет поркетта – 3500 руб. за кг, хамон – 1500 руб./кг. Из необычного - конина из печи за 1200 рублей за кг.

Сыров здесь - разнообразие, цены в среднем – 180 руб. за 100 г.

На итальянские сорта - 4000 рублей за кг (качокавалло, проволоне). Маасдам – 4500 рублей за кг. А пекорино романо аж 6000 рублей за кг.

Козий мягкий сыр тоже не дешевый – 5500 рублей.

Бри – 3500 рублей за кг., каммамбер – 180 рублей за 100 г., качотта – 150 рублей за 100 гр.

Для сладкоежек - авторский чай за 100 руб./100 г, пирожные – 700-1500 руб. за набор, чурчхела – 200 руб./100 г. Ягоды, протёртые с сахаром, – 1500-2000 руб./кг.

Мёд - от 850 рублей за литр.

Молочка дорогая: творожная запеканка – 580 руб./кг, масло сливочное – 700-1300 руб./кг, ряженка и кефир – 130 руб./литр.

Главный новогодний деликатес – икра кеты – 1200 руб. за 100 г.

Рыбу можно найти любую от чавычи (от 2950 руб./кг) до сома (1560 руб./кг).

А что на площади Старый Торг? Здесь в выходные развернулась вторая, не менее обильная, ярмарка. Сувениров нет, зато есть всё для праздничного стола и тёплые вещи.

В этот раз ярмарка проходила чуть выше обычного места, на ул. Театральной.

Такой жилет стоит 4000 руб.

Самые большие очереди – к прилавкам с рыбой. Цены схожие: чавыча – 2900 руб./кг, форель – 2350 руб./кг, кета – 1500 руб./кг.

Есть индейка за 850 рублей/кг, филе индейки - 890–910 рублей/кг;

свинина и вырезка - 700 рублей/кг, сало - 890 рублей/кг.

Творог - 340–550 рублей/кг, сметана - 130 рублей за стакан.

Сыры: сулугуни - 500 рублей/кг, пармезан - 1050 рублей/кг.

Колбаса - от 780 руб. до 2300 руб. за кг.

Овощи и соленья: Квашеная капуста – 250-350 руб./кг, мочёные яблоки – 300 руб./кг, солёные грибы (рыжики, маслята, грузди, опята)– от 1500 руб./кг.

Подсолнечное масло — 400 рублей за литр,

И хлеб — 200–240 рублей, багет — 150 рублей,

Как изменились цены?

Сравнивая с прошлым годом, видно, что ярмарка стала еще более разнообразной, особенно по части сыров и мясных деликатесов.

По ключевым продуктам динамика неоднородная:

Мясная гастрономия в целом осталась на том же уровне или даже немного подешевела по базовым позициям (например, шпикачки, ветчина).

Сливочное масло. В 2024 году цены колебались от 750 до 1600 руб./кг. В этом году вилка уже 700-1300 руб./кг.

Творог и сыр. Творог в прошлом году был в районе 480-600 руб./кг, сейчас – 420-550 руб./кг.

Цены на отечественные виды сыра остались в похожем диапазоне, а вот выбор импортных сортов стал больше, но и цены на них высокие – 4000-6000 рублей за кг.

Рыбные деликатесы показывают заметный рост.

Например, балык чавычи в 2023-м был 2500 руб./кг, а в этом – уже 3200 руб./кг. Форель подорожала более чем в два раза (с 1100 до 2350 руб./кг).

Соленья, ягоды, мёд сохранили свои позиции. Цены на клюкву, морошку, протёртые ягоды остались на прежнем высоком уровне (1500-2000 руб./кг).

Цены на хлеб поднялись на 30 рублей. 0+