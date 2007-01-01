«Прослежу!»: калужский Дед Мороз дал родителям задание до Нового года
В субботу, 27 декабря, в Калугу приехал Дед Мороз - в красной шубе, расшитой морозными узорами, украшенной ледяными стразами и мерцающими льдинками!
Появился он в полдень на площади Старый Торг.
Рядом с ним - Снегурочка и весёлая свита: Елочные игрушки и Снежинки.
Едва волшебник оказался возле главной городской елки, его окружили дети.
Дед Мороз сфотографировался со всеми, а потом, подняв посох, дал наказ:
- В новом году желаю вам хорошо учиться! А для этого слушайте родителей, учителей, читайте книги, а не сидите всё время в телефонах!
- И не переставайте верить в чудеса! - добавила Снегурочка, ласково улыбаясь.
Затем сказочный кортеж направился в городской парк - к своей резиденции. По пути их приветствовали проезжающие машины: водители сигналили, а Дед Мороз отвечал им широким взмахом посоха.
В парке Деда Мороза и Снегурочку встречали калужанке с детьми.
Пока они ждали новогодних героев, их развлекали Ёлочки, Снеговики» и Снежинки: водили хороводы, играли в игры. Для тех, кто замёрз, организовали горячий чай.
Рядом работали фотозоны и сувенирные лавки.
Пройдя по центральной аллее, Дед Мороз оценил украшенную гирляндами ёлку и тепло поприветствовал гостей праздника.
А затем пригласил всех в свою резиденцию, где уже пятый год принимает маленьких калужан.
Резиденция видна издалека: она украшена новогодними игрушками, флажками и сверкающими гирляндами. Внутри - трон Деда Мороза и Снегурочки, живая ёлка, а на стенах - фотографии.
- Вот это да! — удивился Дед Мороз, увидев ёлку. - Самая настоящая! Шишки, шары, звезда… Снегири рябину принесли!
Устроившись на троне, Дед Мороз и Снегурочка начали принимать детей. Первыми пришли Иван, Лиза и Русланчик.
И удивили волшебника: прочитали стихотворение и спели песню, которых он раньше не слышал:
Кружится и хохочет метель под Новый год, Снег опуститься хочет, а ветер не даёт.
- Такого стиха я и в своей снежной библиотеке не встречал! - признался Дед Мороз.
Затем к нему подошёл Матвей. Он отлично прочитал стих и сообщил, что учится в школе №14.
- В четырнадцатой! — оживился Дед Мороз. — Да я там всех знаю! А там бассейн у вас ещё работает? Видишь, я в курсе!
Однако не все дети оказались готовы к встрече. Те, кто пришёл без стихов и песен, огорчили Деда Мороза. Он даже отругал родителей и бабушек:
— Это непорядок! До Нового года выучите обязательно! – строго приказал он и даже погрозил пальцем. - Прослежу!
К Деду Морозу пришли не только калужане, Александра с младшим братом Женей приехали из Товаркова. Саше пришлось отдуваться за двоих:
- Новый год к нам мчится, скоро всё случится, сбудется, что снится!
- А что снится? — поинтересовался Дед Мороз. - Не знаю… Ничего мне не снится, - тихо ответила девочка.
Тем не менее, Дед Мороз похвалил её за инициативу и пообещал:
- Обязательно приеду в Товарково! Может быть, даже до Нового года.
Встреча с главными новогодними волшебниками продолжалась несколько часов. Все дети, пришедшие в парк, смогли лично пообщаться с Дедом Морозом и Снегурочкой, получив от них именную Похвальную грамоту и фото на память.
- Всех ждут гости, всех приму! — заверил Дед Мороз. - Но главное, чтобы дети, которые придут ко мне, были подготовлены. Люблю все новогодние песни! Пойте громко!
Резиденция Деда Мороза будет работать в Калуге:
- 31 декабря с 14:00 до 17:00;
- 2 января с 15:00 до 18:00;
- 3 января с 15:00 до 18:00;
- 4 января с 15:00 до 18:00. 0+