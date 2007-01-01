Афиша Обнинск
Главная Новости Статьи, аналитика, репортажи «Прослежу!»: калужский Дед Мороз дал родителям задание до Нового года
Новость дня Статьи, аналитика, репортажи

«Прослежу!»: калужский Дед Мороз дал родителям задание до Нового года

Резиденция Деда Мороза открыта: график работы в новогодние праздники
Татьяна Светлова
29.12, 11:00
0 497
Фото автора.
В субботу, 27 декабря, в Калугу приехал Дед Мороз - в красной шубе, расшитой морозными узорами, украшенной ледяными стразами и мерцающими льдинками!

Появился он в полдень на площади Старый Торг.

Рядом с ним - Снегурочка и весёлая свита: Елочные игрушки и Снежинки.

Дед Мороз и Снегурочка у главной ёлки Калуги. Волшебство начинается!
Волшебная свита Деда Мороза: снежинки, игрушки и сказочные создания. С ними не заскучаешь!
Самые творческие гости - первыми поприветствовали Деда Мороза ребята из Детской школы искусств №4.
Едва волшебник оказался возле главной городской елки, его окружили дети.

Дед Мороз сфотографировался со всеми, а потом, подняв посох, дал наказ:

- В новом году желаю вам хорошо учиться! А для этого слушайте родителей,  учителей, читайте книги, а не сидите всё время в телефонах!

- И не переставайте верить в чудеса! - добавила Снегурочка, ласково улыбаясь.

Затем сказочный кортеж направился в городской парк - к своей резиденции. По пути их приветствовали проезжающие машины: водители сигналили, а Дед Мороз отвечал им широким взмахом посоха.

Дед Мороз отправился в парк, к своей резиденции и к тем, кто его ждёт.
В парке Деда Мороза и Снегурочку встречали калужанке с детьми.

Пока они ждали новогодних героев, их развлекали Ёлочки, Снеговики» и Снежинки: водили хороводы, играли в игры. Для тех, кто замёрз, организовали горячий чай.

Рядом работали фотозоны и сувенирные лавки.

В парке царит праздничное настроение! Весёлые снеговики зовут детей в игры и хороводы.
Возле елки в парке можно загадывать желания.
Дети и родители участвовали в играх и ждали сказку, ведь Новый год – семейный праздник!
Сотни калужан собрались в парке, все ждут встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой.
Перед входом в резиденцию - игры, хороводы, музыка и смех.
Пройдя по центральной аллее, Дед Мороз оценил украшенную гирляндами ёлку и тепло поприветствовал гостей праздника.

А затем пригласил всех в свою резиденцию, где уже пятый год принимает маленьких калужан.

Резиденция видна издалека: она украшена новогодними игрушками, флажками и сверкающими гирляндами. Внутри - трон Деда Мороза и Снегурочки, живая ёлка, а на стенах - фотографии.

- Вот это да! — удивился Дед Мороз, увидев ёлку. - Самая настоящая! Шишки, шары, звезда… Снегири рябину принесли!

Стоит живая елка. Аромат хвои и сияние игрушек создают новогоднюю атмосферу.
У Деда Мороза припасен целый мешок подарков.
На стенах резиденции фотографии прошлых лет - самые счастливые новогодние моменты Калуги.
На троне в своей резиденции Дед Мороз и Снегурочка принимают самых главных гостей - детей.
Устроившись на троне, Дед Мороз и Снегурочка начали принимать детей. Первыми пришли Иван, Лиза и Русланчик.

И удивили волшебника: прочитали стихотворение и спели песню, которых он раньше не слышал:

Кружится и хохочет метель под Новый год, Снег опуститься хочет, а ветер не даёт.

- Такого стиха я и в своей снежной библиотеке не встречал! - признался Дед Мороз.

Первые грамоты - первым гостям! Руслан и Лиза не только рассказали стихи, но и удивили Деда Мороза.
Затем к нему подошёл Матвей. Он отлично прочитал стих и сообщил, что учится в школе №14.

- В четырнадцатой! — оживился Дед Мороз. — Да я там всех знаю! А там бассейн у вас ещё работает? Видишь, я в курсе!

Матвей учится в школе №14, которую дед Мороз хорошо знает.
Однако не все дети оказались готовы к встрече. Те, кто пришёл без стихов и песен, огорчили Деда Мороза. Он даже отругал родителей и бабушек:

— Это непорядок! До Нового года выучите обязательно! – строго приказал он и даже погрозил пальцем. - Прослежу!

К Деду Морозу пришли не только калужане, Александра с младшим братом Женей приехали из Товаркова. Саше пришлось отдуваться за двоих:

- Новый год к нам мчится, скоро всё случится, сбудется, что снится!

- А что снится? — поинтересовался Дед Мороз. - Не знаю… Ничего мне не снится, - тихо ответила девочка.

Тем не менее, Дед Мороз похвалил её за инициативу и пообещал:

- Обязательно приеду в Товарково! Может быть, даже до Нового года.

Из Товарково приехали Александра и Женя, чтобы лично позвать Деда Мороза в гости
Встреча с главными новогодними волшебниками продолжалась несколько часов. Все дети, пришедшие в парк, смогли лично пообщаться с Дедом Морозом и Снегурочкой, получив от них именную Похвальную грамоту и фото на память.

- Всех ждут гости, всех приму! — заверил Дед Мороз. - Но главное, чтобы дети, которые придут ко мне, были подготовлены. Люблю все новогодние песни! Пойте громко!

Резиденция Деда Мороза будет работать в Калуге:

  • 31 декабря с 14:00 до 17:00;
  • 2 января с 15:00 до 18:00;
  • 3 января с 15:00 до 18:00;
  • 4 января с 15:00 до 18:00. 0+ 

18+