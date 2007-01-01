Граммофон в прическе, мужчины на деревьях и коты с колокольчикам: Мария Самолетова привезла в Калугу витамин счастья

Она рисует не то, что видит, а то, что чувствует.

Фото автора.

В эти новогодние дни в ИКЦ случилось настоящее волшебство.

Художница из Тарусы Мария Самолетова представила свои картины, которые рисовала два года.

Выставка называется «О том, о сем».

Сейчас Мария ждет гостей в ИКЦ, она рисует там картину, и вы можете понаблюдать за этим процессом.

«Весенняя прогулка», 2024 год.

Её герои - румяные девы с прическами в виде яблоневых садов, где поют птицы и играют граммофоны, коты с колокольчиками на шее, мужчины, сидящие на деревьях и заманивающие дам.

Всё здесь - и зима с санками, и весна с Масленицей, и малиновое варенье в баночках, и балалайки, и дома на деревьях.

Это не просто живопись - это метафора жизни, написанная с любовью и с добрым юмором.

- Всю серость мы разбили в пух и прах! — с улыбкой сказала руководитель выставочного центра Анна Сенатова. — Здесь солнце, радость, витамин D и С… и смысл жить дальше.

Вместе с родителями

На открытии выставки случилось ещё одно чудо: перформанс, в котором Мария превратилась в художника, пишущего картину, а солист балета ИКЦ Артур Микоян - в её музу.

Перформанс о том, что искусство - это божественное начало, тихое и вечное, стучащее в сердце каждого, кто умеет видеть.

Атмосфера в тот день была по-новогоднему волшебной: плюшки с маком, пироги, конфеты и шикарный цветаевский яблочный пирог со сливочно-сметанной заливкой «С любовью из Тарусы», мандарины и гранаты в изящных керамических вазах - всё, как будто сошло с холста.

И неудивительно: ведь с Марией приехали и её родители, Елена и Юрий Самолетовы - мастера, которые работают с керамикой, майоликой, лозой

Их работы: торшеры с рыбами, подсвечники и шкатулки с историями сами по себе рассказывают сказки.

- В эту шкатулочку хочется складывать свои тайные мечты, записочки, — замечает Анна Иосифовна.

Открыл вернисаж перформанс от Артура Микояна, который был посвящен божественному вдохновению художника.

Мария Самолетова с родителями, а также Анна Сенатова и Артур Микоян.

Игра в поразилки

Сама Мария называет свой стиль «поэзией на холсте» или «добрым сюрреализмом».

Её картины долгие, вдумчивые разговоры с собой и со временем. Некоторые работы рождались полгода, и всё это время художница берегла настроение.

- Самое тяжёлое это закрыться ото всех, когда в маленьком городе происходит множество классных мероприятий.

У нас в Тарусе сейчас вновь начинается рассвет - литературные вечера, приезжают режиссёры, поэты, много творческих встреч, праздников, мастер-классов.

Но я всем отказала, научилась говорить: «Нет». Когда ты пишешь, нужно сохранить это состояние, выдерживать идею, которую хочешь заложить, потому что работы не пишутся быстро.

Но, конечно, я все это время не изолирована от жизни.

У меня родственники, собачки, кошки, какие-то дела.

А в последнюю неделю была какая-то небесная проверка, то я заболела, то мой муж Виталий, то мою собачку покусали, надо было ее спасать.

И между этим всем нужно удерживать вдохновение.

Как рождаются эти сказочные сюжеты?

- У нас в колледже было очень классное задание «Поразилки или мой день». Это очень ценный урок.

Ты, как писатели, ходишь с блокнотом и записываешь какие-то свои впечатления, которые в течение дня происходят.

А потом возвращаешься к этому и смотришь, что тебе хочется развить.

По крайней мере, у меня происходит так.

Не бывает, что я картину сразу вижу. Нет пока чудесного принтера, который может твое ощущение напечатать.

«Зимовка», 2024-2025 гг.

На выставке можно увидеть работы родителей Марии. Вот, одна их них.

Посчитать волшебных котов

Почти на каждой картине Марии много животных, котов, собачек, гусей. Здесь даже обещают устроить квест для детей: «посчитайте всех котов».

- Я когда-то начинала рисовать именно с котов, и мой педагог смеялся: «Ну ладно, будем тренироваться на кошках». — говорит Мария. — Белые, рыжие, чёрные кошки, они со мной с Абрамцева, уже шестнадцать лет.

Они жили с нами в Хотьково, в Питер, в Москве и с нами вернулись в Тарусу, и до сих пор живут.

Мы этих кошек подбирали в студенчестве, когда они были котятами, привели в порядок. И теперь они шикарные и постоянно с нами.

Взрослым же на выставке предлагают заглянуть глубже - в мир метафор, воспоминаний и человеческих чувств. Ведь Мария не рисует просто образы,аона рисует связи между людьми, временами, мечтами.

Художница остаётся в Калуге надолго - будет писать новую картину прямо в зале, а иногда и отдыхать, устроившись на диване, проводить мастер-классы и встречаться с гостями : 9, 10, 11 января в 11:30 и 15:00. 0+

А 8 января в 16:00 состоится открытый диалог - возможность поговорить с автором о творчестве, сказках и том, как сохранить внутри себя свет даже в самую долгую зиму. 0+

- Пусть будет мир, любовь и созидание, — говорит её муж Виталий. — Унесите отсюда что-то тёплое. Это очень важно сейчас. 0+

«В поисках чудес. Каток», 2024-2025 гг.