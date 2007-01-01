Взрыв возле «Бомбы», миграция библиофилов и гламурные пожиратели рекламы: какой след в истории Калуги оставила Черная Лошадь

Наступающий 2026-й по китайскому календарю год Красной Огненной Лошади.

Хоть он наступит только 16 февраля, мы по старой русской традиции решили вспомнить о том, каким были предшественники этого животного сейчас. Пока в воздухе витает наш дух новогоднего праздника.

И начнем с рассказа о том, что происходило в Калуге в 2002 году, который был годом Черной Водяной Лошади.

Освежали память, листая старые подшивки «Калужского перекрестка» бережно сохранив стиль повествования наших авторов тех лет.

Январь

В начале года калужан порадовали открытием на ул. Вилонова дешевого магазина, где наценка не будет превышать 5%:

«Однако это не значит, что ассортимент продуктов здесь беден.

В магазине есть все необходимые товары – в основном продукция местных производителей…

В будущем предполагается создать целую сеть таких магазинов».

Интересный случай произошел в Людинове:

«Милиционеры заловили мужиков, пытавшихся вынести с территории чугунолитейного завода четыре мешка денег.

Как оказалось, недавно в город привезли крупную партию бракованных монет различного достоинства с целью переплавить их на металл.

Брак на монетах был в общем-то незаметен невооруженным глазом. Вот мужики и повелись».

Как раз в это время в Калуге перенесли книжный развал:

«На прошлой неделе торговцам с книжного развала пришлось несладко.

Их прогнали с площадки, что возле универмага «Калуга», на улицу Дзержинского. Теперь книжный развал будет находиться напротив культпросветучилища.

Местечко не очень-то удобное! «Новоселы» перебирались на улицу Дзержинского, ругая на чем свет стоит нынешние калужские власти».

В конце января 2002-го произошла трагедия:

«21 января в пять часов утра в магазине «Звездный» сработала сигнализация.

Отряд вневедомственной охраны ОВД Ленинского округа попытался задержать преступников. Александр Козличенков погиб от удара ножа. Преступник скрылся».

Февраль

В начале 2002 года росли цены и безработица:

«По данным облкомстата, работающего населения в Калужской области – 491 тысяча человек, безработных же насчитывается 47,1 тысячи человек. Безработица составляет 10,42%!

Что касается цен, то за прошлый год они увеличились на 20,6%»

На прививки и питание школьников денег не было:

«Пока что неважно обстоят дела с питанием школьников.

Деньги на него изыскиваются с большим трудом, а между тем из 127,5 тысячи учащихся 537 школ области горячее питание получают 74,5%.

В среднем завтраки стоят 6 рублей 50 копеек, обеды – 6 рублей 40 копеек.

Беспокойство вызывает и высокий уровень заболеваемости детей.

На первом месте по-прежнему грипп и ОРВИ, однако есть случаи заболевания вирусным гепатитом, краснухой и туберкулезом. Из-за отсутствия денег вакцин для прививок закуплено недостаточно».

13 февраля на автобусной остановке «Сквер Мира», возле боулинг-клуба «Бомба» произошел взрыв:

«Спустя неделю после взрыва, у нас в редакции появился Виталий Пичигин – директор боулинг-клуба.

Начитавшись и наслушавшись самых разнообразных версий происшедшего, Виталий Михайлович решил изложить свою – ведь он был первым, кто оказался на месте трагедии...

– Вечером я играл в боулинг, так как увлекаюсь этим видом спорта. Вдруг – резкий хлопок, и с бара падает бутылка...

Внутри «Бомбы» больше никаких повреждений не было, тем не менее я буквально в течение нескольких секунд выбежал на улицу и увидел лежащего на остановке человека...

Сориентировался моментально, ведь я офицер запаса, окончил в свое время Тюменского инженерно-командное училище, да и по специальности - сапер.

Вернувшись в клуб, вызвал скорую и милицию, захватил жгуты и вернулся к пострадавшему. Как потом выяснилось, – более чем вовремя!

Правильно перетянув ноги, я спас парню жизнь, ведь даже оперировали его с моими жгутами.

Кстати, неправда, что молодой человек был без сознания.

Ему оторвало взрывом ноги, повредило кисть руки, но он все это видел и был в полном сознании.

Позже, когда я с сотрудниками УВД был у него в больнице, парень меня узнал и сказал, что помнит все мои действия…

Пострадавший молодой человек на вопросы пока не отвечает, говорит, что помнит единственное – как бросил окурок...».

В конце месяца в Калуге прошел финал первого областного конкурса «Воспитатель-2002»:

«18 человек давали открытые уроки и выполняли различные задания жюри. В итоге гран-при завоевала Валентина Матвеева – воспитатель калужского детского сада «Терем-теремок».

Победительница получила главный приз – пылесос».

В Калужской области сложилась критическая ситуация с оплатой текущего потребления электроэнергии.:

«На 21 февраля потребителями оплачено только 47% от месячного потребления электроэнергии.

Наиболее серьезное положение – у оптовых потребителей…

Решили действовать решительно – ввести принудительное ограничение потребления электроэнергии с 14 часов с 27 февраля этого года».

Март

Весной обсуждали судьбу кирхи:

«Вновь разгорелись страсти вокруг здания, находящегося возле кинотеатра «Космос» и известного в народе как «кирха».

Дело в том, что изначально строилось оно по инициативе германского протестантского духовенства как культовое здание.

Однако калужане, узнав о проекте, возмутились и стали требовать немедленно запретить возведение в самом центре города чужестранного храма.

Власти подумали-подумали и от проекта отказались…И вот на минувшей неделе представители протестантского руководства Германии вновь нагрянули в Калугу с просьбой вернуть здание.

С немецкими протестантами встретился мэр Валерий Иванов, однако стороны опять так ни о чем и не договорились.

Поэтому вопрос о судьбе здания до сих пор висит в воздухе».

Милиционеры боролись с самогонщиками:

«С 14 по 15 марта на территории области проведены профилактические мероприятия по борьбе с самогоноварением.

Ввыявлено более 300 фактов изготовления крепких спиртных напитков домашней выработки, изъято 876 литров самогона, 6,5 тысяч литров браги,

10 самогонных аппаратов, наложено штрафов на сумму 129 тысяч рублей».

Спортивной школе «Юность» исполнилось 32 года, на день рождения ей подарили ремонт:

«Несмотря на финансовые трудности, здесь планируют в ближайшее время отремонтировать здание, находящееся, кстати, все 32 года без капремонта, построить легкоатлетический манеж и пятидесятиметровый бассейн.

Апрель

В Калуге впервые прошло светское гламурное мероприятие «Ночь пожирателей рекламы». Весь бомонд собрался в ночном клубе «Эпицентр»:

«В День космонавтики (а также на ночь) народ пришел в «Центральный» потусоваться, людей посмотреть, себя показать.

За свои кровные – от 300 до 600 рублей – ему хотелось не только поп-диву конца восьмидесятых прошлого столетия увидеть.

Понятно, что до Парижу Калуге далеко, водочки-винца попить и в Калуге очень даже можно. За чем большинство, собственно, и пришло…

Были все та же надоевшая и глупая Гулькина да тачанка с пулеметом, выставленная перед входом в Синий зал, видимо, чтобы отстреливаться от истинных поклонников рекламы...

Само собой, никакого такого коньячного фонтана у нас в Калуге не было, зато водки в пластиковых стаканчиках народ выхлебал предостаточно…

А реклама, хоть и немного устаревшая, была на самом деле классная: смешная, сентиментальная, политическая, социальная, джинсовая, эротическая – короче, разная».

В апреле в Калуге родилась праправнучка Циолковского:

«После ремонта вновь открылся городской роддом, что на улице Максима Горького. Из бюджета на ремонт было потрачено 1,5 миллиона рублей.

Теперь на полтора года закроется областной роддом в Анненках. Здесь будет проведен капремонт.

Кстати, несколько дней назад в нашем городе появилась на свет праправнучка К.Э. Циолковского. Вес девочки – 3 кг 900 г, рост – 55 см.

Счастливые родители решили назвать дочь Александрой».

Калужским властям поступило экзотическое предложение от научно-производственной компании из Москвы:

«Суть его заключается в постройке через Оку моста облегченной ажурной конструкции в двух вариантах: либо для грузовых перевозок автомобилями, либо для пассажирских перевозок в вагончиках специальной конструкции, передвигающихся по рельсам».

В это же время хулиганы захватили троллейбус:

«Поздним вечером на троллейбусной остановке в районе 25-й школы к милиционерам обратился испуганный мужчина, сообщивший, что в салоне троллейбуса хулиганит компания молодых людей.

Они избили одного из пассажиров, а остальным стриженный наголо парень угрожал гранатой.

В салоне было около 30 человек. Патрульные стали преследовать троллейбус на автомобиле. Милиционеры разбились на три группы, по количеству дверей в троллейбусе.

Оружие решили не доставать, чтобы не пострадали пассажиры.

Три человека отвечали за заднюю площадку, по двое - за среднюю и переднюю двери. Заскочили в троллейбус. На задержанных надели наручники.

Парадоксально, но никто из пассажиров, включая избитого, не согласился написать заявление в милицию.

Все они предпочли не связываться с хулиганами и побыстрее разойтись по своим делам».

Май

В Калуге в 2002 году было 256 тысяч стационарных телефонов:

«Бюджет области за счет связистов пополнился на 259 миллионов рублей».

На калужские улицы вышло 15 коммерческих троллейбусов:

«Бесплатно ездить в них могут только ветераны и инвалиды войны да дети до семи лет.

Надо сказать, что в прошлом году управление калужского троллейбуса уже пыталось ввести в городе коммерческие троллейбусы, однако городская прокуратура опротестовала это новшество…

Кстати, первым арендатором коммерческого калужского троллейбуса (а «рогатые» будут работать именно на арендной основе) стал сотрудник управления Анатолий Михалин».

Июнь

Отремонтировали железнодорожный вокзал:

«Реконструкция велась четыре года и стоила управлению московской железной дороги, городскому и областному бюджету более 35 миллионов рублей.

К открытию здания вокзала калужские городские власти решили благоустроить привокзальную площадь и парк».

Решили перестроить рынок:

«На днях началась его глобальная реконструкция, которая должна охватить весь рыночный комплекс…

Люди же, работающие сейчас на рынке, по утверждению властей, не пострадают: для них будут созданы специальные буферные зоны, куда переместятся торговые места.

Кроме того, планируется увеличение торговой площади за счет расселения жилых домов частного сектора по улице Рылеева».

Уничтожали пиратские кассеты:

«Контрафактная продукция изъята весной этого года в семи точках города Калуги. Ее объем составляет 2184 единицы видео- и аудиокассет, а также компьютерных дисков».

В сквере Воронина сделали детскую площадку вместо старой клумбы. А на ул. Кирова появилась клумба с часами.

«На большой красивой клумбе были аккуратно выложены крупные желтые цифры…

Экстравагантная идея украсить город клумбой с календарем пришла в голову главе администрации Ленинского округа Вере Львовне Таировой..

На нее пошло 30 кубов калужской земли, несколько метров рулонного газона, закупленного в Москве, и десятки кустиков любовно выращенных в Калуге цветов…

Цифры меняются сторожами «Дома быта» в 12 часов ночи».

Август

Вокруг мини-рынка на улице Кирова в Калуге обострился конфликт торговцев и властей:

«Срок аренды земельных участков мини-рынка истек 1 апреля.

Частным торговцам предложено переместиться на окраины города. Разумеется, этим предложением лоточники, коих сотни, остались недовольны.

Между тем в конкурсе проектов реконструкции мини-рынка победила строительная фирма, ей и был передан в аренду этот участок земли.

Торговцы обратились в калужский арбитражный суд и опротестовали решение городского головы. Теперь они намерены бороться за право участия в строительстве».

Сентябрь

В Калуге впервые за много месяцев зарегистрирован случай заболевания малярией:

«Столь опасное заболевание выявлено у калужанина, работающего вахтовым методом в другой области».

Калужанам задерживали зарплату.

«По данным на 1 сентября, средняя заработная плата в области равна 4000 рублей.

Растет задолженность по зарплате, которая на сегодняшний день достигла 91 миллион рублей».

Октябрь

Повысили плату за телефон:

«Теперь предприятиям и организациям придется платить 110 рублей в месяц, населению Калуги - 85 рублей в месяц. Ну а в следующем году нас ждет обещанная «повремёнка»...

Загорелся магазин «Восток», который находился на ул. Кирова.

«В 2 часа 52 минуты ночи на пульт вневедомственной охраны поступило сообщение о пожаре…Пожар нанес значительный вред магазину: сгорела часть прилавка и электровесы.

Причиной пожара стала неосторожность при эксплуатации электроприборов».

В Калужской области в 2002 году было 26 долгожителей, всем им сто и более лет:

«Интересно, что долгожители - в основном женщины. Мужчин, отпраздновавших свой столетний юбилей, всего двое. Самая старая жительница области - думиничанка Марфа Митрофановна Цурина - ее возраст 105 лет».

Река Ока вновь оказалась под угрозой:

«Недавно вновь заработал земснаряд, откачивающий со дна Оки песок.

Ока мелеет, в некоторых местах глубина реки достигает 10-20 сантиметров!

Необходимо срочно приостановить работу земснаряда, провести экспертизу, выявить места, где можно брать песок, и убрать мусор и земляные насыпи».

С 9 по 16 октября проходила всероссийская перепись населения:

«В Калуге перепись прошла без громких скандалов хотя, и в нашем городе некоторые жители пытались решить свои житейские проблемы, отказываясь от участия в переписи.

Так, жильцы дома № 67 по улице Салтыкова-Щедрина не пускали переписчиков в квартиры и требовали дать в их дом отопление.

С помощью властей удалось решить этот вопрос, и строптивцы все же были переписаны.

А некоторые калужане наотрез отказывались вносить себя в историю России по религиозным или иным соображениям.

Таковых по всему городу набралось 50 человек, но и их переписали, взяв необходимые сведения из ЖЭКа.

В Калуге работало 3252 переписчика. Переписчиков набирали из числа студентов и пенсионеров.

Средняя их зарплата составляла 1500 рублей».

Ноябрь

Калужане стали свидетелями чуда:

«В храме святителя Николая замироточила икона святого Серафима Саровского».

Городские власти решали судьбу гостиницы «Калуга» и кинотеатра «Космос». Коллектив гостиницы устроил собрание и позвал журналистов:

«Страсти вокруг «Калуги» накаляются. Городские власти намерены ее реконструировать, подвергнутся перестройке также кинотеатр «Космос» и здание, известное как кирха.

Таким образом городские начальники намерены благоустроить Калугу, создать в этой части нашего города культурно-развлекательный комплекс.

Коллектив «Калуги» в недоумении. Никто из властей до сих пор не удосужился посетить гостиницу и растолковать работникам (а это более 100 человек), что их ждет в ближайшем будущем...

- Гостиница приносит доход, это не убыточное предприятие. Но власти все уже давно решили.

Мы - собственность муниципалитета, нас продадут, прикрывшись благородной идеей обустройства города, - возмущались они. - Если власти будут и дальше так пренебрежительно к нам относиться, мы готовы к экстренным мерам: объявим забастовку, голодовку и забаррикадируем здание!

На следующий день городской голова Валерий Иванов на пресс-конференции сообщил о реорганизации гостиницы и кинотеатра».

Декабрь

Раскрыто убийство супругов Антоновых, владельцев сети магазинов «Смоленский трикотаж»:

13 ноября 2002 года в доме 17 по улице Королева в Калуге были обнаружены трупы с признаками насильственной смерти.

Трагическая гибель предпринимателей потрясла город.

Через 12 дней… были задержаны двое учащихся одного из калужских колледжей. Установлено, что приятелями двигали корыстные мотивы - желание обогатиться легким путем»...

Лошади заболели гриппом:

«Во время участия во всероссийских детских соревнованиях воспитанники калужской детской юношеской спортивной школы олимпийского резерва по конному спорту (Анненки) показали прекрасные результаты, а вот лошадям не повезло...

Они заразились на соревнованиях гриппом, а потом привезли вирус в родные конюшни... В итоге заболела практически вся анненская кавалерия».

Накануне нового, 2003 года, в одной из квартир дома №22 по улице Чичерина обрушился потолок:

«Квартиросъемщица спаслась чудом. Год назад потолок в той же квартире уже падал, только в другой комнате. Тогда мужчине пробило голову»..