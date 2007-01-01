Платные парковки, перенос рынков, убийство Яны Болтынюк и змея в туалете: каким был для Калуги 2014 год - год Синей Деревянной Лошади.

Мы полистали подшивки «Калужского перекрестка».

Давайте вспомним 2014 год, который тоже был годом Лошади, как и наступивший 2026-й.

В городе тогда произошло много знаковых событий.

Рассказываем. о чем писала наша газета 12 лет назад.

Январь

В Калуге был всплеск рождаемости.

«Калужанки рожают быстрее, чем строятся новые детские садики. на очереди в ясли - более 450 малышей"

Московский мусор запретили привозить на свалки Калужской области.

Нигерийская «ночная бабочка» попалась в сети оперативников под прикрытием, расставленных в сауне.

«Спецоперация по поимке жриц любви на прошлой неделе прошла в Обнинске.

Полицейские под видом клиентов, отдыхающих в сауне, вызвали проституток. На вызов приехали три девушки, в том числе чернокожая.

Позже выяснится, что две из них - жительницы Липецской области, а третья – гражданка Нигерии».

Февраль

Парковки в городе становятся платными. Первая появляется на ул. Кирова.

«Там и на ряде прилегающих улиц установят паркоматы и камеры видеонаблюдения.

Плата будет взиматься с 15-й минуты стоянки и составит 35 рублей за час.

В дальнейшем планируется строительство дополнительных закрытых паркингов и включение в зону платной парковки улиц Суворова, Дзержинского и Достоевского».

Зарплата в Калуге растет медленнее соседских.

«Калужская область оказалась на последнем месте по росту средней зарплаты. С ноября 2012 по ноябрь 2013 заработная плата увеличилась только на 4,5%.»

На архитектурном совете обсуждают новую набережную Калуги, которую построят к 650-летию города.

«Всего было представлено девять вариантов ее обустройства.

Главный архитектор города Евгений Голышев представил проекты, анализируя их плюсы и минусы.

В числе первых назывались разграничение транспортных и рекреационных зон, эстетический вид, некоторые проекты предусматривали велодорожки. Среди минусов – неэкономичные проекты, непродуманные транспортные развязки».

Городской рынок решили убрать с ул. Кирова.

«Было принято окончательное решение раздробить его и перенести торговые точки в разные части города. Одной из них станет площадь Маяковского. С остальными власти пока еще не определились».

В Сочи открылась ХХII зимняя Олимпиада, поехали туда и калужане.

«Там сейчас работают волонтеры из нашего города, а конькобежка Анна Чернова будет защищать честь России».

В 2024 году 47 000 человек владели огнестрельным оружием в Калужской области.

«У них на руках находится более 53 000 стволов. В основном это охотничье оружие».

В городе стали часто гореть деревянные дома.

«На этот раз пожар вспыхнул на перекрестке улиц Луначарского и Тульской. Дом выгорел дотла. Калужане уверены, что это был намеренный поджог».

Март

Большой фитнес-центр решено построить на Правом берегу

«В новом спортзале построят второй в микрорайоне бассейн. Вернее, целых два: один - для взрослых, другой - для детей… В здании будет два лифта».

Калуге угрожала эпидемия кори.

«С начала года ее выявили уже у 11 жителей области».

В середине марта произошел погода подкинула сюрприз.

«В этом году зима была короткой и осадками, ни в виде снега, ни в виде дождя, калужан особенно не баловала.

Поэтому, когда в начале марта снег сошел, температура уверенно ушла в плюс, автолюбители радостно «переобули» своих ласточек. Кто ж знал, что зима вернется?

По данным Управления ГИБДД по Калужской области, только к 8:30 на дорогах региона произошло более 40 аварий.

Подорожала баня.

«На общие муниципальные бани без парилки цена останется прежней – 150 рублей. Те же, кто любит поддать парку теперь должны будут заплатить на 210 рублей больше. А именно - 360 рублей».

После присоединения Крыма калужане помогали самому северному району полуострова – Джанкойскому.

«В общей сложности на момент подписания материала в помощь крымчанам жители нашего региона собрали 1,3 миллиона рублей».

Многих калужан шокировала трагическая новость об убийстве отцом приемного сына. Пропавший под Юхновым шестилетний Толя был найдем мертвым в лесу.

Приемный отец до смерти избил шестилетнего сына

«47-летний житель Юхнова Игорь Иванов заподозрил ребенка в краже денег.

Полицейские, военные и волонтеры искали мальчика два дня.

Его тело с множеством ушибов головы, груди, рук и ног нашли утром в субботу, 29 марта.

По предварительным результатам судмедэкспертизы, причиной смерти ребенка стал разрыв внутренних органов.

Приемный отец признался в убийстве ребенка.

- Между мужчиной и ребенком произошла ссора: приемный отец заподозрил мальчика в краже денег, - сообщили нам в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Калужской области.

– Иванов стал избивать Толю и бил до тех пор, пока не понял, что ребенок мертв.

После этого он погрузил тело мальчика в машину, отвез в лес в полутора километрах от города и закопал его».

В этом же месяце в Калуге было еще одно громкое дело: приговорили к реальным срокам трех гендиректоров одной из управляющих компаний города.

Апрель

Из храма Преображения Господня на улице Смоленской в Калуге пропала икона Рождества Пресвятой Богородицы.

«В 9 часов, перед началом утренней службы, вместе с прихожанами в храм зашли двое мужчин. Один из них подошел к продавщице церковной лавки. Стал отвлекать ее, расспрашивая о святынях.

В этот момент его сообщник снял со стены икону Рождества Пресвятой Богородицы и вышел из храма…

Стоимость иконы настоятель храма оценил более чем в десять тысяч долларов».

Перенесли «белорусский» рынок, торговцы бессмысленно митинговали 2 года.

«15 апреля 2014 года судебные приставы исполнили решение суда по 38 производствам.

Специальной организацией был осуществлен демонтаж палаток, находящихся на территории «белорусского» рынка.

Имущество было отдано владельцам. Многие из них предпочли добровольно и лично убрать палатки.

На освободившейся территории будут строить парковку.

Еще два года назад у предпринимателей «белорусского» закончился срок аренды на месте, где они занимались торговлей уже 16 лет.

Им было предложено переехать на Центральный рынок.

Однако торговцы отказались это делать, ссылаясь на то, что там будет более дорогая аренда.

Начались митинги протестов, встречи с властями.

Однако закон был не на стороне бизнесменов…

Два года бесполезных и бесцельных противостояний закончились тем, что предприниматели просто переехали через дорогу, выпросив у властей бесплатные палатки и дешевую аренду».

В городе водители не могли оформить ОСАГО.

«Эксперт, который пожелал остаться неизвестным, рассказал, что страхование просто невыгодно для компаний и они ждут решения федеральных законодателей, которые сейчас занимаются этим вопросом.

Страховщики надеются, что тарифы на дорогое для них ОСАГО вырастут.

Только когда обязательное страхование станет выгодным для них, исчезнут очереди.

Вежливая бабушка на вахте доверительно рассказала: «С ночи стоят.

В два часа очередь занимают, к утру специалист приходит, отсчитывает человек 20-25, остальных домой отправляет. И так каждый день».

Оформить могут только «открытый» полис – без ограничения. Для опытных водителей он стоит на треть дороже, чем обычный.».

Май

Большой переполох приключился на майских праздниках в 1-м корпусе дома № 14 по улице Гурьянова в Калуге. Причиной его стала… змея

«Ей обнаружил свисающей из вентиляции в собственном туалете один из жителей дома.

Мужчина отреагировал молниеносно: схватил швабру и убил незваную гостью. После чего сообщил об инциденте в МЧС и полицию.

Позже выяснилось, что это был маисовый полоз – змея неядовитая и для человека опасности не представляющая.

Вторую беглянку нашли в воскресенье, 4 мая, в ванной квартиры на 1-м этаже.

- Хозяева на праздники уезжали, - рассказала нам жительница дома № 14 Марина Павловна. – Когда вернулись и пошли в ванную, услышали, как кто-то шебуршит внизу.

Глянули – а там змея! Но они сильно не испугались, так как уже знали, что она неядовитая.

Сосед отнес «гостью» хозяину. Она, кстати, беременной оказалась. А третью пока так и не нашли. Ползает где-то»…

Июнь

Алые паруса появились на въезде в Калугу

«На въезде в областной центр со стороны Анненок начались работы по установке композиции в виде большого корабля, выполненного из нержавеющей стали.

Неофициально она уже получила название «Алые паруса»… Зимой композицию оснастят светодиодной гирляндой.

На Старом Торге сделали два фонтана.

«После завершения реконструкции площадь будет выглядеть абсолютно по-новому, обещают в горуправе.

По обе стороны от памятника Ленину появится два фонтана. Их обустройство оплатил один из застройщиков, работающих на Правом берегу».

Июль

Прошел первый калужский забег в ползунках, в котором приняли участие 80 малышей в возрасте до 4 лет.

«Веселые старты прошли в Парке культуры и отдыха в минувшие выходные.

Причем 40 участников были настолько малы (7-8 месяцев), что соревновались не в беге, а в ползании».

Перенесли скульптуру факелоносца, установленного 29 августа 2013 года на месте бывшей «губернаторской» клумбы на пересечении улиц Баумана,

«Подъехала машина с надписью «Ритуальная служба».

Из нее вышла группа рабочих в ярко-оранжевых безрукавках, которые начали расковыривать плитку под основанием скульптуры.

Как нам стало известно, новым местом «обитания» многострадальной фигуры, простоявшей на своем пьедестале и замотанной в целлофан 323 дня, станет, скорее всего, площадка перед Ледовым дворцом на Правом берегу».

Случилась трагедия. Которая потрясла весь город – нашли сожженное тело Яны Болтынюк.

«16 июня Яна Болтынюк возвращалась домой...

В последний раз случайные прохожие запомнили, что похожая девушка, вышла из аллеи к остановке напротив

ТРК. С тех пор Яну никто не видел.

К поискам юной калужанки сразу же подключились сотрудники полиции, МЧС и сотни добровольцев, но ничего обнаружить так и не удалось.

«18 июля, поскольку поисковые мероприятия ни к чему не привели, следователи возбудили уголовное дело по статье «убийство».

В тот же день была обнаружена сумка девушки со следами крови…

В воскресенье, в 15:00, в лесу между деревней Горенское и пос. Муратовский Щебзавод добровольцы обнаружили обожженное тело девушки. Назначена генетическая экспертиза».

Август

Директоров трех школ уволили без объяснения причин.

«В новом учебному году у четырех школ областного центра сменятся руководители.

- Уведомления получили директора школ №№ 11, 14 и 47, - сообщили нам в отделе кадров Управления образования г. Калуги.

– Руководитель еще одного образовательного учреждения - № 44 написал заявление по собственному желанию. Практически все уволенные директора отказались комментировать свою отставку.

«Я не хочу делать шоу из своей беды», - заметил по этому поводу один из них. - Мне сказали, что идет обновление кадрового состава, - сказала нам Тамара Антипова, директор школы № 47. Эту должность она занимала 14 лет».

Сентябрь

Видеокамеры полиции заработали на улице Кирова.

«Состоялся запуск системы «Безопасный город». В дежурной части городской полиции теперь следят и пишут на видео все то, что происходит на главной улице Калуги.

На спецэкран выводится изображение с установленных недавно 10 тумб».

В парке Циолковского открыли памятник Гоголю. Калужане собрали на него 400 тысяч.

«Теперь же почти трехметровое изваяние контрастирует с могилой великого ученого. Жаль, что для скульптуры в городе не нашлось более подходящего места».

Калужане были возмущены строительством во Мстихино мусороперерабатывающего комплекса. Чиновники закрыли этот проект.

«При проведении экспертизы возле Мстихино было установлено: в непосредственной близости от предполагаемого места строительства проходят грунтовые воды, а значит строительство подобного объекта в таком месте недопустимо.

Поэтому мы приняли решение: во Мстихино завод не строить».

Октябрь

Начали отстраивать сгоревшую в 2005 году общагу КГУ на Кутузова

«На месте сгоревшего общежития возведут новое здание на 220 мест».

Калужане были недовольны ОДН в общежитиях.

«Таких домов в Калуге – около ста. Бывшие общежития промышленных предприятий, в разное время приватизированные и превратившиеся в многоквартирные жилые дома с коммунальными квартирами.

Постановление № 354, обязавшее оплачивать общедомовые нужды (ОДН) по разнице между общедомовым и индивидуальным счетчиком, стало щедрым подарком для одних жильцов коммуналок и кошмаром для других.

Оказалось, что если это постановление плохо подходит к старым домам, то к общежитиям оно не подходит вовсе»!

Чиновники похвалились, что с 2008 года в Калужской области произведено более миллиона автомобилей.

«Только за два последних года инвестиции в автопром составили 19 млрд. рублей.

Помимо трех ведущих автоконцернов в регионе работает 27 производителей автокомпонентов. В отрасли занято свыше 12 тысяч человек из 70 регионов страны».

Гигантский градусник повесили на третью школу.

«Новая достопримечательность Калуги – уличный градусник высотой 5 метров – появилась на перекрестке улиц Московской и Дзержинского.

Его установили в конце прошлой недели на здании средней школы № 3 в рамках городской целевой программы по декоративной подсветке зданий».

Ноябрь

Решено снести четыре дома, чтобы построить один.

«Утвердили проект планировки и межевания территории, ограниченной улицами Пухова, Московская, Карла Либкнехта и Телевизионная.

Это район школ №№ 2 и 17.

Согласно проекту, здесь предполагается снести три старых многоквартирных дома и один недостроенный дом, а вместо них построить высотку на 304 квартиры, с котельной и паркингом».

Чиновники предложили открывать на первых этажах детсады.

«В этом году в Калужской области открылось 6 частных детских садов. В них уже ходят 450 детей».

Необычное явление горожане наблюдали днем в среду, 26 ноября.

В небе над городом появилось гало с радугой и тремя «солнцами».

«Гало возникает на высоте 5-10 км, когда лучи света преломляются в ледяных кристалликах в форме шестигранных призм… Обычно они предвещают осадки».

Декабрь

Обсуждался вопрос о закрытии молочной кухни.

«Высокопоставленные чиновники и даже врачи заявили, что она выпускает продукцию, которая никак не может конкурировать с произведенной промышленно ни по цене, ни по качеству, назвав ее «болтушкой» и «бодягой».

Глава региона Анатолий Артамонов предлагает родителям решить самим, что им нужно».

18 декабря аэропорт «Калуга» принял первый технический рейс «Москва – Калуга».