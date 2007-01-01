После Победы: в Европе арестовывают детскую делегацию, а калужане празднуют послевоенный Новый год

Фото из архива

Вот и подходит к концу этот год, а вместе с ним мы завершаем наш цикл публикаций к юбилею Великой Победы в рамках исторического проекта «Война и мир».

В этой большой публикации мы расскажем, что происходило накануне первого за долгие пять лет войны мирного Нового года в Европе, Америке и родной Калужской области, а также на праздничной неделе после.

Требуется строгость и бдительность

Римское радио передает, что руководство итальянской коммунистической партии опубликовало коммюнике по поводу взрыва газовой бомбы в здании итальянской коммунистической партии.

Руководство итальянской коммунистической партии, говорится в коммюнике, рассматривает взрыв газовой бомбы в здании компартии как факт, свидетельствующий о возрождении в Италии фашистских сил.

Характерно отношение к этим фашистским силам полиции, которая предоставляет свободу провокациям, заговорам и покушениям. Руководство итальянской коммунистической партии требует скорейшего вмешательства нового министра внутренних дел и призывает все демократические партии и итальянский народ быть более бдительными против возрождения насилия.

Роковая ошибка

Нью-Йоркское радио передает, что приговоренный к смертной казни и казненный за убийство в декабре 1942 года в Алжире адмирала Дарлана француз Бориье де ла Шапель был посмертно оправдан.

Основанием для этого послужили обнаруженные документы, из которых следует, что адмирал Дарлан действовал против интересов Франции, а казненный Шапель был членом французского движения сопротивления.

Пионеры вне закона

Все газеты опубликовали сообщение из Люблян о том, что английские оккупационные власти задержали под Земмернигом (южная Австрия) группу югославских пионеров, возвращавшихся на родину из поездки в Чехословакию, и заключили их в концентрационный лагерь.

Руководству этой группы пионеров удалось сообщить югославским властям об этом факте через одного юношу, бежавшего из лагеря.

Пионеры, заключенные английскими оккупационными властями в концентрационный лагерь, принадлежат к группе югославских детей, которые во время войны находились как беженцы из Далмации в Египте и лишь несколько месяцев назад вернулись на родину.

В Египте они создали свою театральную группу, которая по возвращении на родину совершила турне по Югославии, а затем посетила Чехословакию.

В Праге эти пионеры были приняты президентом Бенешем.

Новые забастовки

Радио Сан-Франциско передает, что 23 декабря число бастующих в автомобильной промышленности США значительно увеличилось.

Автомобильные заводы Форда, Паккарда и Крейслера закрылись вследствие недостатка деталей, и таким образом 190 тысяч человек остались без работы.

Число бастующих в автомобильной промышленности США достигает почти полумиллиона человек.

Хитрый ход

Как сообщает корреспондент агентства Ассоциэйшен Пресс из Вашингтона, председатель сенатской подкомиссии по вопросам военной мобилизации Килгор заявил, что, как удалось установить, немцы до капитуляции перевели все свои научно-исследовательские лаборатории в нейтральные страны.

Представитель управления по руководству экономической деятельностью в иностранных государствах Фаулер, выступая в подкомиссии, предложил, чтобы США или организация Объединенных наций установили местонахождение этих лабораторий и обеспечили над ними свой контроль.

Тайное становится явным

Как сообщает специальный корреспондент газеты «Ньюс кроникл» из Токио, офицеры 6-й американской армии обнаружили, что японцы до сих пор скрывают большое количество военного снаряжения, несмотря на повторное требование о его сдаче американским войскам.

По словам корреспондента, на острове Сикоку специальный отряд 6-й американской армии обнаружил склад, в котором находились ящики с деталями к самолетам, планеры в собранном виде, а также большое количество других предметов вооружения.

Здесь же был найден подземный резервуар с 40 тысячами галлонов газолина. Любопытно, заявляет корреспондент, что все это находилось на расстоянии менее одной мили от местного полицейского участка.

Другой отряд американских войск обнаружил на побережье острова Сикоку железобетонный дот, хорошо замаскированный под обыкновенный японский домик.

Кроме того, на Сикоку патрули американских войск обнаружили в одной из школ склад амуниции, прикрытый рисовой соломой. Значительные запасы военных материалов за последнее время были извлечены из зданий торговых складов и т. п.

На острове Хонсю американскому офицеру, проезжавшему мимо храма, показалась подозрительной бамбуковая изгородь у храма. Заглянув за изгородь, офицер увидел там большое количество моторов для самолетов-истребителей.

Как передает корреспондент агентства Рейтер, находящийся на острове Кваджелин (Маршальские острова) бывший командующий японскими войсками на острове Уэйк контр-адмирал Сакайбара и японский лейтенант Тацибана приговорены к смертной казни через повешение за убийство 11 октября 1943 года 98 американских граждан.

Не отступать и не сдаваться

Агентство Рейтер передает сообщение мадридского корреспондента газеты «Ньюс кроникл» о том, что в горах Испании действуют испанские партизаны, число которых непрерывно растет.

По словам одного из жандармов, участвовавших в борьбе с партизанами, последние хорошо вооружены. В ряде пунктов они действуют в горах, находящихся не более, чем в 40 милях от Мадрида.

Во многих деревнях партизаны совершают налеты на полицейские гарнизоны.

Мы полистали страницы газеты «Знамя» за 22 декабря – 7 января и собрали для вас самые интересные новости о том, чем жила Калужская область, пока Красная Армия наводила в мире послевоенный порядок.

…отдыхают на каникулах.

Весело проводят школьные каникулы учащиеся школ Дунинского района. В дни каникул для ребят организуются новогодние елки, проводится смотр детской художественной самодеятельности.

Проходят встречи с демобилизованными воинами — участниками Отечественной войны.

Учащиеся старших классов принимают участие в соревновании на лучшего лыжника и лучшего конькобежца.

Кроме того, в дни каникул организован шахматно-шашечный турнир, громкие читки художественной литературы, коллективный просмотр кинофильмов и т. д.

В проведении всех этих мероприятий активное участие принимают учителя школ и комсомольцы района.

На время школьных каникул при клубе калужского машиностроительного завода НКПС оборудованы под оздоровительную площадку две комнаты.

Школьники, главным образом, дети семей погибших на фронтах Отечественной войны и демобилизованных, могут весело и разнообразно проводить отдых.

Более 100 школьников проведут свои каникулы на этой площадке.

…веселятся на школьных елках.

В 1 и 2 средних школах и 4-й начальной школе Кирова состоялись утренники и вечера, посвященные празднованию новогодней елки.

Всюду учащиеся подготовили к этому дню разнообразную художественную самодеятельность: хоровые выступления, декламацию, инсценировки. На утренниках ученики младших классов получили подарки.

4 января проводится вечер молодых избирателей — старшеклассников средних школ.

Большой бал-маскарад у новогодней елки состоялся 1 января в Сухиничской средней школе. Днем для учеников начальных классов проведен утренник.

В дни каникул для школьников будет проведен кинофестиваль. Состоятся спортивные соревнования учащихся 5—7 классов.

Ряд концертов художественной самодеятельности школьники дадут по колхозам в связи с подготовкой к выборам в Верховный Совет СССР.

…открывают каток.

1 января - торжественное открытие катка спортивного общества «Локомотив». В центре ледяного поля загораются огни новогодней елки. Десятки физкультурников выходят на беговые дорожки.

3 января на катке намечено провести конькобежные соревнования школьников. В дни каникул для школьников на катке будут проведены спортивные игры и т. д.

…развивают народные промыслы.

Находясь с частями Красной Армии в Праге, молодой калужанин-фронтовик Е. А. Наумов познакомился с чехословацким мастером резьбы по дереву и научился у него этому мастерству.

Тов. Наумов искусно выполняет работы по дереву в украинском, гуцульском (западноукраинском) и русском стилях. Оформленные им шкатулки, чернильные приборы, рамки, пудреницы, портсигары, пеналы и т. д. имеют чрезвычайно красивый и привлекательный вид.

В настоящее время тов. Наумов, по инвалидности демобилизовавшись из Армии, возвратился в Калугу. Представленные им в областной Дом народного творчества работы получили высокую оценку специалистов. Намечается организация в Калуге специальной мастерской резьбы по дереву, руководство которой будет поручено т. Наумову.

…отмечают лучших.

Подведены итоги работы коллектива МТС Полотняного Завода в этом году. Лучше всех поработал на колхозных полях тракторист Егор Тимофеевич Дубов. Вместе с сыном он вспахал свыше 700 гектаров, а лично сам 472 гектара, что составляет три годовых нормы.

Хорошее качество пахоты дало более высокий урожай. Так, озимый ячмень в колхозе им. Калинина, обработанный Е. Дубовым, дал урожай в 10 центнеров с гектара. За сезон т. Дубов сэкономил 670 килограммов горючего.

…постигают охотничье мастерство.

Труден охотничий промысел, но так много интересного и занимательного в охоте. Среди школьников области многие увлекаются охотой.

В январе нового года начнутся занятия во вновь созданной секции юного охотника при союзе охотников.

У охотников Дзержинского района сезон в полном разгаре. Только за декабрь они сдали на пункт «Заготживсырье» шкурки 11 куниц, 31 лисицы, много зайцев и хорьков. Особенно успешно ведут охоту т.т. Н. Тихомиров, старый следопыт Ф. Ф. Кузенков.

…поздравляют Маршала Победы.

В ознаменование четырехлетней годовщины со дня освобождения от немецко-фашистской оккупации и по случаю Нового года трудящиеся Угодско-Заводского района посылают подарки Маршалу Советского Союза Г. К. Жукову.

Коллектив валяльной мастерской райпромкомбината изготовил для прославленного земляка пару валяных сапог, райпищекомбинат — кондитерские изделия и бочку браги, пошивочная артель — художественно расшитую скатерть. Коллективы сельхозартели имени Ильича Федоровского сельсовета отправляют в подарок Маршалу мед с колхозной пасеки.

…готовятся к выборам в Верховный Совет.

В ознаменование грядущих выборов в Верховный Совет СССР парткабинет Барятинского райкома партии организовал выставку фотокартоиллюстраций и материалов из газет и журналов, посвященных товарищу Сталину. На выставке собрано много материалов, показывающих жизнь и деятельность вождя.

…наказывают хулиганов.

В Калуге участились случаи хулиганства в общественных местах.

В ноябре некий Владимир Юрков, в нетрезвом виде придя в кинотеатр «Ударник», ударил палкой контролера, а в зрительном зале согнал с места гражданина и продолжал нарушать общественный порядок.

Нарсуд 1-го участка г. Калуги приговорил хулигана к 3 годам лишения свободы.

Евгений Малашин и Вячеслав Сидоров пьяные ворвались в женское общежитие угольного склада станции Калуга и учинили дебош. Они приставали к девушкам, разбили гитару и поспешили скрыться. Оба хулигана преданы прокуратурой суду.

…обмениваются опытом.

В Малоярославецком паровозном депо состоялась теплотехническая конференция. Обобщен опыт лучших бригад по уходу за локомотивами и вождению поездов по графику.

Старший машинист тов. Денисенко выступил на конференции с докладом «Мой опыт экономии топлива». Помощник машиниста тов. Борщ рассказал о методах отопления паровоза.

Теплотехник тов. Валуев сделал доклад «Уход за котлом, внутрикотловая обработка воды, причины пережога топлива»; машинист-инструктор тов. Коротких — доклад «Теплотехническое содержание паровоза», старший машинист тов. Журавков — доклад о кольцевой езде.

***

Опустели школьные аудитории. Не слышно звонка, зовущего ребят в классы. В кинотеатрах, клубах, вокруг новогодней елки идет веселье. Школьные зимние каникулы в полном разгаре. Но учителя области продолжают напряженно работать. Подводятся итоги работы школ за первое полугодие.

С 7 по 10 января во всех районах области откроются районные совещания учителей. На этих совещаниях учителя прослушают доклады о К. Д. Ушинском, об участии учителей в выборах в Верховный Совет СССР, самостоятельной работе учащихся, внешкольной и внеклассной работе.

Кроме того, на этих совещаниях педагоги получат ряд методических указаний. Для оказания практической помощи в районы выехали инспектора и другие работники областного отдела народного образования.

…приглашают на чай и не только.

Калужский трест столовых 5 января 1946 года открыл общедоступную коммерческую чайную по ул. Кирова—Ленина, № 48, где имеется чай, холодные и горячие закуски в расширенном ассортименте, а также обеды и ужины с подачей пива, винно-водочных изделий.

В буфете имеются булки, пирожки горячие, баранки, хлеб черный и белый, кондитерские изделия. Чайная работает с 8 часов до 24 часов ежедневно.

…жалуются на спекулянтов.

Домоуправляющая В. Хрупачева, используя свое служебное положение, в течение трех месяцев незаконно получала за счет несуществующих лиц продуктовые карточки, покупала на них хлеб и другие продукты и спекулировала ими на рынке.

Деньги от спекуляции шли на покупку мебели. Кроме того, Хрупачева часто устраивала вечерники с попойками. Всего она незаконно получила 21 карточку, на которые получила и продала 185 килограммов хлеба.

Народный суд 4 участка г. Калуги, рассмотрев дело гр. Хрупачевой, приговорил ее к 5 годам лишения свободы с удержанием причиненного государству убытка.

…строят электростанции.

В десяти районах нашей области намечено скоростное строительство электростанций. Каждый из этих районов получит по локомобилю, изготовленному на Людиновском заводе.

К знаменательному дню выборов в Верховный Совет СССР во всех десяти районах области, в том числе Ульяновском, Хвастовичском и Юхновском новые электростанции вступят в строй.